Григор Димитров отпадна на старта в Синсинати след драма
Българинът спечели убедително първия сет, но Себастиан Баес осъществи обрат в Охайо.
Най-добрият български тенисист Григор Димитров приключи участието си в първия кръг на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Синсинати, САЩ. Шампионът в надпреварата от 2017 година, който участва в основната схема с покана („уайлд кард“), отстъпи пред аржентинеца Себастиан Баес с 6:1, 3:6, 4:6 в изключително оспорван двубой. Срещата бе първи официален сблъсък между двамата в професионалния тур.
Димитров (№137 в световната ранглиста) започна мача отлично и тотално доминираше на корта в първата част, като даде само един гейм на своя съперник. Във втория сет обаче Баес (№48 в класацията на АТП) вдигна нивото си на игра, реализира решителен пробив и изравни резултата. В третия сет аржентинецът успя да задържи предимството си, затваряйки мача в своя полза след близо два часа игра на твърдите кортове в Охайо.
Във втория кръг на турнира Себастиан Баес ще се изправи срещу поставения под №16 в схемата американец Лърнър Тиен. За Григор Димитров това бе възможност да натрупа ценни точки за ранглистата, тъй като нямаше активи за защитаване от миналия сезон. Повече спортни новини, актуални интервюта и анализи за представянето на българските спортисти можете да следите в секция Спорт на информационния портал fakti.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Паднала
20:05 14.08.2026
2 Бостанжия
Абе Ганееффф,объркал си глагола...
Да бе писал не ,,стартира" а....ФИНИШИРА:)))
20:26 14.08.2026
3 Кой какво
Коментиран от #4
20:44 14.08.2026
4 Не само
До коментар #3 от "Кой какво":....но и истински кауньи...
21:30 14.08.2026
5 Петкан
Коментиран от #7
21:31 14.08.2026
6 Шорт
21:32 14.08.2026
7 напротив
До коментар #5 от "Петкан":Решено е да получава редовно WC card.
21:44 14.08.2026
8 Майстора
21:44 14.08.2026
9 дядо дръмпи
21:50 14.08.2026
10 Бялджип
21:58 14.08.2026
11 Завърнал се
22:14 14.08.2026
12 Да, да
22:18 14.08.2026
13 Жиголо
22:20 14.08.2026
14 Коко
22:32 14.08.2026
15 Мимч
22:39 14.08.2026