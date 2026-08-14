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Григор Димитров отпадна на старта в Синсинати след драма

Григор Димитров отпадна на старта в Синсинати след драма

14 Август, 2026 19:30, обновена 14 Август, 2026 21:29 1 447 15

  • гигор димитров-
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  • турнир-
  • мастърс

Българинът спечели убедително първия сет, но Себастиан Баес осъществи обрат в Охайо.

Григор Димитров отпадна на старта в Синсинати след драма - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Григор Димитров отпадна на старта в Синсинати след драма

Българинът спечели убедително първия сет, но Себастиан Баес осъществи обрат в Охайо.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров приключи участието си в първия кръг на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Синсинати, САЩ. Шампионът в надпреварата от 2017 година, който участва в основната схема с покана („уайлд кард“), отстъпи пред аржентинеца Себастиан Баес с 6:1, 3:6, 4:6 в изключително оспорван двубой. Срещата бе първи официален сблъсък между двамата в професионалния тур.

Димитров (№137 в световната ранглиста) започна мача отлично и тотално доминираше на корта в първата част, като даде само един гейм на своя съперник. Във втория сет обаче Баес (№48 в класацията на АТП) вдигна нивото си на игра, реализира решителен пробив и изравни резултата. В третия сет аржентинецът успя да задържи предимството си, затваряйки мача в своя полза след близо два часа игра на твърдите кортове в Охайо.

Във втория кръг на турнира Себастиан Баес ще се изправи срещу поставения под №16 в схемата американец Лърнър Тиен. За Григор Димитров това бе възможност да натрупа ценни точки за ранглистата, тъй като нямаше активи за защитаване от миналия сезон. Повече спортни новини, актуални интервюта и анализи за представянето на българските спортисти можете да следите в секция Спорт на информационния портал fakti.bg.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Паднала

    10 1 Отговор
    Всички знаем как започва и колко бързо завършва,нищо ново,нищо неочаквано.

    20:05 14.08.2026

  • 2 Бостанжия

    8 1 Отговор
    Ха ха ха...
    Абе Ганееффф,объркал си глагола...
    Да бе писал не ,,стартира" а....ФИНИШИРА:)))

    20:26 14.08.2026

  • 3 Кой какво

    10 1 Отговор
    Тоя хасковски каун така и не се научи да играе,но явно средата в Хасково е такава,раждат се велики умове като Делян Добрев, Асен Василев и ,т.н.

    Коментиран от #4

    20:44 14.08.2026

  • 4 Не само

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кой какво":

    ....но и истински кауньи...

    21:30 14.08.2026

  • 5 Петкан

    7 1 Отговор
    Григор вече падна 21:30, жалко. Така както върви скоро няма да е интересен за организаторите и няма да му дават wild card.

    Коментиран от #7

    21:31 14.08.2026

  • 6 Шорт

    6 2 Отговор
    Шъ отпадне как няма да отпадне. Тая неговата от латинска Америка му измука всички жизнени сокове!

    21:32 14.08.2026

  • 7 напротив

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Петкан":

    Решено е да получава редовно WC card.

    21:44 14.08.2026

  • 8 Майстора

    6 1 Отговор
    Чак пък оспорван.Мноого силно казано.

    21:44 14.08.2026

  • 9 дядо дръмпи

    3 2 Отговор
    Не сте написали колко пари изкара днес григор???

    21:50 14.08.2026

  • 10 Бялджип

    3 1 Отговор
    „Sic transit gloria mundi“ (Така преминава световната слава). Няма смисъл от повече писане.

    21:58 14.08.2026

  • 11 Завърнал се

    4 1 Отговор
    Това момче мазохист ли е, стига бе, айде пенсия вече и каквото било, било.

    22:14 14.08.2026

  • 12 Да, да

    1 1 Отговор
    Кой сега е 1 познал резултата?! Продължаваме напред! Топ 300 е нашият ТОП!

    22:18 14.08.2026

  • 13 Жиголо

    1 1 Отговор
    Хайде алфонсе, обратно в кочина Монт курло.между другото там е по евтино,в магазините,от Кан и Ница.

    22:20 14.08.2026

  • 14 Коко

    0 1 Отговор
    Защо ни занимавате още с този клоун???

    22:32 14.08.2026

  • 15 Мимч

    1 0 Отговор
    Взел дал вече е нашия...

    22:39 14.08.2026

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