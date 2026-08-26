Мъж застреля осем свои роднини по време на семейна вечеря в Монтана

Мъж застреля осем свои роднини по време на семейна вечеря в американския щат Монтана. Инцидентът е станал в град Билингс, съобщава CNN, предава News.bg.

Сред жертвите има представители на различни поколения, включително деца.

След стрелбата мъжът е сложил край на живота си.

Според информацията това е 22-рото масово убийство с огнестрелно оръжие в САЩ от началото на годината.