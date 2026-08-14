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Министър Пеев: Новите влакове „Шкода“ са начало на мащабна модернизация на българските железници

Министър Пеев: Новите влакове „Шкода“ са начало на мащабна модернизация на българските железници

14 Август, 2026 14:58 853 25

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Новите влакове са именувани на български планини и върхове

Министър Пеев: Новите влакове „Шкода“ са начало на мащабна модернизация на българските железници - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Първите осем нови влака „Шкода“ влизат в редовна експлоатация от днес, като до 20 август техният брой ще достигне 20. Това е началото на мащабна модернизация на българските железници, обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Той пътува с една от първите електрически мотриси, която носи името „Средна гора“. На представянето присъстваха заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник-министър Цвета Тимева, заместник-председателят на Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание Нели Андреева и ръководствата на БДЖ и НК „Железопътна инфраструктура“.

Министър Пеев подчерта, че усилията за ускоряване на административните, сертификационните и обучителните процеси са били критични за предсрочното пускане в движение на новия подвижен състав.

Заедно с предстоящите доставки на влакове на „Алстом“ страната ще разполага с общо 60 нови композиции. Министърът беше категоричен, че това е едва началото и уточни, че за нуждите на националния транспорт стратегически са необходими между 280 и 300 вагона. „Отново искам да подчертая, че влаковете, които тръгват днес, далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване“, допълни Георги Пеев. Той обяви, че предстоят разговори в Брюксел за осигуряване на устойчиво финансиране, което да превърне модернизацията в последователна програма, базирана на детайлен анализ на броя пътници и реалните нужди на гражданите.

Необходим е комплексен подход към реформата, тъй като инфраструктурата и подвижният състав вървят ръка за ръка, за да могат новите влакове да развиват до 160 км/ч при съответното състояние на релсовия път. По думите на министъра, адекватният подвижен състав задължително трябва да бъде подкрепен от добре мотивирани служители. „Ние имаме прекрасен персонал, прекрасни машинисти, които работят в недобри условия. Професионалистите в една система са най-ценните хора – трябва да ги чуваме и да им вярваме“, категоричен беше той.

Новите влакове са именувани на български планини и върхове. Те са оборудвани с Wi-Fi, QR кодове за информация и съвременни системи за сигурност. Министър Пеев призова всички граждани да пазят придобитото имущество.

Заместник министър-председателят Атанас Пеканов отбеляза, че проектът е ключова част от Плана за възстановяване и устойчивост. „Инвестираме над 400 милиона евро в нов подвижен състав. Това е най-голямото обновление в сектора за последните две десетилетия“, подчерта вицепремиерът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ко речи

    11 0 Отговор
    Инвестираме и после ги харизваме ив ко ни.

    15:00 14.08.2026

  • 2 Факт

    13 0 Отговор
    Качете транзитните камиони-тир на железница от граница до граница!

    Коментиран от #22

    15:01 14.08.2026

  • 3 Бай Яни

    5 11 Отговор
    Целувайте ръце и нозе на Б.Б. бат Бойко. Ако небеше той сега още на трошляците щяхте да се возите.

    15:03 14.08.2026

  • 4 дедо Флашко

    6 0 Отговор
    Ура,другари!

    15:04 14.08.2026

  • 5 Какво

    3 6 Отговор
    Се радвате, третата световна е на прага, ще ви возят в тези влакове до фронта
    И от там обратно до гробищата

    15:12 14.08.2026

  • 6 И сега вандалите с едва завършен 3-ти

    6 1 Отговор
    клас в училище да ги надраскат с графити ....... Трябва да се криминализира това деяние - и по бързата процедура в ЗАТВОРА при братята !

    15:13 14.08.2026

  • 7 Пътник от автобус

    2 1 Отговор
    А да видим!Дано бъде!

    15:13 14.08.2026

  • 8 Охо Бохо

    3 0 Отговор
    Гледам и нашата гара са я стегнали с нови плочки, нова спирка макар, че е за автобуси

    15:13 14.08.2026

  • 9 Гого

    1 2 Отговор
    На влак не се возя, по-добре да дават субсидия за електричка.

    15:13 14.08.2026

  • 10 Янко

    5 0 Отговор
    Влаковете ги уредихме а кога ще се управят ж.п. трасетата че да вдигнем малко скоростта.

    15:15 14.08.2026

  • 11 Нека

    2 1 Отговор
    Този министър да не плямпа много, много, че такива като него сме ги виждали десетки, още от бай Тошово време - все управяха железниците и все неуправени си останаха. Първо да свърши работата а после да приказва.

    15:19 14.08.2026

  • 12 абсурд

    3 0 Отговор
    За тия пари които се наляха, преспокойно можеше да се стегне вагонния завод в Дряново и да си ги произведем сами. Ама там комисионната по-трудно тече....

    15:20 14.08.2026

  • 13 кавсед

    4 1 Отговор
    Роско бюлетината от ГЕРБ дето си вдигна хотел с водопад, беше министър на транспорта. След него нямаше вече БДЖ. Защо не е най малко в ареста този ГЕРБ айдук??? Какво чакате вие новите??? Ограбиха и БДЖ тези паразити на ГЕРБ. СЛед тях е само разруха. Каквото е можело и са го ограбили а сега си харчат грабежа. И Наско, тези влакове дето ги рекламираш, им викахме кавбойска среща. Това по соца бяха междуселски влакове, сега ни ги представяте като достижение? Младо момче, почваите да прибирате айдуците и да връщат милиардите. Слава на Господ Иисус Христос имате мнозинство. Ти имаш и акъл. Почваите да работите а не само общи приказки на кило.

    Коментиран от #18

    15:34 14.08.2026

  • 14 Предстои да видим,

    1 0 Отговор
    да не стане като лафа за голям залък и голяма дума.

    15:36 14.08.2026

  • 15 Към идиотите:

    4 0 Отговор
    Шаренето на влаковете и рязането на седалките да започне веднага! А малките ромчета могат спокойно да хвърлят камъни по тях!

    15:37 14.08.2026

  • 16 Родина

    1 0 Отговор
    Не стават за дълги разстояния .

    Коментиран от #19

    15:37 14.08.2026

  • 17 Пею

    1 0 Отговор
    кривата уста

    15:38 14.08.2026

  • 18 Петър

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "кавсед":

    Защо с ти по-големи, колко хора пътуват с влак, даже и тези са големи.

    15:39 14.08.2026

  • 19 Ганчо

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Родина":

    Защо не стават?

    15:40 14.08.2026

  • 20 Тодор Живков

    3 0 Отговор
    При мен София Перник се пътуваше 39 минути, сега се пътува час. Не може да ме настигнете ха ха. Модернизация та дрънка, ха ха.

    15:40 14.08.2026

  • 21 Дернев

    1 0 Отговор
    Няма ли постоянно видео и аудио наблюдение със запис, много скоро влаковете ще бъдат силно побългарени и изпочупени?

    15:41 14.08.2026

  • 22 Китаец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Ей голяма държава сте щом от единия до другия й край се пътува половин ден

    15:43 14.08.2026

  • 23 Само да питам?

    1 0 Отговор
    И тях ли ще дадете на частните фирми за стопанисване?!

    15:43 14.08.2026

  • 24 техният брой ще достигне 20

    2 0 Отговор
    тлъста общ поръчка

    кажете повече цени на парче
    най ниски цени при производител
    колко остава печалба за чекмеджетата
    в кои офшорки париците отиват

    15:50 14.08.2026

  • 25 само питам

    2 0 Отговор
    ами това не бе ли договорено от министър караджов или си преписваме заслугои на чужда пита маичин помен пеканов

    15:52 14.08.2026

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