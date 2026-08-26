Путин създаде това, от което се страхуваше: силна украинска армия

Владимир Путин помогна за ускоряване на създаването на точно това, от което се страхуваше: силна и боеспособна украинска национална армия.

Това заяви пенсионираният американски генерал-лейтенант Марк Хертлинг, бивш командир на американските сили в Европа, пред The Bulwark.

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Украинската армия еволюира от слаба и корумпирана структура до една от най-адаптивните сили в съвременната война. Руската агресия до голяма степен ускори тази трансформация, смята американският военен.

Хертлинг си спомня първата си среща с украински войници през 2004 г. в Ирак. По това време, според него, украинският контингент е изпитвал сериозни проблеми с дисциплината, обучението, логистиката и бойната готовност.

Той описва армията от този период като структура, която до голяма степен е запазила съветското си институционално наследство. Офицерите, казва той, са били некомпетентни, подофицерите - необучени, а корупцията е останала сериозен проблем.

„Спомням си, че си мислех, че това е армия, която все още носи голяма част от институционалната ДНК на Съветския съюз“, спомня си Хертлинг.

С течение на времето обаче ситуацията започна да се променя. Когато Хертлинг командваше американската армия в Европа, той работеше в тясно сътрудничество с украинските военни. Украинското командване се стремеше да възприеме нови подходи за обучение на своите войници и сержанти бяха изпращани да учат в американски военни академии. Това сътрудничество придоби особено значение след 2014 г., когато Русия окупира Крим и започна агресия в Донбас.

Според Хертлинг руската агресия не е сломила Украйна, а по-скоро е ускорила създаването на армията, от която Москва се е страхувала най-много - силна и боеспособна украинска национална армия.

Резултатът стана особено забележим през февруари 2022 г. Руските войски се сблъскаха с напълно различна украинска армия от тази, която познаваха през 2014 г. Младшите командири започнаха да вземат решения самостоятелно, малките части бързо се адаптираха към промените на бойното поле, а военният персонал импровизираше, когато първоначалните планове се провалиха.

Украинските командири също натрупаха значителен боен опит. Хертлинг обаче смята, че тази трансформация не бива да се приписва единствено на западната помощ: „Не превърнахме украинската армия в американска. Украинците я направиха своя и я направиха изключително гъвкава в обучението и адаптацията.“

Днес, каза той, западните военни сили вече изучават украинския опит. Това включва, по-специално, използването на дронове, електронна война, бойно разузнаване и способността за бързо адаптиране на тактиката към ситуацията. Същевременно генералът признава, че политическата трансформация на Украйна остава далеч по-сложна. Корупцията не е напълно изкоренена и дебатите относно управлението, отчетността и връзката между парламента и президентството продължават, посочва УНИАН.

Хертлинг обаче подчертава едно важно разграничение: според него Украйна не е система, изградена около корупцията. Страната има разследващи журналисти, правоохранителни органи и антикорупционни агенции, политическите опоненти могат да критикуват правителството, а гражданите протестират дори по време на пълномащабна война. Според американския генерал, това е именно едно от основните постижения на Украйна през годините на независимост.