Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА 1948 разгроми Черно море с 4:1 в Бистрица

ЦСКА 1948 разгроми Черно море с 4:1 в Бистрица

14 Август, 2026 22:23, обновена 14 Август, 2026 23:12 518 2

  • цска 1948-
  • черно море-
  • футбол

Червените направиха впечатляващ пълен обрат срещу варненци в мач от петия кръг на efbet Лига

ЦСКА 1948 разгроми Черно море с 4:1 в Бистрица - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Столичният ЦСКА 1948 постигна категорична победа с 4:1 срещу Черно море в откриващия мач от 5-ия кръг на родния шампионат, провел се на стадион „Витоша“ в Бистрица.

Моряците поведоха рано в мача с гол на Мохамед Ачи в 10-ата минута, но домакините демонстрираха страхотен характер и нанесоха своя удар. Фредерик Масиел изравни малко преди почивката в 40-ата минута, а през второто полувреме червените напълно доминираха на терена. Атанас Илиев донесе пълния обрат в 52-ата минута, последван от нов гол на Масиел в 63-ата и попадение на Елиас Франко в 82-ата минута за крайното 4:1.

Драматично първо полувреме и ранен шок за домакините

Сблъсъкът започна отлично за водения от Илиан Илиев състав на Черно море. Още в 10-ата минута новото попълнение Мохамед Ачи се възползва от неразбирателство в противниковата отбрана и прати топката в мрежата на Алекс Божев. Домакините опитаха бърз отговор, като в 36-ата минута ВАР отмени тяхно попадение поради засада. Натискът на ЦСКА 1948 все пак даде резултат в 40-ата минута, когато Браян Собреро комбинира прекрасно по фланга с Масиел, който с прецизен удар преодоля Кристиан Томов за 1:1.

Атанас Илиев и Масиел съсипаха „моряците“ през втората част

На почивката наставникът на домакините Александър Александров извърши ключова тактическа рокада, пускайки в игра Атанас Илиев на мястото на Петър Витанов. Само седем минути по-късно, в 52-ата минута, именно резервата Илиев засече остро подаване пред голлинията и наказа бившия си тим за 2:1.

Варненци не успяха да се съвземат от шока и в 63-ата минута Фредерик Масиел отбеляза своя втори гол в мача след асистенция на Жул Мейер, правейки резултата 3:1. Точка на спора сложи появилият се като резерва Елиас Франко, който в 82-ата минута оформи разгрома.

С този успех ЦСКА 1948 събра актив от 13 точки и продължава силното си представяне на домашната сцена, преодолявайки разочарованието от отпадането в Европа. От друга страна, Черно море остава в сериозна криза без спечелена победа от началото на сезона.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 2 Отговор
    Кой сега е номер едно? ЦСКА 1948 е номер едно! ;)

    23:20 14.08.2026

  • 2 СтадионВарна

    0 0 Отговор
    няма ли кой да оттърве ЧМ от октопода ?

    00:45 15.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове