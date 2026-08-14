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Важна информация за феновете на Левски преди мача с АЕК

Важна информация за феновете на Левски преди мача с АЕК

14 Август, 2026 15:00 680 1

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От клуба се обърнаха към "сините" фенове с подробни указания за онлайн покупките и сроковете за притежателите на абонаментни карти

Важна информация за феновете на Левски преди мача с АЕК - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски използва официалната си страница в социалната мрежа Facebook, за да информира своите привърженици относно организацията и продажбата на билетите за предстоящото домакинство срещу АЕК. От клуба се обърнаха към "сините" фенове с подробни указания за онлайн покупките и сроковете за притежателите на абонаментни карти.

Ето какво написаха от клуба:

"Левскари,
Продадените онлайн билети за домакинството срещу „АЕК“ вече са над 6500!
Напомняме ви да проверите всички папки в електронната си поща, включително „Спам“, „Промоции“, „Всички имейли“ и други.
При въвеждането на кода за закупуване на билет ви съветваме да го въведете ръчно. Ако го копирате, внимавайте да не бъде добавен допълнителен интервал или друг символ към кода.
За да сме сигурни, че информацията ще достигне до всеки левскар, имейлите ще бъдат изпратени още веднъж.
Ако имате технически проблем или не сте получили имейл, можете да подадете сигнал на [email protected], като опишете проблема и предоставите ЕГН или номер на абонаментната карта, както и валиден имейл адрес, на който да получите билета.
Благодарим ви за търпението и огромния интерес!
ВАЖНО! Картодържателите, които не са получили линк до 23:00 часа на 14 август (днес), както и желаещите да закупят физически билет, ще могат да закупят своите пропуски от касите на стадион „Георги Аспарухов“ ( Сектор „А“ и ул. „Тодорини кукли“), от 10:00 до 19:14 часа в събота, 15 август, когато приключва продажбата на билети за картодържатели."


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  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    1 2 Отговор
    "За да сме сигурни, че информацията ще достигне до всеки левскар, имейлите ще бъдат изпратени още веднъж."
    ----
    По принцип на феновете на кухите ритнитопковци, хеле пък на точно този отбор юнаци, е хубаво да им се обяснява по 2-3 пъти. Не знам защо така...

    15:11 14.08.2026

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