Радостин Василев: Йотова е секретарката на Радев в президентството. За нищо на света не трябва да бъде избрана за президент

"Нашият подход е истината, а вчера обявяването на кандидатурата беше като прелюдия към обединителя на нацията. Това е президентската институция. Истинският подход, който считам, че трябва да се прилага в политиката, често се определя от някои хора като агресия, но това не е така", каза лидерът на МЕЧ в предаването "Денят ON AIR".

По думите му в България твърде дълго време сме свикнали да слушаме добри приказки и да се чувстваме след това много дълго време излъгани.

Истината срещу "добрите приказки" в политиката

"Моят подход ще бъде подход на човек, който смята, че може да бъде глас на хората в тази институция. Най-важното нещо, което може да бъде президентът, да бъде истинският глас на хората, има инициира референдуми, да прави Консултативен съвет за национална сигурност, когато това се налага, да налага вето върху закони, които са в противообществен интерес. Най-важното - от неговата уста хората да разбират това, което е в техните глави", заяви Василев пред Bulgaria ON AIR.

Президентът трябва да бъде смел, активен и винаги гласът на хората, изтъкна кандидатът за президент.

Сблъсъкът с конкуренцията и защо дебати може да няма

"Познавам повечето от досега обявените кандидати. Амбицията ми е да седна с тези хора на дебат, но съм сигурен, че такъв няма да се състои, поне за Йотова. Тя е секретарката на Радев в президентството. За нищо на света не трябва да бъде избрана за президент. Когато беше Гюров възможен кандидат за служебен премиер, и при Йотова казах, че това трябва да бъде нейният избор", коментира Василев.

Въпросът за националната сигурност и мълчанието на институциите

Василев изрази мнение, че отдавна е трябвало да се свика КСНС.

"Когато президентът не е самостоятелен, когато е продължение на управлението на Радев, се случва точно това. Сега има такава необходимост, не само заради Иран. Никой в държавата, с изключение на тесен кръг хора, не знае реалната адекватност на българската отбрана".

В професионалната квота прокурорската колегия - всичко е пробито. В парламентарната квота - не се търси подкрепа от тези, които са склонни да правят съдебна реформа, смята Василев.