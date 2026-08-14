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ЦСКА официално привлече играч от Локо Пд

ЦСКА официално привлече играч от Локо Пд

14 Август, 2026 14:45 589 0

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Каталин Иту парафира контракт с червените за срок от три сезона и се превръща в петото ново попълнение за тима през това лято

ЦСКА официално привлече играч от Локо Пд - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА обяви официално на страницата си във Facebook привличането на румънския халф Каталин Иту. 26-годишният футболист пристига от Локомотив Пловдив, като парафира контракт с червените за срок от три сезона и се превръща в петото ново попълнение за тима през това лято.

Ето какво написаха от клуба:

"ЦСКА привлече Каталин Иту!
Румънският полузащитник Каталин Иту е петото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец.
Фланговият футболист пристига при „армейците“ от Локомотив (Пловдив) и подписа договор за 3 години.
Каталин Иту е роден на 26 октомври 1999 година в Деж, Румъния. Той е 4-кратен шампион на Румъния с екипа на ЧФР Клуж.
ЦСКА приветства Каталин Иту с добре дошъл и му пожелава много голове, успехи и спечелени трофеи с червената фланелка!"


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