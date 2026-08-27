Радостин Василев: Йотова е секретарката на Радев в президентството. За нищо на света не трябва да бъде избрана за президент

"Нашият подход е истината, а вчера обявяването на кандидатурата беше като прелюдия към обединителя на нацията. Това е президентската институция. Истинският подход, който считам, че трябва да се прилага в политиката, често се определя от някои хора като агресия, но това не е така", каза лидерът на МЕЧ в предаването "Денят ON AIR".
По думите му в България твърде дълго време сме свикнали да слушаме добри приказки и да се чувстваме след това много дълго време излъгани.
Истината срещу "добрите приказки" в политиката
"Моят подход ще бъде подход на човек, който смята, че може да бъде глас на хората в тази институция. Най-важното нещо, което може да бъде президентът, да бъде истинският глас на хората, има инициира референдуми, да прави Консултативен съвет за национална сигурност, когато това се налага, да налага вето върху закони, които са в противообществен интерес. Най-важното - от неговата уста хората да разбират това, което е в техните глави", заяви Василев пред Bulgaria ON AIR.
Президентът трябва да бъде смел, активен и винаги гласът на хората, изтъкна кандидатът за президент.
Сблъсъкът с конкуренцията и защо дебати може да няма
"Познавам повечето от досега обявените кандидати. Амбицията ми е да седна с тези хора на дебат, но съм сигурен, че такъв няма да се състои, поне за Йотова. Тя е секретарката на Радев в президентството. За нищо на света не трябва да бъде избрана за президент. Когато беше Гюров възможен кандидат за служебен премиер, и при Йотова казах, че това трябва да бъде нейният избор", коментира Василев.
Въпросът за националната сигурност и мълчанието на институциите
Василев изрази мнение, че отдавна е трябвало да се свика КСНС.
"Когато президентът не е самостоятелен, когато е продължение на управлението на Радев, се случва точно това. Сега има такава необходимост, не само заради Иран. Никой в държавата, с изключение на тесен кръг хора, не знае реалната адекватност на българската отбрана".
В професионалната квота прокурорската колегия - всичко е пробито. В парламентарната квота - не се търси подкрепа от тези, които са склонни да правят съдебна реформа, смята Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
Коментиран от #41
07:36 27.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Радостинчо!
07:38 27.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Чекмеджан
Радостине защо с така злоба говориш. Не го прави, прави по спокоен. Радев не е лош човек. Политиката е трудна работа.
07:40 27.08.2026
6 резервист
07:40 27.08.2026
7 Айляк
Обаче Гела, освен да прави опити за бързи токати върху джанговци в парламента, за друго не става.
За нищо на света не трябва да се позволява съживяването на този политически труп.
Явното доказателство, че Гела вече е полит. труп, е кандидатурата му за президент.
Това недоразумение беше подлъгал адвокатската гилдия в България, обаче бързо го разкриха.
07:41 27.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хмммм
07:43 27.08.2026
11 Смях
07:43 27.08.2026
12 Радостин истината
07:43 27.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мек меч
07:45 27.08.2026
15 За всичко на света трябва да изберем тоз
07:46 27.08.2026
16 Най-подир у нас
07:49 27.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Някой
07:56 27.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Разбрах чие птОкси си
07:56 27.08.2026
24 Абсурдистан
07:58 27.08.2026
25 Политически кандидат
08:01 27.08.2026
26 Нейко
08:06 27.08.2026
27 в кратце
08:09 27.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дали Йотова е секретарка
Всичко при нея е изкуствено и заизустено! Човек без лична позиция, но с амбиция!
Не става.
И тук съм съгласна с Василев!
08:17 27.08.2026
30 костадинов
Коментиран от #33
08:21 27.08.2026
31 Социолог
08:22 27.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 кредевска идиотовице
До коментар #30 от "костадинов":да не би само ти и гюря да сте кандидатки?!
08:23 27.08.2026
34 Не бих прочел думите на някой
08:26 27.08.2026
35 така е
08:28 27.08.2026
36 Защо
08:28 27.08.2026
37 Що не изберете
08:30 27.08.2026
38 Фейк на часа
Гела уж щеше да се бори с мафията, а единствено се бори с ютюбъра Киро-Брейка.
До момента са направили запор на сума над 250 000 лева за бъдещи искове като са му завели около 15 дела за клевета. Ако си мислите, че съда подписва на всеки някакви безумни запори за клевета, вие жестоко си лъжете.
Най-вероятно Гела е прокси на Пеевски или Борисов.
08:31 27.08.2026
39 Избирател
08:34 27.08.2026
40 абе
08:35 27.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 смок
08:42 27.08.2026
43 мучо
08:59 27.08.2026
44 Перо
08:59 27.08.2026