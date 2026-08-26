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Руса мацка смени водеща в леглото на португалски национал

Руса мацка смени водеща в леглото на португалски национал

26 Август, 2026 16:30 1 016 6

  • рубен диаш-
  • валентина бест-
  • манчестър сити-
  • футбол

Въпросната хубавица e моделката Валентина Бест

Руса мацка смени водеща в леглото на португалски национал - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Руса мацка се снима в леглото на Рубен Диаш и така издаде романса си с португалския национал.

Въпросната хубавица e моделката Валентина Бест. 28-годишната германка бе свързвана със защитника на Манчестър Сити още през 2024-та, но тогава доказателство за връзка така и не се появи.

Феновете разпознаха декора на спалнята, от която Валентина качи видео. От същото място кадри публикуваше и популярната водеща Мая Джама, бившата на Диаш. Двамата купиха къщата в Чешър през декември 2025-а, за да живеят заедно, но през април обаче двамата се разделиха и брюнетката се изнесе.


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