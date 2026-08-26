Доналд Тръмп: Върховният лидер на Иран едва ли е мъртъв, а по-скоро тежко ранен

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не смята, че върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е мъртъв, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Не мисля, че е мъртъв. Той беше много тежко ранен", посочи Тръмп в предаването на консервативния политически коментатор Глен Бек.
Моджтаба Хаменей - син и наследник на покойния ирански върховен лидер Али Хаменей, пое поста след смъртта на баща си, който беше убит в първия ден от войната, започнала на 28 февруари след израелско-американските удари срещу Иран.
Според властите в Иран Моджтаба Хаменей е бил ранен по време на офанзивата, при която загинаха и редица други високопоставени представители на иранското ръководство. От назначаването си той не е имал публични изяви, а позициите му се разпространяват единствено чрез официални съобщения.
Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви преди дни, че комуникацията с върховния лидер Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично, откакто пое поста през март, е "много трудна в момента", предаде Франс прес.
"Комуникацията с него е много трудна в момента, но присъствието му въпреки всичко представлява голямо предимство за нас, което ни позволява да продължим", каза Пезешкиан в телевизионно обръщение.
Моджтаба Хаменей – син и наследник на покойния върховен лидер Али Хаменей, пое поста след смъртта на баща си, който беше убит в първия ден от войната, започнала на 28 февруари след израелско-американските удари срещу Иран.
Според иранските власти Моджтаба Хаменей е бил ранен по време на офанзивата, при която загинаха и редица други високопоставени представители на иранското ръководство. От назначаването си той не е имал публични изяви, а позициите му се разпространяват единствено чрез официални съобщения.
Продължителното му отсъствие от публичното пространство, включително от погребението на баща му през юли, породи спекулации относно здравословното му състояние, отношенията му с останалите ирански лидери и дори предположения, че е бил убит.
Пезешкиан отхвърли подобни твърдения и защити върховния лидер. "По време на срещите ни ме е посрещал с любезност и много солидна логика", заяви президентът.
"За съжаление, настоящата ситуация позволява на злонамерени хора да го представят по различен начин и да създават погрешна представа за него", добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #10
17:21 26.08.2026
2 Биробижан е узки
Коментиран от #8
17:27 26.08.2026
3 Колкото и да преливате
Или не се показва по причина на сигурност. Или е в тежка инвалидна форма и не иска да прави кефа на враговете си.
При всички случаи обаче имиджът му на свещен лидер се усилва.
17:28 26.08.2026
4 Мимч
17:30 26.08.2026
5 А ТИ И НАТАНЯХУЙ
17:30 26.08.2026
6 ЗАЩО бе дърто
17:30 26.08.2026
7 Биробижан е узки
17:31 26.08.2026
8 Мим
До коментар #2 от "Биробижан е узки":Ти. На колко години си бе тарикат.Сигурно скоро ще ги направиш и искаш веднага пенсия,ама не ти достига стаж-работа.....щото си чакал на готово.....
Коментиран от #9
17:33 26.08.2026
9 Цената
До коментар #8 от "Мим":АМИ,СИГУРНО,майкаму и баща му са го хранили....и. е знае какво е работа.....
17:35 26.08.2026
10 ИЗВИНЯВАЙ
До коментар #1 от "Сатана Z":но ТОЙ в случая се изявява като възскресител след като преди време изпрати този човек на друго място . 4487 .
17:35 26.08.2026
11 Все тая
17:36 26.08.2026
12 УдоМача
17:39 26.08.2026
13 Ха ха ха
17:39 26.08.2026
14 Из далнойвосток плача
17:45 26.08.2026
15 Моджтабата е при Асад в Русия,
Не е ранен, само го крият от Мосад. Но!
За Мосад няма невъзможни неща.
И за Миротворецъ тоже. Част от българите са изтрити от списъка, обаче Коцето си седи вътре.
Коментиран от #19
17:47 26.08.2026
16 тагарев
17:48 26.08.2026
17 НИЩО МУ НЯМА
ПИТА РЕЦЕПЦИЯТА НА
УМБАЛ ТЕХЕРАН...
КЪДЕ Е БАШ МОЛЛАТА ...
Мии В ПЪРВА СТАЯ....2/3/5. ЛЕГЛА😬
17:59 26.08.2026
18 Копейчук
18:42 26.08.2026
19 Седи не седи ....
До коментар #15 от "Моджтабата е при Асад в Русия,":Все тая. Тероризма е до време и после всичко се плаща. Украйна няма шанс.
Коментиран от #20
19:03 26.08.2026
20 Мъчно ли ти е
До коментар #19 от "Седи не седи ....":за Коцето?
19:18 26.08.2026