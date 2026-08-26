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Взеха решение за мача между Ботев Пд и Левски

Взеха решение за мача между Ботев Пд и Левски

26 Август, 2026 16:45 518 0

  • левски-
  • ботев пловдив-
  • футбол

Двубоят бе планиран за 29 август, събота, но след наложената промяна ще се играе в неделя, 30 август от 19:00 часа

Взеха решение за мача между Ботев Пд и Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви промяна в деня на срещата между Ботев Пловдив и Левски. Двубоят бе планиран за 29 август, събота, но след наложената промяна ще се играе в неделя, 30 август от 19:00 часа.

"По предложение на ПФК „Левски“ София, със съгласието на Нова Броудкастинг груп и БПФЛ и на основание чл. 44, ал. 1, предложение 3 от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС сезон 2026/2027, срещата от VII-ми кръг на ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК „Ботев” Пд и ПФК „Левски” Сф, ще се играе на 30.08/неделя/2026 г от 19.00 часа, вместо на 29.08/събота/2026 год. и ще се излъчва по ТВ Диема спорт 3", съобщава СТК.


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