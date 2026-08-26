"Михайло Федоров: Украйна губи войната срещу Русия"

Украйна изглежда бавно губи войната срещу Русия, заяви пред агенция "Ройтерс" сваленият министър на отбраната Михайло Федоров, предупреждавайки, че Киев има няколко месеца, за да вземе ключови решения, необходими за обръщане на хода на събитията в своя полза.

Федоров, млад реформатор, чието уволнение миналия месец предизвика седмици на протести, заяви, че на Украйна ѝ липсва цялостна визия за това как да спечели четиригодишния конфликт и е спъната от неспособността си да внедрява иновации.

„Вкоренената корупция и клиентелистките мрежи, както и липсата на политическа независимост на държавните институции, също спъват развитието на страната“, каза той в интервю.

„Мисля, че сега сме в повратен момент, който ще определи бъдещата ни посока, но изглежда, че постепенно и бавно губим“, каза Федоров, което представлява съществено отклонение от официалната реторика на Киев.

Украйна все още има „всички шансове“ да спечели, но спешно се нуждае от план за прекратяване на войната, добави той.

В отговор на коментарите на Федоров президентската канцелария на Украйна заяви, че когато е бил в министерството, той е говорил положително за начина, по който се води войната, и че единственото нещо, което се е променило, е личният му статус.

Русия обстрелва украински заводи и складове с десетки балистични ракети месечно, като Украйна в повечето случаи не успява да ги свали заради изчерпването на запасите от ракети-прехващачи. Макар Русия да завзема по-малко територия в сравнение с миналата година, тя все още бавно напредва в Донбас, докато оскъдните украински пехотни позиции по фронта се обслужват предимно от немотивирани наборници.

От своя страна Украйна засили атаките си с дронове и ракети дълбоко в територията на Русия, като нанася удари по някои ключови военни заводи, причинява сериозни щети на петролни рафинерии и предизвиква недостиг на гориво в цялата страна.

Проучване, проведено в края на юли, показва, че 82% от украинците вярват, че Украйна ще спечели, въпреки че повечето очакват бойните действия да продължат и през 2027 г. или по-късно.

Федоров, на 35 години, бе уволнен шест месеца след назначаването си, след като започна реформи в областта на обществените поръчки и мобилизацията, които са го вкарали в конфликт с военното ръководство и политическите му съперници.

Миналата седмица той разтърси украинската политика, като стана първата значима политическа фигура, която призова за провеждане на избори по време на войната, като определи ситуацията като „системна“ криза в управлението.

Федоров подчерта значението на разработването на автономни дронове, управлявани от изкуствен интелект, евтини ракети-прехващачи за спиране на руските въздушни атаки и собствена украинска програма за балистични ракети, която да помогне за обръщане на хода на войната.

Украинските производители вече работят по тези технологии, но Федоров заяви, че страната се нуждае от единна и цялостна стратегия, за да извлече максимален ефект от тях, когато бъдат въведени в употреба. Той представи визия за фронтова линия, покрита с електронни сензори за откриване на противника, както и с дронове по земята и във въздуха, така че присъствието на хора на бойното поле да бъде сведено до минимум. „Технологиите, които могат напълно да спрат руснаците, вече съществуват, но липсата на ясна визия от наша страна... означава, че не ги прилагаме“, каза той.

Федоров твърди, че е бил движеща сила зад тазгодишната кампания с дронове срещу руските горивни ресурси и военната логистика в окупираната част на Южна Украйна, което е създало проблеми за руските сили на фронтовата линия.

Той заяви, че все още има времеви прозорец от няколко месеца, през който операцията може да бъде продължена с цел изолиране на окупирания от Русия Крим, преди Москва да успее да намери начин да се противопостави на украинската тактика. Тази кампания от удари беше важен фактор за промяната в оценките относно перспективите на Украйна във войната.

Призивът на Федоров за провеждане на избори беше посрещнат с недоволство от много украинци, а социологическите проучвания последователно показват ниска подкрепа за провеждането на избори по време на войната.

Зеленски осъди призива на Федоров за избори, като заяви, че това може да унищожи Украйна, докато страната се бори срещу Русия.

От руското нахлуване през февруари 2022 г. Украйна се намира под военно положение, което забранява провеждането на избори от съображения за сигурност. Президентът заяви, че е възможно Федоров да е бил подтикван от външни сили да призове за избори. Федоров категорично отрече това.

Макар че съществуват огромни логистични трудности при провеждането на избори по време на война, Федоров заяви, че Украйна ще намери иновативни решения. Той обаче каза, че все още е твърде рано да се каже дали ще се кандидатира за президент. Междувременно Федоров планира да разделя времето си между усилията си за възстановяване на изборния процес в Украйна и начинания, свързани с иновативни военни технологии, включително инвестиционен фонд, за който планира да набира капитал по време на предстоящо пътуване до САЩ.