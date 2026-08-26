Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Определиха спортна журналистка за най-красивата жена на света

Определиха спортна журналистка за най-красивата жена на света

26 Август, 2026 15:45 1 970 21

  • дилета леота-
  • сексапил-
  • секси-
  • спортна журналистка-
  • футбол

Чаровната репортерка бе отпуснала русите си коси, а черният бански акцентира върху прелестните й гърди и дългите й крака

Определиха спортна журналистка за най-красивата жена на света - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Италианската спортна журналистка и футболната половинка Дилета Леота позира в тесен бански костюм по време на почивка на морския бряг в Сицилия, а някои от милионите ѝ фенове я определят като най-красивата жена на света.

Определиха спортна журналистка за най-красивата жена на света

Чаровната репортерка бе отпуснала русите си коси, а черният бански акцентира върху прелестните ѝ гърди и дългите ѝ крака.

35-годишната ТВ водеща е омъжена за бившия вратар на Ливърпул Лорис Кариус, като двамата имат и две малки дечица. Настоящият страж на Шалке 04 трябва да пази жена си, както опазва вратата си от голове, защото Леота е много желана. Тя може да се похвали със завидните 9.4 милиона последователи в "Инстаграм".

Определиха спортна журналистка за най-красивата жена на света


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 0 Отговор
    Мара Атанасова?👰💋🖕💋👰

    15:46 26.08.2026

  • 2 Доктор Енчев

    11 4 Отговор
    Има корекции на носа и брадичката.Кой знае каква баба Яга е била с голям нос и брадичка.

    15:48 26.08.2026

  • 3 Дзак

    9 3 Отговор
    Не ни е интересна!

    Коментиран от #5

    15:48 26.08.2026

  • 4 журналистка за най-красивата жена

    6 1 Отговор
    писаре а в сайта ви пък
    коя ваша писарка журналистка е най-засукана мома

    15:48 26.08.2026

  • 5 Не ни е интересна!

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    щом не е безплатна и не черпи

    15:50 26.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А дали

    11 0 Отговор
    Поне избраната вярва на няколкоточикиджии от журито? Не казвам че е грозна, но за да видиш най красивата жена, трябва преди това да я обикнеш!

    Коментиран от #18

    15:50 26.08.2026

  • 8 Желяз

    17 3 Отговор
    Тая бих я пуснал да oпъpди кочаня ...

    Коментиран от #10

    15:51 26.08.2026

  • 9 бащицата Махно

    2 7 Отговор
    много кльощава

    15:54 26.08.2026

  • 10 Нора

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Желяз":

    А коя ще даде на бедно селянче като тебе?
    Ще дърпаш пишурката!

    Коментиран от #11, #12

    15:56 26.08.2026

  • 11 Желяз

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Нора":

    Норче не завиждай , и на тебе ще ти излезе късмета все някога ...

    Коментиран от #13

    15:59 26.08.2026

  • 12 Име

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Нора":

    Всеки с проблемите си!

    Коментиран от #14

    16:01 26.08.2026

  • 13 Нора

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Желяз":

    А на теб никога няма да ти излезе късмета!

    16:03 26.08.2026

  • 14 Нора

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Име":

    Нямате ли си Ваши, та се врете в чужди?

    16:04 26.08.2026

  • 15 На тия години

    3 5 Отговор
    Започва един лек, в началото едва доловим полъх на сушена скумрия откъм чатала...

    Коментиран от #17

    16:10 26.08.2026

  • 16 Симо

    4 3 Отговор
    Чак пък най-красивата на света!! Доста посредствена, бих казал.

    16:12 26.08.2026

  • 17 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "На тия години":

    Посетете вашия гинеколог!

    16:16 26.08.2026

  • 18 Феичка

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "А дали":

    Не може да бъде казано по точно! Може би сте писател, отбиващ се тук?

    16:20 26.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Е не бе–хме виждале такваз красота!

    1 0 Отговор
    Са кво шъ праим? Около назе Некви 18-годишни приличат коя на Орнела Мути, коя на германската Мути, коя на Корнелия Нунова. Мъка...

    16:57 26.08.2026

  • 21 Янко

    4 0 Отговор
    За мен най секси са жените герб които бати Бойко тиквата ги събира от бензиностанциите и ги прави депутати.

    17:02 26.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове