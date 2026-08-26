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Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за мача на годината

Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за мача на годината

26 Август, 2026 17:15 632 2

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Веласкес няма да разчита на Акрам Бурас, Мустафа Сангаре, Стипе Вуликич и на трайно контузените Радослав Кирилов и Оливер Камдем

Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за мача на годината - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Левски - Хулио Веласкес, определи група от 22 футболисти за гостуването на АЕК. Мачът реванш от плейофа на Шампионска лига стартира в 22:00 часа.

Веласкес няма да разчита на Акрам Бурас, Мустафа Сангаре, Стипе Вуликич и на трайно контузените Радослав Кирилов и Оливер Камдем.

Новото попълнение Марко Груич не е картотекиран за мачовете срещу АЕК.

Групата на Левски за мача с АЕК:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров

Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Хевертон, Алекс Сантейес, Майкон

Полузащитници: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 НЯМА ДА СПРА ДА

    0 2 Отговор
    Пиша от двадесет играчи четирима българи и а играят двама. Това е Позор танасе за отбора на народа български. Ти го направи този алъш вериш.

    17:37 26.08.2026

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