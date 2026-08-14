Тайното споразумение на Роналдо и Джорджина: брак без обща фамилия и без споделени активи

Сериозни разкрития броени дни след сватбата на Роналдо и Джорджина. Двамата са сключили граждански брак в новото си имение край Лисабон, като на церемонията са присъствали само най-близките им хора и децата им.

Сватбата се е състояла на 11 август в 13:30 часа в луксозния дом на Роналдо в престижния район Quinta da Marina, край Кашкайш.

На място са били четирима свидетели - сестрата на Джорджина - Ивана, един от най-близките приятели на Роналдо - Мигел Пайшао, и испанското семейство Хосе Родригес Сангил и Моника Гонсалес Мартинес. Децата на двойката също са станали част от специалния момент.

Revealed: Cristiano Ronaldo signed pre-nup agreement with new wife Georgina Rodriguez, as marriage certificate and full details of their wedding at £30m mansion emerge https://t.co/kzyiklAqVm — Daily Mail (@DailyMail) August 14, 2026

Португалският Jornal de Notícias публикува документа, удостоверяващ брака. Любопитното в случай е, че на 10 август, Роналдо и Джорджина са подписали предбрачно споразумение в нотариална кантора в Лисабон. Двамата са избрали да запазят отделна собственост върху активите, придобити преди брака.

Брачният документ разкрива още официалните данни на двамата. 41-годишният Роналдо е записан с пълното си име и с имената на родителите си. При Джорджина са посочени пълното ѝ име - Джорджина Луиза Родригес Ернандес.

Любопитна подробност е, че въпреки брака двамата ще запазят собствените си фамилии.