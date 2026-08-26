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Михайло Федоров: Украйна губи войната срещу Русия
  Тема: Украйна

Михайло Федоров: Украйна губи войната срещу Русия

26 Август, 2026 12:35 3 754 109

  • михайло федоров-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • володимир зеленски

Бившият министър на отбраната заяви, че липсва политическа независимост в правителствените институции на Украйна

Михайло Федоров: Украйна губи войната срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна изглежда бавно губи войната срещу Русия, заяви пред агенция "Ройтерс" сваленият министър на отбраната Михайло Федоров, предупреждавайки, че Киев има няколко месеца, за да вземе ключови решения, необходими за обръщане на хода на събитията в своя полза.

Федоров, млад реформатор, чието уволнение миналия месец предизвика седмици на протести, заяви, че на Украйна ѝ липсва цялостна визия за това как да спечели четиригодишния конфликт и е спъната от неспособността си да внедрява иновации.

„Вкоренената корупция и клиентелистките мрежи, както и липсата на политическа независимост на държавните институции, също спъват развитието на страната“, каза той в интервю.

„Мисля, че сега сме в повратен момент, който ще определи бъдещата ни посока, но изглежда, че постепенно и бавно губим“, каза Федоров, което представлява съществено отклонение от официалната реторика на Киев.

Украйна все още има „всички шансове“ да спечели, но спешно се нуждае от план за прекратяване на войната, добави той.

В отговор на коментарите на Федоров президентската канцелария на Украйна заяви, че когато е бил в министерството, той е говорил положително за начина, по който се води войната, и че единственото нещо, което се е променило, е личният му статус.

Русия обстрелва украински заводи и складове с десетки балистични ракети месечно, като Украйна в повечето случаи не успява да ги свали заради изчерпването на запасите от ракети-прехващачи. Макар Русия да завзема по-малко територия в сравнение с миналата година, тя все още бавно напредва в Донбас, докато оскъдните украински пехотни позиции по фронта се обслужват предимно от немотивирани наборници.

От своя страна Украйна засили атаките си с дронове и ракети дълбоко в територията на Русия, като нанася удари по някои ключови военни заводи, причинява сериозни щети на петролни рафинерии и предизвиква недостиг на гориво в цялата страна.

Проучване, проведено в края на юли, показва, че 82% от украинците вярват, че Украйна ще спечели, въпреки че повечето очакват бойните действия да продължат и през 2027 г. или по-късно.

Федоров, на 35 години, бе уволнен шест месеца след назначаването си, след като започна реформи в областта на обществените поръчки и мобилизацията, които са го вкарали в конфликт с военното ръководство и политическите му съперници.

Миналата седмица той разтърси украинската политика, като стана първата значима политическа фигура, която призова за провеждане на избори по време на войната, като определи ситуацията като „системна“ криза в управлението.

Федоров подчерта значението на разработването на автономни дронове, управлявани от изкуствен интелект, евтини ракети-прехващачи за спиране на руските въздушни атаки и собствена украинска програма за балистични ракети, която да помогне за обръщане на хода на войната.

Украинските производители вече работят по тези технологии, но Федоров заяви, че страната се нуждае от единна и цялостна стратегия, за да извлече максимален ефект от тях, когато бъдат въведени в употреба. Той представи визия за фронтова линия, покрита с електронни сензори за откриване на противника, както и с дронове по земята и във въздуха, така че присъствието на хора на бойното поле да бъде сведено до минимум. „Технологиите, които могат напълно да спрат руснаците, вече съществуват, но липсата на ясна визия от наша страна... означава, че не ги прилагаме“, каза той.

Федоров твърди, че е бил движеща сила зад тазгодишната кампания с дронове срещу руските горивни ресурси и военната логистика в окупираната част на Южна Украйна, което е създало проблеми за руските сили на фронтовата линия.

Той заяви, че все още има времеви прозорец от няколко месеца, през който операцията може да бъде продължена с цел изолиране на окупирания от Русия Крим, преди Москва да успее да намери начин да се противопостави на украинската тактика. Тази кампания от удари беше важен фактор за промяната в оценките относно перспективите на Украйна във войната.

Призивът на Федоров за провеждане на избори беше посрещнат с недоволство от много украинци, а социологическите проучвания последователно показват ниска подкрепа за провеждането на избори по време на войната.

Зеленски осъди призива на Федоров за избори, като заяви, че това може да унищожи Украйна, докато страната се бори срещу Русия.

От руското нахлуване през февруари 2022 г. Украйна се намира под военно положение, което забранява провеждането на избори от съображения за сигурност. Президентът заяви, че е възможно Федоров да е бил подтикван от външни сили да призове за избори. Федоров категорично отрече това.

Макар че съществуват огромни логистични трудности при провеждането на избори по време на война, Федоров заяви, че Украйна ще намери иновативни решения. Той обаче каза, че все още е твърде рано да се каже дали ще се кандидатира за президент. Междувременно Федоров планира да разделя времето си между усилията си за възстановяване на изборния процес в Украйна и начинания, свързани с иновативни военни технологии, включително инвестиционен фонд, за който планира да набира капитал по време на предстоящо пътуване до САЩ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти да видиш

    120 11 Отговор
    Не вярваме!

    Тагарев, Денков, Мирчев и прочие отпадъци твърдят обратното!

    Коментиран от #10, #51, #73

    12:37 26.08.2026

  • 2 най-после

    64 9 Отговор
    Правилния идва

    12:37 26.08.2026

  • 3 Тоя рогач на какво се е надявал

    61 17 Отговор
    Слава РУКИЯ

    12:38 26.08.2026

  • 4 що така бе Миме

    76 5 Отговор
    Ква стана тя сега, време е Свирчев да нарамва пушката

    12:38 26.08.2026

  • 5 Дони Дък, анализатор-експерт

    68 6 Отговор
    Всички стават философи като им вземат кокала и ги изритат от софрата

    12:38 26.08.2026

  • 6 Георги

    57 3 Отговор
    тоя ли ще е новият, че той като стария?!

    12:38 26.08.2026

  • 7 Григор

    95 8 Отговор
    "Михайло Федоров: Украйна губи войната срещу Русия"
    Нито е новина, нито учудва някого. Много отдавна трябваше да се преговаря за да не се дават безсмислени жертви и от двете страни. Когато се слушат външни съветници, така става.

    Коментиран от #19, #76, #80

    12:40 26.08.2026

  • 8 Гост

    53 4 Отговор
    Айде, бе, верно ли, Колумб! Ти откри Америка за 2 път, бе, Баце!!!

    12:40 26.08.2026

  • 9 Украйна бавно губи войната

    61 4 Отговор
    И това новина лие ,моля🤯

    12:40 26.08.2026

  • 10 Бойна група лапачи

    62 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    Тагарев, Денков, Мирчев!

    Коментиран от #69

    12:40 26.08.2026

  • 11 мунчо геополитик

    14 21 Отговор
    чакам руzия да ни освободи пак!!!

    12:42 26.08.2026

  • 12 Не само Украйна губи войната

    67 8 Отговор
    Скапаното нАТО и скапаният еС също губят войната, която започнаха заедно и воглаве със САЩ.

    Тоест, България отново е на страната на губещите. Както винаги...

    Коментиран от #20, #25

    12:42 26.08.2026

  • 13 Хаха

    52 5 Отговор
    Кво стана със "стратегическото поражение" на Русия, която още през април 2022 г. "свърши" ракетите и снарядите....
    Така поне каза кака Урсула....

    12:43 26.08.2026

  • 14 Ами да го каже

    34 3 Отговор
    Ва господарите си от Европа. Ни го знаем.

    12:43 26.08.2026

  • 15 Възраждане

    30 3 Отговор
    Нормално, щом те наритат от ... софрата, вече всичко е различно!
    Хахахаха

    12:45 26.08.2026

  • 16 Ами да го каже

    35 1 Отговор
    На господарите си от Европа. Ние го знаем. На желаещите смъркачи да го каже.

    12:45 26.08.2026

  • 17 Читател

    30 0 Отговор
    Сега е опитват Америка и Англия да инсталират този уж като промяна но няма кой да се върже на лъжата.Късно е много е късно.

    12:45 26.08.2026

  • 18 Ген - ий на предвиждането

    30 2 Отговор
    Този Михаил сега ли се усети. Отдавна беше време.

    12:45 26.08.2026

  • 19 Хаха

    37 2 Отговор

    До коментар #7 от "Григор":

    Те така в Афганистан слушаха външни съветници, че и отановски войски разположиха там да "громят" едни талибани по джапанки и на магарета, ама ква стана накрая от много слушане и изпълняване на чужди глупости...

    12:46 26.08.2026

  • 20 Фръчилото

    9 30 Отговор

    До коментар #12 от "Не само Украйна губи войната":

    Неска кои НАТО ски държави избомби Ху Йло?
    Нали воюва с НАТО?

    Коментиран от #29

    12:46 26.08.2026

  • 21 А добър ден

    22 1 Отговор
    Тетка маро

    12:46 26.08.2026

  • 22 Констатация

    32 2 Отговор
    Е, Михаил Фьодоров със сигурност знае по-добре от Акушерката, Мерцепана, Микронъ, Тагаренко, Мирчев, ДенкоФФФФ..., спор нема, въпросъ е: Ква шъ е цната на тази Гражданска Война???

    12:47 26.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 дядо ванго

    9 27 Отговор
    България ще стане комунистическо-мутренска диктатура!

    Коментиран от #49, #50

    12:48 26.08.2026

  • 25 Хаха

    38 2 Отговор

    До коментар #12 от "Не само Украйна губи войната":

    Те срещу едни козари по джапанки в Афганистан загубиха, та кво ли остава срещу Русия...
    В момента ядат лобут и от Иран!

    12:49 26.08.2026

  • 26 Пич

    25 0 Отговор
    Добре че беше Федоров да ни све тне, че иначе щяхме да си ходим в тъ мни на!!!
    С ме х..........
    Ама не е с ме х, защото това дава индикации, че нашите предвиждания за смяната на Зелю са правилни!!!

    Коментиран от #109

    12:49 26.08.2026

  • 27 Отреазвяващ

    4 9 Отговор
    Поредната доза,бъ.....л....оп.

    12:49 26.08.2026

  • 28 Привет

    22 0 Отговор
    някой да е отварял картата на света случайно

    12:49 26.08.2026

  • 29 Чума

    5 19 Отговор

    До коментар #20 от "Фръчилото":

    Не си разбрала! Не Путин напада НАТО, а НАТО е нападнало Путин и го избомбва! Което е щастие за всеки български атлант!

    12:50 26.08.2026

  • 30 Ха ма верно ли...

    24 4 Отговор
    Сега ли чак стигнаха да истината...
    Ми то загубихте още преди да почне СВО...
    Бисмарк го беше казал ама кой да чете история...

    12:50 26.08.2026

  • 31 Несериозно

    30 2 Отговор
    На 30 години министър на отбраната и на 35 иска да става президент. На тая възраст българските офицери стават старши лейтенанти.

    Коментиран от #39

    12:50 26.08.2026

  • 32 Какво разбирате

    10 1 Отговор
    Федоров е руснак качество++, два плюса, с един повече от беларусите. Той разбира всичко.

    12:51 26.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Напред Русия!

    33 11 Отговор
    Украйна не губи войната, а ЗАГУБИ войната срещу Русия! Следва бърз разпад на ес и нато! Урсуланите и всички които продадоха България ще бъдат съдени!

    12:52 26.08.2026

  • 35 Зеления път

    16 4 Отговор
    Ето, че и Федоров излезе човек на Путин... Сигурно и той е бил тайно с шефа на ЦРУ в товарния самолет, да ходи на инструктаж на червеното килимче в Кремъл.

    12:52 26.08.2026

  • 36 7676

    8 30 Отговор
    Този или е скрита лимонка,
    или съвършен подлец.Не
    престава да клати лодката
    когато Украйна се бори на
    живот и смърт за свободата
    си.Когато изстрелваш един
    тон боеприпаси, а срещу теб
    се изстрелват 40 тона не му
    ли е ясно кой е по силния.
    Хвала на украинците които
    вече пета година показват
    чудеса от храброст и не се
    предават.

    Коментиран от #81, #106

    12:52 26.08.2026

  • 37 Гоце

    9 22 Отговор
    Много странно повтаря руските опорки. Ясно защо са го махнали

    12:54 26.08.2026

  • 38 Напред Русия!

    27 10 Отговор
    Украйна не губи войната, а ЗАГУБИ войната срещу Русия! Следва бърз разпад на ес и нато! Урсуланите и всички които продадоха България ще бъдат съдени!

    Коментиран от #57

    12:54 26.08.2026

  • 39 до Несериозно

    16 7 Отговор

    До коментар #31 от "Несериозно":

    """""""На 30 години министър на отбраната и на 35 иска да става президент."""""""" ----------- Щом наркозависим Клоун може да стане президент, защо това умно момче да не може!?

    12:57 26.08.2026

  • 40 Баце,

    19 2 Отговор
    Е, нищо де. След стотина години же лаещите евнуси може отново да посъберат силици, да намерят някое още по глупаво прокси и да се пробват за пореден път.
    Освен, разбира се, ако не държат и сега да си го получат директно в зъбите.
    А ние, по стар български обичай пак се наредихме откъм булката...

    12:58 26.08.2026

  • 41 Анонимен

    22 7 Отговор
    Абе хора, дайте ги тия пари за лечение на хора в нужда, вместо да ги ползвате за отнемане на животи. Цяла Европа задоволява прищевките на някакъв зелен ненормалник, вече пета година Украйна "побеждава", остава само още малко...

    Коментиран от #46

    12:58 26.08.2026

  • 42 Не нам...коф е тоа

    4 22 Отговор
    Дри шльо ама ЦЕЛ Свет знае кой е ..2 пъти героят на монголо ислямистката П едерация --- ГОТВАЧО! А он е категоричен:
    "Оше на 10 Ден стана ясно че Невнятната Бункерна старуха педофил и престъпниците
    Шай гУ и Гера симав,.. ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Заради тия БЕЗ казарменици, Украйна унищожи най - подготвените бойни части на П едерацията! А Старухата на води П едерацията към пълен военнен и икономически КРАХ!""
    ТВА Е ИСТИНАТА , а ти на кой...верваш??
    Ааааахахаха

    Коментиран от #55

    13:00 26.08.2026

  • 43 ДАЖЕ И НАЦИСТИТЕ ОСЪЗНАВАТ

    21 11 Отговор
    Руската армия ще освободи цяла окраина.

    13:02 26.08.2026

  • 44 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    7 20 Отговор
    Че и Михайло Федоров ще се окаже КОПЕЙКА.

    Коментиран от #52, #89

    13:03 26.08.2026

  • 45 Критик

    12 22 Отговор
    Глупости на търкалета. Заглавието едно ,а съдържанието съвсем друго .Както сега горят складовете на Wildberries ,танкерите и рафинериите...така ще горят и електрическите подстанции около Москва и Санкт Петербург през зимата. Хунтата в Кремъл и бункерния фюрер да си правят сметката как руснаците ще преживеят студовете без ток , без метро и бензин !

    Коментиран от #58

    13:04 26.08.2026

  • 46 Така е

    4 20 Отговор

    До коментар #41 от "Анонимен":

    89 % от Монголите използват дървени КЕН ефи,..глад Мо ри. До битъка Пиздоглаз, нема беГзин, солярка, нема Ток, интернет ама има по МИЛИАРД $ ДНЕВНО за да ГРУЗира ...2 милиона и половина монголья!
    Хихихихи

    13:06 26.08.2026

  • 47 УДРИ С ЛОПАТАТА

    20 1 Отговор
    Оказва се, че бандерфашистите каго ги лупаш с лопатата у главата и започват да осъзнават реалността.

    13:06 26.08.2026

  • 48 ТАГАРЕВ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    16 2 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, че бил загубил войната.

    13:07 26.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Теслатъ

    4 8 Отговор

    До коментар #24 от "дядо ванго":

    """""България ще стане комунистическо-мутренска диктатура! """"""" ------ Къде си видял Мутра с акъл???

    Коментиран от #62

    13:08 26.08.2026

  • 51 Хайо

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    Дори и този сайт .

    13:08 26.08.2026

  • 52 Ъхъ

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":

    А.. Готвачо, КГБ Гир КИН, ген. Арма гедон, Гиви, Мото рола,... БАНДЕРИ, А ??
    Хехехехе

    13:09 26.08.2026

  • 53 Войната

    3 18 Отговор
    Враговете на Украйна, като този и много други индивиди с неговото престъпно поведение, трябва да се откриват незабавно и елиминират при самото им задържане.....Оказали са съпротива на органите на държавната власт и ....толкова. Никаква толерантност. Никаква сдържаност. Те са безполезни за страната, която воюва със зъл и опасен враг.

    13:09 26.08.2026

  • 54 Този го натегли

    14 5 Отговор
    На укрофилите до сливиците.

    13:09 26.08.2026

  • 55 Москаль

    1 12 Отговор

    До коментар #42 от "Не нам...коф е тоа":

    Разбира се, че вярваме на Героят!
    А не на някакъв уволнен крадец!

    13:12 26.08.2026

  • 56 сара

    6 4 Отговор
    В изявите му прозират наранено его и реваншизъм. Иначе е човек с потенциал, но ще се самосъботира.

    13:12 26.08.2026

  • 57 Когиш туй нЯщо? )))

    5 7 Отговор

    До коментар #38 от "Напред Русия!":

    След парада на педофила у Киев, Дамаск и Лиса бон?
    Ха-ха-ха
    Дай дата, пе ДАЛ

    13:13 26.08.2026

  • 58 Адолф, от оня свят:

    9 2 Отговор

    До коментар #45 от "Критик":

    Точно!!!
    И ей сега ще изобретим вундервафе, ще дойдат армиите на бьом и ще превземем Москва.

    Ха ха ха ха ха ха! Ха ха ха!

    13:15 26.08.2026

  • 59 2 дня и все

    2 8 Отговор
    У Йло педофила ше влезне у Киев,.. когато оная гни лоч Мумията се изправи
    Ааааахахаха

    13:19 26.08.2026

  • 60 Бай той Толстой

    11 4 Отговор
    Пикльо.Украйна умря!

    Коментиран от #63

    13:19 26.08.2026

  • 61 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 16 Отговор
    Украйна не губи
    Украйна трепе
    Явно федоров не познава
    Украинците

    Коментиран от #94

    13:20 26.08.2026

  • 62 пенчо бе, чети

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "Теслатъ":

    прочети нещо за мутрите,създадени от комунистите в началото на 90-те!

    13:20 26.08.2026

  • 63 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    5 11 Отговор

    До коментар #60 от "Бай той Толстой":

    Кой ли бомби Путин нон стоп.

    Коментиран от #71

    13:22 26.08.2026

  • 64 Обективно

    16 3 Отговор
    Предлагам лека корекция на заглавието нека да е:Запада губи срещу Русия на територията на Украйна!

    Коментиран от #105

    13:23 26.08.2026

  • 65 Жалък

    5 1 Отговор
    Жълт сайт - вчерашните “ новини «  са пълна противоположност на днешните ..

    Коментиран от #70

    13:23 26.08.2026

  • 66 КВО СТАА..БАЛАЛАЙКИ?

    5 5 Отговор
    Надъхвате ли се пен ДЕЛЕ..отчаяни?
    Ааааахахаха
    У Киев и Лиса бон,... КОГИШ ?
    Ааааахахаха

    13:23 26.08.2026

  • 67 Янко

    7 3 Отговор
    Не може да бъде като от сутрин до вечер четем как хероите на бандера са най силната армия

    13:24 26.08.2026

  • 68 Дзак

    6 2 Отговор
    Факти лиже всички!

    Коментиран от #83

    13:24 26.08.2026

  • 69 Никси

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Бойна група лапачи":

    Ееее не си прав Баце , а Запрянката и Шаламанката с Гнома къде ги забрави !!!.

    13:26 26.08.2026

  • 70 Баце,

    6 1 Отговор

    До коментар #65 от "Жалък":

    На туй му се вика когнитивен дисонанс.
    Що, теб учудва ли те?

    13:26 26.08.2026

  • 71 Да бе затова

    9 2 Отговор

    До коментар #63 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":

    У Киив камък върху камък не остана , смъркача от една седмица пише писма и десетина млн са минали полската граница !

    13:26 26.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 И да видиш ,

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    И да не видиш - Тридневная се превърна в - Тридцатлетная ...😁

    13:29 26.08.2026

  • 74 Край

    5 1 Отговор
    Аммии, бъркаш са. Я питай мирчеФ, ал. юрданоФ и инджеФ...

    13:30 26.08.2026

  • 75 Казуар

    5 0 Отговор
    И какво сега, този Федоров да не би да очаква да дойдат руснаците и да се предложи и за това да прави въртели.

    13:31 26.08.2026

  • 76 Забравяш да споменеш

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Григор":

    и ..... загуба на територии.

    13:33 26.08.2026

  • 77 Като вентилатори

    5 0 Отговор
    ГооУЕми обръщаЧи hohoлите! Направо се въртите като вентилатори.

    13:34 26.08.2026

  • 78 българоруски неонацисти

    1 5 Отговор
    Жестока агресия в двора на училище в Лясковец: 10 маскирани руски неонацисти пребиха момче заради фланелка на български футболен отбор.

    13:34 26.08.2026

  • 79 ВЕСЕЛЯК

    3 2 Отговор
    Aeeeeeeeйййййй мамайкуууууууууу! Тоя е "копейзаж", забийшли?
    Вчера го видях да си шушука с Костадинов, разбийшли.
    Как може да вика, че губят войната, като украина напредва на фронта. Дойчевеле, медуза и бесарапски фронт така викат.
    Ааааааййййй мамайкуууууу, изпрах си чорапите от яд. Мирчев и той пере неговите таман до мен.

    13:35 26.08.2026

  • 80 до Ана

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Григор":

    Да, ама изобщо трябваше да се спазват уговорките и минските договори и не трябваше да се стига до 2022

    13:35 26.08.2026

  • 81 Хаха

    9 0 Отговор

    До коментар #36 от "7676":

    "Свободата" на Украйна е едно доста разтегливо понятие, като върха на копието на Дон Кихот.... за няколко стотин човека златни тоалетни, но за останалото огромно мнозинство - кладбище с жълтосин байрак, ако въобще намерят нещо от него.... Ако не, само байрак на някой площад!
    Това е истината, драги ми Смехурко!
    А ги насъскваха празноглавците срещу Русия с приказки за заплати от 5000 евро и пенсии от 3000....

    13:38 26.08.2026

  • 82 Механик

    9 0 Отговор
    Е чак сега СтГеоргиев ще си пререже вените. Вероятно в момента се тръшка по пода и ритка с крачнеца, но скоро ще му дойде много и ще си среже веничките с кутийка от енергийна напитка.
    Ще е жалко, защото той истински ми доставяше удоволствие с неговите шашкънии, ама когнитивния дисонанс не е шега работа.

    13:38 26.08.2026

  • 83 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Дзак":

    Не знам какво очакват да направи?

    13:39 26.08.2026

  • 84 Ко?Не!

    4 0 Отговор
    ни мой да бъди!Мар4е,какви ги пишеш?3елника друго говореше до онзи ден...Но всичко следва логичния си край.Крайна-край.К0нец!

    13:40 26.08.2026

  • 85 Ой , Михайло

    1 2 Отговор
    Добре , че Украйна се съгласи да предаде ядрата , що не ми се мисли ...😁

    13:42 26.08.2026

  • 86 Браво

    3 2 Отговор
    Един се намери да каже точната истина.

    13:42 26.08.2026

  • 87 Цензура

    2 2 Отговор
    Че губите, губите - това и слепите го виждат. Но нито имате някаква възможност да обърнете войната, нито имате месеци на разположение.

    Коментиран от #100

    13:45 26.08.2026

  • 88 БЪЛГАРИН

    3 2 Отговор
    Всичката окраинска измет вън от България

    Коментиран от #93, #95

    13:45 26.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Хайде бе,

    2 2 Отговор
    82%. Или са най-глу....павата или най-заблудената нация. Не изключвам и възможността процентите да са силно завишени.

    13:47 26.08.2026

  • 91 Аеееее шматки

    2 2 Отговор
    Цела България сме копейки

    13:48 26.08.2026

  • 92 8888

    3 2 Отговор
    Ама нали украинската армия стана най силната в света, терминатори, ся защо казват че отвлечените от улиците и тия дето не са сменяни 2 години не нямали мотивация и хъс...

    13:48 26.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Рус

    0 3 Отговор

    До коментар #88 от "БЪЛГАРИН":

    Ти нацист ли си!? Знаеш ли, как обичаме нацистите?

    Коментиран от #97

    13:51 26.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Аз съм

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Рус":

    БЪЛГАРИН

    Коментиран от #103, #104

    13:52 26.08.2026

  • 98 Софиянец

    2 0 Отговор
    А добро утро! Поне един в 404, който не е завършен дбил!

    13:52 26.08.2026

  • 99 Мара Насковата

    2 2 Отговор
    Путин каза, че Русия винаги печели, ама друг път.

    13:53 26.08.2026

  • 100 мдааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Цензура":

    Не месеци , години имат ...

    13:53 26.08.2026

  • 101 Защо й е на Русия победа

    2 0 Отговор
    Защо Русия иска толкова много да спечели срещу Запада? Какво ще спечели?
    Пак ще ги накара да купуват газ и петрол от нея и ИКЕА, Мерцедес и Рено да се върнат в Русия?

    Че то така си беше и преди войната без да трябва да печели.

    13:54 26.08.2026

  • 102 Мдаа

    4 0 Отговор
    То не е нъжно поредния бандеровски плъх да го каже, че хората да видят истината! Тя е очеизвадна! Ако укрите не губеха, нямаше да има бусификация, корупция, нови и нови гробища, и забучени хиляди знамена в тях!

    13:55 26.08.2026

  • 103 ха ха хаааа

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "Аз съм":

    Ама баба ти е срещала солдат ... 😁

    13:56 26.08.2026

  • 104 Рус

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "Аз съм":

    Политическата ориентация нацизъм и национализъм ли е? Тия лозунги от Моята Борба ли си ги взел!?

    13:56 26.08.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "7676":

    Каква слава бе? Украйна в ролята на НАТО-вско камикадзе срещу Русия. Това не чест а чудовищна тъпотия.

    13:59 26.08.2026

  • 107 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    В голямата игра не е предвидено Украйна да спечели. Тя беше използвана като полигон срещу Русия за да я забави в ръстежа й. След като Украйна загуби излаз на море, тя приключи. Остана труп, които ще бъде оглозган от хиените. Врага не беше Русия, врага дойде отвън с помощта на украйнци и станахме свидетели на унищожението на един народ. Сега и жени ще ловят по улиците за пушечно месо, защо? Защото вече не останаха хора, които да бъдат в окопите.

    14:00 26.08.2026

  • 108 Руснак без крак

    1 0 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    14:04 26.08.2026

  • 109 Пичи ,

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пич":

    Кои "ваши предвиждания " ма , политоложка ли си ?

    14:11 26.08.2026

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