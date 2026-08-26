На тайно посещение в Москва директорът на ЦРУ е предупредил Русия да не предизвиква ескалация в Европа

Непотвърденото вчерашно тайно посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, за което първоначално съобщи американската телевизия „Си Би Ес Нюз“, стана основна тема в американския, британския, руския и украинския печат, предаде БТА.
Великобритания
В. „Индипендънт“ представя по-широкия фон, на който посещението може би се е осъществило. Ден по-рано, по време на първото си посещение в Киев, британският премиер Анди Бърнам обяви непоколебима подкрепа за Украйна „въпреки скандалните заплахи на Русия към моята страна“. Премиерът призова за по-нататъшни икономически санкции срещу Русия и заяви, че „това е моментът да се продължи натискът“ върху Москва. Напрежението между Русия и Европа нараства, тъй като Кремъл отново отхвърли всякакво възможно разполагане на войски на НАТО в Украйна, наричайки предложението неприемливо.
Маршалът от авиацията Андрю Търнър - бивш ръководител на военното планиране на Великобритания, заяви пред „Дейли Телеграф“, че „изключително необичайното“ посещение може да е част от усилията за оказване на натиск върху Москва да намали подкрепата си за Иран. „Мисля, че това има много общо с Иран и стратегията за натиск, която президентът се стреми да наложи на Техеран. Вярвам, че той се опитва да накара Русия да прекрати подкрепата си и да прекъсне отношенията си с Техеран. Русия е една от причините, поради които на президента Тръмп в момента не му се получава“, заяви бившият британски военен. Според него посещението на шефа на ЦРУ е малко вероятно да се фокусира върху войната на Русия с Украйна, въпреки че и това също би могло да бъде част от разговорите между Ратклиф и руските представители.
Русия
Предполагаемото посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва може да е свързано с активизирането на руско-американския диалог по въпросите на Украйна и Иран, заяви пред руския в. „Известия“ Дмитрий Суслов - експерт от Висшата школа по икономика в Москва. Според него посещението на Ратклиф е по-значимо от простото възстановяване на рутинните контакти между Москва и Вашингтон. По-конкретно, страните могат да обсъдят възможна алтернатива на споразуменията от Анкоридж, включително американското предложение за съдбата на региона на Донбас в Източна Украйна. В този контекст експертът смята, че Русия също би могла да представи на Ратклиф своята оценка за ударите с голям обсег, които си разменя с Украйна.
В интервю за в. „Московски Комсомолец“ руският политолог Малек Дудаков отбеляза, че е твърде рано да се правят окончателни заключения, но е ясно, че посещението на Ратклиф носи значителни последици. Според него най-логичният събеседник за директора на ЦРУ в Москва би бил ръководителят на руската Служба за външно разузнаване - агенция, която действа в същата област. Дудаков обаче не изключва възможността Ратклиф да се срещне и с членове на руския преговарящ екип, който води диалог с американските специални пратеници по украинския въпрос. „Мисля, че настоящото посещение демонстрира бързината, с която администрацията на Тръмп се опитва да се върне на украинското трасе. С около 70 дни, оставащи до изборите за Конгрес, президентът очевидно търси постижение във външната политика. Не се получи с Иран, с Газа или Куба. Сега засилват диалога с нас и вкараха Ратклиф в играта“, добави политологът.
САЩ
Ратклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украйна и с Иран, твърди в. „Уолстрийт Джърнъл“. Пред изданието бившият заместник-директор на Националното разузнаване на САЩ Бет Сънър изрази мнение, че посещението следва неофициални съобщения за предполагаемо руско нахлуване в страна от НАТО и слухове за планирана мобилизация в Русия. Според нея директорът на ЦРУ е можел да предупреди руското ръководство, че Вашингтон е наясно с плановете им и следователно Москва трябва да се откаже от настоящите си намерения. Сънър също така предполага, че Ратклиф може би е обсъдил с руската страна не само конфликта в Украйна, но и ситуацията в Близкия изток и подкрепата на Русия за Иран.
Посещението на Ратклиф в Москва съвпадна с напрегнат период в отношенията между САЩ и Русия, пише „Вашингтон Пост“. Русия и Украйна засилиха ударите си на далечни разстояния, без да има перспективи за край на войната. Допълнително двете суперсили са на противоположни страни в иранския конфликт. Иран е най-важният съюзник на Москва в Близкия изток, а Русия е предоставила на Техеран разузнавателна информация за местоположението на американски военни активи в региона. Кремъл запази мълчание относно посещението. На въпрос каква е била целта на посещението на Ратклиф, говорителят Дмитрий Песков заяви пред изданието, че става дума за „контакти между службите за сигурност“ и отказа да предостави допълнителни подробности.
„Ню Йорк Таймс“ обръща внимание, че ЦРУ също така участва в преговори с Русия за освобождаването на редица американци, които понастоящем са в руски затвори. Сред тях е задържаният през април 2022 година 74-годишен Стивън Хъбард - бивш учител, осъден през 2024 година на шест години и 10 месеца затвор. По-рано този месец Русия освободи Робърт Гилман - бивш морски пехотинец, който беше прекарал повече от четири години в затвор. Изданието отбелязва също, че директори на ЦРУ са водили преговори с руските си колеги дори в моменти на изключително напрежение между Вашингтон и Москва. Допълнително е възможно посещението да дава сигнал за началото на нови дипломатически усилия през есента или зимата, но не е ясно доколко администрацията на Тръмп е фокусирана върху войната в Украйна, предвид събитията в Близкия изток.
Украйна
Според украинското англоезично издание „Киев Индипендънт“ САЩ са поискали от Украйна да не нанася удари по Москва и Санкт Петербург, докато директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е на посещение в Русия. Според изданието в САЩ „не вярват в силата на противовъздушната отбрана на руския президент Владимир Путин, като се допълва, че Киев се е съгласил да преустанови ударите срещу двата града между 24 и 26 август. Същевременно, американски служител потвърди пред „Киев Индипендънт“, че Ратклиф е планирал да се срещне с висши руски представители, но остава неясно какво е обсъждано.
Украинското издание „Новое Время“ цитира американския анализатор Майкъл Вайс, който смята, че Ратклиф е предупредил Русия да не се опитва да предизвиква възможна ескалация на напрежението в Европа. Според него пътуването се осъществява на фона на засилен потенциален саботаж от страна на руското ГРУ и засилена активност на руските дронове в Европа. Вайс отбеляза, че Ратклиф е един от най-проукраинските членове на администрацията на Доналд Тръмп и участва в решаването на въпроси, свързани с подкрепата за Украйна, особено по отношение на ударите на далечни разстояния.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Идват защото имат нужда
09:22 26.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тайна среща
09:23 26.08.2026
4 Трябва да си много тъп за да го напишеш
Коментиран от #10, #44
09:24 26.08.2026
5 444
09:25 26.08.2026
6 пак неуморната марийка на 5 стана
без конкретни факти какво точно са говорили от сащ в Москва
09:25 26.08.2026
7 име
09:26 26.08.2026
8 Глупост
09:26 26.08.2026
9 Олееее.. .
09:26 26.08.2026
10 Детска му работа
До коментар #4 от "Трябва да си много тъп за да го напишеш":Стил на съченение за 5 клас
09:28 26.08.2026
11 стоян георгиев
Коментиран от #59
09:28 26.08.2026
12 9689
09:29 26.08.2026
13 Не само ескалация
09:29 26.08.2026
14 ФАКТ
09:29 26.08.2026
15 ХиХи
09:29 26.08.2026
16 Москва да намали подкрепата си за Иран.
09:30 26.08.2026
17 И защо предупреждава
Коментиран от #26, #29
09:32 26.08.2026
18 Краваря
09:32 26.08.2026
19 ФАКТ
Всеки, който ги прокламира, е с интелект на ученик от помощно училище
09:32 26.08.2026
20 Щип
Вие лоши момчета моля ви не ескалирайте напрежението в Европа!!!
Смешно заглавие смешно!!!
Все едно е детска градина!!!
Уж сериозен сайт!!!
Коментиран от #60
09:32 26.08.2026
21 ИЗПРАТИЛИ СА ЦРУ
09:33 26.08.2026
22 За зърнен коридор
09:33 26.08.2026
23 Предупредил?
09:33 26.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ВИС-2 🦁🦁🦁
На 25 август 2005 г. подъл изстрел прекъсна живота на един от най-добрите синове на българския народ - Георги Илиев. Мир на праха му и вечна памет!
Жоро, България не те е забравила!
Коментиран от #27, #31
09:34 26.08.2026
26 ФАКТ
До коментар #17 от "И защо предупреждава":Защото знаят много добре, че лидерът ви е маллко мишле скрито в ъгъла на бункер.
09:34 26.08.2026
27 ВИС-2 🦁🦁🦁
До коментар #25 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Двама братя, Васил и Георги Илиеви.. Гълъбите бели сте..
Коментиран от #34
09:35 26.08.2026
28 И Киев е Руски
09:36 26.08.2026
29 Путин е АГРЕСОР
До коментар #17 от "И защо предупреждава":Той почна войната
Изби над два милиона души заради болните си амбиции.
А отгоре на това днес и го бомбят.
Коментиран от #36, #38, #48
09:36 26.08.2026
30 Последния Софиянец
09:36 26.08.2026
31 Стана ли на прах
До коментар #25 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Много бързо е изгнил бре
09:36 26.08.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А Е ФАКТ❗
Толкова за възможностите на МИСирКАТА❗
09:36 26.08.2026
33 изрел юса и европа бомбят
09:36 26.08.2026
34 Така де
До коментар #27 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Тия не ги ли гръмнаха
09:37 26.08.2026
35 Иван
09:37 26.08.2026
36 Мирчев ти ли си бре или пък Танас
До коментар #29 от "Путин е АГРЕСОР":Аре да си починеш малко а?
09:37 26.08.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:38 26.08.2026
38 Путин
До коментар #29 от "Путин е АГРЕСОР":Тук на Курилите е спокойно.
09:38 26.08.2026
39 Тези предизвикаха
09:39 26.08.2026
40 Стоянчо Пуканката
09:39 26.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Янко
09:40 26.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Напрежението между Русия и Европа
До коментар #4 от "Трябва да си много тъп за да го напишеш":нараства, тъй като НАТО отново отхвърли всякакво възможно разполагане на руски войски в Рамщайн , наричайки предложението неприемливо.).....
09:43 26.08.2026
45 Стоянчо Пуканката
09:43 26.08.2026
46 Пълни глупаци ако...
09:44 26.08.2026
47 Русофил
- Как така се върти, бе? Да не си ми изпил водката?
09:44 26.08.2026
48 А Вие Господине
До коментар #29 от "Путин е АГРЕСОР":дванадесет годишен ли сте!? Ако не значи имате много къса памет! Припомням: още 2014 г бандерофашистите започнаха да избиват и горят живи руси! Путин търпя твърде дълго време през което ЕС и САЩ напълниха Украйна с каквои ли не оръжия!
09:46 26.08.2026
49 Мичето
09:46 26.08.2026
50 Страха е голям зор
09:46 26.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Е, ами браво значи ама това е
09:48 26.08.2026
53 Моряка
До коментар #2 от "Смър на украйна, израел, ес, сащ, нато и":Ами почвай направо с Атлантическия съвет.Калашници,уж за лов,се продават на всеки оръжеен магазин.Препоръчвам калибър 7.62мм,защото главите им са много дебели.За Тагарев ще е нужен гранатомет,а за говорителя им,Васето Данов,ще е нужна само по голяма ножица,защото езика му е двоен.
09:49 26.08.2026
54 НИКОЙ НЕ ХОДИ НА КРАКА
Коментиран от #61
09:50 26.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Сшушайте само глупости
Коментиран от #63
09:50 26.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Фори
09:51 26.08.2026
59 Мнение
До коментар #11 от "стоян георгиев":Наистина прави впечатление!
Явно зависимите драскачи са изпаднали в ступор, че не само никой не им вярва на глупостите, но изглежда и господарите им са в ступор, че гък не могат да кажат, нито на Русия, нито на Китай, пък нямат шанс даже и срещу Иран?!
Чудя се кога ще дойде моментът за осветляване на всички дето са към антибългарските нпо-та?!
09:53 26.08.2026
60 Мусорчик
До коментар #20 от "Щип":Предупредил не означава "Моля", а "Внимавай!". Така се говори на дрипльо, който си е надценил възможностите. 30 трилиона долара БВП срещу 2 трилиона долара. Към 30-те трилиона можеш да добавиш още 20 трилиона долара от ЕС и още десетина от Великобритания, Канада, Япония, Австралия, Ю. Корея. Разбираш ли за какво става дума? 60 към 2, за да е по-ясно.
09:53 26.08.2026
61 ТИ КАТО
До коментар #54 от "НИКОЙ НЕ ХОДИ НА КРАКА":СИ ТАКЪВ ОТВОРЕНГЯС
Я КАЖИ ЗА КАКВО СЕ МОЛЯТ ЧЕ ДА СЕ
ПОСНЕЕМ МАЛКО.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ
09:54 26.08.2026
62 Айляк
Когато имат зор, когато им трябваш за нещо.
Тогава.
Иначе, за какво точно са разговаряли Путин и Ратклиф, можем само да гадаем, да предполагаме.
А на медиите им остава само да раздухват:)
09:57 26.08.2026
63 И двамата много
До коментар #56 от "Сшушайте само глупости":Са се одрямали
Що така?
09:57 26.08.2026