Футбол на Балканите: Стартираха първенствата от бивша Югославия

Новият футболен сезон 2026/2027 г. в страните от бивша Югославия официално започна, а интригата в местните първенства обещава да бъде по-гореща от всякога.

Традиционните грандове вече направиха първите си стъпки, докато трансферният пазар предлага сериозни структурни промени. Предлагаме ви детайлен обзор на очакванията, фаворитите и последните новини от Сърбия, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония.

Сърбия (Суперлига) – Цървена звезда диктува темпото

Фаворити и очаквания: Цървена звезда влиза в кампанията като абсолютен фаворит, като според математическите модели на анализаторите от EuroClubIndex, вероятността те да защитят титлата си е около 85%. Вечният съперник Партизан (Белград) остава с минимален шанс от 8%, последван от ТСЦ Бачка Топола и Войводина.

Цървена звезда влиза в кампанията като абсолютен фаворит, като според математическите модели на анализаторите от EuroClubIndex, вероятността те да защитят титлата си е около 85%. Вечният съперник Партизан (Белград) остава с минимален шанс от 8%, последван от ТСЦ Бачка Топола и Войводина. Основни трансфери: На трансферния пазар „звездашите“ бяха изключително активни. Клубът си осигури услугите на крилото Лоизос Лоизу от Омония срещу 3.5 млн. евро, както и на младия Кристиян Балов от Славия София срещу 3 млн. евро (данни на transfermarkt.com). Новият рекорд за вътрешен трансфер в първенството обаче държи 19-годишният талант Дъглас Овусу, привлечен от Радник Сурдулица за 2.2 млн. евро.

На трансферния пазар „звездашите“ бяха изключително активни. Клубът си осигури услугите на крилото Лоизос Лоизу от Омония срещу 3.5 млн. евро, както и на младия Кристиян Балов от Славия София срещу 3 млн. евро (данни на transfermarkt.com). Новият рекорд за вътрешен трансфер в първенството обаче държи 19-годишният талант Дъглас Овусу, привлечен от Радник Сурдулица за 2.2 млн. евро. Последни новини: Шампионатът вече преполови първия си месец, а Партизан допусна ранна грешка, губейки от ФК ИМТ с 1:2 в третия кръг, докато Цървена звезда записа рутинни победи.

Хърватия (Суперспорт ХНЛ) – Динамо Загреб срещу амбициите на Хайдук

Фаворити и очаквания: Динамо Загреб остава доминантната сила в хърватския футбол, поддържаща най-високата обща пазарна стойност в лигата от над 203 млн. евро (източник: transfermarkt.com). Основната заплаха по традиция се очаква да дойде от Хайдук Сплит, Риека и Осиек, формиращи т.нар. „Голяма четворка“ на хърватския футбол.

Динамо Загреб остава доминантната сила в хърватския футбол, поддържаща най-високата обща пазарна стойност в лигата от над 203 млн. евро (източник: transfermarkt.com). Основната заплаха по традиция се очаква да дойде от Хайдук Сплит, Риека и Осиек, формиращи т.нар. „Голяма четворка“ на хърватския футбол. Основни трансфери: Динамо Загреб укрепи редиците си, връщайки в състава опитното крило Мислав Оршич, както и привличайки младия Ноа Нсоки и Алекс Стоякович. В същото време Хайдук Сплит привлече като свободен агент Алберто дел Морал, опитвайки се да балансира халфовата си линия.

Динамо Загреб укрепи редиците си, връщайки в състава опитното крило Мислав Оршич, както и привличайки младия Ноа Нсоки и Алекс Стоякович. В същото време Хайдук Сплит привлече като свободен агент Алберто дел Морал, опитвайки се да балансира халфовата си линия. Последни новини: Първите кръгове донесоха изненади, като Хайдук Сплит записа ранно поражение с 1:2 срещу Истра 1961, а Осиек и Вараждин поведоха временното класиране с по две победи от два мача (статистика: soccerway.com).

Словения (Първа лига) – Олимпия и Марибор в традиционен дуел

Фаворити и очаквания: Словенското първенство се очертава като класическа надпревара между Олимпия Любляна и Марибор. Целе, които се утвърдиха финансово през последните години, също имат реален шанс да объркат сметките на двата исторически гранда.

Словенското първенство се очертава като класическа надпревара между Олимпия Любляна и Марибор. Целе, които се утвърдиха финансово през последните години, също имат реален шанс да объркат сметките на двата исторически гранда. Основни трансфери: Водещите тимове заложиха предимно на свободни агенти от Австрия и Хърватия, както и на преотстъпени млади играчи. Марибор подсили дефанзивната си линия с играчи с опит в италианската Серия Б, докато Олимпия наблегна на бързи крила от Южна Америка.

Водещите тимове заложиха предимно на свободни агенти от Австрия и Хърватия, както и на преотстъпени млади играчи. Марибор подсили дефанзивната си линия с играчи с опит в италианската Серия Б, докато Олимпия наблегна на бързи крила от Южна Америка. Последни новини: Клубовете са разкъсвани между вътрешното първенство и квалификациите за европейските клубни турнири, което води до чести ротации в съставите им и неочаквани равенства в началните кръгове на местната лига.

Босна и Херцеговина (Премиер лига) – Борац Баня Лука брани трофея

Фаворити и очаквания: Действащият шампион Борац (Баня Лука) стартира с най-голямо самочувствие, но Сараево и Железничар са направили мащабна селекция с цел да върнат титлата в столицата. Зрински Мостар остава третият скрит фаворит с огромен турнирен опит.

Действащият шампион Борац (Баня Лука) стартира с най-голямо самочувствие, но Сараево и Железничар са направили мащабна селекция с цел да върнат титлата в столицата. Зрински Мостар остава третият скрит фаворит с огромен турнирен опит. Основни трансфери: ФК Сараево привлече Иван Долчек от Локомотива Загреб (източник: fotmob.com), засилвайки офанзивната си мощ. Повечето отбори обаче разчитаха на завръщането на опитни босненски играчи от чужбина.

ФК Сараево привлече Иван Долчек от Локомотива Загреб (източник: fotmob.com), засилвайки офанзивната си мощ. Повечето отбори обаче разчитаха на завръщането на опитни босненски играчи от чужбина. Последни новини: Дербитата в Сараево и Мостар вече пълнят стадионите, а първенството се очертава като най-равностойното откъм физически сблъсъци в региона.

Черна гора (Първа лига) – Будучност срещу Сутиеска

Фаворити и очаквания: Традиционното съперничество между Будучност Подгорица и Сутиеска Никшич отново ще определи шампиона на страната. Изненади се очакват от Дечич Тузи, които през последните сезони показаха сериозно израстване.

Традиционното съперничество между Будучност Подгорица и Сутиеска Никшич отново ще определи шампиона на страната. Изненади се очакват от Дечич Тузи, които през последните сезони показаха сериозно израстване. Основни трансфери: Трансферният прозорец бе отбелязан главно от изходящи трансфери на млади таланти към Сърбия и Хърватия. Полузащитникът Андрей Байович премина от Дечич в сръбския Чукарички като свободен агент.

Трансферният прозорец бе отбелязан главно от изходящи трансфери на млади таланти към Сърбия и Хърватия. Полузащитникът Андрей Байович премина от Дечич в сръбския Чукарички като свободен агент. Последни новини: Будучност започна стабилно сезона с фокус върху интеграцията на играчи от собствената си академия, възползвайки се от грешките на Сутиеска в защита.

Северна Македония (Първа лига) – Шкендия и Шкупи в челен сблъсък

Фаворити и очаквания: Шкендия (Тетово) и Шкупи остават основните претенденти за първото място. Традиционният гранд Вардар (Скопие) продължава да се бори с финансовата си стабилност, но постепенно стабилизира спортно-техническата си форма.

Шкендия (Тетово) и Шкупи остават основните претенденти за първото място. Традиционният гранд Вардар (Скопие) продължава да се бори с финансовата си стабилност, но постепенно стабилизира спортно-техническата си форма. Основни трансфери: Селекциите бяха насочени към привличане на футболисти от албанското първенство и вторите дивизии на Турция. Клубовете залагат на агресивен футбол с много нови чужденци в предни позиции.

Селекциите бяха насочени към привличане на футболисти от албанското първенство и вторите дивизии на Турция. Клубовете залагат на агресивен футбол с много нови чужденци в предни позиции. Последни новини: Началото на шампионата в Северна Македония се характеризира с висока резултатност в домакинските срещи на фаворитите и изненадващо силно представяне на по-малките провинциални клубове.