Шестима българи задържани в Гърция преди мача с АЕК

Шестима българи са били задържани в Гърция за притежание на ножове преди днешния двубой между АЕК и Левски, съобщават медиите в южната ни съседка. Арестите са направени при проверка на две коли на пунктове за тол такси по магистралите в страната.
"Гръцката полиция извършва щателни проверки на превозни средства, пътуващи към областта Атика, в очакване на футболния сблъсък между АЕК и Левски София от предварителните кръгове на Шампионската лига тази вечер.
В рамките на тези превантивни мерки властите са извършили шест ареста на пунктовете за пътни такси в Афиднес и Елевсина", се казва в комюникето.
Според официална информация от гръцката полиция, при проверка на тол пункта в Афиднес е спрян лек автомобил, в който са пътували четирима български граждани. При претърсването на превозното средство са открити и иззети два сгъваеми ножа.
По същото време на тол пункта в Елевсина е проверен друг лек автомобил с двама български граждани. В него също е намерен и конфискуван нож.
Шестимата българи са отведени в Поддирекцията за борба с организираното спортно насилие към Дирекцията за борба с организираната престъпност. Срещу тях се образува досъдебно производство за нарушения на закона за оръжията и спортното законодателство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #7
17:32 26.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 един БЪЛГАРИН
Алберт Айнщайн
26 август - Световен ден на кучето ❤️
17:46 26.08.2026
5 Цесекар
17:50 26.08.2026
6 ....
17:57 26.08.2026
7 Първо и преди всичко
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Подуенски олигос/олигофрени. Много бой са яли, като малки от бащите си и майките си. По крайните квартали е така.
19:20 26.08.2026