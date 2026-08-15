Трагедия в Аржентина: Бока и Ривър с кошмарен старт

Футболните колоси на Аржентина Бока Хуниорс и Ривър Плейт преживяват един от най-мрачните периоди в съвременната си история.

Началото на втория полусезон в местната Висша дивизия (Торнео Клаусура) се превърна в истинска катастрофа за двата най-популярни клуба в страната, които вместо да се борят за титлата, се намират в долната половина на таблицата. Феновете в Буенос Айрес вече говорят за историческа криза, след като любимците им не спират да разочароват.

Трагедията на "Монументал": Ривър Плейт е на дъното

Според актуалното класиране, публикувано от спортната секция на Fox Sports (foxsports.com), ситуацията при „милионерите“ от Ривър Плейт е направо трагична. След изиграването на първите 4 кръга от Клаусура, воденият от Едуардо Коудет тим заема последното 15-о място в своята Група B с актив от 0 точки.

Ривър Плейт регистрира четири последователни поражения, като последните две бяха особено болезнени – 0:1 у дома от Росарио Сентрал и 0:1 като гост от КА Тигре. Статистиката от двубоите в сайта Soccerway (soccerway.com) показва пълна безидейност в атака за гранда от „Монументал“, който все още няма отбелязан гол в този дял на шампионата.

Бока Хуниорс: Колапс и на международната сцена

Не по-розова е обстановката в лагера на вечния съперник Бока Хуниорс. „Генуезците“ заемат незавидното 9-о място в Група А с едва 5 спечелени точки от 4 мача. Тимът, воден от Родолфо Аруабарена, има само една победа, две равенства (последното 1:1 срещу Велес Сарсфийлд) и една загуба.

Проблемите за Бока се пренесоха и на международната сцена. Както съобщава официалният портал на КОНМЕБОЛ Судамерикана (conmebol.com), отборът претърпя шокираща домакинска загуба с 0:1 от парагвайския аутсайдер Депортиво Реколета в първия мач от 1/8-финалите на турнира, което поставя под въпрос оцеляването им в Южна Америка.

Експертен анализ: Къде сгрешиха грандовете?

Спортните анализатори в Аржентина посочват няколко основни причини за безпрецедентния срив:

Тактическа предвидимост: Едуардо Коудет заложи на прекалено агресивна преса в Ривър, която оставя огромни празни пространства в защита, лесно експлоатирани от съперници като Тигре.

Едуардо Коудет заложи на прекалено агресивна преса в Ривър, която оставя огромни празни пространства в защита, лесно експлоатирани от съперници като Тигре. Липса на лидерство: В Бока Хуниорс се усеща липсата на ясен креативен халф. Родолфо Аруабарена постоянно ротира състава, което разрушава синхрона между линиите и води до липса на голов инстинкт.

В Бока Хуниорс се усеща липсата на ясен креативен халф. Родолфо Аруабарена постоянно ротира състава, което разрушава синхрона между линиите и води до липса на голов инстинкт. Психологически срив: Натискът от страна на медиите и феновете в Буенос Айрес парализира младите играчи и в двата тима, водейки до груби индивидуални грешки в дефанзивен план.

Гневът на феновете: "Срам за фланелката"

Социалните мрежи буквално преляха от гневни коментари на привържениците. В платформите "Х" и Instagram привържениците на Ривър Плейт пишат: „0 точки и 0 гола за 4 мача е обида за историята на този клуб! Всички вън!“.

Феновете на Бока не остават по-назад след ресила срещу Депортиво Реколета: „Да загубиш на 'Бомбониера' от парагвайски аутсайдер е дъното. Аруабарена трябва да си ходи още днес!“.

През предстоящия уикенд двата гранда ще търсят задължителен изход от кризата. Бока Хуниорс гостува на Платенсе, докато Ривър Плейт приема Архентинос Хуниорс в опит да спечели първите си точки за сезона.