ЦСКА официално привлече играч от Локо Пд

ЦСКА обяви официално на страницата си във Facebook привличането на румънския халф Каталин Иту. 26-годишният футболист пристига от Локомотив Пловдив, като парафира контракт с червените за срок от три сезона и се превръща в петото ново попълнение за тима през това лято.

Ето какво написаха от клуба:

"ЦСКА привлече Каталин Иту!

Румънският полузащитник Каталин Иту е петото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец.

Фланговият футболист пристига при „армейците“ от Локомотив (Пловдив) и подписа договор за 3 години.

Каталин Иту е роден на 26 октомври 1999 година в Деж, Румъния. Той е 4-кратен шампион на Румъния с екипа на ЧФР Клуж.

ЦСКА приветства Каталин Иту с добре дошъл и му пожелава много голове, успехи и спечелени трофеи с червената фланелка!"