Дрон се е разбил на територията на Румъния

Министерството на националната отбрана на Румъния е било информирано днес за паднал дрон в района на селището Лункавица в окръг Тулча, на пет километра от границата с Украйна, съобщава агенция Аджерпрес. Сигнал за падналия обект е бил подаден през спешния телефон 112, предаде БТА.
Въздушната цел не е била засечена от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана, се посочва в прессъобщение на ведомството, изпратено до Аджерпрес. Целта е летяла на много ниска височина, се посочва в съобщението.
„Дронът се е разбил в гориста местност. Според предварителна информация не са нанесени материални щети и няма жертви“, се посочва в съобщението на Министерството на националната отбрана.
Военни пожарникари и рейнджъри претърсват зоната, за да открият останките, съобщава още Аджерпрес. Екип на Министерството на националната отбрана с хеликоптер IAR PUMA 330 SOCAT е изпратен на мястото.
Въздушната тревога, обявена на румънска територия във връзка с руските атаки срещу Украйна, е била прекратена в 12:30 ч., съобщава още Аджерпрес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 натовско съобщение
Коментиран от #2
15:05 14.08.2026
2 Гликерия Копейдовна
До коментар #1 от "натовско съобщение":Такъв е, щом ти се хвана. 😂😂😂
15:06 14.08.2026
3 Трол
15:06 14.08.2026
4 ТИЯ ДРОНОВЕ ВСЕ ПО НЕВИДИМИ
15:06 14.08.2026
5 Летяло е Фламинго
Коментиран от #8
15:07 14.08.2026
6 Даа
15:08 14.08.2026
7 не може да бъде
15:11 14.08.2026
8 Факти написаха;
До коментар #5 от "Летяло е Фламинго":През нощта руските военни нанесоха групов удар по военното предприятие „Файър Пойнт“, където се произвеждат компоненти за крилатите ракети „Фламинго“ и склад за гориво-смазочни материали в Киев.
15:12 14.08.2026
9 8888
15:13 14.08.2026
10 Евгени от Алфапласт
15:13 14.08.2026
11 миче ставаш банална с
след като няма щети не е нужно да наливаш нови безсмислени пълнежи
15:43 14.08.2026