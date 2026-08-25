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53 невзривени боеприпаса и 1070 кг метални отломки са открити в района на ЕМКО след експлозията в завода край Трявна

53 невзривени боеприпаса и 1070 кг метални отломки са открити в района на ЕМКО след експлозията в завода край Трявна

25 Август, 2026 18:03 578 21

  • емко-
  • взрив-
  • военен завод-
  • трявна-
  • боеприпаси-
  • отломки

В прочистването на зоната участват специализирана инженерна група от Сухопътните войски и екип от Военномедицинска академия

53 невзривени боеприпаса и 1070 кг метални отломки са открити в района на ЕМКО след експлозията в завода край Трявна - 1
Снимка: МО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военнослужещи продължават прочистването в района извън "ЕМКО" в близост до с. Белица край Трявна от разпръснати невзривени боеприпаси и метални отломки след пожара и експлозиите във военния завод от 10 август.

В прочистването на зоната участват специализирана инженерна група от Сухопътните войски и екип от Военномедицинска академия (ВМА). За напредъка в работата им съобщават от Министерството на отбраната (МО). Задачата по обезопасяване на периметъра се изпълнява от 14 август от 17 военнослужещи и 1 цивилен служител с 6 единици военна техника, при строго спазване на процедурите и мерките за безопасност.

До момента са обработени 398 дка от общата площ за прочистване от 566 дка. Окрити са 53 невзривени боеприпаса и 1070 кг метални отломки.

Екипът е изпратен на терен по предложение на началника на отбраната и в изпълнение на заповед на министъра на отбраната, по искане на областния управител на Габрово за оказване на съдействие след обявеното бедствено положение за част от територията на община Трявна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Руските диверсанти 12 пъти гърмят

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    Коментиран от #3, #6

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  • 2 ФАКТ

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    на колко руски шпиона даде българско гражданство да си щъкат из Европа свободно?

    18:08 25.08.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 1 Отговор
    Путин се цели в завода на другаря Гюбрев!
    🦧🦃🤣🦃🦧

    18:08 25.08.2026

  • 5 Питам

    5 3 Отговор
    А ГЪРБЕВ ще си плати ли харчовете по разминирането с парите от пролята човешка кръв ?

    Коментиран от #8

    18:08 25.08.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Руските диверсанти 12 пъти гърмят":

    Ако имаш УМ ще разбереш:
    " - Келнер защо три варени яйца са по-скъпи от три бъркани? Не трябва ли да е обратното!
    - Ами защото варените можете да ги преброите, а бърканите НЕ!"

    Коментиран от #9

    18:09 25.08.2026

  • 7 Брех ! Че !

    3 0 Отговор
    Майстор !

    Виж Кви работи !

    Майстори !

    Тоя Мастор !

    Коментиран от #11

    18:10 25.08.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Питам":

    Другаря Гюбрев е сияйната либерална звезда на ПП-ДБ ,той е от наште!🦧🦍🥳🤣👍

    18:11 25.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За ТЪлПИТЕ от ТЪ.ПИТЕ ПО ПЕЙКИ -
    преди взривовете ВСЕКИ можеШЕ да преброи продукцията в склада, можеШЕ❗
    Сега НИКОЙ не може да каже колко от нея е заминала за У...йна безотчетно преди взривовете‼️

    18:12 25.08.2026

  • 10 Въпрос

    3 5 Отговор
    Мунчо привика ли Митрофанова за обяснение или предварителни се бяха разбрали?

    Коментиран от #12

    18:12 25.08.2026

  • 11 Кога Гърми !

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Брех ! Че !":

    Кога !

    Не Гърми !

    18:12 25.08.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Въпрос":

    За какво да я привиква🤔❓
    Да няма записи с Баширов и Петров край склада😀❗

    Коментиран от #21

    18:14 25.08.2026

  • 13 Обаче

    3 0 Отговор
    данни няма...

    18:16 25.08.2026

  • 14 Цвете

    2 3 Отговор
    И КОЙ ВЗРИВИ " ЕМКО " ???? ТРАЯТ СИ, ДА НЕ ГИ ОПУКАТ ЛИ ПРЕЗ КАФЕТО ИЛИ НЯКОЙ БАЛКОН????? МЪЛЧАНИЕТО НА АГНЕТАТА.🤔😶‍🌫️👀

    Коментиран от #15

    18:17 25.08.2026

  • 15 Щирлиц

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    Не бех аз!Тогава снимах в Безмер !

    18:20 25.08.2026

  • 16 Важно е !

    1 0 Отговор
    Да не вземеш Да Пръднеш !

    Че да Не Вземе !

    Да се Взриви !

    18:20 25.08.2026

  • 17 Мара подробната

    1 0 Отговор
    Кога пък и с какво ги претеглихте,че са точно 1070кг.?

    18:23 25.08.2026

  • 18 Идеално

    0 0 Отговор
    място за туризъм !

    18:25 25.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 коко

    1 0 Отговор
    Прекрасен пример какво може да направи български гражданин за дребни пари.?

    18:36 25.08.2026

  • 21 Бай

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Си руска свин,,я !

    18:38 25.08.2026

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