Сезонът в Чемпиъншип стартира: Кои са големите фаворити

Днес, 14 август 2026 г., официално се дава стартът на новия сезон 2026/27 в английския Чемпиъншип.

Второто ниво на английския футбол се завръща с обещание за още по-ожесточена битка, тъй като от тази година влиза в сила историческо правило – плейофната зона се разширява и в нея вече ще участват шест отбора (от 3-то до 8-о място), вместо досегашните четири. Кампанията се открива тази вечер в 22:00 часа българско време със сблъсъка между Улвърхемптън и Блекбърн Роувърс на стадион „Молиню“.

Фаворитите за Висшата лига

Основните претенденти за директна промоция са изпадналите от елита Уест Хям Юнайтед, Улвърхемптън Уондърърс и Бърнли. Ето как се очертават шансовете на водещите тимове:

Уест Хям Юнайтед: „Чуковете“ запазиха ядрото си и разполагат с играчи от световна класа за това ниво, като Джарод Боуен, който е главен фаворит за голмайсторския приз.

„Чуковете“ запазиха ядрото си и разполагат с играчи от световна класа за това ниво, като Джарод Боуен, който е главен фаворит за голмайсторския приз. Улвърхемптън: „Вълците“ изненадаха феновете си броени дни преди старта, като освободиха Роб Едуардс и назначили португалеца Сесар Пейшото на мениджърския пост.

„Вълците“ изненадаха феновете си броени дни преди старта, като освободиха Роб Едуардс и назначили португалеца Сесар Пейшото на мениджърския пост. Мидълзбро: Воденият от Майкъл Карик състав е сочен от експертите като скрития фаворит, готов да обърка сметките на фаворитите.

Най-гръмките трансфери на лятото

Трансферният прозорец в Англия затваря на 1 септември, но клубовете вече направиха сериозни сделки:

Раул Хименес и Киърън Трипиър – двамата опитни ветерани преминаха в Улвърхемптън, за да поведат тима обратно към елита.

– двамата опитни ветерани преминаха в Улвърхемптън, за да поведат тима обратно към елита. Каливин Филипс – халфът на Манчестър Сити се завърна в Шефилд Юнайтед под наем за целия сезон.

– халфът на Манчестър Сити се завърна в Шефилд Юнайтед под наем за целия сезон. Антъни Патерсън – вратарят на Съндърланд осъществи рекорден трансфер в амбициозния Рексъм за сумата от 10 милиона паунда.

– вратарят на Съндърланд осъществи рекорден трансфер в амбициозния Рексъм за сумата от 10 милиона паунда. Флорентино Луис – Бърнли подсили халфовата си линия, привличайки португалеца от Бенфика за 20.8 милиона паунда.

Последни новини преди първия съдийски сигнал

В лагера на Саутхамптън мениджърът Тонда Екерт обяви, че въпреки шпионския скандал около клуба, отборът е амбициран за силен старт и очаква още две входящи сделки до края на месеца. Междувременно, в Дерби Каунти цари разочарование, след като планираното пренаемане и продажба на клуба се провалиха официално в навечерието на сезона. Уотфорд пък финализира трансфера на австралиеца Нестори Иранкунда в Спортинг Лисабон за 17 милиона паунда и в момента преговаря по спешност с 36-годишния ветеран Михаил Антонио.