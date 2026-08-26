"Михайло Федоров: Украйна губи войната срещу Русия"

Украйна изглежда бавно губи войната срещу Русия, заяви пред агенция "Ройтерс" сваленият министър на отбраната Михайло Федоров, предупреждавайки, че Киев има няколко месеца, за да вземе ключови решения, необходими за обръщане на хода на събитията в своя полза.
Федоров, млад реформатор, чието уволнение миналия месец предизвика седмици на протести, заяви, че на Украйна ѝ липсва цялостна визия за това как да спечели четиригодишния конфликт и е спъната от неспособността си да внедрява иновации.
„Вкоренената корупция и клиентелистките мрежи, както и липсата на политическа независимост на държавните институции, също спъват развитието на страната“, каза той в интервю.
„Мисля, че сега сме в повратен момент, който ще определи бъдещата ни посока, но изглежда, че постепенно и бавно губим“, каза Федоров, което представлява съществено отклонение от официалната реторика на Киев.
Украйна все още има „всички шансове“ да спечели, но спешно се нуждае от план за прекратяване на войната, добави той.
В отговор на коментарите на Федоров президентската канцелария на Украйна заяви, че когато е бил в министерството, той е говорил положително за начина, по който се води войната, и че единственото нещо, което се е променило, е личният му статус.
Русия обстрелва украински заводи и складове с десетки балистични ракети месечно, като Украйна в повечето случаи не успява да ги свали заради изчерпването на запасите от ракети-прехващачи. Макар Русия да завзема по-малко територия в сравнение с миналата година, тя все още бавно напредва в Донбас, докато оскъдните украински пехотни позиции по фронта се обслужват предимно от немотивирани наборници.
От своя страна Украйна засили атаките си с дронове и ракети дълбоко в територията на Русия, като нанася удари по някои ключови военни заводи, причинява сериозни щети на петролни рафинерии и предизвиква недостиг на гориво в цялата страна.
Проучване, проведено в края на юли, показва, че 82% от украинците вярват, че Украйна ще спечели, въпреки че повечето очакват бойните действия да продължат и през 2027 г. или по-късно.
Федоров, на 35 години, бе уволнен шест месеца след назначаването си, след като започна реформи в областта на обществените поръчки и мобилизацията, които са го вкарали в конфликт с военното ръководство и политическите му съперници.
Миналата седмица той разтърси украинската политика, като стана първата значима политическа фигура, която призова за провеждане на избори по време на войната, като определи ситуацията като „системна“ криза в управлението.
Федоров подчерта значението на разработването на автономни дронове, управлявани от изкуствен интелект, евтини ракети-прехващачи за спиране на руските въздушни атаки и собствена украинска програма за балистични ракети, която да помогне за обръщане на хода на войната.
Украинските производители вече работят по тези технологии, но Федоров заяви, че страната се нуждае от единна и цялостна стратегия, за да извлече максимален ефект от тях, когато бъдат въведени в употреба. Той представи визия за фронтова линия, покрита с електронни сензори за откриване на противника, както и с дронове по земята и във въздуха, така че присъствието на хора на бойното поле да бъде сведено до минимум. „Технологиите, които могат напълно да спрат руснаците, вече съществуват, но липсата на ясна визия от наша страна... означава, че не ги прилагаме“, каза той.
Федоров твърди, че е бил движеща сила зад тазгодишната кампания с дронове срещу руските горивни ресурси и военната логистика в окупираната част на Южна Украйна, което е създало проблеми за руските сили на фронтовата линия.
Той заяви, че все още има времеви прозорец от няколко месеца, през който операцията може да бъде продължена с цел изолиране на окупирания от Русия Крим, преди Москва да успее да намери начин да се противопостави на украинската тактика. Тази кампания от удари беше важен фактор за промяната в оценките относно перспективите на Украйна във войната.
Призивът на Федоров за провеждане на избори беше посрещнат с недоволство от много украинци, а социологическите проучвания последователно показват ниска подкрепа за провеждането на избори по време на войната.
Зеленски осъди призива на Федоров за избори, като заяви, че това може да унищожи Украйна, докато страната се бори срещу Русия.
От руското нахлуване през февруари 2022 г. Украйна се намира под военно положение, което забранява провеждането на избори от съображения за сигурност. Президентът заяви, че е възможно Федоров да е бил подтикван от външни сили да призове за избори. Федоров категорично отрече това.
Макар че съществуват огромни логистични трудности при провеждането на избори по време на война, Федоров заяви, че Украйна ще намери иновативни решения. Той обаче каза, че все още е твърде рано да се каже дали ще се кандидатира за президент. Междувременно Федоров планира да разделя времето си между усилията си за възстановяване на изборния процес в Украйна и начинания, свързани с иновативни военни технологии, включително инвестиционен фонд, за който планира да набира капитал по време на предстоящо пътуване до САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти да видиш
Тагарев, Денков, Мирчев и прочие отпадъци твърдят обратното!
Коментиран от #10, #51, #73
12:37 26.08.2026
2 най-после
12:37 26.08.2026
3 Тоя рогач на какво се е надявал
12:38 26.08.2026
4 що така бе Миме
12:38 26.08.2026
5 Дони Дък, анализатор-експерт
12:38 26.08.2026
6 Георги
12:38 26.08.2026
7 Григор
Нито е новина, нито учудва някого. Много отдавна трябваше да се преговаря за да не се дават безсмислени жертви и от двете страни. Когато се слушат външни съветници, така става.
Коментиран от #19, #76, #80
12:40 26.08.2026
8 Гост
12:40 26.08.2026
9 Украйна бавно губи войната
12:40 26.08.2026
10 Бойна група лапачи
До коментар #1 от "Ти да видиш":Тагарев, Денков, Мирчев!
Коментиран от #69
12:40 26.08.2026
11 мунчо геополитик
12:42 26.08.2026
12 Не само Украйна губи войната
Тоест, България отново е на страната на губещите. Както винаги...
Коментиран от #20, #25
12:42 26.08.2026
13 Хаха
Така поне каза кака Урсула....
12:43 26.08.2026
14 Ами да го каже
12:43 26.08.2026
15 Възраждане
Хахахаха
12:45 26.08.2026
16 Ами да го каже
12:45 26.08.2026
17 Читател
12:45 26.08.2026
18 Ген - ий на предвиждането
12:45 26.08.2026
19 Хаха
До коментар #7 от "Григор":Те така в Афганистан слушаха външни съветници, че и отановски войски разположиха там да "громят" едни талибани по джапанки и на магарета, ама ква стана накрая от много слушане и изпълняване на чужди глупости...
12:46 26.08.2026
20 Фръчилото
До коментар #12 от "Не само Украйна губи войната":Неска кои НАТО ски държави избомби Ху Йло?
Нали воюва с НАТО?
Коментиран от #29
12:46 26.08.2026
21 А добър ден
12:46 26.08.2026
22 Констатация
12:47 26.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 дядо ванго
Коментиран от #49, #50
12:48 26.08.2026
25 Хаха
До коментар #12 от "Не само Украйна губи войната":Те срещу едни козари по джапанки в Афганистан загубиха, та кво ли остава срещу Русия...
В момента ядат лобут и от Иран!
12:49 26.08.2026
26 Пич
С ме х..........
Ама не е с ме х, защото това дава индикации, че нашите предвиждания за смяната на Зелю са правилни!!!
Коментиран от #109
12:49 26.08.2026
27 Отреазвяващ
12:49 26.08.2026
28 Привет
12:49 26.08.2026
29 Чума
До коментар #20 от "Фръчилото":Не си разбрала! Не Путин напада НАТО, а НАТО е нападнало Путин и го избомбва! Което е щастие за всеки български атлант!
12:50 26.08.2026
30 Ха ма верно ли...
Ми то загубихте още преди да почне СВО...
Бисмарк го беше казал ама кой да чете история...
12:50 26.08.2026
31 Несериозно
Коментиран от #39
12:50 26.08.2026
32 Какво разбирате
12:51 26.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Напред Русия!
12:52 26.08.2026
35 Зеления път
12:52 26.08.2026
36 7676
или съвършен подлец.Не
престава да клати лодката
когато Украйна се бори на
живот и смърт за свободата
си.Когато изстрелваш един
тон боеприпаси, а срещу теб
се изстрелват 40 тона не му
ли е ясно кой е по силния.
Хвала на украинците които
вече пета година показват
чудеса от храброст и не се
предават.
Коментиран от #81, #106
12:52 26.08.2026
37 Гоце
12:54 26.08.2026
38 Напред Русия!
Коментиран от #57
12:54 26.08.2026
39 до Несериозно
До коментар #31 от "Несериозно":"""""""На 30 години министър на отбраната и на 35 иска да става президент."""""""" ----------- Щом наркозависим Клоун може да стане президент, защо това умно момче да не може!?
12:57 26.08.2026
40 Баце,
Освен, разбира се, ако не държат и сега да си го получат директно в зъбите.
А ние, по стар български обичай пак се наредихме откъм булката...
12:58 26.08.2026
41 Анонимен
Коментиран от #46
12:58 26.08.2026
42 Не нам...коф е тоа
"Оше на 10 Ден стана ясно че Невнятната Бункерна старуха педофил и престъпниците
Шай гУ и Гера симав,.. ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Заради тия БЕЗ казарменици, Украйна унищожи най - подготвените бойни части на П едерацията! А Старухата на води П едерацията към пълен военнен и икономически КРАХ!""
ТВА Е ИСТИНАТА , а ти на кой...верваш??
Ааааахахаха
Коментиран от #55
13:00 26.08.2026
43 ДАЖЕ И НАЦИСТИТЕ ОСЪЗНАВАТ
13:02 26.08.2026
44 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
Коментиран от #52, #89
13:03 26.08.2026
45 Критик
Коментиран от #58
13:04 26.08.2026
46 Така е
До коментар #41 от "Анонимен":89 % от Монголите използват дървени КЕН ефи,..глад Мо ри. До битъка Пиздоглаз, нема беГзин, солярка, нема Ток, интернет ама има по МИЛИАРД $ ДНЕВНО за да ГРУЗира ...2 милиона и половина монголья!
Хихихихи
13:06 26.08.2026
47 УДРИ С ЛОПАТАТА
13:06 26.08.2026
48 ТАГАРЕВ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
13:07 26.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Теслатъ
До коментар #24 от "дядо ванго":"""""България ще стане комунистическо-мутренска диктатура! """"""" ------ Къде си видял Мутра с акъл???
Коментиран от #62
13:08 26.08.2026
51 Хайо
До коментар #1 от "Ти да видиш":Дори и този сайт .
13:08 26.08.2026
52 Ъхъ
До коментар #44 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":А.. Готвачо, КГБ Гир КИН, ген. Арма гедон, Гиви, Мото рола,... БАНДЕРИ, А ??
Хехехехе
13:09 26.08.2026
53 Войната
13:09 26.08.2026
54 Този го натегли
13:09 26.08.2026
55 Москаль
До коментар #42 от "Не нам...коф е тоа":Разбира се, че вярваме на Героят!
А не на някакъв уволнен крадец!
13:12 26.08.2026
56 сара
13:12 26.08.2026
57 Когиш туй нЯщо? )))
До коментар #38 от "Напред Русия!":След парада на педофила у Киев, Дамаск и Лиса бон?
Ха-ха-ха
Дай дата, пе ДАЛ
13:13 26.08.2026
58 Адолф, от оня свят:
До коментар #45 от "Критик":Точно!!!
И ей сега ще изобретим вундервафе, ще дойдат армиите на бьом и ще превземем Москва.
Ха ха ха ха ха ха! Ха ха ха!
13:15 26.08.2026
59 2 дня и все
Ааааахахаха
13:19 26.08.2026
60 Бай той Толстой
Коментиран от #63
13:19 26.08.2026
61 ГОЛЕМ СМЕХ
Украйна трепе
Явно федоров не познава
Украинците
Коментиран от #94
13:20 26.08.2026
62 пенчо бе, чети
До коментар #50 от "Теслатъ":прочети нещо за мутрите,създадени от комунистите в началото на 90-те!
13:20 26.08.2026
63 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
До коментар #60 от "Бай той Толстой":Кой ли бомби Путин нон стоп.
Коментиран от #71
13:22 26.08.2026
64 Обективно
Коментиран от #105
13:23 26.08.2026
65 Жалък
Коментиран от #70
13:23 26.08.2026
66 КВО СТАА..БАЛАЛАЙКИ?
Ааааахахаха
У Киев и Лиса бон,... КОГИШ ?
Ааааахахаха
13:23 26.08.2026
67 Янко
13:24 26.08.2026
68 Дзак
Коментиран от #83
13:24 26.08.2026
69 Никси
До коментар #10 от "Бойна група лапачи":Ееее не си прав Баце , а Запрянката и Шаламанката с Гнома къде ги забрави !!!.
13:26 26.08.2026
70 Баце,
До коментар #65 от "Жалък":На туй му се вика когнитивен дисонанс.
Що, теб учудва ли те?
13:26 26.08.2026
71 Да бе затова
До коментар #63 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":У Киив камък върху камък не остана , смъркача от една седмица пише писма и десетина млн са минали полската граница !
13:26 26.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 И да видиш ,
До коментар #1 от "Ти да видиш":И да не видиш - Тридневная се превърна в - Тридцатлетная ...😁
13:29 26.08.2026
74 Край
13:30 26.08.2026
75 Казуар
13:31 26.08.2026
76 Забравяш да споменеш
До коментар #7 от "Григор":и ..... загуба на територии.
13:33 26.08.2026
77 Като вентилатори
13:34 26.08.2026
78 българоруски неонацисти
13:34 26.08.2026
79 ВЕСЕЛЯК
Вчера го видях да си шушука с Костадинов, разбийшли.
Как може да вика, че губят войната, като украина напредва на фронта. Дойчевеле, медуза и бесарапски фронт така викат.
Ааааааййййй мамайкуууууу, изпрах си чорапите от яд. Мирчев и той пере неговите таман до мен.
13:35 26.08.2026
80 до Ана
До коментар #7 от "Григор":Да, ама изобщо трябваше да се спазват уговорките и минските договори и не трябваше да се стига до 2022
13:35 26.08.2026
81 Хаха
До коментар #36 от "7676":"Свободата" на Украйна е едно доста разтегливо понятие, като върха на копието на Дон Кихот.... за няколко стотин човека златни тоалетни, но за останалото огромно мнозинство - кладбище с жълтосин байрак, ако въобще намерят нещо от него.... Ако не, само байрак на някой площад!
Това е истината, драги ми Смехурко!
А ги насъскваха празноглавците срещу Русия с приказки за заплати от 5000 евро и пенсии от 3000....
13:38 26.08.2026
82 Механик
Ще е жалко, защото той истински ми доставяше удоволствие с неговите шашкънии, ама когнитивния дисонанс не е шега работа.
13:38 26.08.2026
83 Анонимен
До коментар #68 от "Дзак":Не знам какво очакват да направи?
13:39 26.08.2026
84 Ко?Не!
13:40 26.08.2026
85 Ой , Михайло
13:42 26.08.2026
86 Браво
13:42 26.08.2026
87 Цензура
Коментиран от #100
13:45 26.08.2026
88 БЪЛГАРИН
Коментиран от #93, #95
13:45 26.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Хайде бе,
13:47 26.08.2026
91 Аеееее шматки
13:48 26.08.2026
92 8888
13:48 26.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Рус
До коментар #88 от "БЪЛГАРИН":Ти нацист ли си!? Знаеш ли, как обичаме нацистите?
Коментиран от #97
13:51 26.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Аз съм
До коментар #95 от "Рус":БЪЛГАРИН
Коментиран от #103, #104
13:52 26.08.2026
98 Софиянец
13:52 26.08.2026
99 Мара Насковата
13:53 26.08.2026
100 мдааааа
До коментар #87 от "Цензура":Не месеци , години имат ...
13:53 26.08.2026
101 Защо й е на Русия победа
Пак ще ги накара да купуват газ и петрол от нея и ИКЕА, Мерцедес и Рено да се върнат в Русия?
Че то така си беше и преди войната без да трябва да печели.
13:54 26.08.2026
102 Мдаа
13:55 26.08.2026
103 ха ха хаааа
До коментар #97 от "Аз съм":Ама баба ти е срещала солдат ... 😁
13:56 26.08.2026
104 Рус
До коментар #97 от "Аз съм":Политическата ориентация нацизъм и национализъм ли е? Тия лозунги от Моята Борба ли си ги взел!?
13:56 26.08.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Ха ха
До коментар #36 от "7676":Каква слава бе? Украйна в ролята на НАТО-вско камикадзе срещу Русия. Това не чест а чудовищна тъпотия.
13:59 26.08.2026
107 стоян георгиев
14:00 26.08.2026
108 Руснак без крак
14:04 26.08.2026
109 Пичи ,
До коментар #26 от "Пич":Кои "ваши предвиждания " ма , политоложка ли си ?
14:11 26.08.2026