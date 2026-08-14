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Сензационен трансфер: Левски взима минал през Ливърпул и АЕК

Сензационен трансфер: Левски взима минал през Ливърпул и АЕК

14 Август, 2026 14:18 842 3

  • марко груич-
  • левски-
  • футбол

Информацията гласи, че всичко между Груич и Левски е договорено

Сензационен трансфер: Левски взима минал през Ливърпул и АЕК - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският национал Марко Груич е пред трансфер в Левски. Новината е на изданието Direktno. 30-годишният дефанзивен халф е свободен агент, след като за последно беше част от съперника на "сините" за място в основната фаза в Шампионска лига АЕК Атина.

Информацията гласи, че всичко между Груич и Левски е договорено. Остава единствено халфът да премине медицински прегледи и да подпише със "сините".

Марко Груич е юноша на Цървена звезда, като през 2016 година е продаден на Ливърпул за 7 млн. евро. Сърбинът не успя да се наложи на "Анфийлд", като е даван под наем в Звезда, Кардиф, Херта и Порто. "Драконите" го откупуват през лятото на 2022 година за 9 млн. евро.

През миналото лято дефанзивният халф премина със свободен трансфер в АЕК. За "двуглавите орли" записа 20 мача, в които вкара един гол. Той беше предимно резерва в отбора на Марко Николич.

За националния отбор на Сърбия Груич има 30 мача.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрБр

    1 8 Отговор
    Левски не може да вземе нищо защото отдавна е починал. Някакъв обор от Подуями може би взема куцо и сакато.

    Коментиран от #2, #3

    15:33 14.08.2026

  • 2 Цеко

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДрБр":

    Значи и теб ще вземат. Отговаряш на критерия.

    15:53 14.08.2026

  • 3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

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