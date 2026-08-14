Министър Пеев: Новите влакове „Шкода“ са начало на мащабна модернизация на българските железници

Първите осем нови влака „Шкода“ влизат в редовна експлоатация от днес, като до 20 август техният брой ще достигне 20. Това е началото на мащабна модернизация на българските железници, обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Той пътува с една от първите електрически мотриси, която носи името „Средна гора“. На представянето присъстваха заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник-министър Цвета Тимева, заместник-председателят на Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание Нели Андреева и ръководствата на БДЖ и НК „Железопътна инфраструктура“.
Министър Пеев подчерта, че усилията за ускоряване на административните, сертификационните и обучителните процеси са били критични за предсрочното пускане в движение на новия подвижен състав.
Заедно с предстоящите доставки на влакове на „Алстом“ страната ще разполага с общо 60 нови композиции. Министърът беше категоричен, че това е едва началото и уточни, че за нуждите на националния транспорт стратегически са необходими между 280 и 300 вагона. „Отново искам да подчертая, че влаковете, които тръгват днес, далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване“, допълни Георги Пеев. Той обяви, че предстоят разговори в Брюксел за осигуряване на устойчиво финансиране, което да превърне модернизацията в последователна програма, базирана на детайлен анализ на броя пътници и реалните нужди на гражданите.
Необходим е комплексен подход към реформата, тъй като инфраструктурата и подвижният състав вървят ръка за ръка, за да могат новите влакове да развиват до 160 км/ч при съответното състояние на релсовия път. По думите на министъра, адекватният подвижен състав задължително трябва да бъде подкрепен от добре мотивирани служители. „Ние имаме прекрасен персонал, прекрасни машинисти, които работят в недобри условия. Професионалистите в една система са най-ценните хора – трябва да ги чуваме и да им вярваме“, категоричен беше той.
Новите влакове са именувани на български планини и върхове. Те са оборудвани с Wi-Fi, QR кодове за информация и съвременни системи за сигурност. Министър Пеев призова всички граждани да пазят придобитото имущество.
Заместник министър-председателят Атанас Пеканов отбеляза, че проектът е ключова част от Плана за възстановяване и устойчивост. „Инвестираме над 400 милиона евро в нов подвижен състав. Това е най-голямото обновление в сектора за последните две десетилетия“, подчерта вицепремиерът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ко речи
15:00 14.08.2026
2 Факт
Коментиран от #22
15:01 14.08.2026
3 Бай Яни
15:03 14.08.2026
4 дедо Флашко
15:04 14.08.2026
5 Какво
И от там обратно до гробищата
15:12 14.08.2026
6 И сега вандалите с едва завършен 3-ти
15:13 14.08.2026
7 Пътник от автобус
15:13 14.08.2026
8 Охо Бохо
15:13 14.08.2026
9 Гого
15:13 14.08.2026
10 Янко
15:15 14.08.2026
11 Нека
15:19 14.08.2026
12 абсурд
15:20 14.08.2026
13 кавсед
Коментиран от #18
15:34 14.08.2026
14 Предстои да видим,
15:36 14.08.2026
15 Към идиотите:
15:37 14.08.2026
16 Родина
Коментиран от #19
15:37 14.08.2026
17 Пею
15:38 14.08.2026
18 Петър
До коментар #13 от "кавсед":Защо с ти по-големи, колко хора пътуват с влак, даже и тези са големи.
15:39 14.08.2026
19 Ганчо
До коментар #16 от "Родина":Защо не стават?
15:40 14.08.2026
20 Тодор Живков
15:40 14.08.2026
21 Дернев
15:41 14.08.2026
22 Китаец
До коментар #2 от "Факт":Ей голяма държава сте щом от единия до другия й край се пътува половин ден
15:43 14.08.2026
23 Само да питам?
15:43 14.08.2026
24 техният брой ще достигне 20
кажете повече цени на парче
най ниски цени при производител
колко остава печалба за чекмеджетата
в кои офшорки париците отиват
15:50 14.08.2026
25 само питам
15:52 14.08.2026