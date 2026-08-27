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Левски излезе с позиция веднага след загубата от АЕК

Левски излезе с позиция веднага след загубата от АЕК

27 Август, 2026 06:50 599 3

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  • шампионска лига

От лагера на столичани подчертаха, че въпреки болезнения резултат на реванша под Акропола, натрупаният опит и силните европейски вечери през последните два месеца са поставили стабилна основа за развитието на тима

Левски излезе с позиция веднага след загубата от АЕК - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски излезе с официална позиция броени минути след тежката загуба с 0:4 от АЕК в Атина, която сложи край на надеждите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. От лагера на столичани подчертаха, че въпреки болезнения резултат на реванша под Акропола, натрупаният опит и силните европейски вечери през последните два месеца са поставили стабилна основа за развитието на тима.

Ето какво написаха от клуба:

"Загубата днес не може да заличи емоциите от невероятното „синьо“ лято, което преживяхме. Изиграхме 8 мача в Шампионската лига, които ни дадоха безценен опит, вдигнаха нивото ни като отбор. Беше емоционален път, който изминахме заедно. И това дори не е краят му - тепърва ни чака „синя“ есен и зима в Лига Европа! Благодарим ви за изумителната подкрепа!"


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  • 1 анонимен

    0 0 Отговор
    Каква Европа чакат? АЕК не можаха да бият...

    06:59 27.08.2026

  • 2 Лост

    0 0 Отговор
    Трябва да вземат пример от Сабах.Отбор на 9 години, който отстраниха миналата година.Тогава играха ЛЕ,оставиха за треньор Дамбраускас,запазиха си отбора и наградиха.Сега ще играят в ШЛ.И малко по скромно да го дават.Миналата седмица ЦСКА били размазани от някакво островно отборче.Островно ама взе суперкупата на Гърция.

    07:04 27.08.2026

  • 3 Ганьо

    0 0 Отговор
    Те се знаят колко струват, позицията за загубата предварително написана, чакаше се само да приключи боя..

    07:05 27.08.2026

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