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Тайното споразумение на Роналдо и Джорджина: брак без обща фамилия и без споделени активи

Тайното споразумение на Роналдо и Джорджина: брак без обща фамилия и без споделени активи

14 Август, 2026 14:30 1 090 7

  • кристиано роналдо-
  • джорджина родригес-
  • футбол-
  • сватба-
  • споразумение

Сватбата се е състояла на 11 август в 13:30 часа в луксозния дом на Роналдо в престижния район Quinta da Marina, край Кашкайш

Тайното споразумение на Роналдо и Джорджина: брак без обща фамилия и без споделени активи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозни разкрития броени дни след сватбата на Роналдо и Джорджина. Двамата са сключили граждански брак в новото си имение край Лисабон, като на церемонията са присъствали само най-близките им хора и децата им.

Сватбата се е състояла на 11 август в 13:30 часа в луксозния дом на Роналдо в престижния район Quinta da Marina, край Кашкайш.

На място са били четирима свидетели - сестрата на Джорджина - Ивана, един от най-близките приятели на Роналдо - Мигел Пайшао, и испанското семейство Хосе Родригес Сангил и Моника Гонсалес Мартинес. Децата на двойката също са станали част от специалния момент.

Португалският Jornal de Notícias публикува документа, удостоверяващ брака. Любопитното в случай е, че на 10 август, Роналдо и Джорджина са подписали предбрачно споразумение в нотариална кантора в Лисабон. Двамата са избрали да запазят отделна собственост върху активите, придобити преди брака.

Брачният документ разкрива още официалните данни на двамата. 41-годишният Роналдо е записан с пълното си име и с имената на родителите си. При Джорджина са посочени пълното ѝ име - Джорджина Луиза Родригес Ернандес.

Любопитна подробност е, че въпреки брака двамата ще запазят собствените си фамилии.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 мамник👿

    0 1 Отговор
    Е как па толкова лесно се е съгласила ку.....! Брадчед скроила ти е шапката,не се заблуждавай!!! За таа си кеш, нищо друго!!!!

    Коментиран от #7

    14:39 14.08.2026

  • 3 Мдаа

    1 0 Отговор
    Двамата са избрали да запазят отделна собственост върху активите, придобити преди брака.Ми то и тук е така по закон.На Джорджина й е предостатъчно да сподели активите, придобити по време на брака,тъй нареченета СИО.

    14:45 14.08.2026

  • 4 много гнусен

    2 1 Отговор
    тоя сиган

    14:48 14.08.2026

  • 5 ne =съм си

    1 0 Отговор
    обръснал топченцата :(

    14:52 14.08.2026

  • 6 Съдията

    2 0 Отговор
    Правилно. Иначе мароканецът, който е мъж на Роналдо, ще му набие канчето.😂

    15:33 14.08.2026

  • 7 Съдията

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "мамник👿":

    Той достатъчно ѝ плаща, за да се прави, че са заедно.😂

    15:35 14.08.2026

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