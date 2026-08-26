Путин създаде това, от което се страхуваше: силна украинска армия

Владимир Путин помогна за ускоряване на създаването на точно това, от което се страхуваше: силна и боеспособна украинска национална армия.
Това заяви пенсионираният американски генерал-лейтенант Марк Хертлинг, бивш командир на американските сили в Европа, пред The Bulwark.
Украинската армия еволюира от слаба и корумпирана структура до една от най-адаптивните сили в съвременната война. Руската агресия до голяма степен ускори тази трансформация, смята американският военен.
Хертлинг си спомня първата си среща с украински войници през 2004 г. в Ирак. По това време, според него, украинският контингент е изпитвал сериозни проблеми с дисциплината, обучението, логистиката и бойната готовност.
Той описва армията от този период като структура, която до голяма степен е запазила съветското си институционално наследство. Офицерите, казва той, са били некомпетентни, подофицерите - необучени, а корупцията е останала сериозен проблем.
„Спомням си, че си мислех, че това е армия, която все още носи голяма част от институционалната ДНК на Съветския съюз“, спомня си Хертлинг.
С течение на времето обаче ситуацията започна да се променя. Когато Хертлинг командваше американската армия в Европа, той работеше в тясно сътрудничество с украинските военни. Украинското командване се стремеше да възприеме нови подходи за обучение на своите войници и сержанти бяха изпращани да учат в американски военни академии. Това сътрудничество придоби особено значение след 2014 г., когато Русия окупира Крим и започна агресия в Донбас.
Според Хертлинг руската агресия не е сломила Украйна, а по-скоро е ускорила създаването на армията, от която Москва се е страхувала най-много - силна и боеспособна украинска национална армия.
Резултатът стана особено забележим през февруари 2022 г. Руските войски се сблъскаха с напълно различна украинска армия от тази, която познаваха през 2014 г. Младшите командири започнаха да вземат решения самостоятелно, малките части бързо се адаптираха към промените на бойното поле, а военният персонал импровизираше, когато първоначалните планове се провалиха.
Украинските командири също натрупаха значителен боен опит. Хертлинг обаче смята, че тази трансформация не бива да се приписва единствено на западната помощ: „Не превърнахме украинската армия в американска. Украинците я направиха своя и я направиха изключително гъвкава в обучението и адаптацията.“
Днес, каза той, западните военни сили вече изучават украинския опит. Това включва, по-специално, използването на дронове, електронна война, бойно разузнаване и способността за бързо адаптиране на тактиката към ситуацията. Същевременно генералът признава, че политическата трансформация на Украйна остава далеч по-сложна. Корупцията не е напълно изкоренена и дебатите относно управлението, отчетността и връзката между парламента и президентството продължават, посочва УНИАН.
Хертлинг обаче подчертава едно важно разграничение: според него Украйна не е система, изградена около корупцията. Страната има разследващи журналисти, правоохранителни органи и антикорупционни агенции, политическите опоненти могат да критикуват правителството, а гражданите протестират дори по време на пълномащабна война. Според американския генерал, това е именно едно от основните постижения на Украйна през годините на независимост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коя бе
Коментиран от #11, #20
09:16 26.08.2026
2 444
09:16 26.08.2026
3 Като гледам как ги ловят
Явно тоя генерал като Бен Ходжа, дет само ги помпа украинците с хвалби.
Абе то последния украинец, то е ясно на всички но не и на украинците.
09:16 26.08.2026
4 Тази "силна" украинска армия
09:17 26.08.2026
5 Атанасова
Адреналина семвдига.Бандеровци подлежат на усиленно уничтожаване!
Коментиран от #18
09:17 26.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 име
09:20 26.08.2026
8 Реалност
09:22 26.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хахахаха
До коментар #1 от "Коя бе":За какъв смисъл умират рашите? За яхтите на тупин ли?
Коментиран от #30
09:25 26.08.2026
12 Украинците са корави бойци,
09:26 26.08.2026
13 Уайтуокър
09:26 26.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ
НЯМА ДА ГО ПИПАТЕ .
КОЙ ДРУГ КРЕ.ТЕН КАТО ПУТИН
ЩЕШЕ ДА ПОДПАЛИ
РУСКАТА КОЧИНА
И ДА ИЗТРЕПЕ
МИЛИОН И ПОЛОВИНА
КРЕПОСТНИ?
09:28 26.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Бойскаут
До коментар #10 от "Глей":Глей някоя ракета да не ти влезе силно, или реактивен дрон.
09:29 26.08.2026
18 Бомбят Русия на поразия
До коментар #5 от "Атанасова":От тва най го е шубе Путин.....
09:30 26.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "Коя бе":Украйна разбомбва Русия
До там докара Путин СВОто.
Коментиран от #45
09:31 26.08.2026
21 Съвсем наскоро
09:31 26.08.2026
22 Жорко
09:32 26.08.2026
23 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
До коментар #19 от "Фафли и лимонади":Истината боли нали
09:32 26.08.2026
24 Наблюдател
Коментиран от #29
09:33 26.08.2026
25 КОЯТО ОБАЧЕ ВЕЧЕ Я НЯМА
09:34 26.08.2026
26 БеГемот
09:34 26.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 А ИСТИНАТА Е
До коментар #24 от "Наблюдател":Окраинския народ ще мрази завинаги нацистите от Галичина, които станаха британски подлоги и унищожиха окраина. Сега всички чакат Руската армия да ги освободи.
09:37 26.08.2026
30 Не така
До коментар #11 от "Хахахаха":А украинците приятелче умират за да могат такива като фюрер Зеленски и обкръжението му да крада милиарди, включително и наши пари , да си купуват имоти и скъпи коли , а също и златни кенефи.
Коментиран от #44
09:37 26.08.2026
31 Софиняц
Така наречената армия на укрия е отдавана погребана или "безследно изчезнала", за по-удобно на киефската хунта! Сегашната "армия" е от насилствено бусифицирани!
Снощи имаше бунтове и палежи срещи бусификаторите на Зеля!
09:38 26.08.2026
32 ха ха ха ...
09:38 26.08.2026
33 Тошо
09:39 26.08.2026
34 Не точно
09:39 26.08.2026
35 Жеко
09:39 26.08.2026
36 Няма такъв народ
Коментиран от #40, #48
09:40 26.08.2026
37 Щип
От смешни по-смешни статии днес!!!
Какво става?
Проблем ли има нещо, или малко хумор не е за пренебрегване!?
Той Путин е на път да заличи украинската армия тя тръгнала да пише, че станала силна!!!
Хахахаха
09:41 26.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Жоро
До коментар #36 от "Няма такъв народ":Армията друже с която ти се бъзикаш беше стигнала до Киев- 2022г. и можеше да гепи Зеленски по бели гащи барабар с белото по тях.
Коментиран от #43
09:44 26.08.2026
41 Русофилите не могат нищо друго, освен
Коментиран от #47
09:45 26.08.2026
42 сирене
09:45 26.08.2026
43 Стигна до Киев по магистралата
До коментар #40 от "Жоро":А после и спукаха г ъ за
Коментиран от #50
09:46 26.08.2026
44 Хахахаха
До коментар #30 от "Не така":Украинците умират за Родината си, копеизажи! Вие понеже нямате Родина (вашата мащеха е раша), няма за какво да умирате!
09:47 26.08.2026
45 хахахахха
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":явно някой е разбомбил кухата ти лейка,че си почнал да халюцинираш
09:47 26.08.2026
46 Янко
09:48 26.08.2026
47 ама гледам
До коментар #41 от "Русофилите не могат нищо друго, освен":си запомнил текста, чинно си го повтаряш, тресеш се от страх .. всичко верно е точно
09:49 26.08.2026
48 факт е
До коментар #36 от "Няма такъв народ":че Путин 5та година прави за смях целия загнил ес и нато,затова и ви плащат да драскате глупости,продължавайте да го доказвате
09:50 26.08.2026
49 Путин създаде
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09:51 26.08.2026
50 789
До коментар #43 от "Стигна до Киев по магистралата":Няма значение как е стигнала, важното е че ако е искала можеше да прибере на топло цялата фашистка укро банда и да спаси стотици хиляди украински живота.
09:52 26.08.2026
51 Запознат
Коментиран от #54
09:53 26.08.2026
52 Стоянчо Пуканката
09:53 26.08.2026
53 така е
09:54 26.08.2026
54 Иван
До коментар #51 от "Запознат":Като гледам ти скимтиш повече от всички, даже бъркаш скимтенето с музика..
09:57 26.08.2026