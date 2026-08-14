Сребро за Стилияна Николова и олимпийска квота за LA28

Българската звезда на художествената гимнастика Стилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на 42-рото Световно първенство в германския град Франкфурт. Това е първо отличие за България от тазгодишния планетарен форум. С този грандиозен триумф нашето момиче официално си осигури и директна олимпийска квота за Игрите в Лос Анджелис 2028.

Възпитаничката на Валентина Иванова направи феноменално състезание в конкуренцията на най-силните гимнастички на планетата. Стилияна Николова завърши надпреварата с впечатляващ общ сбор от 117.600 точки. Тя демонстрира желязна психика, изключителна артистичност и висока сложност в своите композиции. Съдиите оцениха изпълненията ѝ по следния начин:

Обръч : 30.150 точки

: 30.150 точки Топка : 29.250 точки

: 29.250 точки Бухалки : 29.000 точки

: 29.000 точки Лента: 29.200 точки

С този успех Николова дублира постижението си от Рио де Жанейро 2025, където отново се окичи със световното сребро в многобоя. Припомняме, че по-рано през настоящата година тя стана и европейска вицешампионка в многобоя на първенството във Варна.

Световната титла във Франкфурт отиде при представителката на домакините Даря Варфоломеев. Пред родна публика германката събра актив от 119.500 точки и стана трикратна световна шампионка. Бронзовото отличие бе спечелено от италианката София Рафаели, която завърши само на пет стотни зад нашето момиче – със сбор от 117.550 точки.

Шампионатът на планетата в Германия продължава с пълна сила, като България очаква още силни изяви на своите грации в отделните финали на уредите и при ансамблите.