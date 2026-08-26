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Григор Димитров пребори корав казахстанец и е на победа от US Open!

Григор Димитров пребори корав казахстанец и е на победа от US Open!

26 Август, 2026 23:59 557 2

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За разлика от категоричния успех с 6:0, 6:3 над Лоренцо Джустино на старта, този път Димитров трябваше да положи значително повече усилия

Григор Димитров пребори корав казахстанец и е на победа от US Open! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров направи още една важна крачка към основната схема на US Open. Най-добрият български тенисист преодоля съпротивата на Тимофей Скатов във втория кръг на квалификациите в Ню Йорк, побеждавайки представителя на Казахстан със 7:6 (5), 6:4 за точно 2 часа игра. Така 35-годишният хасковлия се класира за третия и решаващ кръг на пресявките.

За разлика от категоричния успех с 6:0, 6:3 над Лоренцо Джустино на старта, този път Димитров трябваше да положи значително повече усилия. Скатов оказа сериозна съпротива, особено в първата част, но класата и по-големият опит на българина си казаха думата в най-важните моменти.

Статистиката също показа ясно къде бе голямото предимство на Димитров. Българинът допусна повече непредизвикани грешки – 23 срещу едва 8 за Скатов, но компенсира с далеч по-агресивна и резултатна игра. Григор наниза 17 аса срещу 4 за съперника и завърши двубоя с впечатляващите 42 печеливши удара, докато казахстанецът записа само 14.

Особено убедителен Димитров беше при вкаран първи сервис, където спечели 39 от 45 точки – 87%. Българинът реализира само една от шестте си възможности за пробив, но именно тя се оказа достатъчна за успеха. От своя страна Скатов получи само един брейкбол в целия двубой, който Григор успя да отрази, запазвайки подаването без да бъде пробит до края на срещата.

Сега пред Димитров остава само една победа до основната схема на US Open. В третия и последен кръг на квалификациите българинът ще срещне победителя от сблъсъка между финландеца Ото Виртанен и британеца Джак Пинингтън Джоунс.

Това бе едва второто участие на Григор в квалификациите на турнира в Ню Йорк след 2009 година. Сега бившият №3 в света, който достигна до полуфиналите на US Open през 2019-а и до четвъртфиналите през 2024-а, е само на крачка от ново завръщане на голямата сцена във „Флашинг Медоус“.


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  • 1 пуснаха му джудже

    0 0 Отговор
    Противникът му не трябва да бъде допускан до кортовете- със 173 см трябва задължително да бъде опъван.

    Коментиран от #2

    00:06 27.08.2026

  • 2 Бате

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "пуснаха му джудже":

    Глъвътъ слуша ли те ?

    00:11 27.08.2026

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