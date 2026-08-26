Руса мацка смени водеща в леглото на португалски национал

Руса мацка се снима в леглото на Рубен Диаш и така издаде романса си с португалския национал.
Въпросната хубавица e моделката Валентина Бест. 28-годишната германка бе свързвана със защитника на Манчестър Сити още през 2024-та, но тогава доказателство за връзка така и не се появи.
Феновете разпознаха декора на спалнята, от която Валентина качи видео. От същото място кадри публикуваше и популярната водеща Мая Джама, бившата на Диаш. Двамата купиха къщата в Чешър през декември 2025-а, за да живеят заедно, но през април обаче двамата се разделиха и брюнетката се изнесе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малиии
16:34 26.08.2026
2 Гретиния
16:34 26.08.2026
3 Как
Не е важно до кого заспиваш
Важно е кого сънуваш
16:37 26.08.2026
4 Йоро
Коментиран от #5
16:41 26.08.2026
5 Тоя па
До коментар #4 от "Йоро":Жената е ходещ секс отвсякъде!
16:46 26.08.2026
6 В България казват
Пък това и розчекнато
17:01 26.08.2026