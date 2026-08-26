Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за мача на годината

Наставникът на Левски - Хулио Веласкес, определи група от 22 футболисти за гостуването на АЕК. Мачът реванш от плейофа на Шампионска лига стартира в 22:00 часа.
Веласкес няма да разчита на Акрам Бурас, Мустафа Сангаре, Стипе Вуликич и на трайно контузените Радослав Кирилов и Оливер Камдем.
Новото попълнение Марко Груич не е картотекиран за мачовете срещу АЕК.
Групата на Левски за мача с АЕК:
Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров
Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Хевертон, Алекс Сантейес, Майкон
Полузащитници: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков
Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа
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17:37 26.08.2026