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Хулио Веласкес: АЕК бяха по-добрият отбор от първата до последната минута

Хулио Веласкес: АЕК бяха по-добрият отбор от първата до последната минута

27 Август, 2026 06:59 1 096 14

  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • левски-
  • аек атина-
  • шампионска лига

Испанският специалист подчерта класата на домакините, но заяви категорично, че остава изключително горд от представянето и постигнатото от неговите футболисти през европейското лято

Хулио Веласкес: АЕК бяха по-добрият отбор от първата до последната минута - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес призна превъзходството на АЕК Атина след поражението на столичани с 0:4 в реванша от плейофите на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта класата на домакините, но заяви категорично, че остава изключително горд от представянето и постигнатото от неговите футболисти през европейското лято.

Ето какво сподели треньорът на сините след края на срещата в гръцката столица:

„Много просто, те бяха по-добрият отбор от нас от първата до последната минута. Няма какво да си въобразяваме нещо друго. Разбира се, на такъв стадион, в такава атмосфера, срещу толкова класен съперник ти трябва късмет и да играеш много добре. Те играха много добре, защитаваха се страхотно, изграха страхотно с топката, играха бързо в последната четвърт. Изключително трудно беше за нас да се справяме през първата част. Със сигурност не ми се променя мнението за играчите – горд съм с играчите си, горд съм със своя щаб. Фактът, че ще играем в евротурнирите, е страхотен. Страхотно е, че ще играем в Лига Европа. Щеше да е невероятно, ако играем в Шампионска лига, но трябва да осъзнаем нивото на провитника ни. Тук се играе по съвсем различен начин. Много съм горд с футболистите си, самият факт, че успяхме да се класираме за Лига Европа в миналия кръг след 16 години, е невероятен. Днешният мач няма как да разбие мислите ни за нашето цялостно представяне“, заяви Веласкес.

„Не, такива неща се случват в живота. Трябва да играеш изключително добре, на моменти да имаш и късмет. Нашият противник бе много добър, ние не влязохме добре в мача, за разлика от него. Имахме малък шанс да запазим шансове в мача, но осъзнавам добре представянето. Горд съм с клуба, с отбора и с привържениците – всички те бяха страхотни. Страхотно е, че след 16 години отново ще играем в Европа“, допълни наставникът на столичани.

Относно жребия и съперниците в Лига Европа, испанецът добави: „През 2026 г. в Лига Европа може да има по-трудни съперници, отколкото в Шампионска лига. Нивото е високо. Фокусът ни е към следващият мач, след това чакаме жребия, за да видим къде ще домакинстваме и къде ще гостуваме. Нашият град го заслужава, нашият клуб го заслужава, всички го заслужаваме.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нулио,Нулио

    11 2 Отговор
    И ти до вчера летеше в облаците но снощи се приземи

    07:07 27.08.2026

  • 2 Хаха

    9 1 Отговор
    С 9 чуждоземни неможачи в стартовия състав и двама българи, от които единия неадекватен връзкар - толкова!
    Не знам какво толкова ги гледате, съпреживявате мъките им и т.н. на тези откровено небългарски отбори в ЕКТ, в които ако има двама българи в стартовите състави, то задължително поне единия е тежък връзкар /Вуцата и Теодор от ЦСКА/!
    Абсолютно закономерни резултати и всичко си идва на мястото, довечера ЦСКА ги чака същия резил, само да напомня че ОФИ в първия мач ги разби с 9 гърци в стартовия състав...

    07:17 27.08.2026

  • 3 Някой

    15 0 Отговор
    Понеже не е българин, Веласкес признава очевидното. Респект!

    Иначе, нивото между сравнително ниското ниво на футбола в Гърция и това в България е отчайваща. Ние сме не на дъното, а на поне 2 км под него. Не знам как е възможно да има футболни привърженици на някой отбор у нас, че и да се палят и да вкарват енергия и чувства. Футболът у нас трябва да се направи изцяло аматьорски - футболистите да си работят друга работа (където са по-добри), а в свободното си време да ходят да ритата топката. Разбира се за без пари - нали са аматьори?

    Коментиран от #5

    07:22 27.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пийпинг ТОМ

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Замислих се над казаното ! Тези момчета вземат по 20-30 000 евро заплати. Има ли смисъл това при такава игра и резултат 4-0 ?

    Коментиран от #10

    07:28 27.08.2026

  • 6 хер ФЛИК

    11 0 Отговор
    Отборо на Бойко и Делян беше разкрит и пометен ! Толкова могат и то срещу един средняшки отбор.

    Коментиран от #7

    07:30 27.08.2026

  • 7 Левски 1914

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "хер ФЛИК":

    МЕНТЕТО да не са по стока?

    Коментиран от #9

    07:36 27.08.2026

  • 8 Веласкес: "но трябва да осъзнаем нивото

    5 0 Отговор
    на провитника ни" ... не, пич, по различно е - трябва да осъзнаем нашето ниво.

    07:54 27.08.2026

  • 9 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Левски 1914":

    Що бе, та това нещо от Подуяне, собственост на шиши и таки ти като какво го припознаваш!?
    Каквито едните, такива и другите - ментета, собственост на меко казано на спорни индивиди, пълни с чуждоземни неможачи, а малкото българи в тях тежки връзкари!
    Лошото, че вместо пълен бойкот на мачовете, такива като теб ходят да ги гледат и да се вживяват, като фенове, подмамени от някоя и дрруга случайна победа в Европа на някой анонимник...

    Коментиран от #11

    07:57 27.08.2026

  • 10 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пийпинг ТОМ":

    Не бъди наивен!
    Взимат по документи по 20, 30 хилки на месец! Толкова виждат само на снимка и по филмите, всичко е пране на пари, тото и меринджейски врътки с чуждоземни неможачи от долните селски дивизии на Европа, Ю. Америка и Африка ...
    Докато е това положението, футбол няма да има, а още от същото..

    08:00 27.08.2026

  • 11 Левски 1914

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    Футбола в България го съсипаха Борисов , Домусчиев и Ганчев. Те окрадоха и държавата.

    08:04 27.08.2026

  • 12 Иванов

    1 0 Отговор
    Хулио Веласкес е много качествен треньор, и много допринесе за развитието на Левски. Но в Левски трябва да го оставят сам да решава кой футболисти са му необходими, за да може да разчита на тях. Докато в момента му предлагат статисти който гледат отблизо мача на терена.Освен това Левски е третия създаден отбор в страната, но за 112 години от съществуването няма качествен стадион.

    08:43 27.08.2026

  • 13 Метин

    0 0 Отговор
    Вън Дон Хулио от шампиона Левски!

    08:48 27.08.2026

  • 14 Ненов

    0 0 Отговор
    Освен 12- тия играч феновете, друг важен фактор за успех е голям и качествен стадион. Заради грозния, смешен селски стадион, съдиите гледат с пренебрежение на Левски. Вместо да разиграват в собственото наказателно поле, където допускат грешки. В ПОЛЗА ЗА ОТБОРА СА БЪРЗИТЕ КОМБИНАЦИИ В АТАКА С МНОГО УДАРИ.

    08:57 27.08.2026

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