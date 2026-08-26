АЕК Атина разби Левски с 4:0 и изпепели мечтата на "сините" за групите на Шампионската лига.

Все пак за българите остава утехата, че продължават в далеч по-достъпния турнир Лига Европа, където ще играят поне до януари.

На старта Хулио Веласкес заложина същите 11 играчи, които започнаха и мача в София, завършил 0:0.

Последва обаче вихрено начало за АЕК и още в 1-ата минута Ловро Майер проби по десния фланг и навлезе към вътрешността на терена, след което стреля от границата на пеналтерията, но Светослав Вуцов спаси с крак.

В 7-ата минута Левски се пропука пред агресивното начало на домакините. Сръбската звезда на "жълто-черните" Лука Йович вкара майсторски гол с глава след центриране от десния фланг.

За съжаление"жълто-черните" удвоиха в 12-ата минута. След сериозно разбъркване в пеналтерията на Левски, дошло след центриране от корнер, Барнабаш Варга се озова очи в очи с Вуцов и не пропусна от воле.

Задачата на Левски стана почти невъзномжна в 29-ата минута, когато домакините отбелязаха трето попадение. Майер центрира от ъглов удар, а Варга се извиси и стреля с глава. Вуцов не се намеси убедително и топката попадна в мрежата на Левски за трети път.

Две минути по-късно домакините можеха да стигнат и до четвърти гол. Майер стреля, но ударът му попадна на пътя на Койта, който се озова сам срещу вратаря на "сините". Опитът на крилото бе неточен и премина покрай левия страничен стълб.

В 34-ата минута Левски създаде най-опасния си шанс от началото на мача. Йович загуби топката в близост до собственото си наказателното поле. Алдаир стреля от дистанция, но опитът му премина покрай десния страничен стълб.

Две минути по-късно "сините" имаха още едно положение. Евертон Бала центрира, а Кристиан Димитров бе пръв, но изстрелът на капитана на Левски премина покрай гредата.

След почивката в 46-ата минута отборът на Веласкес стигна до първия си точен удар в мача. Опитът на Евертон Бала от границата на наказателното поле не затрудни Томаш Стракоша. Малко след това изстрел на Майкон премина покрай вратата.

В 55-ата минута всичко свърши. Гръцкият отбор получи дузпа след нарушение на Алдаир срещу Варга. С изпълнението на 11-метровия наказателен удар се нагърби Марин. Изстрелът на румънеца не бе добър, като бе насочен към центъра на вратата, но Вуцов не успя да спаси.

10 минути по-късно положението можеше да стане още по-тежко за Левски. Майер изпълни корнер вляво от вратата на Вуцов. Центрирането се превърна в удар и срещна левия страничен стълб.

В 85-ата минута "сините" направиха много красива атака, която завърши с удар на Мазир Сула и с майсторско спасявана на Томас Стракоша, но футболист на гостите бе и в положение на засада.

АЕК - ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:

АЕК: 1. Стракоша, 12. Рота, 2. Мукуди, 44. Релвас, 3. Пилиос, 14. Маер, 18. Марин, 6. Кайринен, 11. Койта, 25. Варга, 9. Йович

Левски: 92. Вуцов, 20. Сентейес, 31. Серафимов, 50. Димитров, 21. Алдаир, 3. Майкон, 19. Мубаарик, 35. Сержиньо, 17. Бала, 11. Око-Флекс, 7. Рейналдо

Стадион: "Света София", Атина

Главен съдия: Клеман Тюрпен