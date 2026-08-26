Доналд Тръмп: Върховният лидер на Иран едва ли е мъртъв, а по-скоро тежко ранен

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не смята, че върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е мъртъв, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не мисля, че е мъртъв. Той беше много тежко ранен", посочи Тръмп в предаването на консервативния политически коментатор Глен Бек.

Моджтаба Хаменей - син и наследник на покойния ирански върховен лидер Али Хаменей, пое поста след смъртта на баща си, който беше убит в първия ден от войната, започнала на 28 февруари след израелско-американските удари срещу Иран.

Според властите в Иран Моджтаба Хаменей е бил ранен по време на офанзивата, при която загинаха и редица други високопоставени представители на иранското ръководство. От назначаването си той не е имал публични изяви, а позициите му се разпространяват единствено чрез официални съобщения.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви преди дни, че комуникацията с върховния лидер Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично, откакто пое поста през март, е "много трудна в момента", предаде Франс прес.

"Комуникацията с него е много трудна в момента, но присъствието му въпреки всичко представлява голямо предимство за нас, което ни позволява да продължим", каза Пезешкиан в телевизионно обръщение.

Моджтаба Хаменей – син и наследник на покойния върховен лидер Али Хаменей, пое поста след смъртта на баща си, който беше убит в първия ден от войната, започнала на 28 февруари след израелско-американските удари срещу Иран.

Според иранските власти Моджтаба Хаменей е бил ранен по време на офанзивата, при която загинаха и редица други високопоставени представители на иранското ръководство. От назначаването си той не е имал публични изяви, а позициите му се разпространяват единствено чрез официални съобщения.

Продължителното му отсъствие от публичното пространство, включително от погребението на баща му през юли, породи спекулации относно здравословното му състояние, отношенията му с останалите ирански лидери и дори предположения, че е бил убит.

Пезешкиан отхвърли подобни твърдения и защити върховния лидер. "По време на срещите ни ме е посрещал с любезност и много солидна логика", заяви президентът.

"За съжаление, настоящата ситуация позволява на злонамерени хора да го представят по различен начин и да създават погрешна представа за него", добави той.