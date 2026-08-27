Спортът по ТВ в четвъртък (27 август)

На тайно посещение в Москва директорът на ЦРУ е предупредил Русия да не предизвиква ескалация в Европа

Непотвърденото вчерашно тайно посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, за което първоначално съобщи американската телевизия „Си Б ...