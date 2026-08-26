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Шестима българи задържани в Гърция преди мача с АЕК

Шестима българи задържани в Гърция преди мача с АЕК

26 Август, 2026 17:30 797 7

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  • задържани

Гръцката полиция извършва щателни проверки на превозни средства, пътуващи към областта Атика, в очакване на футболния сблъсък между АЕК и Левски София от предварителните кръгове на Шампионската лига тази вечер

Шестима българи задържани в Гърция преди мача с АЕК - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шестима българи са били задържани в Гърция за притежание на ножове преди днешния двубой между АЕК и Левски, съобщават медиите в южната ни съседка. Арестите са направени при проверка на две коли на пунктове за тол такси по магистралите в страната.

"Гръцката полиция извършва щателни проверки на превозни средства, пътуващи към областта Атика, в очакване на футболния сблъсък между АЕК и Левски София от предварителните кръгове на Шампионската лига тази вечер.

В рамките на тези превантивни мерки властите са извършили шест ареста на пунктовете за пътни такси в Афиднес и Елевсина", се казва в комюникето.

Според официална информация от гръцката полиция, при проверка на тол пункта в Афиднес е спрян лек автомобил, в който са пътували четирима български граждани. При претърсването на превозното средство са открити и иззети два сгъваеми ножа.

По същото време на тол пункта в Елевсина е проверен друг лек автомобил с двама български граждани. В него също е намерен и конфискуван нож.

Шестимата българи са отведени в Поддирекцията за борба с организираното спортно насилие към Дирекцията за борба с организираната престъпност. Срещу тях се образува досъдебно производство за нарушения на закона за оръжията и спортното законодателство.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 4 Отговор
    Подуенски наркомани.🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #7

    17:32 26.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 един БЪЛГАРИН

    3 2 Отговор
    Не вярвам на хора, които не харесват кучета, но много вярвам на кучета, които не харесват хора."
    Алберт Айнщайн
    26 август - Световен ден на кучето ❤️

    17:46 26.08.2026

  • 5 Цесекар

    3 2 Отговор
    Говеда , бе ... Що обиждате българите ?!

    17:50 26.08.2026

  • 6 ....

    1 1 Отговор
    При отделен случай, в рамките на проверките за сигурност на граничния пункт „Промахонас“, гръцката полиция задържа 29-годишен български гражданин – привърженик на „Левски“ – след като у него бяха открити нож, палка и спрей за самозащита. Задържаният е пътувал с микробус заедно с други фенове, а проверката е извършена при навлизането на превозното средство на гръцка територия. По данни на органите на реда той не е разполагал с билет за мача, като е твърдял, че възнамерява да си набави такъв преди началото на срещата.

    17:57 26.08.2026

  • 7 Първо и преди всичко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Подуенски олигос/олигофрени. Много бой са яли, като малки от бащите си и майките си. По крайните квартали е така.

    19:20 26.08.2026

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