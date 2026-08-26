На тайно посещение в Москва директорът на ЦРУ е предупредил Русия да не предизвиква ескалация в Европа

Непотвърденото вчерашно тайно посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, за което първоначално съобщи американската телевизия „Си Би Ес Нюз“, стана основна тема в американския, британския, руския и украинския печат, предаде БТА.

Великобритания

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В. „Индипендънт“ представя по-широкия фон, на който посещението може би се е осъществило. Ден по-рано, по време на първото си посещение в Киев, британският премиер Анди Бърнам обяви непоколебима подкрепа за Украйна „въпреки скандалните заплахи на Русия към моята страна“. Премиерът призова за по-нататъшни икономически санкции срещу Русия и заяви, че „това е моментът да се продължи натискът“ върху Москва. Напрежението между Русия и Европа нараства, тъй като Кремъл отново отхвърли всякакво възможно разполагане на войски на НАТО в Украйна, наричайки предложението неприемливо.

Маршалът от авиацията Андрю Търнър - бивш ръководител на военното планиране на Великобритания, заяви пред „Дейли Телеграф“, че „изключително необичайното“ посещение може да е част от усилията за оказване на натиск върху Москва да намали подкрепата си за Иран. „Мисля, че това има много общо с Иран и стратегията за натиск, която президентът се стреми да наложи на Техеран. Вярвам, че той се опитва да накара Русия да прекрати подкрепата си и да прекъсне отношенията си с Техеран. Русия е една от причините, поради които на президента Тръмп в момента не му се получава“, заяви бившият британски военен. Според него посещението на шефа на ЦРУ е малко вероятно да се фокусира върху войната на Русия с Украйна, въпреки че и това също би могло да бъде част от разговорите между Ратклиф и руските представители.

Русия

Предполагаемото посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва може да е свързано с активизирането на руско-американския диалог по въпросите на Украйна и Иран, заяви пред руския в. „Известия“ Дмитрий Суслов - експерт от Висшата школа по икономика в Москва. Според него посещението на Ратклиф е по-значимо от простото възстановяване на рутинните контакти между Москва и Вашингтон. По-конкретно, страните могат да обсъдят възможна алтернатива на споразуменията от Анкоридж, включително американското предложение за съдбата на региона на Донбас в Източна Украйна. В този контекст експертът смята, че Русия също би могла да представи на Ратклиф своята оценка за ударите с голям обсег, които си разменя с Украйна.

В интервю за в. „Московски Комсомолец“ руският политолог Малек Дудаков отбеляза, че е твърде рано да се правят окончателни заключения, но е ясно, че посещението на Ратклиф носи значителни последици. Според него най-логичният събеседник за директора на ЦРУ в Москва би бил ръководителят на руската Служба за външно разузнаване - агенция, която действа в същата област. Дудаков обаче не изключва възможността Ратклиф да се срещне и с членове на руския преговарящ екип, който води диалог с американските специални пратеници по украинския въпрос. „Мисля, че настоящото посещение демонстрира бързината, с която администрацията на Тръмп се опитва да се върне на украинското трасе. С около 70 дни, оставащи до изборите за Конгрес, президентът очевидно търси постижение във външната политика. Не се получи с Иран, с Газа или Куба. Сега засилват диалога с нас и вкараха Ратклиф в играта“, добави политологът.

САЩ

Ратклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украйна и с Иран, твърди в. „Уолстрийт Джърнъл“. Пред изданието бившият заместник-директор на Националното разузнаване на САЩ Бет Сънър изрази мнение, че посещението следва неофициални съобщения за предполагаемо руско нахлуване в страна от НАТО и слухове за планирана мобилизация в Русия. Според нея директорът на ЦРУ е можел да предупреди руското ръководство, че Вашингтон е наясно с плановете им и следователно Москва трябва да се откаже от настоящите си намерения. Сънър също така предполага, че Ратклиф може би е обсъдил с руската страна не само конфликта в Украйна, но и ситуацията в Близкия изток и подкрепата на Русия за Иран.

Посещението на Ратклиф в Москва съвпадна с напрегнат период в отношенията между САЩ и Русия, пише „Вашингтон Пост“. Русия и Украйна засилиха ударите си на далечни разстояния, без да има перспективи за край на войната. Допълнително двете суперсили са на противоположни страни в иранския конфликт. Иран е най-важният съюзник на Москва в Близкия изток, а Русия е предоставила на Техеран разузнавателна информация за местоположението на американски военни активи в региона. Кремъл запази мълчание относно посещението. На въпрос каква е била целта на посещението на Ратклиф, говорителят Дмитрий Песков заяви пред изданието, че става дума за „контакти между службите за сигурност“ и отказа да предостави допълнителни подробности.

„Ню Йорк Таймс“ обръща внимание, че ЦРУ също така участва в преговори с Русия за освобождаването на редица американци, които понастоящем са в руски затвори. Сред тях е задържаният през април 2022 година 74-годишен Стивън Хъбард - бивш учител, осъден през 2024 година на шест години и 10 месеца затвор. По-рано този месец Русия освободи Робърт Гилман - бивш морски пехотинец, който беше прекарал повече от четири години в затвор. Изданието отбелязва също, че директори на ЦРУ са водили преговори с руските си колеги дори в моменти на изключително напрежение между Вашингтон и Москва. Допълнително е възможно посещението да дава сигнал за началото на нови дипломатически усилия през есента или зимата, но не е ясно доколко администрацията на Тръмп е фокусирана върху войната в Украйна, предвид събитията в Близкия изток.

Украйна

Според украинското англоезично издание „Киев Индипендънт“ САЩ са поискали от Украйна да не нанася удари по Москва и Санкт Петербург, докато директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е на посещение в Русия. Според изданието в САЩ „не вярват в силата на противовъздушната отбрана на руския президент Владимир Путин, като се допълва, че Киев се е съгласил да преустанови ударите срещу двата града между 24 и 26 август. Същевременно, американски служител потвърди пред „Киев Индипендънт“, че Ратклиф е планирал да се срещне с висши руски представители, но остава неясно какво е обсъждано.

Украинското издание „Новое Время“ цитира американския анализатор Майкъл Вайс, който смята, че Ратклиф е предупредил Русия да не се опитва да предизвиква възможна ескалация на напрежението в Европа. Според него пътуването се осъществява на фона на засилен потенциален саботаж от страна на руското ГРУ и засилена активност на руските дронове в Европа. Вайс отбеляза, че Ратклиф е един от най-проукраинските членове на администрацията на Доналд Тръмп и участва в решаването на въпроси, свързани с подкрепата за Украйна, особено по отношение на ударите на далечни разстояния.