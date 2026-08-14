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Сезонът в Чемпиъншип стартира: Кои са големите фаворити

Сезонът в Чемпиъншип стартира: Кои са големите фаворити

14 Август, 2026 21:30 657 1

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Задава се още по-ожесточена битка, тъй като от тази година влиза в сила историческо правило – плейофната зона се разширява до шест отбора

Сезонът в Чемпиъншип стартира: Кои са големите фаворити - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес, 14 август 2026 г., официално се дава стартът на новия сезон 2026/27 в английския Чемпиъншип.

Второто ниво на английския футбол се завръща с обещание за още по-ожесточена битка, тъй като от тази година влиза в сила историческо правило – плейофната зона се разширява и в нея вече ще участват шест отбора (от 3-то до 8-о място), вместо досегашните четири. Кампанията се открива тази вечер в 22:00 часа българско време със сблъсъка между Улвърхемптън и Блекбърн Роувърс на стадион „Молиню“.

Фаворитите за Висшата лига

Основните претенденти за директна промоция са изпадналите от елита Уест Хям Юнайтед, Улвърхемптън Уондърърс и Бърнли. Ето как се очертават шансовете на водещите тимове:

  • Уест Хям Юнайтед: „Чуковете“ запазиха ядрото си и разполагат с играчи от световна класа за това ниво, като Джарод Боуен, който е главен фаворит за голмайсторския приз.
  • Улвърхемптън: „Вълците“ изненадаха феновете си броени дни преди старта, като освободиха Роб Едуардс и назначили португалеца Сесар Пейшото на мениджърския пост.
  • Мидълзбро: Воденият от Майкъл Карик състав е сочен от експертите като скрития фаворит, готов да обърка сметките на фаворитите.

Най-гръмките трансфери на лятото

Трансферният прозорец в Англия затваря на 1 септември, но клубовете вече направиха сериозни сделки:

  • Раул Хименес и Киърън Трипиър – двамата опитни ветерани преминаха в Улвърхемптън, за да поведат тима обратно към елита.
  • Каливин Филипс – халфът на Манчестър Сити се завърна в Шефилд Юнайтед под наем за целия сезон.
  • Антъни Патерсън – вратарят на Съндърланд осъществи рекорден трансфер в амбициозния Рексъм за сумата от 10 милиона паунда.
  • Флорентино Луис – Бърнли подсили халфовата си линия, привличайки португалеца от Бенфика за 20.8 милиона паунда.

Последни новини преди първия съдийски сигнал

В лагера на Саутхамптън мениджърът Тонда Екерт обяви, че въпреки шпионския скандал около клуба, отборът е амбициран за силен старт и очаква още две входящи сделки до края на месеца. Междувременно, в Дерби Каунти цари разочарование, след като планираното пренаемане и продажба на клуба се провалиха официално в навечерието на сезона. Уотфорд пък финализира трансфера на австралиеца Нестори Иранкунда в Спортинг Лисабон за 17 милиона паунда и в момента преговаря по спешност с 36-годишния ветеран Михаил Антонио.


Великобритания
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    1 0 Отговор
    Мидълзбро: Воденият от Майкъл Карик състав - тук чата брутално се е изгаврил с копи-пейстерите хаха

    22:17 14.08.2026

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