Иран обвини САЩ в икономически тероризъм, американците заплашиха и Китай

Иран изпрати писмо до ООН, в което осъжда заплахите на САЩ да наложат още санкции срещу Ислямската република, наричайки това „акт на държавен и икономически тероризъм“, предаде ДПА, съобщи БТА.
Иранският външен министър Абас Арагчи посочва в писмото, че Вашингтон се опитва да прекъсне законните икономически връзки на Ислямската република с други страни, след като не е успял да постигне целите си по военен път.
Правителството на Доналд Тръмп заяви, че планира налагането на нови санкции, включително срещу търговски партньори на Иран, като целта е страната да бъде икономически изолирана.
Американският министър на финансите Скот Бесънт в понеделник заплаши, че всеки, който поддържа икономически отношения с Иран, ще почувства „цялата сила на САЩ“.
Запитан дали американските санкции могат да бъдат приложени и по отношение на Китай, който е основният купувач на ирански петрол, Бесънт заяви, че никой не трябва да се съмнява в решителността на Вашингтон.
Арагчи подчертава в писмото, което е адресирано до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, Съвета за сигурност и страните членки на световната организация, че целта на санкциите е да се навреди на цивилното население, като се ограничи достъпът му до храна, лекарства, медицинско оборудване, енергия и други жизненоважни стоки и услуги.
Иранският външен министър призовава Съвета за сигурност и страните членки на ООН да осъдят и отхвърлят „едностранните принудителни мерки и вторичните санкции“ на САЩ. Освен това Арагчи апелира държавите да не спазват ограничителните мерки, а Вашингтон – да престане да притиска трети страни да прекратяват търговските си връзки с Иран.
Китай разкритикува отправените от САЩ заплахи за налагането на санкции и посочи, че икономическа война няма да доведе до решение, а само ще задълбочи конфликтите и ще наруши световния финансов ред.
"Новите секторни санкции са насочени към пет от най-важните жизнени артерии на Иран, които страната използва в други държави: цифрови активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване", заяви Бесънт на пресконференция. Кампанията, наречена "Операция "Икономически парий", цели да прекъсне източниците на приходи за могъщия Корпус на гвардейците на ислямската революция и да принуди Техеран да направи отстъпки, включително да отвори Ормузкия проток.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 авантгард
Е, няма да стане, но пасаран.
Заплахи размятат... ха!
Коментиран от #12
07:26 27.08.2026
3 Някой
07:30 27.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бай Дони
07:50 27.08.2026
7 Kaлпазанин
07:57 27.08.2026
8 Всякакъв терорист е САЩ
07:59 27.08.2026
9 Плашат Китай,
Коментиран от #17
08:02 27.08.2026
10 икономическа война
Коментиран от #13
08:02 27.08.2026
11 СЛОНА
08:02 27.08.2026
12 Путин многоходовия
До коментар #2 от "авантгард":Псулер вчера заплаши страните от НАТО, че ще започне директен обстрел по западните заводи за производство на оръжия в Украйна. На 5тата година от началото на войната.
Може ли някоя копейка да обясни що за военни действия водеще досега малкото таксиджийче целейки само складовете? И защо? Благодаря
Коментиран от #18
08:15 27.08.2026
13 оня с коня
До коментар #10 от "икономическа война":точно така - обясни го това на иранците че САЩ са фалирали и не са в състояние да водят никакви иконом. войни,щото в момента са доста разтревожени.Нещо повече - какво го бърка Иран СЪЩО на наложи Икономически санкции на фалиралите САЩ?Не са решили - не са го направили!
08:19 27.08.2026
14 тромб
08:19 27.08.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
08:23 27.08.2026
16 ПЪЛЕН БОЙКОТ НА САЩ
08:52 27.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мъжки
До коментар #12 от "Путин многоходовия":Като не ти е ясна войната и политиката не се бутай при батковците.Това че имаш шофьорска книжка не означава че разбираш от копейки и Путлер.
09:02 27.08.2026
19 Дзак
09:06 27.08.2026