Стана ясно кога Левски ще научи съперниците си в Лига Европа

Българският шампион Левски ще играе в Лига Европа, след като отпадна на плейофите в Шампионската лига. Тимът на Хулио Веласкес отстъпи с 0:4 срещу АЕК в Атина и така ще се задоволи с участие в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир.

Левски ще разбере имената на съперниците си в основната фаза на Лига Европа в петък следобед. Жребият за турнира ще се проведе в централата на УЕФА в Нион и е насрочен за 14:00 часа.

„Сините“ ще изиграят общо осем мача в основната фаза на надпреварата. Кампанията им ще започне на 16 или 17 септември, а последният двубой е предвиден за 28 януари догодина.

Левски ще бъде поставен в четвърта урна. Форматът предвижда българският тим да се изправи срещу по два отбора от всяка от четирите урни.

Пълният състав на участниците в основната фаза ще бъде окончателно оформен след края на всички реванши от плейофния кръг в четвъртък.