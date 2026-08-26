Най-малко 95 души загинаха и 384 туристи са в неизвестност след огромното наводнение в Непал

Най-малко 95 души загинаха, а стотици туристи, работници и други хора са в неизвестност след огромното наводнение в Непал, което причини мащабни щети на населени места и инфраструктура в страната, съобщиха местни медии, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
По данни на властите 384 туристи са обявени за изчезнали, като сред тях 341 са чужденци, включително граждани на Индия, САЩ, Великобритания и Малайзия.
Река Бхотекоши е излязла от коритото си около 9:00 ч. местно време (5:00 сутринта българско време), като е разрушила няколко населени места, пътища и хидроенергийни обекти. Непалските власти са поискали помощ от Индия и Китай за спасителните операции.
В един от най-тежко засегнатите райони – окръг Нувакот – десетки многоетажни сгради, камиони и микробуси са затрупани с огромни количества кал. Властите предупредиха жителите на няколко окръга да стоят далеч от бреговете на реките Бхотекоши, Тришули и Нараяни.
Повечето от изчезналите туристи вероятно са индийци и представители на индийската диаспора, пътували на поклонение до планината Кайлаш в Тибетския автономен район на Китай, която е свещено място за индуистите.
Сред изчезналите са и южнокорейски граждани, работещи по изграждането на хидроенергиен обект в Непал.
Министерството на външните работи на Малайзия съобщи, че посолството на страната в Катманду е получило информация от туристически агенции, че са загубили контакт с 11 малайзийци, за които се смята, че се намират в тежко засегнатия от наводненията окръг Расува.
Междувременно китайските власти провеждат мащабни издирвателни и спасителни операции в пограничния район Гиронг в Тибет, съобщи държавната телевизия „Си Си Ти Ви“ .
Засега няма данни за броя на загиналите или ранените в Китай. Китайският президент Си Цзинпин нареди да бъдат засилени усилията за издирване на изчезналите след свлачището и призова за евакуация на хората, застрашени от бедствието от китайската страна на границата.
Индийският премиер Нарендра Моди разговаря с непалския премиер Балендра Шах и предложи помощ. „Индия е готова да предостави на Непал всякаква необходима хуманитарна помощ“, заяви Моди.
Експерти по климата смятат, че най-вероятната причина за наводнението е лавина от ледник. Според специалисти от базирания в Катманду Международен център за интегрирано планинско развитие река Ленде Кхола, приток на Бхотекоши, днес е достигнала най-високото си ниво на водата.
Според експерта по намаляване на риска от бедствия Сасвата Санял наводнението е било предизвикано от ледено-скална лавина от ледник в Непал, която е блокирала реката, а след това е предизвикала внезапен прилив на вода надолу по течението.
Същите райони бяха засегнати от подобни внезапни наводнения и през август миналата година, когато ледниково езеро в съседен Тибет преля заради високите температури. Тогава загинаха девет души, а важна инфраструктура, включително мостът, свързващ Непал и Китай, беше повреден.
Учените предупреждават, че Хималаите са особено уязвими към проливни дъждове, наводнения и свлачища, тъй като се затоплят по-бързо от останалата част на света заради причинените от човека климатични промени.
Според изследвания ледниците в района на Хиндукуш и Хималаите се топят с ускоряващи се темпове, като загубата на лед се е удвоила от 2000 г. насам.
Премиерът на Непал Балендра Шах призова народа на хималайската държава да остане единен след опустошителното наводнение, което взе днес най-малко 95 жертви, предаде Франс прес.
"Болката и загубите, които сте претърпели, не са малки. Искам обаче да ви уверя, че не сте сами в този труден момент: държавата е до вас с всичките си средства и ресурси", увери Шах изявление, публикувано в социалните мрежи.
"Моля ви да бъдете търпеливи. Правителството поема цялата отговорност за вашето спасяване, лечение, храна и подслон. Пред лицето на подобно бедствие всички трябва да останем единни", допълни той.
Най-малко 95 души загинаха, а стотици туристи, работници и други хора са в неизвестност след голямото наводнение в Непал, което причини мащабни щети на населени места и инфраструктура в страната, съобщиха местни медии.
По данни на властите 384 туристи са обявени за изчезнали, като сред тях 341 са чужденци, включително граждани на Индия, САЩ, Великобритания и Малайзия.
Река Бхотекоши е излязла от коритото си около 9:00 ч. местно време (5:00 сутринта българско време), като е разрушила няколко населени места, пътища и хидроенергийни обекти. Непалските власти са поискали помощ от Индия и Китай за спасителните операции.
В един от най-тежко засегнатите райони – окръг Нувакот – десетки многоетажни сгради, камиони и микробуси са затрупани с огромни количества кал. Властите предупредиха жителите на няколко окръга да стоят далеч от бреговете на реките Бхотекоши, Тришули и Нараяни.
Повечето от изчезналите туристи вероятно са индийци и представители на индийската диаспора, пътували на поклонение до планината Кайлаш в Тибетския автономен район на Китай, която е свещено място за хиндуистите.
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че Европейският съюз е активирал системата си за сателитни наблюдения "Коперник", за да помогне на спасителните екипи в Непал след огромните наводнения в страната и посочи, че Съюзът е готов да предостави повече помощ, предаде Франс прес.
"Системата "Коперник" бе активирана, за да могат да бъдат картографирани зоните, засегнати от наводненията в Непал и за да се подпомогнат спасителните операции на терен. Готови сме да предоставим допълнителна европейска помощ", написа Фон дер Лайен в социалната платформа Екс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааааа
16:21 26.08.2026
2 Коста
16:34 26.08.2026
3 Коста
Коментиран от #4, #5, #7, #9
16:39 26.08.2026
4 костя
До коментар #3 от "Коста":ке паднеш на лостя
16:44 26.08.2026
5 ТЦЪ
До коментар #3 от "Коста":Няма да стане .
Преди 100 години население на планетата малко над 1 милиард .
В момента сме 8 милиарда , така че дронове да спасяват обикновени хора няма да има .
16:44 26.08.2026
6 Констатация
Коментиран от #12
16:46 26.08.2026
7 да питам
До коментар #3 от "Коста":Коста , а преди 2022-ра имаше ли дронове ?!
16:46 26.08.2026
8 Доуслиев
Коментиран от #10
16:47 26.08.2026
9 Баце,
До коментар #3 от "Коста":Руснаците имат подобни неща, но засега само в тестов режим. В Китай също се работи в тая посока и даже изпреварват руснаците. И в сащ има подобни идеи, но са доста след Китай и Русия в това отношение.
Що се отнася до ЕсеС... ааа... ами... абе зАрежи!
Коментиран от #11, #20, #24
16:49 26.08.2026
10 прогресивен юноша
До коментар #8 от "Доуслиев":а ние какво ще правим без непалци ма йна?
16:50 26.08.2026
11 маце
До коментар #9 от "Баце,":у вазе идва адин вибриращ дрон
16:51 26.08.2026
12 Баце,
До коментар #6 от "Констатация":За сега толкова са официално потвърдените, чийто тела са намерени.
Но за съжаление най вероятно са колкото казваш ти, че може да се окажат и доста повече.
Абе много е лоша работата... Дано Китай да вземе бързо ситуацията под контрол.
16:55 26.08.2026
13 Сатана Z
Ето ти подсказки да не се излагаш
Внезапно и катастрофално наводнение по границата между Непал и китайския регион Тибет
Мащабно наводнение – най-точната замяна, показва голям обхват.
Разрушително наводнение – подчертава последствията и щетите.
Бедствено наводнение – определя го като природно бедствие.
Стихийно наводнение – набляга на неконтролируемата природна стихия
Коментиран от #15
17:04 26.08.2026
14 Mими Кучева🐕🦺
17:08 26.08.2026
15 Бай Х@ймане ,
До коментар #13 от "Сатана Z":Куда пропал бе , прилагателний секретарю ?!😁
Коментиран от #16
17:11 26.08.2026
16 с мажо си
До коментар #15 от "Бай Х@ймане ,":бил на слънчака
17:14 26.08.2026
17 ужас
Коментиран от #18
17:17 26.08.2026
18 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #17 от "ужас":И ако са повече,кво?Важното е ПП-ДБ да спичели следващите избори. 🥳💋👍
17:28 26.08.2026
19 Сила
Преди време пак им се случи ....
Докато продължава клането в Гадхимай ще ги сполетяват все по тежки нещастия ....
18:01 26.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Госあ
18:56 26.08.2026
24 Госあ
До коментар #9 от "Баце,":хайде пак да пробвам, в Русия се правят само дронове, които гърмат! Еднопосочни. Такива дронове, за които става дума правят японците. Още преди няколко години спасителните им служби имаха няколко типа, включително и такъв който можеше да пренася по един човек. Китайците имат такива за работа и дори ги продават, като могат да вдигат завидна тежест, но за спасителните им служби не съм виждал. Най вероятно французите работят по въпроса също, защото те могат да правят дронове. Не само еднопосочни, дето да гърмат.
19:16 26.08.2026