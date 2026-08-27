Стана ясно кога Левски ще научи съперниците си в Лига Европа

Българският шампион Левски ще играе в Лига Европа, след като отпадна на плейофите в Шампионската лига. Тимът на Хулио Веласкес отстъпи с 0:4 срещу АЕК в Атина и така ще се задоволи с участие в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир.
Левски ще разбере имената на съперниците си в основната фаза на Лига Европа в петък следобед. Жребият за турнира ще се проведе в централата на УЕФА в Нион и е насрочен за 14:00 часа.
„Сините“ ще изиграят общо осем мача в основната фаза на надпреварата. Кампанията им ще започне на 16 или 17 септември, а последният двубой е предвиден за 28 януари догодина.
Левски ще бъде поставен в четвърта урна. Форматът предвижда българският тим да се изправи срещу по два отбора от всяка от четирите урни.
Пълният състав на участниците в основната фаза ще бъде окончателно оформен след края на всички реванши от плейофния кръг в четвъртък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ний ша Ва упрайм
07:29 27.08.2026
2 Kрум
07:42 27.08.2026
3 Така е
08:01 27.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Красимир Петров
08:16 27.08.2026