Мъж застреля осем свои роднини по време на семейна вечеря в Монтана

Мъж застреля осем свои роднини по време на семейна вечеря в американския щат Монтана. Инцидентът е станал в град Билингс, съобщава CNN, предава News.bg.
Сред жертвите има представители на различни поколения, включително деца.
След стрелбата мъжът е сложил край на живота си.
Според информацията това е 22-рото масово убийство с огнестрелно оръжие в САЩ от началото на годината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма да убиват само по света
Коментиран от #3
08:32 26.08.2026
2 Герги
Коментиран от #7, #21, #30
08:34 26.08.2026
3 един
До коментар #1 от "няма да убиват само по света":По света убиват русначата.
Коментиран от #22, #27
08:36 26.08.2026
4 В една скапана
08:37 26.08.2026
5 Помислих
Коментиран от #13, #23
08:37 26.08.2026
6 Майстора
Коментиран от #17
08:37 26.08.2026
7 Порно
До коментар #2 от "Герги":То е очевидно, у нас рекорда е 6, ако беше подобрен, заглавието щеше да е по гръмко.
08:38 26.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 точка
Коментиран от #40
08:40 26.08.2026
10 Бате Дони
08:41 26.08.2026
11 ВЕСЕЛЯК
Дано все така и занапред да им върви!
п.п.
Живея за деня в който Михайловград ще се казва отново Михайловград.
08:41 26.08.2026
12 Даммммм
Коментиран от #41
08:41 26.08.2026
13 Чепо
До коментар #5 от "Помислих":че в бг кога се събират семейства от по десет човека и не са от боята ...
08:44 26.08.2026
14 Селянин от Монтана
08:45 26.08.2026
15 шаа
08:46 26.08.2026
16 Ама може ли така да ни подвеждате?!
А по-надолу,вече пишете ,че е всъщност в...,,американския щат Монтана",което всъщност си е нещо нормално за САЩ...!
08:47 26.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тръмп!
08:49 26.08.2026
19 Симо
08:51 26.08.2026
20 ех за малко
08:51 26.08.2026
21 Да не говорим, че
До коментар #2 от "Герги":Монтана е име на някакъв древен еретик..
Бог да ги прости!
08:53 26.08.2026
22 Д-р Ох
До коментар #3 от "един":Нещо в детството ли?
08:54 26.08.2026
23 Ааа ми не сме
До коментар #5 от "Помислих":Това в Пенрохан и онези тинейджъри в Пловдив? И ние вече сме се "демократизирали"! И вярваме в "светлото бъдеще на пазарната икономика "! Ама до като вярваме, други откраднаха всичко и държавата ни пропадна.
08:54 26.08.2026
24 УдоМача
08:55 26.08.2026
25 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:55 26.08.2026
26 Иван
08:55 26.08.2026
27 сън
До коментар #3 от "един":не те хваща, ако не изръсиш нещо тъпо..но ти не си виновен..на такива като теб още в родилното трябва да правят "лек" ремонт..на тиквата..
09:01 26.08.2026
28 Ку-ку
09:02 26.08.2026
29 Име
09:02 26.08.2026
30 санкции
До коментар #2 от "Герги":дават резултат..
09:02 26.08.2026
31 Олга
Независими анализи на данни от съдебните регистри (публикувани от медийната платформа Вёрстка / The Moscow Times) разкриват, че през 2025 г. в Русия са регистрирани 627,9 хиляди тежки и особено тежки престъпления.Това е най-високото ниво за последните 15 години (невиждано от 2010 г. насам).Основният ръст се движи от увеличаването на терористичните и екстремистките престъпления (+10,2% за началото на 2026 г.), както и от престъпления, извършени с използване на оръжия и боеприпаси.3. Регистрирани масови убийства и училищни нападения (2025–2026)
Официалната хроника (вкл. обобщените данни в Wikipedia: List of mass shootings in Russia) очертава продължаващ проблем с масовите нападения, макар и с по-малко жертви на единичен случай в сравнение с трагедията в „Крокус Сити Хол“ през 2024 г.:
Коментиран от #32, #35
09:03 26.08.2026
32 Олга
До коментар #31 от "Олга":Януари 2025 г.: Масово убийство в село Усохи (Калужка област), където са убити 4 души.
Април 2025 г.: Масова стрелба в Липная Горка (Ленинградска област) – нападателят Сергей Чемров застрелва 4 души и ранява един.
Вълна от училищни нападения (началото на 2026 г.): Изследователите отбелязват опасен бум на групови нападения и опити за масови убийства в образователни институции в рамките на само няколко седмици:22 януари 2026 г.:
Нападение в лицей №37 в Нижнекамск (Татарстан).3 февруари 2026 г.:
Опит за стрелба с пневматично оръжие в гимназия в Уфа.4 февруари 2026 г.:
Атака с коктейл „Молотов“ и чук в училище №153 в Красноярск (5 ранени ученици и учител).7 февруари 2026 г.:
Масово намушкване с нож в общежитие на Башкирския държавен медицински университет (6 ранени чуждестранни студенти).Април 2026 г.:
Стрелба в Аккермановка (Оренбургска област), насочена срещу органите на реда.
09:04 26.08.2026
33 Айляк
Къща в края на града. Преди седмици родители казват на 44-годишния си син Алън Смит, че трябва да напусне дома им.
Последва семейно неделно събиране, на което присъстват роднини от четири поколения - от 90-годишна прабаба до 7-годишно момиче.
Нахлува братото Алън и съвсем оправя нещата по краварски, като накрая предвидливо е издумкал и себе си.
Разумен чиляк, запазил е присъствие на духа.
А нашата Монтана е кротичка, добра, най-много у маалата да се сдупчат малко за поддържане на форма, не кат ония диви селяци отвъд големото гьол.
09:06 26.08.2026
34 Тръмп
09:09 26.08.2026
35 Е, кво общо
До коментар #31 от "Олга":Има това с тази статия? Я по-добре пиши, колко милиона тона банани са изяли в Танзания на година и че вие покрайнците също искате да ядете банани! Все Русия ви не дава да станете и вие бананоядни.
09:10 26.08.2026
36 ...
09:10 26.08.2026
37 Реализация
09:15 26.08.2026
38 При нашите путинци
Включително по пътищата. На фона на населението в САЩ, бълха ги ухапала. А тук много личи.
09:17 26.08.2026
39 Тиква
09:18 26.08.2026
40 Търновец
До коментар #9 от "точка":Продължителността на живота на мъжете и жените сравнено между САЩ и РФ е около 11 години в повече при мъжете и около 15 години е повече при жените в полза на САЩ. А Русите убиха много невинни хора в Украйна.
Коментиран от #42
09:18 26.08.2026
41 А кого да мислят?
До коментар #12 от "Даммммм":Тивалу.ли?
09:20 26.08.2026
42 Преди войната
До коментар #40 от "Търновец":Укро хазарите избиха над 14 000 руснаци, понеже не искаха да се подчиняват на превратаджии. Хазарите избиват руснаци.
09:26 26.08.2026
43 Варна 3
09:35 26.08.2026
44 в юса е разрешено да се притежават
09:46 26.08.2026