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Дара получи пожизнен семеен билет за всички музеи и археологически обекти в Бургаско

Дара получи пожизнен семеен билет за всички музеи и археологически обекти в Бургаско

14 Август, 2026 14:59 666 25

  • дара-
  • пожизнен билет-
  • семейство-
  • бургас-
  • музей-
  • галерия-
  • туристически обекти

Решението е взето от директорите на държавните и общински музеи и галерии в Бургаска област

Дара получи пожизнен семеен билет за всички музеи и археологически обекти в Бургаско - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

По случай избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“, на извънредно състояла се среща, директорите на държавните и общински музеи и галерии в Бургаска област и на общинските културни туристически обекти в община Бургас единодушно решиха да подарят на Дара пожизнен семеен билет за всички музеи и музейни обекти в региона. С него тя и семейството ѝ ще могат да посещават безплатно четирите експозиции на Регионалния исторически музей в Бургас, бургаската Художествена галерия, музеите и галериите в Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, Средец и Карнобат.

Билетът важи и за крепостта Маркели, римския град Деултум, средновековните църкви в Несебър, тракийското светилище Бегликташ край Приморско, крепостта Русокастро, античната куполна гробница и Музея на солта в Поморие, Музея на авиацията в Сарафово, древния град Акве калиде, остров Света Анастасия и туристически комплекс Ченгене скеле.

Дара получи пожизнен семеен билет за всички музеи и археологически обекти в Бургаско

С този жест музейните директори и община Бургас изразяват уважението си към таланта на Дара и голямата ѝ победа на тазгодишната „Евровизия“, благодарение на която през 2027 г. Бургас ще бъде домакин на следващото издание на този най - голям европейски музикален форум.

Пожизненият билет е повече от пропуск. Той е символична покана без срок на валидност – Дара и нейното семейство винаги ще бъдат добре дошли там, където се пази паметта на Бургаския край, неговата хилядолетна история, археологически богатства, традиции, изкуство, движимо, недвижимо и нематериално културно наследство.

Музейните директори подчертават, че „Евровизия 2027“ е много повече от музикално събитие. Това е възможност Бургас и целият регион да представят пред Европа и света не само своето модерно лице – свежо, младо и динамично, но и безценното си културно-историческо наследство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    23 1 Отговор
    Че защо? Тя тъй или инак не вдява от изкуство...🤣

    15:00 14.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Има нужда да се образова малко.

    15:00 14.08.2026

  • 3 Пецата

    7 4 Отговор
    Музиката требва задължително да става за ракиа и салата разбираш ли щото не става ли вобще не ми я хвалете 🤣

    15:01 14.08.2026

  • 4 Глярус

    19 1 Отговор
    Ние в селото не я искаме тя в поповата къща

    15:01 14.08.2026

  • 5 Евала

    19 2 Отговор
    това все едно на деса дуловската и грозното наде да им дадеш пожизнена карта за градския транспорт

    15:02 14.08.2026

  • 6 ЗАБРАВИЛИ НАЙ ВАЖНИЯ

    12 1 Отговор
    ЗА КРЪЧМИТЕ

    15:03 14.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дарабезница

    8 0 Отговор
    или модераБезница ??? или и двете ???

    15:07 14.08.2026

  • 9 отвратен

    13 1 Отговор
    Тъз европръдничка големи бели и загуби направи.

    15:07 14.08.2026

  • 10 или дара

    1 1 Отговор
    е премахната от ратомодер ? или модератоR4e ? iЛи сте малко бавни >?

    15:08 14.08.2026

  • 11 Чупки в кръста

    10 1 Отговор
    Тази барабанга пък като се е засилила към музеите...

    15:10 14.08.2026

  • 12 И пак същата ще си остане

    9 0 Отговор
    Такъв е животът

    Надявам се да дойдат по светли дни за следващите поколения

    15:14 14.08.2026

  • 13 Васо

    10 0 Отговор
    Сигурно през живота си това нещо не е стъпвало в музей.

    15:17 14.08.2026

  • 14 пиленце

    0 0 Отговор
    Мъного добъре!

    15:18 14.08.2026

  • 15 Много плоски гербаджийски номера

    2 2 Отговор
    Отново политически избор. Като толкова много държите да е на море, защо не го направихте във Варна. И градът е по-голям, по-уреден, залата е по-голяма, а и родният град на Дара.

    15:23 14.08.2026

  • 16 аааа

    6 0 Отговор
    Те тия от малцинствата с лилавите лигавици по музеи не ходят. Да й бяха дали за Димитровградския пазар, златна карта отстъпки за зарзават, стоки от Тюркие и подобни.

    15:25 14.08.2026

  • 17 ХА, ХА, хааааа

    5 0 Отговор
    И колко са музеите в Бургас… добре че са Созопол и Несебър, щото Бургас освен едно стъргало с 15 кръчми по него и няколко магазина, друго просто няма!!!

    15:28 14.08.2026

  • 18 Ако успеее

    1 0 Отговор
    Да посети Етнографския музей срещу хотел Приморец и аз ще я черпя...
    Не е отварял, за да не шумят на хотелиера , а и тихомълком да се приватизира.

    15:29 14.08.2026

  • 19 Стани богат

    3 0 Отговор
    Къде са метрото и летището на Бургас? - В Истанбул!

    15:32 14.08.2026

  • 20 Тараторо от 12 на 24 евро

    3 0 Отговор
    О, ще има осезаем ефект за обикновения българин - цените ще наберат допълнителна скорост.

    15:33 14.08.2026

  • 21 Розови понички

    0 2 Отговор
    Голяма работа. Лили Иванова има артефакти и експонати във всички музеи. И то не само в страната.

    15:39 14.08.2026

  • 22 И за какво?

    2 0 Отговор
    Че е много интелигентна, или че от музеите не излиза? Хубава работа, ама българска.

    15:57 14.08.2026

  • 23 Цяла година ще ни занимават

    2 0 Отговор
    С тая мазна сингануша. Дано до другата Евровизия да стане 200 кила!

    16:00 14.08.2026

  • 24 Домуз Дара

    2 0 Отговор
    Повече какво да ѝ кажеш?

    16:05 14.08.2026

  • 25 Я виж ти..

    0 0 Отговор
    Преди почти три месеца въпросната жaба кикерица е била вече обект на подобно внимание:"Националният етнографски музей подарява на DARA безплатен достъп до живот"
    Някой да я е скивáл из залите на въпросния музей?!?

    16:05 14.08.2026