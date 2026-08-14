Сензационен трансфер: Левски взима минал през Ливърпул и АЕК

Сръбският национал Марко Груич е пред трансфер в Левски. Новината е на изданието Direktno. 30-годишният дефанзивен халф е свободен агент, след като за последно беше част от съперника на "сините" за място в основната фаза в Шампионска лига АЕК Атина.

Информацията гласи, че всичко между Груич и Левски е договорено. Остава единствено халфът да премине медицински прегледи и да подпише със "сините".

Марко Груич е юноша на Цървена звезда, като през 2016 година е продаден на Ливърпул за 7 млн. евро. Сърбинът не успя да се наложи на "Анфийлд", като е даван под наем в Звезда, Кардиф, Херта и Порто. "Драконите" го откупуват през лятото на 2022 година за 9 млн. евро.

През миналото лято дефанзивният халф премина със свободен трансфер в АЕК. За "двуглавите орли" записа 20 мача, в които вкара един гол. Той беше предимно резерва в отбора на Марко Николич.

За националния отбор на Сърбия Груич има 30 мача.