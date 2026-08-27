Хулио Веласкес: АЕК бяха по-добрият отбор от първата до последната минута

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес призна превъзходството на АЕК Атина след поражението на столичани с 0:4 в реванша от плейофите на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта класата на домакините, но заяви категорично, че остава изключително горд от представянето и постигнатото от неговите футболисти през европейското лято.

Ето какво сподели треньорът на сините след края на срещата в гръцката столица:

„Много просто, те бяха по-добрият отбор от нас от първата до последната минута. Няма какво да си въобразяваме нещо друго. Разбира се, на такъв стадион, в такава атмосфера, срещу толкова класен съперник ти трябва късмет и да играеш много добре. Те играха много добре, защитаваха се страхотно, изграха страхотно с топката, играха бързо в последната четвърт. Изключително трудно беше за нас да се справяме през първата част. Със сигурност не ми се променя мнението за играчите – горд съм с играчите си, горд съм със своя щаб. Фактът, че ще играем в евротурнирите, е страхотен. Страхотно е, че ще играем в Лига Европа. Щеше да е невероятно, ако играем в Шампионска лига, но трябва да осъзнаем нивото на провитника ни. Тук се играе по съвсем различен начин. Много съм горд с футболистите си, самият факт, че успяхме да се класираме за Лига Европа в миналия кръг след 16 години, е невероятен. Днешният мач няма как да разбие мислите ни за нашето цялостно представяне“, заяви Веласкес.

„Не, такива неща се случват в живота. Трябва да играеш изключително добре, на моменти да имаш и късмет. Нашият противник бе много добър, ние не влязохме добре в мача, за разлика от него. Имахме малък шанс да запазим шансове в мача, но осъзнавам добре представянето. Горд съм с клуба, с отбора и с привържениците – всички те бяха страхотни. Страхотно е, че след 16 години отново ще играем в Европа“, допълни наставникът на столичани.

Относно жребия и съперниците в Лига Европа, испанецът добави: „През 2026 г. в Лига Европа може да има по-трудни съперници, отколкото в Шампионска лига. Нивото е високо. Фокусът ни е към следващият мач, след това чакаме жребия, за да видим къде ще домакинстваме и къде ще гостуваме. Нашият град го заслужава, нашият клуб го заслужава, всички го заслужаваме.“