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Артета звънял на Алварес за Арсенал, но аржентинецът не му вдига телефона

Артета звънял на Алварес за Арсенал, но аржентинецът не му вдига телефона

26 Август, 2026 16:15 531 0

  • хулиан алварес-
  • арсенал-
  • микел артета-
  • футбол

Този ход се тълкува като ясен сигнал за позицията на играча относно евентуален трансфер при „артилеристите“

Артета звънял на Алварес за Арсенал, но аржентинецът не му вдига телефона - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанските медии разпалиха истинска буря, разкривайки, че аржентинската звезда Хулиан Алварес не е отговорил на телефонно обаждане от страна на мениджъра на Арсенал – Микел Артета.

Този ход се тълкува като ясен сигнал за позицията на играча относно евентуален трансфер при „артилеристите“. За някои това е демонстративно пренебрежение. За други – знак за неговата пълна отдаденост на идеята да заиграе за Барселона.

Според информация на предаването "El Chiringuito" и журналиста Хосеп Педрерол, Артета лично е позвънил на Алварес, за да му представи проекта на Арсенал и да го убеди да се присъедини. Аржентинският нападател обаче така и не е отговорил на обаждането.

Педрерол добавя, че от Барселона все още се надяват сделката да се осъществи. В каталунския клуб вярват, че Мигел Анхел Хил Марин, изпълнителният директор на Атлетико Мадрид, в крайна сметка може да отстъпи и да се съгласи да продаде играча. Барселона остава единствената дестинация, към която Алварес се стреми.

Тези събития са продължение на една от най-напрегнатите саги на испанския трансферен пазар. По-рано Алварес ясно заяви, че иска да напусне Атлетико Мадрид, но ръководството на клуба категорично отказа да го пусне.


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