Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за мача на годината

Наставникът на Левски - Хулио Веласкес, определи група от 22 футболисти за гостуването на АЕК. Мачът реванш от плейофа на Шампионска лига стартира в 22:00 часа.

Веласкес няма да разчита на Акрам Бурас, Мустафа Сангаре, Стипе Вуликич и на трайно контузените Радослав Кирилов и Оливер Камдем.

Новото попълнение Марко Груич не е картотекиран за мачовете срещу АЕК.

Групата на Левски за мача с АЕК:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров

Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Хевертон, Алекс Сантейес, Майкон

Полузащитници: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа