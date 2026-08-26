Определиха спортна журналистка за най-красивата жена на света

Италианската спортна журналистка и футболната половинка Дилета Леота позира в тесен бански костюм по време на почивка на морския бряг в Сицилия, а някои от милионите ѝ фенове я определят като най-красивата жена на света.

Чаровната репортерка бе отпуснала русите си коси, а черният бански акцентира върху прелестните ѝ гърди и дългите ѝ крака.

35-годишната ТВ водеща е омъжена за бившия вратар на Ливърпул Лорис Кариус, като двамата имат и две малки дечица. Настоящият страж на Шалке 04 трябва да пази жена си, както опазва вратата си от голове, защото Леота е много желана. Тя може да се похвали със завидните 9.4 милиона последователи в "Инстаграм".