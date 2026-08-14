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Дрон се е разбил на територията на Румъния
  Тема: Украйна

Дрон се е разбил на територията на Румъния

14 Август, 2026 15:02 971 11

  • румъния-
  • дрон-
  • украйна-
  • русия-
  • тулча

Въздушната цел не е била засечена от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана

Дрон се е разбил на територията на Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на националната отбрана на Румъния е било информирано днес за паднал дрон в района на селището Лункавица в окръг Тулча, на пет километра от границата с Украйна, съобщава агенция Аджерпрес. Сигнал за падналия обект е бил подаден през спешния телефон 112, предаде БТА.

Въздушната цел не е била засечена от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана, се посочва в прессъобщение на ведомството, изпратено до Аджерпрес. Целта е летяла на много ниска височина, се посочва в съобщението.

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„Дронът се е разбил в гориста местност. Според предварителна информация не са нанесени материални щети и няма жертви“, се посочва в съобщението на Министерството на националната отбрана.

Военни пожарникари и рейнджъри претърсват зоната, за да открият останките, съобщава още Аджерпрес. Екип на Министерството на националната отбрана с хеликоптер IAR PUMA 330 SOCAT е изпратен на мястото.

Въздушната тревога, обявена на румънска територия във връзка с руските атаки срещу Украйна, е била прекратена в 12:30 ч., съобщава още Аджерпрес.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 натовско съобщение

    15 1 Отговор
    Спокойно пак някой дрон примамка ще е....

    Коментиран от #2

    15:05 14.08.2026

  • 2 Гликерия Копейдовна

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "натовско съобщение":

    Такъв е, щом ти се хвана. 😂😂😂

    15:06 14.08.2026

  • 3 Трол

    2 1 Отговор
    Дронът е корейски.

    15:06 14.08.2026

  • 4 ТИЯ ДРОНОВЕ ВСЕ ПО НЕВИДИМИ

    9 0 Отговор
    ИЛИ СА ХОДЕЩИ , ИЛИ ПОДЗЕМНИ.НАЛИ УЖ 30 D РАДАРИ.ВЯТЪР РАБОTА

    15:06 14.08.2026

  • 5 Летяло е Фламинго

    0 10 Отговор
    Искало е да кацне на главЪта на Альша Галоша.

    Коментиран от #8

    15:07 14.08.2026

  • 6 Даа

    6 2 Отговор
    Падането на дронове стана ежедневие в Румъния, Полша, Молдова, Литва, Латвия, Естония.... И хората не правят драма... А тук вой до небесата и само понеже не беше руски дрон, та позатихнахнаха.... Вой до небесата имаше и когато дефакто преместиха 12 военни самолети от гражданското летище на София във военно летище Безцеремонно, като бройката беше намалена на 8 самолети... Тука политици опитват да извлекат изгода от такива събития!

    15:08 14.08.2026

  • 7 не може да бъде

    10 0 Отговор
    Е и к"во се е случило -нищо ...аз считам че може са се говори по-сериозно за тези неща ако като следствие румънския президент от Никушор Дан стане Никушор Дрон макар че както и да се казва си остава безгласна буква...!?

    15:11 14.08.2026

  • 8 Факти написаха;

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Летяло е Фламинго":

    През нощта руските военни нанесоха групов удар по военното предприятие „Файър Пойнт“, където се произвеждат компоненти за крилатите ракети „Фламинго“ и склад за гориво-смазочни материали в Киев.

    15:12 14.08.2026

  • 9 8888

    8 0 Отговор
    Познайте какъв е дрона щом не го пише...

    15:13 14.08.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    11 0 Отговор
    Що не направите направо един раздел "Дронове" в сайта?😂

    15:13 14.08.2026

  • 11 миче ставаш банална с

    2 0 Отговор
    тез дрончета

    след като няма щети не е нужно да наливаш нови безсмислени пълнежи

    15:43 14.08.2026

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