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Радостин Василев: Йотова е секретарката на Радев в президентството. За нищо на света не трябва да бъде избрана за президент

Радостин Василев: Йотова е секретарката на Радев в президентството. За нищо на света не трябва да бъде избрана за президент

27 Август, 2026 07:21 1 278 44

  • радостин василев-
  • илияна йотова-
  • секретарка-
  • румен радев-
  • избор-
  • президент

"Моят подход ще бъде подход на човек, който смята, че може да бъде глас на хората в тази институция", заяви лидерът на МЕЧ

Радостин Василев: Йотова е секретарката на Радев в президентството. За нищо на света не трябва да бъде избрана за президент - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Нашият подход е истината, а вчера обявяването на кандидатурата беше като прелюдия към обединителя на нацията. Това е президентската институция. Истинският подход, който считам, че трябва да се прилага в политиката, често се определя от някои хора като агресия, но това не е така", каза лидерът на МЕЧ в предаването "Денят ON AIR".

По думите му в България твърде дълго време сме свикнали да слушаме добри приказки и да се чувстваме след това много дълго време излъгани.

Истината срещу "добрите приказки" в политиката
"Моят подход ще бъде подход на човек, който смята, че може да бъде глас на хората в тази институция. Най-важното нещо, което може да бъде президентът, да бъде истинският глас на хората, има инициира референдуми, да прави Консултативен съвет за национална сигурност, когато това се налага, да налага вето върху закони, които са в противообществен интерес. Най-важното - от неговата уста хората да разбират това, което е в техните глави", заяви Василев пред Bulgaria ON AIR.

Президентът трябва да бъде смел, активен и винаги гласът на хората, изтъкна кандидатът за президент.

Сблъсъкът с конкуренцията и защо дебати може да няма
"Познавам повечето от досега обявените кандидати. Амбицията ми е да седна с тези хора на дебат, но съм сигурен, че такъв няма да се състои, поне за Йотова. Тя е секретарката на Радев в президентството. За нищо на света не трябва да бъде избрана за президент. Когато беше Гюров възможен кандидат за служебен премиер, и при Йотова казах, че това трябва да бъде нейният избор", коментира Василев.

Въпросът за националната сигурност и мълчанието на институциите
Василев изрази мнение, че отдавна е трябвало да се свика КСНС.

"Когато президентът не е самостоятелен, когато е продължение на управлението на Радев, се случва точно това. Сега има такава необходимост, не само заради Иран. Никой в държавата, с изключение на тесен кръг хора, не знае реалната адекватност на българската отбрана".

В професионалната квота прокурорската колегия - всичко е пробито. В парламентарната квота - не се търси подкрепа от тези, които са склонни да правят съдебна реформа, смята Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    54 47 Отговор
    Йотова е секретарката на Радев и не трябва да бъде избрана за президентка.

    Коментиран от #41

    07:36 27.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Радостинчо!

    25 50 Отговор
    Че е неука -> така е, но пред сглобката блести с интелект! На следващите избори отново ще че принудите с тъпотата си да гласувам….с отвръщение!

    07:38 27.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чекмеджан

    48 47 Отговор
    И така да е, за РАДЕВ ГЛАСУВАХА милиони, ще му дадем шанс да поведе държавта по нов път !!!
    Радостине защо с така злоба говориш. Не го прави, прави по спокоен. Радев не е лош човек. Политиката е трудна работа.

    07:40 27.08.2026

  • 6 резервист

    66 38 Отговор
    Руди Гела все припява "Аз съм волна пеперуда и летя от цвят на цвят!". Ако се състезаваш с някого кажи с какво си по-добър от него , а не с какво той е по-лош!

    07:40 27.08.2026

  • 7 Айляк

    51 37 Отговор
    Дреме ми за Йотова.
    Обаче Гела, освен да прави опити за бързи токати върху джанговци в парламента, за друго не става.
    За нищо на света не трябва да се позволява съживяването на този политически труп.
    Явното доказателство, че Гела вече е полит. труп, е кандидатурата му за президент.
    Това недоразумение беше подлъгал адвокатската гилдия в България, обаче бързо го разкриха.

    07:41 27.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хмммм

    32 35 Отговор
    Радигоев, ти какъв си, че да даваш наклон?

    07:43 27.08.2026

  • 11 Смях

    28 34 Отговор
    Много си е повярвал! Да,да, ама надали.

    07:43 27.08.2026

  • 12 Радостин истината

    7 26 Отговор
    Записваш ли

    07:43 27.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мек меч

    24 28 Отговор
    Никога за теб

    07:45 27.08.2026

  • 15 За всичко на света трябва да изберем тоз

    8 28 Отговор
    Веднъж да се разпише във ведомостта с президентската заплата и ше видите вие тогаз какъв рахат за 800стин дни ше настане. Да живее новия полу-президент с инициале Р.В. Цел президент когато каже ЦВИК!

    07:46 27.08.2026

  • 16 Най-подир у нас

    13 26 Отговор
    и цветнокожите ще си имат президент. И ние да си имаме Барака, след като си имахме вече плевня!

    07:49 27.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Някой

    18 19 Отговор
    Добре. А ти чия секретарка си? Злите езици говрят, че може и да си на Пеевски.

    07:56 27.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Разбрах чие птОкси си

    14 22 Отговор
    ЧИба бе шарлатАн. Какво значи за нищо на света? Май се изпусна, че си прОкси на пеДриханците?

    07:56 27.08.2026

  • 24 Абсурдистан

    26 13 Отговор
    Я, още един призрак от миналото. Йотова, не е секретарка, а говорителка на мамника и то от най-простите от типа "папагал".

    07:58 27.08.2026

  • 25 Политически кандидат

    10 22 Отговор
    Искам и аз като Радостинчо да получавам евраци срещу възможността да се пенявя в медийното пространство и да клеветя достойни хора. Ще дам всичко от себе си за да очерня всеки опонент, няма значение за мен дама ли е или президент.

    08:01 27.08.2026

  • 26 Нейко

    6 24 Отговор
    Ето за това, трябва да бъде избрана. Никога не казвай - никога.

    08:06 27.08.2026

  • 27 в кратце

    6 7 Отговор
    Аз не гласувам с отвращение,а гласувам с изпръщение! Пръщя,като радиоприемник без радиочестоти.

    08:09 27.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дали Йотова е секретарка

    24 7 Отговор
    Или не, не знам, но тази жена няма качества да бъде представител на България и българския народ!
    Всичко при нея е изкуствено и заизустено! Човек без лична позиция, но с амбиция!
    Не става.
    И тук съм съгласна с Василев!

    08:17 27.08.2026

  • 30 костадинов

    3 20 Отговор
    А кой бе ? Умник Гюро ли , да е президент ? Несериозное

    Коментиран от #33

    08:21 27.08.2026

  • 31 Социолог

    3 20 Отговор
    Сложете плюс за йотова, Сложете минус за руди гела

    08:22 27.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 кредевска идиотовице

    22 0 Отговор

    До коментар #30 от "костадинов":

    да не би само ти и гюря да сте кандидатки?!

    08:23 27.08.2026

  • 34 Не бих прочел думите на някой

    4 16 Отговор
    Който управлява партийка с идиотското име меч. И това не е подкрепа за Йотова, която ми падна в очите още, когато по руски маниер на колене целуна ръка на патриарх Гундяев.

    08:26 27.08.2026

  • 35 така е

    16 2 Отговор
    В България е военна диктатура. Президента си е Министър председател и държи мнозинството в Парламента. Даже Тодор Живков да му завиди.

    08:28 27.08.2026

  • 36 Защо

    4 13 Отговор
    Само приказваш без никакви действия бе , празноглавко ?Кажи какво извърши ,след като си толкова години в политиката .

    08:28 27.08.2026

  • 37 Що не изберете

    3 11 Отговор
    отново Плевнелиев той е най- подходящ за тази длъжност май ?

    08:30 27.08.2026

  • 38 Фейк на часа

    4 11 Отговор
    Само за информация.
    Гела уж щеше да се бори с мафията, а единствено се бори с ютюбъра Киро-Брейка.
    До момента са направили запор на сума над 250 000 лева за бъдещи искове като са му завели около 15 дела за клевета. Ако си мислите, че съда подписва на всеки някакви безумни запори за клевета, вие жестоко си лъжете.
    Най-вероятно Гела е прокси на Пеевски или Борисов.

    08:31 27.08.2026

  • 39 Избирател

    4 9 Отговор
    Гелчо защо си въобразяващ че си достоен за Президент . Видяхме те като политик какво струваш и недей заблуждава че мислиш за нас обикновените хора . Вашата алчност за пари и власт е ясна и това е основната ви цел и ви е ясно че нямате никакъв шанс да спечелите поста освен субсидията която се дава на кандидатите за реклама

    08:34 27.08.2026

  • 40 абе

    2 8 Отговор
    По-добре Румен Дунев за президент отколкото Гела. По мяза на мъж.

    08:35 27.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 смок

    4 0 Отговор
    Добре е,че обратният,силиконов Азисчо не се е кандидатирал все още за президент.

    08:42 27.08.2026

  • 43 мучо

    1 1 Отговор
    цингането пак с компетентно мнение.....

    08:59 27.08.2026

  • 44 Перо

    0 0 Отговор
    Тук е прав за Йотова!

    08:59 27.08.2026

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