Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в четвъртък (27 август)

Спортът по ТВ в четвъртък (27 август)

27 Август, 2026 06:51 306 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (27 август) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

4.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

14.30 Снукър: Открито първенство на Ухан, четвъртфинал Евроспорт 2

15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, шести етап, мъже Евроспорт 1

16.00 Волейбол, Полша – Германия, жени МАХ Спорт 2

17.00 Волейбол, Украйна – Сърбия, жени Би Ти Ви Екшън

17.30 Волейбол, Турция – България, мъже под 20 г. MAX One

17.30 Волейбол, Азербайджан – Нидерландия, жени МАХ Спорт 3

18.45 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вал ди Соле, крос кънтри на късо трасе, жени Евроспорт 1

19.00 Жребий за Шампионската лига Би Ти Ви Екшън

19.20 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вал ди Соле, крос кънтри на късо трасе, мъже Евроспорт 1

20.00 Волейбол, Чехия – България, жени МАХ One

20.00 Волейбол, Швеция – Франция, жени Ринг

20.00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2

21.00 ЦСКА – ОФИ Диема спорт

21.00 Тенис, турнир в Уинстън-Сейлъм МАХ Спорт 1

21.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Цюрих МАХ Спорт 2

21.30 Челси – Лутън Диема спорт 2

21.45 Милан – Венеция МАХ Спорт 3

22.00 Барселона – Атлетик МАХ Спорт 4Im


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове