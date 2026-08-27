Спортът по ТВ в четвъртък (27 август)

4.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
14.30 Снукър: Открито първенство на Ухан, четвъртфинал Евроспорт 2
15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, шести етап, мъже Евроспорт 1
16.00 Волейбол, Полша – Германия, жени МАХ Спорт 2
17.00 Волейбол, Украйна – Сърбия, жени Би Ти Ви Екшън
17.30 Волейбол, Турция – България, мъже под 20 г. MAX One
17.30 Волейбол, Азербайджан – Нидерландия, жени МАХ Спорт 3
18.45 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вал ди Соле, крос кънтри на късо трасе, жени Евроспорт 1
19.00 Жребий за Шампионската лига Би Ти Ви Екшън
19.20 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вал ди Соле, крос кънтри на късо трасе, мъже Евроспорт 1
20.00 Волейбол, Чехия – България, жени МАХ One
20.00 Волейбол, Швеция – Франция, жени Ринг
20.00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2
21.00 ЦСКА – ОФИ Диема спорт
21.00 Тенис, турнир в Уинстън-Сейлъм МАХ Спорт 1
21.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Цюрих МАХ Спорт 2
21.30 Челси – Лутън Диема спорт 2
21.45 Милан – Венеция МАХ Спорт 3
22.00 Барселона – Атлетик МАХ Спорт 4Im
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