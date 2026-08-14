Овладени са трите пожара в село Костенец, които се разразиха по-рано днес

Овладени са трите пожара, които е разразиха по-рано на територията на костенското село Костенец.

От администрацията изказват благодарност на пожарните екипи от Костенец, Ихтиман, Белово, доброволците, служителите на местното и държавното горско стопанство, както и към Военно формирование 22 700 – град Костенец.

От местната администрация отправят поздравления за помощта към фирма БКС и ВиК – Костенец, както и към кмета на община Белово Стойко Стефанов.

По-рано днес в селото горяха три пожара близост до жилищни сгради, каза за БТА заместник-кметът Маргарита Минчева, която беше на мястото.