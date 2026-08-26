Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
На тайно посещение в Москва директорът на ЦРУ е предупредил Русия да не предизвиква ескалация в Европа
  Тема: Украйна

На тайно посещение в Москва директорът на ЦРУ е предупредил Русия да не предизвиква ескалация в Европа

26 Август, 2026 09:20 1 702 63

  • русия-
  • москва-
  • сащ-
  • украйна-
  • цру-
  • джон ратклиф

Предполагаемото посещение на директора на ЦРУ в Москва може да е свързано с активизирането на руско-американския диалог по въпросите на Украйна и Иран

На тайно посещение в Москва директорът на ЦРУ е предупредил Русия да не предизвиква ескалация в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Непотвърденото вчерашно тайно посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, за което първоначално съобщи американската телевизия „Си Би Ес Нюз“, стана основна тема в американския, британския, руския и украинския печат, предаде БТА.

Великобритания

Още новини от Украйна

В. „Индипендънт“ представя по-широкия фон, на който посещението може би се е осъществило. Ден по-рано, по време на първото си посещение в Киев, британският премиер Анди Бърнам обяви непоколебима подкрепа за Украйна „въпреки скандалните заплахи на Русия към моята страна“. Премиерът призова за по-нататъшни икономически санкции срещу Русия и заяви, че „това е моментът да се продължи натискът“ върху Москва. Напрежението между Русия и Европа нараства, тъй като Кремъл отново отхвърли всякакво възможно разполагане на войски на НАТО в Украйна, наричайки предложението неприемливо.

Маршалът от авиацията Андрю Търнър - бивш ръководител на военното планиране на Великобритания, заяви пред „Дейли Телеграф“, че „изключително необичайното“ посещение може да е част от усилията за оказване на натиск върху Москва да намали подкрепата си за Иран. „Мисля, че това има много общо с Иран и стратегията за натиск, която президентът се стреми да наложи на Техеран. Вярвам, че той се опитва да накара Русия да прекрати подкрепата си и да прекъсне отношенията си с Техеран. Русия е една от причините, поради които на президента Тръмп в момента не му се получава“, заяви бившият британски военен. Според него посещението на шефа на ЦРУ е малко вероятно да се фокусира върху войната на Русия с Украйна, въпреки че и това също би могло да бъде част от разговорите между Ратклиф и руските представители.

Русия

Предполагаемото посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва може да е свързано с активизирането на руско-американския диалог по въпросите на Украйна и Иран, заяви пред руския в. „Известия“ Дмитрий Суслов - експерт от Висшата школа по икономика в Москва. Според него посещението на Ратклиф е по-значимо от простото възстановяване на рутинните контакти между Москва и Вашингтон. По-конкретно, страните могат да обсъдят възможна алтернатива на споразуменията от Анкоридж, включително американското предложение за съдбата на региона на Донбас в Източна Украйна. В този контекст експертът смята, че Русия също би могла да представи на Ратклиф своята оценка за ударите с голям обсег, които си разменя с Украйна.

В интервю за в. „Московски Комсомолец“ руският политолог Малек Дудаков отбеляза, че е твърде рано да се правят окончателни заключения, но е ясно, че посещението на Ратклиф носи значителни последици. Според него най-логичният събеседник за директора на ЦРУ в Москва би бил ръководителят на руската Служба за външно разузнаване - агенция, която действа в същата област. Дудаков обаче не изключва възможността Ратклиф да се срещне и с членове на руския преговарящ екип, който води диалог с американските специални пратеници по украинския въпрос. „Мисля, че настоящото посещение демонстрира бързината, с която администрацията на Тръмп се опитва да се върне на украинското трасе. С около 70 дни, оставащи до изборите за Конгрес, президентът очевидно търси постижение във външната политика. Не се получи с Иран, с Газа или Куба. Сега засилват диалога с нас и вкараха Ратклиф в играта“, добави политологът.

САЩ

Ратклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украйна и с Иран, твърди в. „Уолстрийт Джърнъл“. Пред изданието бившият заместник-директор на Националното разузнаване на САЩ Бет Сънър изрази мнение, че посещението следва неофициални съобщения за предполагаемо руско нахлуване в страна от НАТО и слухове за планирана мобилизация в Русия. Според нея директорът на ЦРУ е можел да предупреди руското ръководство, че Вашингтон е наясно с плановете им и следователно Москва трябва да се откаже от настоящите си намерения. Сънър също така предполага, че Ратклиф може би е обсъдил с руската страна не само конфликта в Украйна, но и ситуацията в Близкия изток и подкрепата на Русия за Иран.

Посещението на Ратклиф в Москва съвпадна с напрегнат период в отношенията между САЩ и Русия, пише „Вашингтон Пост“. Русия и Украйна засилиха ударите си на далечни разстояния, без да има перспективи за край на войната. Допълнително двете суперсили са на противоположни страни в иранския конфликт. Иран е най-важният съюзник на Москва в Близкия изток, а Русия е предоставила на Техеран разузнавателна информация за местоположението на американски военни активи в региона. Кремъл запази мълчание относно посещението. На въпрос каква е била целта на посещението на Ратклиф, говорителят Дмитрий Песков заяви пред изданието, че става дума за „контакти между службите за сигурност“ и отказа да предостави допълнителни подробности.

„Ню Йорк Таймс“ обръща внимание, че ЦРУ също така участва в преговори с Русия за освобождаването на редица американци, които понастоящем са в руски затвори. Сред тях е задържаният през април 2022 година 74-годишен Стивън Хъбард - бивш учител, осъден през 2024 година на шест години и 10 месеца затвор. По-рано този месец Русия освободи Робърт Гилман - бивш морски пехотинец, който беше прекарал повече от четири години в затвор. Изданието отбелязва също, че директори на ЦРУ са водили преговори с руските си колеги дори в моменти на изключително напрежение между Вашингтон и Москва. Допълнително е възможно посещението да дава сигнал за началото на нови дипломатически усилия през есента или зимата, но не е ясно доколко администрацията на Тръмп е фокусирана върху войната в Украйна, предвид събитията в Близкия изток.

Украйна

Според украинското англоезично издание „Киев Индипендънт“ САЩ са поискали от Украйна да не нанася удари по Москва и Санкт Петербург, докато директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е на посещение в Русия. Според изданието в САЩ „не вярват в силата на противовъздушната отбрана на руския президент Владимир Путин, като се допълва, че Киев се е съгласил да преустанови ударите срещу двата града между 24 и 26 август. Същевременно, американски служител потвърди пред „Киев Индипендънт“, че Ратклиф е планирал да се срещне с висши руски представители, но остава неясно какво е обсъждано.

Украинското издание „Новое Время“ цитира американския анализатор Майкъл Вайс, който смята, че Ратклиф е предупредил Русия да не се опитва да предизвиква възможна ескалация на напрежението в Европа. Според него пътуването се осъществява на фона на засилен потенциален саботаж от страна на руското ГРУ и засилена активност на руските дронове в Европа. Вайс отбеляза, че Ратклиф е един от най-проукраинските членове на администрацията на Доналд Тръмп и участва в решаването на въпроси, свързани с подкрепата за Украйна, особено по отношение на ударите на далечни разстояния.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Идват защото имат нужда

    16 3 Отговор
    През август 1942 година британският премиер Уинстън Чърчил предприема опасен тежък полет до Москва с бомбардировач Consolidated Liberator, за да се срещне лично със съветския лидер Йосиф Сталин.Подробности за полета и визитатаКога: През август 1942 г. (посещението трае от 12 до 15 август 1942 г.).Повод: Чърчил отива да съобщи лично на Сталин тежката новина, че през същата година няма да бъде отворен Втори фронт в Западна Европа (десант във Франция), което Сталин настоятелно е изисквал.Маршрут и превозно средство: Пътуването се осъществява с модифициран тежък бомбардировач тип B-24 Liberator. Поради контрола на силите на Оста върху голяма част от въздушното пространство, полетът е изключително шумен и тежък, като Чърчил и американският пратеник Аверил Хариман се налага да си комуникират с бележки, написани на хартия.Резултат: Въпреки първоначалното напрежение и тежкия разговор за липсата на Втори фронт, Чърчил представя алтернативни съюзнически планове (като операция „Торч“ в Северна Африка), като двамата лидери успяват да изгладят отношенията си в дух на прагматизъм

    09:22 26.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тайна среща

    41 4 Отговор
    Вие пък откъде знаете, да не сте им светили?

    09:23 26.08.2026

  • 4 Трябва да си много тъп за да го напишеш

    41 4 Отговор
    (Напрежението между Русия и Европа нараства, тъй като Кремъл отново отхвърли всякакво възможно разполагане на войски на НАТО в Украйна, наричайки предложението неприемливо.).....

    Коментиран от #10, #44

    09:24 26.08.2026

  • 5 444

    43 4 Отговор
    И кой ще ходи на килимчето да отправя заплахи, на килимчето са че изплискаха легена с Иран.

    09:25 26.08.2026

  • 6 пак неуморната марийка на 5 стана

    36 5 Отговор
    пуска поредните предположения за нова порция пълнежи
    без конкретни факти какво точно са говорили от сащ в Москва

    09:25 26.08.2026

  • 7 име

    41 5 Отговор
    Сега е момента руснаците да изкъртят англияския ВПК. Никой няма да си мръдне пръста да скача на руснаците заради онея грозници на острова, плoд на вековни poдocмeшения.

    09:26 26.08.2026

  • 8 Глупост

    34 3 Отговор
    Отишъл тайно, пък някакво журналистче, пише свободни съчинения относно визитата 🤣 Явно шефа на ЦРУ е дал брифинг като рок звезда 😂

    09:26 26.08.2026

  • 9 Олееее.. .

    23 3 Отговор
    САЩ са поискали от Украйна да нанесе удари по директорът на ЦРУ Джон Ратклиф който е на посещение в Русия. 10 милиона долара давали за главата му но Русия го пазила

    09:26 26.08.2026

  • 10 Детска му работа

    22 2 Отговор

    До коментар #4 от "Трябва да си много тъп за да го напишеш":

    Стил на съченение за 5 клас

    09:28 26.08.2026

  • 11 стоян георгиев

    22 2 Отговор
    Цял пасквил с укро дезинформация 😂

    Коментиран от #59

    09:28 26.08.2026

  • 12 9689

    23 2 Отговор
    Христо Грозев си удължил ухото и чул всичко,предава на ФАКТИ и новината е хготова.

    09:29 26.08.2026

  • 13 Не само ескалация

    20 1 Отговор
    ами ще им се скъсат "ританките" на урсулските джендъри...

    09:29 26.08.2026

  • 14 ФАКТ

    4 16 Отговор
    Пак са плашили сграхливия гном с ботокса.

    09:29 26.08.2026

  • 15 ХиХи

    15 3 Отговор
    И ако го предизвика какво? Вие с Иранците не можете да се оправите и нямате с какво да спрете Русия, а не е и във ваш интерес. По скоро кротнете Англетата и нема да ви се разпаднат градовете от радиацията която може да се появи за дълги години

    09:29 26.08.2026

  • 16 Москва да намали подкрепата си за Иран.

    9 2 Отговор
    Хахахаха......

    09:30 26.08.2026

  • 17 И защо предупреждава

    15 3 Отговор
    Русия като ескалацията я предизвиква Европа! Кой отделя милиарди от залъка на европейците за да помага на един наркоман узурпатор обрекъл народа си на гибел - ЕС и НАТО! Да предупреди тях!

    Коментиран от #26, #29

    09:32 26.08.2026

  • 18 Краваря

    5 2 Отговор
    Е отишъл да се скара на Мечката да внимава, че ще им наложат много опасните Хамерикански мита от които цял свят се страхуват.

    09:32 26.08.2026

  • 19 ФАКТ

    10 1 Отговор
    Няма нито един осъден за изнасилване на бебета на острова на Епщайн. Толкова за западните "ценности" .
    Всеки, който ги прокламира, е с интелект на ученик от помощно училище

    09:32 26.08.2026

  • 20 Щип

    10 2 Отговор
    И как точно ги е предупредил?
    Вие лоши момчета моля ви не ескалирайте напрежението в Европа!!!
    Смешно заглавие смешно!!!
    Все едно е детска градина!!!
    Уж сериозен сайт!!!

    Коментиран от #60

    09:32 26.08.2026

  • 21 ИЗПРАТИЛИ СА ЦРУ

    10 2 Отговор
    За да спасяват инвестициите на БЛЕК РОК. Но ще вземат само на геврека дупката.

    09:33 26.08.2026

  • 22 За зърнен коридор

    11 1 Отговор
    молят САЩ. Някой долар иска да изкара зетя както беше и миналата година.

    09:33 26.08.2026

  • 23 Предупредил?

    12 2 Отговор
    Абе тия свършиха ракетите, бе! Иран ги направи за смях, а те "предупреждават" Русия? Русия произвежда дронове и ракети, както италианците макарони, докато западналите цели петилетки и планове, мотане.... докато пуснат 2 ракети. И "ескалацията" в Европа идва от безмозъчните марионетки на сащ тука. 99,99% от европейците не искат никаква война. Само тъпи и смотани фашаги и техни внучки искат атомна война! Сащ са сбъркали адреса. Да си вържат евро-булонките!

    09:33 26.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ВИС-2 🦁🦁🦁

    2 6 Отговор
    Август е тежък месец за цяла България.


    На 25 август 2005 г. подъл изстрел прекъсна живота на един от най-добрите синове на българския народ - Георги Илиев. Мир на праха му и вечна памет!

    Жоро, България не те е забравила!

    Коментиран от #27, #31

    09:34 26.08.2026

  • 26 ФАКТ

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "И защо предупреждава":

    Защото знаят много добре, че лидерът ви е маллко мишле скрито в ъгъла на бункер.

    09:34 26.08.2026

  • 27 ВИС-2 🦁🦁🦁

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Двама братя, Васил и Георги Илиеви.. Гълъбите бели сте..

    Коментиран от #34

    09:35 26.08.2026

  • 28 И Киев е Руски

    8 2 Отговор
    Ti q pak не са се пили хапчетата

    09:36 26.08.2026

  • 29 Путин е АГРЕСОР

    2 12 Отговор

    До коментар #17 от "И защо предупреждава":

    Той почна войната
    Изби над два милиона души заради болните си амбиции.
    А отгоре на това днес и го бомбят.

    Коментиран от #36, #38, #48

    09:36 26.08.2026

  • 30 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Знамето на американското посолство в Москва го няма.Май са се изнесли заедно с шефа на ЦРУ.

    09:36 26.08.2026

  • 31 Стана ли на прах

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Много бързо е изгнил бре

    09:36 26.08.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Посещението НЕ Е "ПРЕДПОЛАГАЕМО" ,
    А Е ФАКТ❗
    Толкова за възможностите на МИСирКАТА❗

    09:36 26.08.2026

  • 33 изрел юса и европа бомбят

    3 0 Отговор
    навсякъде . уж щеше да има 4 конфликта, ама не . тоя е известен с всякакви щуротии . предния и той . навремето осуалд като разстреля кенеди скриха разследването за 70 години . после гръмнаха и брат му робарт кенеди . дразненето на масите за събирането на аудитория и стремежа към забогатяване води до странни последици . военни склаове в европа бълват бомби за киев срещу новорусия а РФ да не се мешала и ескалирала в софето . няма много здрав разум .

    09:36 26.08.2026

  • 34 Така де

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Тия не ги ли гръмнаха

    09:37 26.08.2026

  • 35 Иван

    7 0 Отговор
    По интересното е как точно ги е предупредил - само коленичейки или пълзейки пред заместника на замесника

    09:37 26.08.2026

  • 36 Мирчев ти ли си бре или пък Танас

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Путин е АГРЕСОР":

    Аре да си починеш малко а?

    09:37 26.08.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    Ескалацията в Европа я предизвиква ЕсеС❗

    09:38 26.08.2026

  • 38 Путин

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Путин е АГРЕСОР":

    Тук на Курилите е спокойно.

    09:38 26.08.2026

  • 39 Тези предизвикаха

    6 1 Отговор
    Ескалация в света, за Европа се загрижили. Да бяха мислили 2014 г.

    09:39 26.08.2026

  • 40 Стоянчо Пуканката

    5 1 Отговор
    Кравунделите отидоха да целуват ръка и да се молят в Кремъл. По пътя на геополитическата логика сащисаните са бая на зор, а Путин се гаври с тях...

    09:39 26.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Янко

    4 0 Отговор
    Предупредил ги е като е застанал на колене и партер

    09:40 26.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Напрежението между Русия и Европа

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трябва да си много тъп за да го напишеш":

    нараства, тъй като НАТО отново отхвърли всякакво възможно разполагане на руски войски в Рамщайн , наричайки предложението неприемливо.).....

    09:43 26.08.2026

  • 45 Стоянчо Пуканката

    5 0 Отговор
    Интересно, кой ли е посрещнал този треторазряден, нищо на значещ за геополитическите интереси на Русия кравар. Баз държа, че е някой майор от ведомството на ФСБ...

    09:43 26.08.2026

  • 46 Пълни глупаци ако...

    7 0 Отговор
    Ма тая крАва много нахална бе! Русия да не помагала на Иран ?! А КравАрия и натюФците да помпат Украйна с оръжия,наемници,съветници и цялата необходима и разузнавателна информация! Безочие. Русия,Китай, Турция и Пакистан ще са пълни глупаци ако не помагат на Иран.

    09:44 26.08.2026

  • 47 Русофил

    3 3 Отговор
    - Тате, защо Земята се върти?
    - Как така се върти, бе? Да не си ми изпил водката?

    09:44 26.08.2026

  • 48 А Вие Господине

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Путин е АГРЕСОР":

    дванадесет годишен ли сте!? Ако не значи имате много къса памет! Припомням: още 2014 г бандерофашистите започнаха да избиват и горят живи руси! Путин търпя твърде дълго време през което ЕС и САЩ напълниха Украйна с каквои ли не оръжия!

    09:46 26.08.2026

  • 49 Мичето

    5 0 Отговор
    Как може да изпишеш толкова много глупости? Не е за вярване. Една жена каза на наркомана от Кривой рог да не атакува Москва!!!!!!!!! Войната, миче, ще приключи тази или началото на 2027г. с пълна капитулация на Украйна.

    09:46 26.08.2026

  • 50 Страха е голям зор

    6 0 Отговор
    А можеби, защото НАТО се оплеска на прекратеното сега учение в Полша и Прибалтика

    09:46 26.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Е, ами браво значи ама това е

    3 0 Отговор
    само половината от работата. Сега трябва да фръкне с аеропланът и до Брюксел да предупреди Европа да не предизвиква ескалация в Русия.

    09:48 26.08.2026

  • 53 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Смър на украйна, израел, ес, сащ, нато и":

    Ами почвай направо с Атлантическия съвет.Калашници,уж за лов,се продават на всеки оръжеен магазин.Препоръчвам калибър 7.62мм,защото главите им са много дебели.За Тагарев ще е нужен гранатомет,а за говорителя им,Васето Данов,ще е нужна само по голяма ножица,защото езика му е двоен.

    09:49 26.08.2026

  • 54 НИКОЙ НЕ ХОДИ НА КРАКА

    7 1 Отговор
    ДА ПРЕДУПРЕЖДАВА, А ДА МОЛИ ЗА НЕЩО.САЩ СА ЗАТЪНАЛИ

    Коментиран от #61

    09:50 26.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Сшушайте само глупости

    2 0 Отговор
    (Вайс отбеляза, че Ратклиф е един от най-проукраинските членове на администрацията на Доналд Тръмп) И от кога да питам ЦРУ е част от "администрацията" ?

    Коментиран от #63

    09:50 26.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Фори

    0 0 Отговор
    Русия иска и се готви за война с Европа.Ще я започнат преди да свърши войната в Украйна.

    09:51 26.08.2026

  • 59 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Наистина прави впечатление!
    Явно зависимите драскачи са изпаднали в ступор, че не само никой не им вярва на глупостите, но изглежда и господарите им са в ступор, че гък не могат да кажат, нито на Русия, нито на Китай, пък нямат шанс даже и срещу Иран?!

    Чудя се кога ще дойде моментът за осветляване на всички дето са към антибългарските нпо-та?!

    09:53 26.08.2026

  • 60 Мусорчик

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Щип":

    Предупредил не означава "Моля", а "Внимавай!". Така се говори на дрипльо, който си е надценил възможностите. 30 трилиона долара БВП срещу 2 трилиона долара. Към 30-те трилиона можеш да добавиш още 20 трилиона долара от ЕС и още десетина от Великобритания, Канада, Япония, Австралия, Ю. Корея. Разбираш ли за какво става дума? 60 към 2, за да е по-ясно.

    09:53 26.08.2026

  • 61 ТИ КАТО

    0 3 Отговор

    До коментар #54 от "НИКОЙ НЕ ХОДИ НА КРАКА":

    СИ ТАКЪВ ОТВОРЕНГЯС

    Я КАЖИ ЗА КАКВО СЕ МОЛЯТ ЧЕ ДА СЕ

    ПОСНЕЕМ МАЛКО.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ

    09:54 26.08.2026

  • 62 Айляк

    0 0 Отговор
    Кога ти идват на вратата?
    Когато имат зор, когато им трябваш за нещо.
    Тогава.
    Иначе, за какво точно са разговаряли Путин и Ратклиф, можем само да гадаем, да предполагаме.
    А на медиите им остава само да раздухват:)

    09:57 26.08.2026

  • 63 И двамата много

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Сшушайте само глупости":

    Са се одрямали
    Що така?

    09:57 26.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания