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Мъж застреля осем свои роднини по време на семейна вечеря в Монтана

Мъж застреля осем свои роднини по време на семейна вечеря в Монтана

26 Август, 2026 08:27, обновена 26 Август, 2026 08:31 3 159 44

  • мъж-
  • монтана-
  • сащ-
  • роднини-
  • застреля

Сред жертвите има деца, а след нападението извършителят е сложил край на живота си

Мъж застреля осем свои роднини по време на семейна вечеря в Монтана - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мъж застреля осем свои роднини по време на семейна вечеря в американския щат Монтана. Инцидентът е станал в град Билингс, съобщава CNN, предава News.bg.

Сред жертвите има представители на различни поколения, включително деца.

След стрелбата мъжът е сложил край на живота си.

Според информацията това е 22-рото масово убийство с огнестрелно оръжие в САЩ от началото на годината.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма да убиват само по света

    27 2 Отговор
    айде малко и домашна работа

    Коментиран от #3

    08:32 26.08.2026

  • 2 Герги

    65 1 Отговор
    Заглавието изби рибата...после се уточнява че става въпрос за Монтана от САЩ...

    Коментиран от #7, #21, #30

    08:34 26.08.2026

  • 3 един

    5 31 Отговор

    До коментар #1 от "няма да убиват само по света":

    По света убиват русначата.

    Коментиран от #22, #27

    08:36 26.08.2026

  • 4 В една скапана

    29 3 Отговор
    Система, хората се побъркват и се избиват. Изглежда изпадат в безнадеждно състояние и виждат "решение" само, ако сложат край на живота си?

    08:37 26.08.2026

  • 5 Помислих

    28 1 Отговор
    че става дума за нашата Монтана!Олекна ми,че не е!Чак толкова луди не сме!

    Коментиран от #13, #23

    08:37 26.08.2026

  • 6 Майстора

    30 1 Отговор
    С похвати на жълтата преса не се вдига рейтинг господа фактолози.Само замирисва .Ама всеки си шета на акъла.

    Коментиран от #17

    08:37 26.08.2026

  • 7 Порно

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Герги":

    То е очевидно, у нас рекорда е 6, ако беше подобрен, заглавието щеше да е по гръмко.

    08:38 26.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 точка

    26 1 Отговор
    Американски живот мечта.Тази държава е препълнена от психари.

    Коментиран от #40

    08:40 26.08.2026

  • 10 Бате Дони

    11 2 Отговор
    Подлуди всички.

    08:41 26.08.2026

  • 11 ВЕСЕЛЯК

    20 4 Отговор
    Веселяшки новинки от н ай-големата демокрация, дето е в най-големата инфлация.
    Дано все така и занапред да им върви!
    п.п.
    Живея за деня в който Михайловград ще се казва отново Михайловград.

    08:41 26.08.2026

  • 12 Даммммм

    20 2 Отговор
    Изтрещяло племе-само не знам защо светът още ги мисли за най-най-най....

    Коментиран от #41

    08:41 26.08.2026

  • 13 Чепо

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Помислих":

    че в бг кога се събират семейства от по десет човека и не са от боята ...

    08:44 26.08.2026

  • 14 Селянин от Монтана

    17 0 Отговор
    Винаги съм казвал че американците не са хора

    08:45 26.08.2026

  • 15 шаа

    10 0 Отговор
    не мисирки, а лешояди

    08:46 26.08.2026

  • 16 Ама може ли така да ни подвеждате?!

    16 0 Отговор
    Заглавието умишлено е подвеждащо,все едно е станало в нашият град Монтана...!
    А по-надолу,вече пишете ,че е всъщност в...,,американския щат Монтана",което всъщност си е нещо нормално за САЩ...!

    08:47 26.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тръмп!

    10 0 Отговор
    Пийте белина против стреса и няма да се стига до такива убийства...!

    08:49 26.08.2026

  • 19 Симо

    8 0 Отговор
    Към заглавието ако се добави след Монтана - САЩ!!!!!!!!! Щеше да е разбираемо за обикновения читател, че не става въпрос за град със същото име в България!!!!! Само от заглавието си помислих, че и ние вече сме като САЩ. Слава богу още не. Но с тази журналистика и упадъка който гледам повсеместно, скоро, много скоро.

    08:51 26.08.2026

  • 20 ех за малко

    6 0 Отговор
    тъкмо се зарадвах че са намалени циганите в монтана врачанско а то било американско…

    08:51 26.08.2026

  • 21 Да не говорим, че

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Герги":

    Монтана е име на някакъв древен еретик..
    Бог да ги прости!

    08:53 26.08.2026

  • 22 Д-р Ох

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "един":

    Нещо в детството ли?

    08:54 26.08.2026

  • 23 Ааа ми не сме

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Помислих":

    Това в Пенрохан и онези тинейджъри в Пловдив? И ние вече сме се "демократизирали"! И вярваме в "светлото бъдеще на пазарната икономика "! Ама до като вярваме, други откраднаха всичко и държавата ни пропадна.

    08:54 26.08.2026

  • 24 УдоМача

    5 0 Отговор
    В Монтана при леля Лизбиана...

    08:55 26.08.2026

  • 25 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    И аз помислих, че е нашия град Монтана. Толкова ли е трудно да добавите в заглавието щата Монтана? Капанче!

    08:55 26.08.2026

  • 26 Иван

    4 0 Отговор
    След това е изгорил къщата.

    08:55 26.08.2026

  • 27 сън

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "един":

    не те хваща, ако не изръсиш нещо тъпо..но ти не си виновен..на такива като теб още в родилното трябва да правят "лек" ремонт..на тиквата..

    09:01 26.08.2026

  • 28 Ку-ку

    5 0 Отговор
    Абе, списвачи....казвайте, че не е нашата си "Монтана", бе.....не, че е невъзможно и там да се случи поради наличието на много от "братята".... 🤣

    09:02 26.08.2026

  • 29 Име

    4 1 Отговор
    С този клик бейт само показвате колко ви е паднало нивото. Един уважаван новинарски сайт не би си позволил да напише такова заглавие.....

    09:02 26.08.2026

  • 30 санкции

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Герги":

    дават резултат..

    09:02 26.08.2026

  • 31 Олга

    2 8 Отговор
    Русия е страна с висок брой тежки престъпления.
    Независими анализи на данни от съдебните регистри (публикувани от медийната платформа Вёрстка / The Moscow Times) разкриват, че през 2025 г. в Русия са регистрирани 627,9 хиляди тежки и особено тежки престъпления.Това е най-високото ниво за последните 15 години (невиждано от 2010 г. насам).Основният ръст се движи от увеличаването на терористичните и екстремистките престъпления (+10,2% за началото на 2026 г.), както и от престъпления, извършени с използване на оръжия и боеприпаси.3. Регистрирани масови убийства и училищни нападения (2025–2026)
    Официалната хроника (вкл. обобщените данни в Wikipedia: List of mass shootings in Russia) очертава продължаващ проблем с масовите нападения, макар и с по-малко жертви на единичен случай в сравнение с трагедията в „Крокус Сити Хол“ през 2024 г.:

    Коментиран от #32, #35

    09:03 26.08.2026

  • 32 Олга

    2 7 Отговор

    До коментар #31 от "Олга":

    Януари 2025 г.: Масово убийство в село Усохи (Калужка област), където са убити 4 души.
    Април 2025 г.: Масова стрелба в Липная Горка (Ленинградска област) – нападателят Сергей Чемров застрелва 4 души и ранява един.
    Вълна от училищни нападения (началото на 2026 г.): Изследователите отбелязват опасен бум на групови нападения и опити за масови убийства в образователни институции в рамките на само няколко седмици:22 януари 2026 г.:
    Нападение в лицей №37 в Нижнекамск (Татарстан).3 февруари 2026 г.:
    Опит за стрелба с пневматично оръжие в гимназия в Уфа.4 февруари 2026 г.:
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    Стрелба в Аккермановка (Оренбургска област), насочена срещу органите на реда.

    09:04 26.08.2026

  • 33 Айляк

    9 1 Отговор
    Град Билингс, 103 000 души население, Монтана.
    Къща в края на града. Преди седмици родители казват на 44-годишния си син Алън Смит, че трябва да напусне дома им.
    Последва семейно неделно събиране, на което присъстват роднини от четири поколения - от 90-годишна прабаба до 7-годишно момиче.
    Нахлува братото Алън и съвсем оправя нещата по краварски, като накрая предвидливо е издумкал и себе си.
    Разумен чиляк, запазил е присъствие на духа.
    А нашата Монтана е кротичка, добра, най-много у маалата да се сдупчат малко за поддържане на форма, не кат ония диви селяци отвъд големото гьол.

    09:06 26.08.2026

  • 34 Тръмп

    0 1 Отговор
    Остро протестирам срещу екзекуциите на мирно протестиралите срещи ГМО храната!! Ще сезирам ООН и ще вдигна данъци и мита!! Да направим Америка отново велика, на американския континент! Двата самолетоносача вече пътуват да наложат блокада!!

    09:09 26.08.2026

  • 35 Е, кво общо

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Олга":

    Има това с тази статия? Я по-добре пиши, колко милиона тона банани са изяли в Танзания на година и че вие покрайнците също искате да ядете банани! Все Русия ви не дава да станете и вие бананоядни.

    09:10 26.08.2026

  • 36 ...

    4 0 Отговор
    няма страшно в бг 10 членни семейства отдавна не съществуват

    09:10 26.08.2026

  • 37 Реализация

    3 1 Отговор
    Реализация на Американската мечтА.

    09:15 26.08.2026

  • 38 При нашите путинци

    1 1 Отговор
    е ежедневие да си избиват роднините и комшиите.
    Включително по пътищата. На фона на населението в САЩ, бълха ги ухапала. А тук много личи.

    09:17 26.08.2026

  • 39 Тиква

    2 0 Отговор
    Сигурно говориха за външният дълг на краварника .

    09:18 26.08.2026

  • 40 Търновец

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "точка":

    Продължителността на живота на мъжете и жените сравнено между САЩ и РФ е около 11 години в повече при мъжете и около 15 години е повече при жените в полза на САЩ. А Русите убиха много невинни хора в Украйна.

    Коментиран от #42

    09:18 26.08.2026

  • 41 А кого да мислят?

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Даммммм":

    Тивалу.ли?

    09:20 26.08.2026

  • 42 Преди войната

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Търновец":

    Укро хазарите избиха над 14 000 руснаци, понеже не искаха да се подчиняват на превратаджии. Хазарите избиват руснаци.

    09:26 26.08.2026

  • 43 Варна 3

    1 2 Отговор
    По-добре да не съм стъпил в САЩ! Население с оръжие означава "гражданска война". А в Русия пък е още по-опасно, където може насилствено да мобилизират човек за война!

    09:35 26.08.2026

  • 44 в юса е разрешено да се притежават

    0 0 Отговор
    пистолети, пушки и автомати . всеки ходи на лов или да постреля . и 80 процента имат или даже колекционират по 80-90 бройки . както е известно едно оръжие може да се ползва за нападение както и за отбрана . и сега най интересното е че сред всичките 21 масови и серийни убийства и самоубийства няма и една самозащита . потенциална жертва да открие стрелба да отстрани нападателя, да спаси някой . не . няма . ето това е странното . няма логика . 8 срещу един . но измират до крак .

    09:46 26.08.2026