Определиха спортна журналистка за най-красивата жена на света

Италианската спортна журналистка и футболната половинка Дилета Леота позира в тесен бански костюм по време на почивка на морския бряг в Сицилия, а някои от милионите ѝ фенове я определят като най-красивата жена на света.
Чаровната репортерка бе отпуснала русите си коси, а черният бански акцентира върху прелестните ѝ гърди и дългите ѝ крака.
35-годишната ТВ водеща е омъжена за бившия вратар на Ливърпул Лорис Кариус, като двамата имат и две малки дечица. Настоящият страж на Шалке 04 трябва да пази жена си, както опазва вратата си от голове, защото Леота е много желана. Тя може да се похвали със завидните 9.4 милиона последователи в "Инстаграм".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
15:46 26.08.2026
2 Доктор Енчев
15:48 26.08.2026
3 Дзак
Коментиран от #5
15:48 26.08.2026
4 журналистка за най-красивата жена
коя ваша писарка журналистка е най-засукана мома
15:48 26.08.2026
5 Не ни е интересна!
До коментар #3 от "Дзак":щом не е безплатна и не черпи
15:50 26.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А дали
Коментиран от #18
15:50 26.08.2026
8 Желяз
Коментиран от #10
15:51 26.08.2026
9 бащицата Махно
15:54 26.08.2026
10 Нора
До коментар #8 от "Желяз":А коя ще даде на бедно селянче като тебе?
Ще дърпаш пишурката!
Коментиран от #11, #12
15:56 26.08.2026
11 Желяз
До коментар #10 от "Нора":Норче не завиждай , и на тебе ще ти излезе късмета все някога ...
Коментиран от #13
15:59 26.08.2026
12 Име
До коментар #10 от "Нора":Всеки с проблемите си!
Коментиран от #14
16:01 26.08.2026
13 Нора
До коментар #11 от "Желяз":А на теб никога няма да ти излезе късмета!
16:03 26.08.2026
14 Нора
До коментар #12 от "Име":Нямате ли си Ваши, та се врете в чужди?
16:04 26.08.2026
15 На тия години
Коментиран от #17
16:10 26.08.2026
16 Симо
16:12 26.08.2026
17 Дзак
До коментар #15 от "На тия години":Посетете вашия гинеколог!
16:16 26.08.2026
18 Феичка
До коментар #7 от "А дали":Не може да бъде казано по точно! Може би сте писател, отбиващ се тук?
16:20 26.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Е не бе–хме виждале такваз красота!
16:57 26.08.2026
21 Янко
17:02 26.08.2026