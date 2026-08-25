53 невзривени боеприпаса и 1070 кг метални отломки са открити в района на ЕМКО след експлозията в завода край Трявна

Военнослужещи продължават прочистването в района извън "ЕМКО" в близост до с. Белица край Трявна от разпръснати невзривени боеприпаси и метални отломки след пожара и експлозиите във военния завод от 10 август.

В прочистването на зоната участват специализирана инженерна група от Сухопътните войски и екип от Военномедицинска академия (ВМА). За напредъка в работата им съобщават от Министерството на отбраната (МО). Задачата по обезопасяване на периметъра се изпълнява от 14 август от 17 военнослужещи и 1 цивилен служител с 6 единици военна техника, при строго спазване на процедурите и мерките за безопасност.

До момента са обработени 398 дка от общата площ за прочистване от 566 дка. Окрити са 53 невзривени боеприпаса и 1070 кг метални отломки.

Екипът е изпратен на терен по предложение на началника на отбраната и в изпълнение на заповед на министъра на отбраната, по искане на областния управител на Габрово за оказване на съдействие след обявеното бедствено положение за част от територията на община Трявна.