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„Лукойл Нефтохим Бургас“ плавно повишава преработката на горива

„Лукойл Нефтохим Бургас“ плавно повишава преработката на горива

26 Август, 2026 17:25 846 11

  • лукойл нефтохим бургас-
  • горива-
  • рафинерия

Направена е и оценка на техническото състояние на рафинерията

„Лукойл Нефтохим Бургас“ плавно повишава преработката на горива - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Лукойл Нефтохим Бургас“ постепенно увеличава обемите на преработваните горива след слабите резултати в началото на годината. Това заяви особеният търговски управител на „Лукойл“ Евгени Симеонов пред парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, където представи отчет за работата си, цитиран от Нова тв.

По думите му възстановяването на производството е започнало през юни, а през юли рафинерията е отчела най-високата си печалба за последните пет-шест години. Симеонов увери, че докато бургаската рафинерия продължава да работи, няма опасност България да остане без достатъчно горива.

След като поел управлението в началото на юни, били направени проверки на административната структура и човешките ресурси. Установени били редица слабости, по отстраняването на които вече се работи.

Направена е и оценка на техническото състояние на рафинерията, за да се установи дали е необходимо производството да бъде прекъснато за ремонт. Според Симеонов резултатите показват, че подобно спиране няма да бъде необходимо до 2028 г.

Той определи ситуацията, която е заварил при встъпването си в длъжност, като тежка, но заяви, че основните затруднения вече са преодолени. Сред предприетите мерки са договорени доставки на суров петрол с отложено плащане. Това е дало възможност на компанията да натрупа необходимия финансов ресурс и да обслужва задълженията си.

Симеонов обясни, че при покупката на петрол се търсят най-изгодните икономически условия, докато произведената продукция за износ се продава на възможно най-високи цени. По думите му тази политика е подобрила финансовото състояние на дружеството.

По отношение на поскъпването на горивата особеният управител посочи като основна причина недостига на готови рафинирани продукти. Той подчерта, че високите цени се определят от външни фактори.

В рафинерията е създаден и специален комитет, който проверява всички контрагенти. Симеонов увери депутатите, че санкционирани физически или юридически лица не могат да бъдат допускани като клиенти или партньори на дружеството.

Особеният управител отправи и предупреждение за евентуална загуба на дерогацията, позволяваща работата на компанията. Според него последствията биха били сериозни не само за „Лукойл“, но и за българския пазар. „Ако нямаме дерогация, около 5000 човека ще останат без работа. Над 120 бензиностанции ще бъдат затворени, цялата логистична мрежа ще спре да функционира и резултатът за страната ще е катастрофален“, предупреди Симеонов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биробижан е узки

    4 2 Отговор
    да си купят пво,иначе национализация,как в болота.

    17:30 26.08.2026

  • 2 Слънчасалия

    3 3 Отговор
    Тесльо.Аз съм на крадена нафта от БДЖто.

    17:32 26.08.2026

  • 3 оня с големия

    9 1 Отговор
    Цялата политическа власт е на Радев. Да видяхте някой от десетките, източващи милиони чичкотревичковци, да е докоснат? Плащаме над два милиарда и половина евро за ДАНС, МВР и прокуратура, за да не знаем нищо; за здраве - над пет милиарда евро, за да ходим на „свободен прием“

    17:34 26.08.2026

  • 4 ОБЕКТИВНИЯ

    8 0 Отговор
    Наред с производството
    "Лукойл" повишава и цените лекичко!

    17:38 26.08.2026

  • 5 Горски

    5 2 Отговор
    То и храна и лекарства има, обаче все повече хора не могат да си ги позволят. А когато не е във възможностите ти да си купиш нещо, без значение, че го има. И още веднъж отправям апел към правителството да помисли за финансови облекчения за хората, които живеят в села без магазин и аптека, за които горивото е въпрос на физическо оцеляване. Хората, живеещи в тези малки населени места, също са български граждани и данъкоплатци и като такива държавата е длъжна да мисли за тях. А кога ще бъдат подведени под отговорност всички тия служители на Сорош, начело на България, които ни обясняваха, че влизайки в еврозоната България щяла да влезе в клуба на богатите?! Тия същите дето с радост подкрепиха санкциите срещу Русия, от където с дългосрочни договори купувахме евтини горива? Накрая пак народа плаща сметката, а компрадорите начело на България продължават да си пълнят чекмеджетата?
    2022 при цена на петрола от 116 долара за барел, цената на дизела е 1,73 евро
    2024 при цена на петрола от 84 долара за барел, цената на дизела е 1,35 евро

    17:39 26.08.2026

  • 6 Лост

    4 0 Отговор
    Лукойл няма как да го затворят, защото е най-големия производител и износител в Югоизточна Европа на дизел и авиационно гориво.

    18:30 26.08.2026

  • 7 Прогресивен чорап

    4 1 Отговор
    Тези някога ще платят ли данък в България,колко милиарда са ни ощетили дотук?

    Коментиран от #9

    18:32 26.08.2026

  • 8 Рашка Федерашка

    4 1 Отговор
    ЗЕЛЕН ЧОРАП = РУСКА ПАРТЕНКА !!

    18:40 26.08.2026

  • 9 Салавьов

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прогресивен чорап":

    Щипят по 6-7 милиарда на година чрез швейцарското си дружество и други подобни врътки.

    18:47 26.08.2026

  • 10 Каква преработка

    0 0 Отговор
    Крдев изгони американските самолери, свга няма да има дерогация и матриала ще кара колите на бензинови пари

    19:00 26.08.2026

  • 11 Помнещ

    0 0 Отговор
    Дойде пилота и ни оправи за 100 дни. На царя му требеха 800. А нямаше да се вдигат цените на горивата...

    19:02 26.08.2026

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