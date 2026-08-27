Хулио Веласкес: АЕК бяха по-добрият отбор от първата до последната минута

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес призна превъзходството на АЕК Атина след поражението на столичани с 0:4 в реванша от плейофите на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта класата на домакините, но заяви категорично, че остава изключително горд от представянето и постигнатото от неговите футболисти през европейското лято.
Ето какво сподели треньорът на сините след края на срещата в гръцката столица:
„Много просто, те бяха по-добрият отбор от нас от първата до последната минута. Няма какво да си въобразяваме нещо друго. Разбира се, на такъв стадион, в такава атмосфера, срещу толкова класен съперник ти трябва късмет и да играеш много добре. Те играха много добре, защитаваха се страхотно, изграха страхотно с топката, играха бързо в последната четвърт. Изключително трудно беше за нас да се справяме през първата част. Със сигурност не ми се променя мнението за играчите – горд съм с играчите си, горд съм със своя щаб. Фактът, че ще играем в евротурнирите, е страхотен. Страхотно е, че ще играем в Лига Европа. Щеше да е невероятно, ако играем в Шампионска лига, но трябва да осъзнаем нивото на провитника ни. Тук се играе по съвсем различен начин. Много съм горд с футболистите си, самият факт, че успяхме да се класираме за Лига Европа в миналия кръг след 16 години, е невероятен. Днешният мач няма как да разбие мислите ни за нашето цялостно представяне“, заяви Веласкес.
„Не, такива неща се случват в живота. Трябва да играеш изключително добре, на моменти да имаш и късмет. Нашият противник бе много добър, ние не влязохме добре в мача, за разлика от него. Имахме малък шанс да запазим шансове в мача, но осъзнавам добре представянето. Горд съм с клуба, с отбора и с привържениците – всички те бяха страхотни. Страхотно е, че след 16 години отново ще играем в Европа“, допълни наставникът на столичани.
Относно жребия и съперниците в Лига Европа, испанецът добави: „През 2026 г. в Лига Европа може да има по-трудни съперници, отколкото в Шампионска лига. Нивото е високо. Фокусът ни е към следващият мач, след това чакаме жребия, за да видим къде ще домакинстваме и къде ще гостуваме. Нашият град го заслужава, нашият клуб го заслужава, всички го заслужаваме.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нулио,Нулио
07:07 27.08.2026
2 Хаха
Не знам какво толкова ги гледате, съпреживявате мъките им и т.н. на тези откровено небългарски отбори в ЕКТ, в които ако има двама българи в стартовите състави, то задължително поне единия е тежък връзкар /Вуцата и Теодор от ЦСКА/!
Абсолютно закономерни резултати и всичко си идва на мястото, довечера ЦСКА ги чака същия резил, само да напомня че ОФИ в първия мач ги разби с 9 гърци в стартовия състав...
07:17 27.08.2026
3 Някой
Иначе, нивото между сравнително ниското ниво на футбола в Гърция и това в България е отчайваща. Ние сме не на дъното, а на поне 2 км под него. Не знам как е възможно да има футболни привърженици на някой отбор у нас, че и да се палят и да вкарват енергия и чувства. Футболът у нас трябва да се направи изцяло аматьорски - футболистите да си работят друга работа (където са по-добри), а в свободното си време да ходят да ритата топката. Разбира се за без пари - нали са аматьори?
Коментиран от #5
07:22 27.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пийпинг ТОМ
До коментар #3 от "Някой":Замислих се над казаното ! Тези момчета вземат по 20-30 000 евро заплати. Има ли смисъл това при такава игра и резултат 4-0 ?
Коментиран от #10
07:28 27.08.2026
6 хер ФЛИК
Коментиран от #7
07:30 27.08.2026
7 Левски 1914
До коментар #6 от "хер ФЛИК":МЕНТЕТО да не са по стока?
Коментиран от #9
07:36 27.08.2026
8 Веласкес: "но трябва да осъзнаем нивото
07:54 27.08.2026
9 Хаха
До коментар #7 от "Левски 1914":Що бе, та това нещо от Подуяне, собственост на шиши и таки ти като какво го припознаваш!?
Каквито едните, такива и другите - ментета, собственост на меко казано на спорни индивиди, пълни с чуждоземни неможачи, а малкото българи в тях тежки връзкари!
Лошото, че вместо пълен бойкот на мачовете, такива като теб ходят да ги гледат и да се вживяват, като фенове, подмамени от някоя и дрруга случайна победа в Европа на някой анонимник...
Коментиран от #11
07:57 27.08.2026
10 Хаха
До коментар #5 от "Пийпинг ТОМ":Не бъди наивен!
Взимат по документи по 20, 30 хилки на месец! Толкова виждат само на снимка и по филмите, всичко е пране на пари, тото и меринджейски врътки с чуждоземни неможачи от долните селски дивизии на Европа, Ю. Америка и Африка ...
Докато е това положението, футбол няма да има, а още от същото..
08:00 27.08.2026
11 Левски 1914
До коментар #9 от "Хаха":Футбола в България го съсипаха Борисов , Домусчиев и Ганчев. Те окрадоха и държавата.
08:04 27.08.2026
12 Иванов
08:43 27.08.2026
13 Метин
08:48 27.08.2026
14 Ненов
08:57 27.08.2026