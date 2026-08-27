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Иран обвини САЩ в икономически тероризъм, американците заплашиха и Китай
  Тема: Иранската криза

Иран обвини САЩ в икономически тероризъм, американците заплашиха и Китай

27 Август, 2026 07:19 2 382 19

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  • абас арагчи

Вашингтон се опитва да прекъсне законните икономически връзки на Ислямската република с други страни, обяви Техеран

Иран обвини САЩ в икономически тероризъм, американците заплашиха и Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран изпрати писмо до ООН, в което осъжда заплахите на САЩ да наложат още санкции срещу Ислямската република, наричайки това „акт на държавен и икономически тероризъм“, предаде ДПА, съобщи БТА.

Иранският външен министър Абас Арагчи посочва в писмото, че Вашингтон се опитва да прекъсне законните икономически връзки на Ислямската република с други страни, след като не е успял да постигне целите си по военен път.

Правителството на Доналд Тръмп заяви, че планира налагането на нови санкции, включително срещу търговски партньори на Иран, като целта е страната да бъде икономически изолирана.

Американският министър на финансите Скот Бесънт в понеделник заплаши, че всеки, който поддържа икономически отношения с Иран, ще почувства „цялата сила на САЩ“.

Запитан дали американските санкции могат да бъдат приложени и по отношение на Китай, който е основният купувач на ирански петрол, Бесънт заяви, че никой не трябва да се съмнява в решителността на Вашингтон.

Арагчи подчертава в писмото, което е адресирано до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, Съвета за сигурност и страните членки на световната организация, че целта на санкциите е да се навреди на цивилното население, като се ограничи достъпът му до храна, лекарства, медицинско оборудване, енергия и други жизненоважни стоки и услуги.

Иранският външен министър призовава Съвета за сигурност и страните членки на ООН да осъдят и отхвърлят „едностранните принудителни мерки и вторичните санкции“ на САЩ. Освен това Арагчи апелира държавите да не спазват ограничителните мерки, а Вашингтон – да престане да притиска трети страни да прекратяват търговските си връзки с Иран.

Китай разкритикува отправените от САЩ заплахи за налагането на санкции и посочи, че икономическа война няма да доведе до решение, а само ще задълбочи конфликтите и ще наруши световния финансов ред.

"Новите секторни санкции са насочени към пет от най-важните жизнени артерии на Иран, които страната използва в други държави: цифрови активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване", заяви Бесънт на пресконференция. Кампанията, наречена "Операция "Икономически парий", цели да прекъсне източниците на приходи за могъщия Корпус на гвардейците на ислямската революция и да принуди Техеран да направи отстъпки, включително да отвори Ормузкия проток.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 авантгард

    50 7 Отговор
    Отдавна фалиралите сащ, чийто дълг наскоро надхвърли 40 трилиона талера, искат да съсипват други държави.
    Е, няма да стане, но пасаран.
    Заплахи размятат... ха!

    Коментиран от #12

    07:26 27.08.2026

  • 3 Някой

    53 8 Отговор
    Тръмп да тръгва да плаши Китай със санкции заради Иран....??? Май наистина е в по-лошо състояние и от Байдън...

    07:30 27.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бай Дони

    35 6 Отговор
    Води държавата си смело към фалит. Падне ли петро долара заминава.

    07:50 27.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    27 5 Отговор
    Взе да става хладно ,клоуна да не е заплашил и слънцето със санкции ,и формирайте за такива новини бря

    07:57 27.08.2026

  • 8 Всякакъв терорист е САЩ

    28 4 Отговор
    Не само икономически. И ядрен и всякакъв. И е спонсор на тероризъм и военнопрестъпник и съучастник в геноцид ....

    07:59 27.08.2026

  • 9 Плашат Китай,

    28 4 Отговор
    Плашат и Русия... Ама Иран им видя сметката! И с Китай да внимават много. Че достатъчно е Си да намигне на оня Ким от С.К. и оня да ги е запукал с онези дългите тръби по 20 метра. Хегемонията им умре вече. И доларът също вече отива на кино. Имало там "трилионери", от борсите и ала бала? Ако събера от тавана останалите от баба ми всички вестници и напиша на всеки "100 долара" и аз ставам "трилионер"! Те така и сащиянците стават "трилионери"!

    Коментиран от #17

    08:02 27.08.2026

  • 10 икономическа война

    23 5 Отговор
    Може да води богата държава а не фалирала като САЩ

    Коментиран от #13

    08:02 27.08.2026

  • 11 СЛОНА

    22 3 Отговор
    КИТАЙ НЕМА ДА МУ ПРОСТИ ,НЕМА ДА ИМА ВРЕМЕ ДА МУ КАЖАТ БОГ ДА ГО ПРОСТИ...

    08:02 27.08.2026

  • 12 Путин многоходовия

    1 21 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Псулер вчера заплаши страните от НАТО, че ще започне директен обстрел по западните заводи за производство на оръжия в Украйна. На 5тата година от началото на войната.
    Може ли някоя копейка да обясни що за военни действия водеще досега малкото таксиджийче целейки само складовете? И защо? Благодаря

    Коментиран от #18

    08:15 27.08.2026

  • 13 оня с коня

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "икономическа война":

    точно така - обясни го това на иранците че САЩ са фалирали и не са в състояние да водят никакви иконом. войни,щото в момента са доста разтревожени.Нещо повече - какво го бърка Иран СЪЩО на наложи Икономически санкции на фалиралите САЩ?Не са решили - не са го направили!

    08:19 27.08.2026

  • 14 тромб

    3 8 Отговор
    ако китайците не спрат да подкрепят Иран, реката Хуанхъ ще бъде прекръстена на Тръмп, а Яндзъ на Америка!

    08:19 27.08.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор
    "Колумбе, йебием ти откритието!"😉

    08:23 27.08.2026

  • 16 ПЪЛЕН БОЙКОТ НА САЩ

    2 1 Отговор
    Както на Русия. И те ще рухнат. Та всичко ли си произвеждат сами нямат ли внос. И НАЙ ВАЖНО ЗАЩО ПОДДЪРЖАТЕ ЕДНА ФАЛИРАЛА ДЪРЖАВА СЪС ДЪЛГ ВЪВ СТОТИЦИ ТРИЛИОНИ.

    08:52 27.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мъжки

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Путин многоходовия":

    Като не ти е ясна войната и политиката не се бутай при батковците.Това че имаш шофьорска книжка не означава че разбираш от копейки и Путлер.

    09:02 27.08.2026

  • 19 Дзак

    0 0 Отговор
    Морето е разбъркано, водата топла, приятно за плуване на завет, зад скалите на носа.

    09:06 27.08.2026

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