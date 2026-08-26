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Путин създаде това, от което се страхуваше: силна украинска армия
  Тема: Украйна

Путин създаде това, от което се страхуваше: силна украинска армия

26 Август, 2026 09:12 1 152 54

  • украйна-
  • марк хертлинг-
  • владимир путин-
  • русия-
  • война-
  • украинска армия-
  • зсу

Украинската армия еволюира от слаба и корумпирана структура до една от най-способните армии, а руската агресия ускори тази трансформация

Путин създаде това, от което се страхуваше: силна украинска армия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин помогна за ускоряване на създаването на точно това, от което се страхуваше: силна и боеспособна украинска национална армия.

Това заяви пенсионираният американски генерал-лейтенант Марк Хертлинг, бивш командир на американските сили в Европа, пред The Bulwark.

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Украинската армия еволюира от слаба и корумпирана структура до една от най-адаптивните сили в съвременната война. Руската агресия до голяма степен ускори тази трансформация, смята американският военен.

Хертлинг си спомня първата си среща с украински войници през 2004 г. в Ирак. По това време, според него, украинският контингент е изпитвал сериозни проблеми с дисциплината, обучението, логистиката и бойната готовност.

Той описва армията от този период като структура, която до голяма степен е запазила съветското си институционално наследство. Офицерите, казва той, са били некомпетентни, подофицерите - необучени, а корупцията е останала сериозен проблем.

„Спомням си, че си мислех, че това е армия, която все още носи голяма част от институционалната ДНК на Съветския съюз“, спомня си Хертлинг.

С течение на времето обаче ситуацията започна да се променя. Когато Хертлинг командваше американската армия в Европа, той работеше в тясно сътрудничество с украинските военни. Украинското командване се стремеше да възприеме нови подходи за обучение на своите войници и сержанти бяха изпращани да учат в американски военни академии. Това сътрудничество придоби особено значение след 2014 г., когато Русия окупира Крим и започна агресия в Донбас.

Според Хертлинг руската агресия не е сломила Украйна, а по-скоро е ускорила създаването на армията, от която Москва се е страхувала най-много - силна и боеспособна украинска национална армия.

Резултатът стана особено забележим през февруари 2022 г. Руските войски се сблъскаха с напълно различна украинска армия от тази, която познаваха през 2014 г. Младшите командири започнаха да вземат решения самостоятелно, малките части бързо се адаптираха към промените на бойното поле, а военният персонал импровизираше, когато първоначалните планове се провалиха.

Украинските командири също натрупаха значителен боен опит. Хертлинг обаче смята, че тази трансформация не бива да се приписва единствено на западната помощ: „Не превърнахме украинската армия в американска. Украинците я направиха своя и я направиха изключително гъвкава в обучението и адаптацията.“

Днес, каза той, западните военни сили вече изучават украинския опит. Това включва, по-специално, използването на дронове, електронна война, бойно разузнаване и способността за бързо адаптиране на тактиката към ситуацията. Същевременно генералът признава, че политическата трансформация на Украйна остава далеч по-сложна. Корупцията не е напълно изкоренена и дебатите относно управлението, отчетността и връзката между парламента и президентството продължават, посочва УНИАН.

Хертлинг обаче подчертава едно важно разграничение: според него Украйна не е система, изградена около корупцията. Страната има разследващи журналисти, правоохранителни органи и антикорупционни агенции, политическите опоненти могат да критикуват правителството, а гражданите протестират дори по време на пълномащабна война. Според американския генерал, това е именно едно от основните постижения на Украйна през годините на независимост.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коя бе

    39 13 Отговор
    Тази ли, чиито войници ги отвличат от улиците с бусове, бият ги и с "бяло брашно" ги друсат да станат "смели" и да умрат за нещо, което нама за тях никакъв смисъл. Докато хазарите, взели властта на сила вземат милиарди от запада и си правят златни тоалетни. И това е "силна армия"? И силна и стабилна страна?

    Коментиран от #11, #20

    09:16 26.08.2026

  • 2 444

    32 7 Отговор
    Колкото укрите са по зле на фронта, толкова се увеличават глу под тите по СМИ

    09:16 26.08.2026

  • 3 Като гледам как ги ловят

    32 6 Отговор
    по улиците като кучета, силно се съмнявам.
    Явно тоя генерал като Бен Ходжа, дет само ги помпа украинците с хвалби.
    Абе то последния украинец, то е ясно на всички но не и на украинците.

    09:16 26.08.2026

  • 4 Тази "силна" украинска армия

    25 6 Отговор
    сега с нас в стаята ли е?

    09:17 26.08.2026

  • 5 Атанасова

    17 7 Отговор
    Че защо се страхува Путин?
    Адреналина семвдига.Бандеровци подлежат на усиленно уничтожаване!

    Коментиран от #18

    09:17 26.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 име

    22 8 Отговор
    Точно обратното, болната русофобия, пълзащя из ЕССР, създаде това, от което се страхуваше: силна руска армия и немощно украинско прокси, пълно с наемници и неподготвени буцифицирани клетници, под командването на НАТОвски некадърници, на които не им пука за умиращите укри. Уж борис джонсън направи прокси армията в Украйна за има 4г да се подготви за война с руснаците. А същност не само че не се подготвиха, ами бъллбукнаха вода. Попитайте който и да е евроидиот с коя руска армия би предпочел да се бие: тази от 2026 или онази от 2022г!?

    09:20 26.08.2026

  • 8 Реалност

    6 10 Отговор
    КОйто е ходил в казармата ,знае много добре силата на една армия,с годините служба никога Украинската армия не е била слаба(за разлика от нашата сега) след армиите на великите сили следваха тези на техните "сателити" ,а Украйна винаги е имала освен добра военна подготовка и силен боен дух ,за жалост истината доста често се спестява в последно време .не е възможно слаба армия да води война повече от година.

    09:22 26.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хахахаха

    11 14 Отговор

    До коментар #1 от "Коя бе":

    За какъв смисъл умират рашите? За яхтите на тупин ли?

    Коментиран от #30

    09:25 26.08.2026

  • 12 Украинците са корави бойци,

    11 13 Отговор
    освен това са се наточили здраво на руснаците и ше ги трепят , докато Путин клекне!

    09:26 26.08.2026

  • 13 Уайтуокър

    9 7 Отговор
    А зеленко създаде яко измряла армия.

    09:26 26.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ

    8 7 Отговор
    Е ВЕЛИК.

    НЯМА ДА ГО ПИПАТЕ .

    КОЙ ДРУГ КРЕ.ТЕН КАТО ПУТИН
    ЩЕШЕ ДА ПОДПАЛИ
    РУСКАТА КОЧИНА
    И ДА ИЗТРЕПЕ
    МИЛИОН И ПОЛОВИНА
    КРЕПОСТНИ?

    09:28 26.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бойскаут

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Глей":

    Глей някоя ракета да не ти влезе силно, или реактивен дрон.

    09:29 26.08.2026

  • 18 Бомбят Русия на поразия

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Атанасова":

    От тва най го е шубе Путин.....

    09:30 26.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Коя бе":

    Украйна разбомбва Русия
    До там докара Путин СВОто.

    Коментиран от #45

    09:31 26.08.2026

  • 21 Съвсем наскоро

    10 6 Отговор
    По време на учения в Германия украинските храбри войни просто се пръснали и избягали, кой където му видят очите!😂 Нещо не им се служи в тази армия, дето така е "наплашила" Путин!

    09:31 26.08.2026

  • 22 Жорко

    2 0 Отговор
    Ко рече, ко? 🤣🤣🤣

    09:32 26.08.2026

  • 23 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "Фафли и лимонади":

    Истината боли нали

    09:32 26.08.2026

  • 24 Наблюдател

    8 4 Отговор
    Не толкова силна украинска армия, колкото народ, който ще мрази Русия десетилетия, народ, който преди са били едно цяло. Две други държави станаха членки на НАТО, Русия загуби репутация, стана зависима от Китай, сложи край на икономическата и технологична интеграция с развития свят. Путин, който живее в измисления си свят на военна мощ и величие, създаде отблъскващ образ на страната си, какъвто не е имала никога в своята история.

    Коментиран от #29

    09:33 26.08.2026

  • 25 КОЯТО ОБАЧЕ ВЕЧЕ Я НЯМА

    3 3 Отговор
    Остана само Батальон Монако.

    09:34 26.08.2026

  • 26 БеГемот

    4 3 Отговор
    Ако не са донорите това нещо отдавна щеше да е събуло гащи...и щели да връщат дълговете когато руснаците платели репарации...айде няма нужда....тия с мечка дренки се канят да ядът....

    09:34 26.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 А ИСТИНАТА Е

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "Наблюдател":

    Окраинския народ ще мрази завинаги нацистите от Галичина, които станаха британски подлоги и унищожиха окраина. Сега всички чакат Руската армия да ги освободи.

    09:37 26.08.2026

  • 30 Не така

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    А украинците приятелче умират за да могат такива като фюрер Зеленски и обкръжението му да крада милиарди, включително и наши пари , да си купуват имоти и скъпи коли , а също и златни кенефи.

    Коментиран от #44

    09:37 26.08.2026

  • 31 Софиняц

    8 2 Отговор
    Това виц на деня ли е 😆

    Така наречената армия на укрия е отдавана погребана или "безследно изчезнала", за по-удобно на киефската хунта! Сегашната "армия" е от насилствено бусифицирани!
    Снощи имаше бунтове и палежи срещи бусификаторите на Зеля!

    09:38 26.08.2026

  • 32 ха ха ха ...

    6 1 Отговор
    Ядат бой като тъпани и ги ловят по улицата като кучета ...това създадоха ...

    09:38 26.08.2026

  • 33 Тошо

    4 1 Отговор
    Пишете абсолютни глупости.

    09:39 26.08.2026

  • 34 Не точно

    5 1 Отговор
    Армията на Украйна не е силна. Добре че са разузнаването на САЩ и външната помощ са на тяхна страна. Путин допусна много грешки и на прегововрите остави им опвретивни паузи за посготовка

    09:39 26.08.2026

  • 35 Жеко

    3 2 Отговор
    Миналата седмица укрите утепаха от бой четири наборни екипа .

    09:39 26.08.2026

  • 36 Няма такъв народ

    1 7 Отговор
    Каквото и да пишат путинофилите факт е че магучая красная армия повече от 4 г не може да се справи с Украйна, ясно колко е непобедима руската армия , горките войничета които ги прати един луд в месомелачката.

    Коментиран от #40, #48

    09:40 26.08.2026

  • 37 Щип

    2 1 Отговор
    Мими
    От смешни по-смешни статии днес!!!
    Какво става?
    Проблем ли има нещо, или малко хумор не е за пренебрегване!?
    Той Путин е на път да заличи украинската армия тя тръгнала да пише, че станала силна!!!
    Хахахаха

    09:41 26.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Жоро

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Няма такъв народ":

    Армията друже с която ти се бъзикаш беше стигнала до Киев- 2022г. и можеше да гепи Зеленски по бели гащи барабар с белото по тях.

    Коментиран от #43

    09:44 26.08.2026

  • 41 Русофилите не могат нищо друго, освен

    3 3 Отговор
    да повтарят думите на оня руски блогър пропагандист Владлен Татарски - “Всех победим, всех убьём, всех, кого надо, ограбим“. Година по-късно Татарски загина геройски от бомба в кафене в Санкт Петербург.

    Коментиран от #47

    09:45 26.08.2026

  • 42 сирене

    2 2 Отговор
    болни мозъци са И тия дето го говорят тия брътвежи И тия дето ги разпространяват

    09:45 26.08.2026

  • 43 Стигна до Киев по магистралата

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Жоро":

    А после и спукаха г ъ за

    Коментиран от #50

    09:46 26.08.2026

  • 44 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Не така":

    Украинците умират за Родината си, копеизажи! Вие понеже нямате Родина (вашата мащеха е раша), няма за какво да умирате!

    09:47 26.08.2026

  • 45 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    явно някой е разбомбил кухата ти лейка,че си почнал да халюцинираш

    09:47 26.08.2026

  • 46 Янко

    1 2 Отговор
    Коя армия бе батко тази която отстъпва в Донбас или тези които с дронове бият по мирно население

    09:48 26.08.2026

  • 47 ама гледам

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Русофилите не могат нищо друго, освен":

    си запомнил текста, чинно си го повтаряш, тресеш се от страх .. всичко верно е точно

    09:49 26.08.2026

  • 48 факт е

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Няма такъв народ":

    че Путин 5та година прави за смях целия загнил ес и нато,затова и ви плащат да драскате глупости,продължавайте да го доказвате

    09:50 26.08.2026

  • 49 Путин създаде

    1 1 Отговор
    Един Голям Васал на Китай .

    Кадри от Конкурси
    Със Млади Рускини
    Които Дефилират
    За Богати Китайски Бизнесмени
    В Далечния Изток
    Плъзнаха в Нета .
    Бизнесът върви по план
    Китайски план.

    Така ще се оправи
    Демографската Криза в Мускалието

    09:51 26.08.2026

  • 50 789

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Стигна до Киев по магистралата":

    Няма значение как е стигнала, важното е че ако е искала можеше да прибере на топло цялата фашистка укро банда и да спаси стотици хиляди украински живота.

    09:52 26.08.2026

  • 51 Запознат

    1 1 Отговор
    Скимтенето на путинските тролове е музика на ушите ми.

    Коментиран от #54

    09:53 26.08.2026

  • 52 Стоянчо Пуканката

    1 0 Отговор
    Русия млати укро-бандерите (и "съюзници") като шкембе у дувар, а Путин се бил страхувал!? Боже, боже, какво изопачаване на фактите!...

    09:53 26.08.2026

  • 53 така е

    0 0 Отговор
    ЦРУ ще издигне паметник на Путин в двора на централата си в Ленгли. В цял ръст разбира се!

    09:54 26.08.2026

  • 54 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Запознат":

    Като гледам ти скимтиш повече от всички, даже бъркаш скимтенето с музика..

    09:57 26.08.2026