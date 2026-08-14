След двата бронза: Маринела Нинева затваря Евро 2026

Българското участие на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам е пред своя финален акорд.

След като спринтьорите Христо Илиев и Кристен Радуканова приключиха своите бягания, цялото внимание на родната аудитория се насочва към последната българска състезателка на шампионата и голямото предизвикателство в неделния ден.

Две исторически отличия за България в Бирмингам

Равносметката за страната ни до момента е повече от успешна с два спечелени бронзови медала в сектора за скокове. Александра Начева направи фурор в тройния скок при жените, качвайки се на почетната стълбичка. Преди нея Божидар Саръбоюков завоюва третото място в драматично състезание на скок дължина. Подробни коментари за представянето на атлетите ни са налични на спортния портал.

Маринела Нинева пред най-тежкото изпитание

Последната българска атлетка в Бирмингам е националката ни в бяганията на дълги разстояния Маринела Нинева. Тя ще защитава трибагреника в класическия маратон на 42.195 километра, който ще се проведе в неделя сутрин (16 август). Нинева премина през сериозна подготовка, за да бъде в оптимална форма срещу най-силните маратонки на Стария континент. Пълната програма на неделните финали можете да разгледате на официалния сайт на Европейската атлетика (european-athletics.com).

Къде да гледаме финала на Европейското на живо?

Големият финал на шампионата и бягането на Маринела Нинева ще бъдат излъчени директно в българския телевизионен ефир. Национлната телевизия ще предава на живо състезанията от Бирмингам, като преките включвания можете да следите по каналите БНТ 1 и БНТ 3, както и онлайн на платформата на Българската национална телевизия (https://bnt.bg).