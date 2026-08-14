Григор Димитров отпадна на старта в Синсинати след драма

Българинът спечели убедително първия сет, но Себастиан Баес осъществи обрат в Охайо.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров приключи участието си в първия кръг на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Синсинати, САЩ. Шампионът в надпреварата от 2017 година, който участва в основната схема с покана („уайлд кард“), отстъпи пред аржентинеца Себастиан Баес с 6:1, 3:6, 4:6 в изключително оспорван двубой. Срещата бе първи официален сблъсък между двамата в професионалния тур.

Димитров (№137 в световната ранглиста) започна мача отлично и тотално доминираше на корта в първата част, като даде само един гейм на своя съперник. Във втория сет обаче Баес (№48 в класацията на АТП) вдигна нивото си на игра, реализира решителен пробив и изравни резултата. В третия сет аржентинецът успя да задържи предимството си, затваряйки мача в своя полза след близо два часа игра на твърдите кортове в Охайо.

Във втория кръг на турнира Себастиан Баес ще се изправи срещу поставения под №16 в схемата американец Лърнър Тиен. За Григор Димитров това бе възможност да натрупа ценни точки за ранглистата, тъй като нямаше активи за защитаване от миналия сезон. Повече спортни новини, актуални интервюта и анализи за представянето на българските спортисти можете да следите в секция Спорт на информационния портал fakti.bg.