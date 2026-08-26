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Кремъл разкри целта на визитата на шефа на ЦРУ в Москва

Кремъл разкри целта на визитата на шефа на ЦРУ в Москва

26 Август, 2026 06:28, обновена 26 Август, 2026 06:32 1 352 14

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Песков потвърди пред Washington Post, че Джон Рэтклиф е в Русия за контакти между спецслужбите

Кремъл разкри целта на визитата на шефа на ЦРУ в Москва - 1
Снимка: vestibaku.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви официалната причина за изненадващото и неанонсирано посещение на директора на ЦРУ Джон Рэтклифф в Москва. В кратък коментар пред американското издание The Washington Post говорителят на Кремъл потвърди, че визитата е пряко свързана с поддържането на контакти между специалните служби на Руската федерация и САЩ.

Посещението, което се провежда при строга конфиденциалност, предизвика вълна от международни коментари. Американският военно-транспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III, с който е пътувал Рэтклиф, е кацнал на московското летище „Внуково“ вчера около 10:04 часа московско време, сочат данните за проследяване на полети, цитирани от BBC News Русская служба. Преди да пристигне в руската столица, машината е излетяла от военната авиобаза „Ендрюс“ в Мериленд и е направила еднодневен престой в Рига, Латвия.

Първоначално Песков заяви пред журналисти, че Кремъл не разполага с информация за приземяването на американски правителствен самолет в Москва. Часове по-късно обаче пред американските медии беше изяснено, че става въпрос за планирана работна среща по линия на разузнавателните централи. Това е първата официална визита на Джон Рэтклиф в Русия, откакто той пое поста директор на Централното разузнавателно управление.

Въпреки че съдържанието на преговорите остава класифицирано, според публикации на CBS News и Axios, посещението се провежда в контекста на изострени глобални рискове и специфични геополитически промени, които изискват директни канали за комуникация между Москва и Вашингтон. Към момента Централното разузнавателно управление на САЩ отказва официален коментар по темата пред информационната агенция ТАСС.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нашио от Кремъл

    9 19 Отговор
    Пета година убедително печели тридневната специална военна операция, няма бензин и хората се тепат по колонките, моли Северна Корея за помощ, готви нова мобилизация, върти клечката, гледа уплашено пораженчески

    Коментиран от #3

    06:34 26.08.2026

  • 2 Kaлпазанин

    9 4 Отговор
    Става напечено ,еврейският долар е в опасност ,струва ми се че ще изчезнат цели държави ,

    06:36 26.08.2026

  • 3 Добронамерен съвет

    16 7 Отговор

    До коментар #1 от "Нашио от Кремъл":

    По малко чети Дойче Веле и другите "свободни медии"..-лошо е за психическото здраве...

    Коментиран от #4, #5

    06:37 26.08.2026

  • 4 Ами кои медии

    7 12 Отговор

    До коментар #3 от "Добронамерен съвет":

    Да четем Кремалските новости ли

    Коментиран от #8, #12

    06:39 26.08.2026

  • 5 ползвай вазе лин

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "Добронамерен съвет":

    и си прай кли zма

    06:41 26.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Целта е била

    4 1 Отговор
    Де се уточнят Мата-хари, Мата ли е или е Хари!

    06:43 26.08.2026

  • 8 Украинсая правда

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ами кои медии":

    и Униан. Цяла Европа се информира от тях 😂🤣😂

    06:44 26.08.2026

  • 9 Иначе казано

    5 2 Отговор
    Технологично изостаналите сша загубиха и войната си срещу Русия.

    06:44 26.08.2026

  • 10 Очевидно

    2 6 Отговор
    В Кремъл са се усс.рали.

    06:46 26.08.2026

  • 11 Абе

    2 1 Отговор
    Май на американците нещо им напече под задника.

    06:46 26.08.2026

  • 12 разбирач

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ами кои медии":

    Ти какво предлагаш, да спрем да четем международната преса и да слушаме само Тагаренко, Мирчев и неговата фабрика за тр. ольве, Светльо индиеца, Лора Крумова, Гого с папийонката, Паси и Ленче кремче ..?

    06:49 26.08.2026

  • 13 койдазнай

    1 1 Отговор
    Предният път, директора на ЦРУ ходи в Москва, за да предупреди руснаците, да не започват открита война срещу Украйна. Сега явно в Кремъл са замислили поредното престъпление и сегашния директор отива пак да им обясни, че не си заслужава да го правят.
    Руснаците естествено няма да го послушат и след три месеца ще започнат това, което са намислили. Резулата ще е също толкова трагичен, колкото малката победоносна война, започната преди 5 години.

    06:50 26.08.2026

  • 14 Ами

    0 0 Отговор
    Нормализацията в отношенията между САЩ и Русия са важни за цялото човечество. Диалогът и взаимното зачитане са разбираеми, предвид че тези две държави заемат най-важните кресла в Съвета за сигурност и следователно са в най-голяма степен отговорни за световния мир. Важно е да не стигат до крайности, дори когато не са съгласни по определени въпроси, както и да не застрашават един друг националната си сигурност.

    06:52 26.08.2026

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