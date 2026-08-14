ЦСКА 1948 разгроми Черно море с 4:1 в Бистрица

Столичният ЦСКА 1948 постигна категорична победа с 4:1 срещу Черно море в откриващия мач от 5-ия кръг на родния шампионат, провел се на стадион „Витоша“ в Бистрица.

Моряците поведоха рано в мача с гол на Мохамед Ачи в 10-ата минута, но домакините демонстрираха страхотен характер и нанесоха своя удар. Фредерик Масиел изравни малко преди почивката в 40-ата минута, а през второто полувреме червените напълно доминираха на терена. Атанас Илиев донесе пълния обрат в 52-ата минута, последван от нов гол на Масиел в 63-ата и попадение на Елиас Франко в 82-ата минута за крайното 4:1.

Драматично първо полувреме и ранен шок за домакините

Сблъсъкът започна отлично за водения от Илиан Илиев състав на Черно море. Още в 10-ата минута новото попълнение Мохамед Ачи се възползва от неразбирателство в противниковата отбрана и прати топката в мрежата на Алекс Божев. Домакините опитаха бърз отговор, като в 36-ата минута ВАР отмени тяхно попадение поради засада. Натискът на ЦСКА 1948 все пак даде резултат в 40-ата минута, когато Браян Собреро комбинира прекрасно по фланга с Масиел, който с прецизен удар преодоля Кристиан Томов за 1:1.

Атанас Илиев и Масиел съсипаха „моряците“ през втората част

На почивката наставникът на домакините Александър Александров извърши ключова тактическа рокада, пускайки в игра Атанас Илиев на мястото на Петър Витанов. Само седем минути по-късно, в 52-ата минута, именно резервата Илиев засече остро подаване пред голлинията и наказа бившия си тим за 2:1.

Варненци не успяха да се съвземат от шока и в 63-ата минута Фредерик Масиел отбеляза своя втори гол в мача след асистенция на Жул Мейер, правейки резултата 3:1. Точка на спора сложи появилият се като резерва Елиас Франко, който в 82-ата минута оформи разгрома.

С този успех ЦСКА 1948 събра актив от 13 точки и продължава силното си представяне на домашната сцена, преодолявайки разочарованието от отпадането в Европа. От друга страна, Черно море остава в сериозна криза без спечелена победа от началото на сезона.