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Сребро за Стилияна Николова и олимпийска квота за LA28

Сребро за Стилияна Николова и олимпийска квота за LA28

14 Август, 2026 22:18, обновена 14 Август, 2026 22:22 535 1

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  • франкфурт

Българската грация стана световна вицешампионка в многобоя на шампионата по художествена гимнастика във Франкфурт

Сребро за Стилияна Николова и олимпийска квота за LA28 - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българската звезда на художествената гимнастика Стилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на 42-рото Световно първенство в германския град Франкфурт. Това е първо отличие за България от тазгодишния планетарен форум. С този грандиозен триумф нашето момиче официално си осигури и директна олимпийска квота за Игрите в Лос Анджелис 2028.

Възпитаничката на Валентина Иванова направи феноменално състезание в конкуренцията на най-силните гимнастички на планетата. Стилияна Николова завърши надпреварата с впечатляващ общ сбор от 117.600 точки. Тя демонстрира желязна психика, изключителна артистичност и висока сложност в своите композиции. Съдиите оцениха изпълненията ѝ по следния начин:

  • Обръч: 30.150 точки
  • Топка: 29.250 точки
  • Бухалки: 29.000 точки
  • Лента: 29.200 точки

С този успех Николова дублира постижението си от Рио де Жанейро 2025, където отново се окичи със световното сребро в многобоя. Припомняме, че по-рано през настоящата година тя стана и европейска вицешампионка в многобоя на първенството във Варна.

Световната титла във Франкфурт отиде при представителката на домакините Даря Варфоломеев. Пред родна публика германката събра актив от 119.500 точки и стана трикратна световна шампионка. Бронзовото отличие бе спечелено от италианката София Рафаели, която завърши само на пет стотни зад нашето момиче – със сбор от 117.550 точки.

Шампионатът на планетата в Германия продължава с пълна сила, като България очаква още силни изяви на своите грации в отделните финали на уредите и при ансамблите.


Германия
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  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    Тия от Фakти да не фалират???Няма кой да пише в спортният отдел,само копират спортала. Оня главният само рекламира...Пфу...

    23:07 14.08.2026

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