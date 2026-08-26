Най-малко 95 души загинаха и 384 туристи са в неизвестност след огромното наводнение в Непал

Най-малко 95 души загинаха, а стотици туристи, работници и други хора са в неизвестност след огромното наводнение в Непал, което причини мащабни щети на населени места и инфраструктура в страната, съобщиха местни медии, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По данни на властите 384 туристи са обявени за изчезнали, като сред тях 341 са чужденци, включително граждани на Индия, САЩ, Великобритания и Малайзия.

Река Бхотекоши е излязла от коритото си около 9:00 ч. местно време (5:00 сутринта българско време), като е разрушила няколко населени места, пътища и хидроенергийни обекти. Непалските власти са поискали помощ от Индия и Китай за спасителните операции.

В един от най-тежко засегнатите райони – окръг Нувакот – десетки многоетажни сгради, камиони и микробуси са затрупани с огромни количества кал. Властите предупредиха жителите на няколко окръга да стоят далеч от бреговете на реките Бхотекоши, Тришули и Нараяни.

Повечето от изчезналите туристи вероятно са индийци и представители на индийската диаспора, пътували на поклонение до планината Кайлаш в Тибетския автономен район на Китай, която е свещено място за индуистите.

Сред изчезналите са и южнокорейски граждани, работещи по изграждането на хидроенергиен обект в Непал.

Министерството на външните работи на Малайзия съобщи, че посолството на страната в Катманду е получило информация от туристически агенции, че са загубили контакт с 11 малайзийци, за които се смята, че се намират в тежко засегнатия от наводненията окръг Расува.

Междувременно китайските власти провеждат мащабни издирвателни и спасителни операции в пограничния район Гиронг в Тибет, съобщи държавната телевизия „Си Си Ти Ви“ .

Засега няма данни за броя на загиналите или ранените в Китай. Китайският президент Си Цзинпин нареди да бъдат засилени усилията за издирване на изчезналите след свлачището и призова за евакуация на хората, застрашени от бедствието от китайската страна на границата.

Индийският премиер Нарендра Моди разговаря с непалския премиер Балендра Шах и предложи помощ. „Индия е готова да предостави на Непал всякаква необходима хуманитарна помощ“, заяви Моди.

Експерти по климата смятат, че най-вероятната причина за наводнението е лавина от ледник. Според специалисти от базирания в Катманду Международен център за интегрирано планинско развитие река Ленде Кхола, приток на Бхотекоши, днес е достигнала най-високото си ниво на водата.

Според експерта по намаляване на риска от бедствия Сасвата Санял наводнението е било предизвикано от ледено-скална лавина от ледник в Непал, която е блокирала реката, а след това е предизвикала внезапен прилив на вода надолу по течението.

Същите райони бяха засегнати от подобни внезапни наводнения и през август миналата година, когато ледниково езеро в съседен Тибет преля заради високите температури. Тогава загинаха девет души, а важна инфраструктура, включително мостът, свързващ Непал и Китай, беше повреден.

Учените предупреждават, че Хималаите са особено уязвими към проливни дъждове, наводнения и свлачища, тъй като се затоплят по-бързо от останалата част на света заради причинените от човека климатични промени.

Според изследвания ледниците в района на Хиндукуш и Хималаите се топят с ускоряващи се темпове, като загубата на лед се е удвоила от 2000 г. насам.

Премиерът на Непал Балендра Шах призова народа на хималайската държава да остане единен след опустошителното наводнение, което взе днес най-малко 95 жертви, предаде Франс прес.

"Болката и загубите, които сте претърпели, не са малки. Искам обаче да ви уверя, че не сте сами в този труден момент: държавата е до вас с всичките си средства и ресурси", увери Шах изявление, публикувано в социалните мрежи.

"Моля ви да бъдете търпеливи. Правителството поема цялата отговорност за вашето спасяване, лечение, храна и подслон. Пред лицето на подобно бедствие всички трябва да останем единни", допълни той.

Най-малко 95 души загинаха, а стотици туристи, работници и други хора са в неизвестност след голямото наводнение в Непал, което причини мащабни щети на населени места и инфраструктура в страната, съобщиха местни медии.

По данни на властите 384 туристи са обявени за изчезнали, като сред тях 341 са чужденци, включително граждани на Индия, САЩ, Великобритания и Малайзия.

Река Бхотекоши е излязла от коритото си около 9:00 ч. местно време (5:00 сутринта българско време), като е разрушила няколко населени места, пътища и хидроенергийни обекти. Непалските власти са поискали помощ от Индия и Китай за спасителните операции.

В един от най-тежко засегнатите райони – окръг Нувакот – десетки многоетажни сгради, камиони и микробуси са затрупани с огромни количества кал. Властите предупредиха жителите на няколко окръга да стоят далеч от бреговете на реките Бхотекоши, Тришули и Нараяни.

Повечето от изчезналите туристи вероятно са индийци и представители на индийската диаспора, пътували на поклонение до планината Кайлаш в Тибетския автономен район на Китай, която е свещено място за хиндуистите.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че Европейският съюз е активирал системата си за сателитни наблюдения "Коперник", за да помогне на спасителните екипи в Непал след огромните наводнения в страната и посочи, че Съюзът е готов да предостави повече помощ, предаде Франс прес.

"Системата "Коперник" бе активирана, за да могат да бъдат картографирани зоните, засегнати от наводненията в Непал и за да се подпомогнат спасителните операции на терен. Готови сме да предоставим допълнителна европейска помощ", написа Фон дер Лайен в социалната платформа Екс.