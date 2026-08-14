Важна информация за феновете на Левски преди мача с АЕК

Левски използва официалната си страница в социалната мрежа Facebook, за да информира своите привърженици относно организацията и продажбата на билетите за предстоящото домакинство срещу АЕК. От клуба се обърнаха към "сините" фенове с подробни указания за онлайн покупките и сроковете за притежателите на абонаментни карти.

Ето какво написаха от клуба:

"Левскари,

Продадените онлайн билети за домакинството срещу „АЕК“ вече са над 6500!

Напомняме ви да проверите всички папки в електронната си поща, включително „Спам“, „Промоции“, „Всички имейли“ и други.

При въвеждането на кода за закупуване на билет ви съветваме да го въведете ръчно. Ако го копирате, внимавайте да не бъде добавен допълнителен интервал или друг символ към кода.

За да сме сигурни, че информацията ще достигне до всеки левскар, имейлите ще бъдат изпратени още веднъж.

Ако имате технически проблем или не сте получили имейл, можете да подадете сигнал на [email protected], като опишете проблема и предоставите ЕГН или номер на абонаментната карта, както и валиден имейл адрес, на който да получите билета.

Благодарим ви за търпението и огромния интерес!

ВАЖНО! Картодържателите, които не са получили линк до 23:00 часа на 14 август (днес), както и желаещите да закупят физически билет, ще могат да закупят своите пропуски от касите на стадион „Георги Аспарухов“ ( Сектор „А“ и ул. „Тодорини кукли“), от 10:00 до 19:14 часа в събота, 15 август, когато приключва продажбата на билети за картодържатели."