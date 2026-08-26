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Доналд Тръмп: Върховният лидер на Иран едва ли е мъртъв, а по-скоро тежко ранен
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп: Върховният лидер на Иран едва ли е мъртъв, а по-скоро тежко ранен

26 Август, 2026 17:18 1 545 20

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • моджтаба хаменей-
  • ормузки проток

Моджтаба Хаменей - син и наследник на покойния ирански върховен лидер Али Хаменей, пое поста след смъртта на баща си, който беше убит в първия ден от войната, започнала на 28 февруари след израелско-американските удари срещу Иран

Доналд Тръмп: Върховният лидер на Иран едва ли е мъртъв, а по-скоро тежко ранен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не смята, че върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е мъртъв, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не мисля, че е мъртъв. Той беше много тежко ранен", посочи Тръмп в предаването на консервативния политически коментатор Глен Бек.

Моджтаба Хаменей - син и наследник на покойния ирански върховен лидер Али Хаменей, пое поста след смъртта на баща си, който беше убит в първия ден от войната, започнала на 28 февруари след израелско-американските удари срещу Иран.

Според властите в Иран Моджтаба Хаменей е бил ранен по време на офанзивата, при която загинаха и редица други високопоставени представители на иранското ръководство. От назначаването си той не е имал публични изяви, а позициите му се разпространяват единствено чрез официални съобщения.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви преди дни, че комуникацията с върховния лидер Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично, откакто пое поста през март, е "много трудна в момента", предаде Франс прес.

"Комуникацията с него е много трудна в момента, но присъствието му въпреки всичко представлява голямо предимство за нас, което ни позволява да продължим", каза Пезешкиан в телевизионно обръщение.

Моджтаба Хаменей – син и наследник на покойния върховен лидер Али Хаменей, пое поста след смъртта на баща си, който беше убит в първия ден от войната, започнала на 28 февруари след израелско-американските удари срещу Иран.

Според иранските власти Моджтаба Хаменей е бил ранен по време на офанзивата, при която загинаха и редица други високопоставени представители на иранското ръководство. От назначаването си той не е имал публични изяви, а позициите му се разпространяват единствено чрез официални съобщения.

Продължителното му отсъствие от публичното пространство, включително от погребението на баща му през юли, породи спекулации относно здравословното му състояние, отношенията му с останалите ирански лидери и дори предположения, че е бил убит.

Пезешкиан отхвърли подобни твърдения и защити върховния лидер. "По време на срещите ни ме е посрещал с любезност и много солидна логика", заяви президентът.

"За съжаление, настоящата ситуация позволява на злонамерени хора да го представят по различен начин и да създават погрешна представа за него", добави той.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    16 6 Отговор
    Баджанака на Джефри Епщайн,Бай Дончо, се изявява в новото си амплоа на погребален агент

    Коментиран от #10

    17:21 26.08.2026

  • 2 Биробижан е узки

    4 5 Отговор
    пенсия за всички над 65 год.Скапани дъртаци!

    Коментиран от #8

    17:27 26.08.2026

  • 3 Колкото и да преливате

    11 5 Отговор
    от пусто в празно, вероятностите са две.
    Или не се показва по причина на сигурност. Или е в тежка инвалидна форма и не иска да прави кефа на враговете си.
    При всички случаи обаче имиджът му на свещен лидер се усилва.

    17:28 26.08.2026

  • 4 Мимч

    8 6 Отговор
    Абе всичко да кажем е добре,но вие трябва да отмъстите за баща му и за нараняванията на него...че допуснахте тази слабост ционистите да го убият ....

    17:30 26.08.2026

  • 5 А ТИ И НАТАНЯХУЙ

    12 5 Отговор
    Сте живи и здрави. Но забавя се но не се забравя. И нищо там не ще отнесеш. А щом си бил гадняр поколения ще страдат след тебе

    17:30 26.08.2026

  • 6 ЗАЩО бе дърто

    4 4 Отговор
    пак даваш задна . Това е опасно да не се нахлузиш на нещо , че ти става хубаво последно време .

    17:30 26.08.2026

  • 7 Биробижан е узки

    3 4 Отговор
    скапани сенилни старци

    17:31 26.08.2026

  • 8 Мим

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Биробижан е узки":

    Ти. На колко години си бе тарикат.Сигурно скоро ще ги направиш и искаш веднага пенсия,ама не ти достига стаж-работа.....щото си чакал на готово.....

    Коментиран от #9

    17:33 26.08.2026

  • 9 Цената

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мим":

    АМИ,СИГУРНО,майкаму и баща му са го хранили....и. е знае какво е работа.....

    17:35 26.08.2026

  • 10 ИЗВИНЯВАЙ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    но ТОЙ в случая се изявява като възскресител след като преди време изпрати този човек на друго място . 4487 .

    17:35 26.08.2026

  • 11 Все тая

    5 1 Отговор
    На Тръмп кво му влиза в работа

    17:36 26.08.2026

  • 12 УдоМача

    3 3 Отговор
    Ти Тръмпе обаче ВЕЧЕ си мъртъв!!!

    17:39 26.08.2026

  • 13 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Тръмп вместо да смята да пита Мосад

    17:39 26.08.2026

  • 14 Из далнойвосток плача

    3 2 Отговор
    Биробиджанского еврейсково район няма храна няма ток няма вода навсякъде пушеци от украинските фойерверки

    17:45 26.08.2026

  • 15 Моджтабата е при Асад в Русия,

    1 3 Отговор
    в една от свободните резиденции на Кабаева.
    Не е ранен, само го крият от Мосад. Но!
    За Мосад няма невъзможни неща.
    И за Миротворецъ тоже. Част от българите са изтрити от списъка, обаче Коцето си седи вътре.

    Коментиран от #19

    17:47 26.08.2026

  • 16 тагарев

    1 1 Отговор
    Тъпотиите на този примитив ми омръзнаха

    17:48 26.08.2026

  • 17 НИЩО МУ НЯМА

    1 1 Отговор
    ДОНАЛД ДЪК👑
    ПИТА РЕЦЕПЦИЯТА НА
    УМБАЛ ТЕХЕРАН...
    КЪДЕ Е БАШ МОЛЛАТА ...
    Мии В ПЪРВА СТАЯ....2/3/5. ЛЕГЛА😬

    17:59 26.08.2026

  • 18 Копейчук

    1 0 Отговор
    Моджтабата присъства под формата на жив труп. Което устройва напълно светското ръководство, военните и особено републиканската гвардия. По-малко щастливи са брадатите чалмари, защото изгубиха основната си роля във властта. Дори само това да остане като следствие от тази война, означава голяма стъпка напред за тези религиозни фанатици.

    18:42 26.08.2026

  • 19 Седи не седи ....

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Моджтабата е при Асад в Русия,":

    Все тая. Тероризма е до време и после всичко се плаща. Украйна няма шанс.

    Коментиран от #20

    19:03 26.08.2026

  • 20 Мъчно ли ти е

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Седи не седи ....":

    за Коцето?

    19:18 26.08.2026