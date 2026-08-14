Дара получи пожизнен семеен билет за всички музеи и археологически обекти в Бургаско

По случай избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“, на извънредно състояла се среща, директорите на държавните и общински музеи и галерии в Бургаска област и на общинските културни туристически обекти в община Бургас единодушно решиха да подарят на Дара пожизнен семеен билет за всички музеи и музейни обекти в региона. С него тя и семейството ѝ ще могат да посещават безплатно четирите експозиции на Регионалния исторически музей в Бургас, бургаската Художествена галерия, музеите и галериите в Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, Средец и Карнобат.
Билетът важи и за крепостта Маркели, римския град Деултум, средновековните църкви в Несебър, тракийското светилище Бегликташ край Приморско, крепостта Русокастро, античната куполна гробница и Музея на солта в Поморие, Музея на авиацията в Сарафово, древния град Акве калиде, остров Света Анастасия и туристически комплекс Ченгене скеле.
С този жест музейните директори и община Бургас изразяват уважението си към таланта на Дара и голямата ѝ победа на тазгодишната „Евровизия“, благодарение на която през 2027 г. Бургас ще бъде домакин на следващото издание на този най - голям европейски музикален форум.
Пожизненият билет е повече от пропуск. Той е символична покана без срок на валидност – Дара и нейното семейство винаги ще бъдат добре дошли там, където се пази паметта на Бургаския край, неговата хилядолетна история, археологически богатства, традиции, изкуство, движимо, недвижимо и нематериално културно наследство.
Музейните директори подчертават, че „Евровизия 2027“ е много повече от музикално събитие. Това е възможност Бургас и целият регион да представят пред Европа и света не само своето модерно лице – свежо, младо и динамично, но и безценното си културно-историческо наследство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
15:00 14.08.2026
2 Последния Софиянец
15:00 14.08.2026
3 Пецата
15:01 14.08.2026
4 Глярус
15:01 14.08.2026
5 Евала
15:02 14.08.2026
6 ЗАБРАВИЛИ НАЙ ВАЖНИЯ
15:03 14.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 дарабезница
15:07 14.08.2026
9 отвратен
15:07 14.08.2026
10 или дара
15:08 14.08.2026
11 Чупки в кръста
15:10 14.08.2026
12 И пак същата ще си остане
Надявам се да дойдат по светли дни за следващите поколения
15:14 14.08.2026
13 Васо
15:17 14.08.2026
14 пиленце
15:18 14.08.2026
15 Много плоски гербаджийски номера
15:23 14.08.2026
16 аааа
15:25 14.08.2026
17 ХА, ХА, хааааа
15:28 14.08.2026
18 Ако успеее
Не е отварял, за да не шумят на хотелиера , а и тихомълком да се приватизира.
15:29 14.08.2026
19 Стани богат
15:32 14.08.2026
20 Тараторо от 12 на 24 евро
15:33 14.08.2026
21 Розови понички
15:39 14.08.2026
22 И за какво?
15:57 14.08.2026
23 Цяла година ще ни занимават
16:00 14.08.2026
24 Домуз Дара
16:05 14.08.2026
25 Я виж ти..
Някой да я е скивáл из залите на въпросния музей?!?
16:05 14.08.2026