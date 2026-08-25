53 невзривени боеприпаса и 1070 кг метални отломки са открити в района на ЕМКО след експлозията в завода край Трявна

Военнослужещи продължават прочистването в района извън "ЕМКО" в близост до с. Белица край Трявна от разпръснати невзривени боеприпаси и метални отломки след пожара и експлозиите във военния завод от 10 август.
В прочистването на зоната участват специализирана инженерна група от Сухопътните войски и екип от Военномедицинска академия (ВМА). За напредъка в работата им съобщават от Министерството на отбраната (МО). Задачата по обезопасяване на периметъра се изпълнява от 14 август от 17 военнослужещи и 1 цивилен служител с 6 единици военна техника, при строго спазване на процедурите и мерките за безопасност.
До момента са обработени 398 дка от общата площ за прочистване от 566 дка. Окрити са 53 невзривени боеприпаса и 1070 кг метални отломки.
Екипът е изпратен на терен по предложение на началника на отбраната и в изпълнение на заповед на министъра на отбраната, по искане на областния управител на Габрово за оказване на съдействие след обявеното бедствено положение за част от територията на община Трявна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руските диверсанти 12 пъти гърмят
Мунчо, ко праим?
Коментиран от #3, #6
18:05 25.08.2026
2 ФАКТ
18:06 25.08.2026
3 Питай Йотова
До коментар #1 от "Руските диверсанти 12 пъти гърмят":на колко руски шпиона даде българско гражданство да си щъкат из Европа свободно?
18:08 25.08.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
🦧🦃🤣🦃🦧
18:08 25.08.2026
5 Питам
Коментиран от #8
18:08 25.08.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Руските диверсанти 12 пъти гърмят":Ако имаш УМ ще разбереш:
" - Келнер защо три варени яйца са по-скъпи от три бъркани? Не трябва ли да е обратното!
- Ами защото варените можете да ги преброите, а бърканите НЕ!"
Коментиран от #9
18:09 25.08.2026
7 Брех ! Че !
Виж Кви работи !
Майстори !
Тоя Мастор !
Коментиран от #11
18:10 25.08.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #5 от "Питам":Другаря Гюбрев е сияйната либерална звезда на ПП-ДБ ,той е от наште!🦧🦍🥳🤣👍
18:11 25.08.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":За ТЪлПИТЕ от ТЪ.ПИТЕ ПО ПЕЙКИ -
преди взривовете ВСЕКИ можеШЕ да преброи продукцията в склада, можеШЕ❗
Сега НИКОЙ не може да каже колко от нея е заминала за У...йна безотчетно преди взривовете‼️
18:12 25.08.2026
10 Въпрос
Коментиран от #12
18:12 25.08.2026
11 Кога Гърми !
До коментар #7 от "Брех ! Че !":Кога !
Не Гърми !
18:12 25.08.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Въпрос":За какво да я привиква🤔❓
Да няма записи с Баширов и Петров край склада😀❗
Коментиран от #21
18:14 25.08.2026
13 Обаче
18:16 25.08.2026
14 Цвете
Коментиран от #15
18:17 25.08.2026
15 Щирлиц
До коментар #14 от "Цвете":Не бех аз!Тогава снимах в Безмер !
18:20 25.08.2026
16 Важно е !
Че да Не Вземе !
Да се Взриви !
18:20 25.08.2026
17 Мара подробната
18:23 25.08.2026
18 Идеално
18:25 25.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 коко
18:36 25.08.2026
21 Бай
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Си руска свин,,я !
18:38 25.08.2026