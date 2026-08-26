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Нападател на ЦСКА : Подсигурихме евромачове до края на годината, но нашата амбиция е Лига Европа

Нападател на ЦСКА : Подсигурихме евромачове до края на годината, но нашата амбиция е Лига Европа

26 Август, 2026 15:30 537 1

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  • футбол-
  • лига европа-
  • офи крит

Целта е ясна и мога само да добавя, че сме много концентрирани като отбор и работихме добре през цялата седмица

Нападател на ЦСКА : Подсигурихме евромачове до края на годината, но нашата амбиция е Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на ЦСКА – Леандро Годой, сподели очакванията си за реванша с ОФИ Крит в плейофа за влизане в основната схема на Лига Европа. Според него шансовете за краен успех не са никак малки, въпреки загубата с 0:3 в гостуването на гръцкия остров.

„Целта е ясна и мога само да добавя, че сме много концентрирани като отбор и работихме добре през цялата седмица . Разбира се, не сме доволни от резултата в първия мач, когато пропуснахме доста голови възможности. Сега имаме възможност да се поправим и да защитим фланелката на ЦСКА. Лично аз съм много амбициран. Предстои голяма битка и ако направим нещата както трябва, ще постигнем целта.

Знаем, че в предишния кръг си подсигурихме мачове в Европа до края на годината. Както се казва, направихме решителна крачка, но нашата амбиция е да останем в Лига Европа и ще дадем всичко от себе си да я постигнем. Започнахме да свикваме с този ритъм на два ма на седмица, защото са с еднаква важност и не губим фокуса в нито един момент“, заяви Годой.


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  • 1 ЧервенСеляк

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    Леандро Говной, играч на мача ....................

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