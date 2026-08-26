Кремъл разкри целта на визитата на шефа на ЦРУ в Москва

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви официалната причина за изненадващото и неанонсирано посещение на директора на ЦРУ Джон Рэтклифф в Москва. В кратък коментар пред американското издание The Washington Post говорителят на Кремъл потвърди, че визитата е пряко свързана с поддържането на контакти между специалните служби на Руската федерация и САЩ.

Посещението, което се провежда при строга конфиденциалност, предизвика вълна от международни коментари. Американският военно-транспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III, с който е пътувал Рэтклиф, е кацнал на московското летище „Внуково“ вчера около 10:04 часа московско време, сочат данните за проследяване на полети, цитирани от BBC News Русская служба. Преди да пристигне в руската столица, машината е излетяла от военната авиобаза „Ендрюс“ в Мериленд и е направила еднодневен престой в Рига, Латвия.

Първоначално Песков заяви пред журналисти, че Кремъл не разполага с информация за приземяването на американски правителствен самолет в Москва. Часове по-късно обаче пред американските медии беше изяснено, че става въпрос за планирана работна среща по линия на разузнавателните централи. Това е първата официална визита на Джон Рэтклиф в Русия, откакто той пое поста директор на Централното разузнавателно управление.

Въпреки че съдържанието на преговорите остава класифицирано, според публикации на CBS News и Axios, посещението се провежда в контекста на изострени глобални рискове и специфични геополитически промени, които изискват директни канали за комуникация между Москва и Вашингтон. Към момента Централното разузнавателно управление на САЩ отказва официален коментар по темата пред информационната агенция ТАСС.