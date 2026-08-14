Футбол на Балканите: Стартираха първенствата от бивша Югославия

Новият футболен сезон 2026/2027 г. в страните от бивша Югославия официално започна, а интригата в местните първенства обещава да бъде по-гореща от всякога.
Традиционните грандове вече направиха първите си стъпки, докато трансферният пазар предлага сериозни структурни промени. Предлагаме ви детайлен обзор на очакванията, фаворитите и последните новини от Сърбия, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония.
Сърбия (Суперлига) – Цървена звезда диктува темпото
- Фаворити и очаквания: Цървена звезда влиза в кампанията като абсолютен фаворит, като според математическите модели на анализаторите от EuroClubIndex, вероятността те да защитят титлата си е около 85%. Вечният съперник Партизан (Белград) остава с минимален шанс от 8%, последван от ТСЦ Бачка Топола и Войводина.
- Основни трансфери: На трансферния пазар „звездашите“ бяха изключително активни. Клубът си осигури услугите на крилото Лоизос Лоизу от Омония срещу 3.5 млн. евро, както и на младия Кристиян Балов от Славия София срещу 3 млн. евро (данни на transfermarkt.com). Новият рекорд за вътрешен трансфер в първенството обаче държи 19-годишният талант Дъглас Овусу, привлечен от Радник Сурдулица за 2.2 млн. евро.
- Последни новини: Шампионатът вече преполови първия си месец, а Партизан допусна ранна грешка, губейки от ФК ИМТ с 1:2 в третия кръг, докато Цървена звезда записа рутинни победи.
Хърватия (Суперспорт ХНЛ) – Динамо Загреб срещу амбициите на Хайдук
- Фаворити и очаквания: Динамо Загреб остава доминантната сила в хърватския футбол, поддържаща най-високата обща пазарна стойност в лигата от над 203 млн. евро (източник: transfermarkt.com). Основната заплаха по традиция се очаква да дойде от Хайдук Сплит, Риека и Осиек, формиращи т.нар. „Голяма четворка“ на хърватския футбол.
- Основни трансфери: Динамо Загреб укрепи редиците си, връщайки в състава опитното крило Мислав Оршич, както и привличайки младия Ноа Нсоки и Алекс Стоякович. В същото време Хайдук Сплит привлече като свободен агент Алберто дел Морал, опитвайки се да балансира халфовата си линия.
- Последни новини: Първите кръгове донесоха изненади, като Хайдук Сплит записа ранно поражение с 1:2 срещу Истра 1961, а Осиек и Вараждин поведоха временното класиране с по две победи от два мача (статистика: soccerway.com).
Словения (Първа лига) – Олимпия и Марибор в традиционен дуел
- Фаворити и очаквания: Словенското първенство се очертава като класическа надпревара между Олимпия Любляна и Марибор. Целе, които се утвърдиха финансово през последните години, също имат реален шанс да объркат сметките на двата исторически гранда.
- Основни трансфери: Водещите тимове заложиха предимно на свободни агенти от Австрия и Хърватия, както и на преотстъпени млади играчи. Марибор подсили дефанзивната си линия с играчи с опит в италианската Серия Б, докато Олимпия наблегна на бързи крила от Южна Америка.
- Последни новини: Клубовете са разкъсвани между вътрешното първенство и квалификациите за европейските клубни турнири, което води до чести ротации в съставите им и неочаквани равенства в началните кръгове на местната лига.
Босна и Херцеговина (Премиер лига) – Борац Баня Лука брани трофея
- Фаворити и очаквания: Действащият шампион Борац (Баня Лука) стартира с най-голямо самочувствие, но Сараево и Железничар са направили мащабна селекция с цел да върнат титлата в столицата. Зрински Мостар остава третият скрит фаворит с огромен турнирен опит.
- Основни трансфери: ФК Сараево привлече Иван Долчек от Локомотива Загреб (източник: fotmob.com), засилвайки офанзивната си мощ. Повечето отбори обаче разчитаха на завръщането на опитни босненски играчи от чужбина.
- Последни новини: Дербитата в Сараево и Мостар вече пълнят стадионите, а първенството се очертава като най-равностойното откъм физически сблъсъци в региона.
Черна гора (Първа лига) – Будучност срещу Сутиеска
- Фаворити и очаквания: Традиционното съперничество между Будучност Подгорица и Сутиеска Никшич отново ще определи шампиона на страната. Изненади се очакват от Дечич Тузи, които през последните сезони показаха сериозно израстване.
- Основни трансфери: Трансферният прозорец бе отбелязан главно от изходящи трансфери на млади таланти към Сърбия и Хърватия. Полузащитникът Андрей Байович премина от Дечич в сръбския Чукарички като свободен агент.
- Последни новини: Будучност започна стабилно сезона с фокус върху интеграцията на играчи от собствената си академия, възползвайки се от грешките на Сутиеска в защита.
Северна Македония (Първа лига) – Шкендия и Шкупи в челен сблъсък
- Фаворити и очаквания: Шкендия (Тетово) и Шкупи остават основните претенденти за първото място. Традиционният гранд Вардар (Скопие) продължава да се бори с финансовата си стабилност, но постепенно стабилизира спортно-техническата си форма.
- Основни трансфери: Селекциите бяха насочени към привличане на футболисти от албанското първенство и вторите дивизии на Турция. Клубовете залагат на агресивен футбол с много нови чужденци в предни позиции.
- Последни новини: Началото на шампионата в Северна Македония се характеризира с висока резултатност в домакинските срещи на фаворитите и изненадващо силно представяне на по-малките провинциални клубове.
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