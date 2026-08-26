Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви официалната причина за изненадващото и неанонсирано посещение на директора на ЦРУ Джон Рэтклифф в Москва. В кратък коментар пред американското издание The Washington Post говорителят на Кремъл потвърди, че визитата е пряко свързана с поддържането на контакти между специалните служби на Руската федерация и САЩ.
Посещението, което се провежда при строга конфиденциалност, предизвика вълна от международни коментари. Американският военно-транспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III, с който е пътувал Рэтклиф, е кацнал на московското летище „Внуково“ вчера около 10:04 часа московско време, сочат данните за проследяване на полети, цитирани от BBC News Русская служба. Преди да пристигне в руската столица, машината е излетяла от военната авиобаза „Ендрюс“ в Мериленд и е направила еднодневен престой в Рига, Латвия.
Първоначално Песков заяви пред журналисти, че Кремъл не разполага с информация за приземяването на американски правителствен самолет в Москва. Часове по-късно обаче пред американските медии беше изяснено, че става въпрос за планирана работна среща по линия на разузнавателните централи. Това е първата официална визита на Джон Рэтклиф в Русия, откакто той пое поста директор на Централното разузнавателно управление.
Въпреки че съдържанието на преговорите остава класифицирано, според публикации на CBS News и Axios, посещението се провежда в контекста на изострени глобални рискове и специфични геополитически промени, които изискват директни канали за комуникация между Москва и Вашингтон. Към момента Централното разузнавателно управление на САЩ отказва официален коментар по темата пред информационната агенция ТАСС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нашио от Кремъл
Коментиран от #3
06:34 26.08.2026
2 Kaлпазанин
06:36 26.08.2026
3 Добронамерен съвет
До коментар #1 от "Нашио от Кремъл":По малко чети Дойче Веле и другите "свободни медии"..-лошо е за психическото здраве...
Коментиран от #4, #5
06:37 26.08.2026
4 Ами кои медии
До коментар #3 от "Добронамерен съвет":Да четем Кремалските новости ли
Коментиран от #8, #12
06:39 26.08.2026
5 ползвай вазе лин
До коментар #3 от "Добронамерен съвет":и си прай кли zма
06:41 26.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Целта е била
06:43 26.08.2026
8 Украинсая правда
До коментар #4 от "Ами кои медии":и Униан. Цяла Европа се информира от тях 😂🤣😂
06:44 26.08.2026
9 Иначе казано
06:44 26.08.2026
10 Очевидно
06:46 26.08.2026
11 Абе
06:46 26.08.2026
12 разбирач
До коментар #4 от "Ами кои медии":Ти какво предлагаш, да спрем да четем международната преса и да слушаме само Тагаренко, Мирчев и неговата фабрика за тр. ольве, Светльо индиеца, Лора Крумова, Гого с папийонката, Паси и Ленче кремче ..?
06:49 26.08.2026
13 койдазнай
Руснаците естествено няма да го послушат и след три месеца ще започнат това, което са намислили. Резулата ще е също толкова трагичен, колкото малката победоносна война, започната преди 5 години.
06:50 26.08.2026
14 Ами
06:52 26.08.2026