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АЕК Атина разби Левски

АЕК Атина разби Левски

26 Август, 2026 23:57 1 103 46

  • левски-
  • аек атина-
  • шампионска лига-
  • футбол

Гръцкият тим изпусна исторически разгром

АЕК Атина разби Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

АЕК Атина разби Левски с 4:0 и изпепели мечтата на "сините" за групите на Шампионската лига.

Все пак за българите остава утехата, че продължават в далеч по-достъпния турнир Лига Европа, където ще играят поне до януари.

АЕК Атина разби Левски

На старта Хулио Веласкес заложина същите 11 играчи, които започнаха и мача в София, завършил 0:0.

Последва обаче вихрено начало за АЕК и още в 1-ата минута Ловро Майер проби по десния фланг и навлезе към вътрешността на терена, след което стреля от границата на пеналтерията, но Светослав Вуцов спаси с крак.

В 7-ата минута Левски се пропука пред агресивното начало на домакините. Сръбската звезда на "жълто-черните" Лука Йович вкара майсторски гол с глава след центриране от десния фланг.

АЕК Атина разби Левски

За съжаление"жълто-черните" удвоиха в 12-ата минута. След сериозно разбъркване в пеналтерията на Левски, дошло след центриране от корнер, Барнабаш Варга се озова очи в очи с Вуцов и не пропусна от воле.

Задачата на Левски стана почти невъзномжна в 29-ата минута, когато домакините отбелязаха трето попадение. Майер центрира от ъглов удар, а Варга се извиси и стреля с глава. Вуцов не се намеси убедително и топката попадна в мрежата на Левски за трети път.

Две минути по-късно домакините можеха да стигнат и до четвърти гол. Майер стреля, но ударът му попадна на пътя на Койта, който се озова сам срещу вратаря на "сините". Опитът на крилото бе неточен и премина покрай левия страничен стълб.

АЕК Атина разби Левски

В 34-ата минута Левски създаде най-опасния си шанс от началото на мача. Йович загуби топката в близост до собственото си наказателното поле. Алдаир стреля от дистанция, но опитът му премина покрай десния страничен стълб.

Две минути по-късно "сините" имаха още едно положение. Евертон Бала центрира, а Кристиан Димитров бе пръв, но изстрелът на капитана на Левски премина покрай гредата.

След почивката в 46-ата минута отборът на Веласкес стигна до първия си точен удар в мача. Опитът на Евертон Бала от границата на наказателното поле не затрудни Томаш Стракоша. Малко след това изстрел на Майкон премина покрай вратата.

АЕК Атина разби Левски

В 55-ата минута всичко свърши. Гръцкият отбор получи дузпа след нарушение на Алдаир срещу Варга. С изпълнението на 11-метровия наказателен удар се нагърби Марин. Изстрелът на румънеца не бе добър, като бе насочен към центъра на вратата, но Вуцов не успя да спаси.

10 минути по-късно положението можеше да стане още по-тежко за Левски. Майер изпълни корнер вляво от вратата на Вуцов. Центрирането се превърна в удар и срещна левия страничен стълб.

В 85-ата минута "сините" направиха много красива атака, която завърши с удар на Мазир Сула и с майсторско спасявана на Томас Стракоша, но футболист на гостите бе и в положение на засада.

АЕК Атина разби Левски

АЕК - ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:

АЕК: 1. Стракоша, 12. Рота, 2. Мукуди, 44. Релвас, 3. Пилиос, 14. Маер, 18. Марин, 6. Кайринен, 11. Койта, 25. Варга, 9. Йович

Левски: 92. Вуцов, 20. Сентейес, 31. Серафимов, 50. Димитров, 21. Алдаир, 3. Майкон, 19. Мубаарик, 35. Сержиньо, 17. Бала, 11. Око-Флекс, 7. Рейналдо

Стадион: "Света София", Атина
Главен съдия: Клеман Тюрпен


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ицо от Подуяне

    49 1 Отговор
    Благодарим на великия АЕК, че уважи отбора ни и не ни вкара 10 гола.

    23:59 26.08.2026

  • 2 Не знам

    38 1 Отговор
    голям бой беше.

    23:59 26.08.2026

  • 3 петарка

    41 1 Отговор
    Подуенци трябва да са доволни, мачът отиваше към разгром-петарка и дори повече.

    00:00 27.08.2026

  • 4 а стига бе

    12 1 Отговор
    Направиха всичко възможно, за да не натрупам имане.

    00:00 27.08.2026

  • 5 Аноним

    29 5 Отговор
    Е сини лумпени как ееее

    00:00 27.08.2026

  • 6 с. Подуене, Софийско

    29 3 Отговор
    Утре ще има всенародни тържества, че Лефски са паднали с достойното 4:0.Реално бе двойно-8:0.Браво Нулио, Браво Веласкес!

    00:02 27.08.2026

  • 7 Мимч

    18 5 Отговор
    Истината е че АЕК са по добри,но е истина и ,че Левски беше много уплашен.Вина има и Вуцов за два гола,първия и третия.Хайде успех в другия турнир.Дано си извадят поуките....

    00:02 27.08.2026

  • 8 Павел

    10 12 Отговор
    не е гледал мача. Левски бяха по-добри, ама съдията свири за гърците.

    00:02 27.08.2026

  • 9 Някой

    12 2 Отговор
    Преди мача казах, че вторият няма да има общо, че предният им бе първи мач. Но не очаквах такъв резултат и давах някакви шансове на Левски. Очаквах да се случи като с ЦСКА 1948 с Панатинайкос и тоталната доминация на вторите втория мач, но ако не бе грешката на вратаря можеше да си стигнат до дузпи.
    Левски бе странно зле на високи топки - и втория гол след сваляне с глава. Третия гол е по вина и на Вуцов, а и първият по-добър вратар можеше да спаси - високо но в центъра хоризонтално. Направи и пак грешка при пас. Дузпа според мен нямаше - топката реално не бе вече негова, а си заложи крака на пътя на защитаващият.
    Още преди срещата казах, че може да се окаже, че 3 наши отбора са отпаднали от гръцки. Преди такава разлика нямаше. ОФИ изглеждаше много много по-зле от АЕК и Панатинайкос, но нашите не вдъхват доверие.

    00:03 27.08.2026

  • 10 Вуцов:

    25 0 Отговор
    И рибар съм, и ловец съм.И на Левски съм вратар.

    00:03 27.08.2026

  • 11 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    На вторият етаж ни превъзхождаха.Взимаха всяка висока топка.

    00:04 27.08.2026

  • 12 Хаха

    35 2 Отговор
    Заглавието трябва да е:
    Летящите в облаците чуждоземни неможачи на шиши и таки, незнайно защо наричащи се ПФК Левски София, бяха брутално приземени в Атина...

    00:04 27.08.2026

  • 13 ЦСКАР

    15 2 Отговор
    Дано ЦСКА утре победи другите гърци.А тези които са за гърците,даже и ЦСКА да отпадне няма да станете нито по-умни нито по-щастливи!

    00:04 27.08.2026

  • 14 Имах лошото предчувствие

    10 4 Отговор
    Че Левски ще бие. За радост не се оправда.

    00:05 27.08.2026

  • 15 Цесекар съм ,

    22 1 Отговор
    Ама айде да не се гавриме ...

    Коментиран от #19

    00:07 27.08.2026

  • 16 УЕСКИ... Оуе

    11 4 Отговор
    Оуе.. Оуе.. Оуе.. Два рейса ТСИГАНИ... УЕСКИ.. Оуе...

    00:07 27.08.2026

  • 17 Без злоба и обиди

    16 1 Отговор
    А да се обединим и да помогнем на България да има пак национали както при соца. Винаги съм писал че този отбор със ръководство от мутри и подпомаган от съдии бфс и със много късмет рано или късно ще се издъни. И стана за смях днес това го пише левскар от 61 ГОДИНИ.. Къде сте 1914 ИИИ защо не ПИШИТЕ.

    00:10 27.08.2026

  • 18 Ето какво написаха от клуба

    2 8 Отговор
    "Загубата днес не може да заличи емоциите от невероятното „синьо“ лято, което преживяхме. Изиграхме 8 мача в Шампионската лига, които ни дадоха безценен опит, вдигнаха нивото ни като отбор. Беше емоционален път, който изминахме заедно. И това дори не е краят му - тепърва ни чака „синя“ есен и зима в Лига Европа! Благодарим ви за изумителната подкрепа!"

    00:10 27.08.2026

  • 19 ДиДо Д

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Цесекар съм ,":

    Цесекарите утре почват 3 гола пасив 😆

    Коментиран от #23

    00:11 27.08.2026

  • 20 Оооо

    17 0 Отговор
    Не им е мястото на сините в шампионската лига. Това е. И като че ли и в лига Европа не им е мястото, но да видим. Много суперлативи се изговориха, но гърците ги свалиха на земята.

    00:13 27.08.2026

  • 21 Айде

    19 0 Отговор
    от утре малко по-скромничко, по-тихичко, по земничко. Този скок беше без парашут, много боли.

    00:14 27.08.2026

  • 22 Лост

    2 0 Отговор
    Сутринта пожелах на Левски да направят това което направиха ЦСКА срещу Макаби като гости.Левски и айде бре нещо ме репликираха и им казах какво се случи с едни други като тях ,след като прокълнах Левски тогава.Нещо не ги виждам сред коментиращите сега.

    00:14 27.08.2026

  • 23 Цесекар съм ,

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "ДиДо Д":

    Е , все пак е актив ..

    00:14 27.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Любо

    16 3 Отговор
    Никой не го интересуват терзанията на мутренския отбор наречен незнайно защо на Левски!!!

    Коментиран от #46

    00:16 27.08.2026

  • 26 Антонио Ресио Матаморос

    2 3 Отговор
    1948 - измекяри. :)

    00:16 27.08.2026

  • 27 Мим

    3 15 Отговор
    Реалният резултат е 1:0 за АЕК.ПЪРВИЯ И ТРЕТИЯ ГОЛ СА ВРАТАРСКИ,А ЧЕТВЪРТИЯ Е ИЗМУСЛЕНА ДУЗПА...

    Коментиран от #29, #31, #32, #37

    00:18 27.08.2026

  • 28 Това

    14 0 Отговор
    си беше много тежък побой след който пациента остава в будна кома за дълго време.

    00:21 27.08.2026

  • 29 Има ни пак

    12 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мим":

    Глупости говориш. На таблото пише 4:0. Какъв е тоя измислен разбор, който правиш?

    00:25 27.08.2026

  • 30 Васил

    6 0 Отговор
    Всички български мафиоти и хазартни босове си имат по един футболен отбор, по който стадото да блее.

    00:25 27.08.2026

  • 31 Тоест

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мим":

    не се зачитат, така ли?

    00:26 27.08.2026

  • 32 Реалният

    9 2 Отговор

    До коментар #27 от "Мим":

    резултат е 6-7:0 за АЕК !

    00:27 27.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гледах

    6 1 Отговор
    Един образ с тениска 1914 , пие узо, играе синтаксис и плаче.. Пък то, мач имало...

    00:33 27.08.2026

  • 36 За сините

    5 0 Отговор
    Както е казал техният идол Адолф: ако победиш, не е нужно да се обясняваш; ако пък си победен, по-добре е да не си там, за да даваш обяснения.

    00:33 27.08.2026

  • 37 Улав

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мим":

    И като се събуди ръцете у щепсело

    00:35 27.08.2026

  • 38 Общо взето изиграхме добър мач,

    4 3 Отговор
    но липсата на малшанс се оказа фатална !

    00:40 27.08.2026

  • 39 Логично

    6 1 Отговор
    Левски е едно селско отборче. Дължат милиони, стадиона им е обор, играчите им негри от джунглата. Левски!?! Позор.

    00:41 27.08.2026

  • 40 Дика

    1 1 Отговор
    Като развърже кесията собственика на Левски и купи футболисти като тези на АЕК, както го е направил гръцкия бос, ще играят в Шампионска лига, иначе няма как да стане. Първо даваш, после печелиш и досега вече трябваше да се е случило. Ония излизат с двама класни нападатели, ние излизаме фалшива деветка, имаме един в лазарета от половин година и един дето се води уж централен нападател и вкарва веднъж по гол на 5-6 мача, а даже и не го пускат титуляр. Досега отдавна отборът трябваше сериозно да е подсилен, отделно днес и защитата с вратаря беше заспала.

    00:42 27.08.2026

  • 41 На това

    4 1 Отговор
    се вика да се прибереш с пълна кошница. Великите шампиони. Че се били представили достойно. Смех братеее смех.

    00:44 27.08.2026

  • 42 Софиянец

    4 0 Отговор
    Бездарници! Само позорите името на Апостола!

    00:51 27.08.2026

  • 43 Боримиров

    2 0 Отговор
    Няма ги нашите съдии 😪

    00:51 27.08.2026

  • 44 Къци

    2 0 Отговор
    Още помня когато БАТКО ни стана татко. А вие?

    00:52 27.08.2026

  • 45 САЩисан русофил

    2 0 Отговор
    Ама нали собственика е руснак,дето краде бг

    00:56 27.08.2026

  • 46 1914

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Любо":

    Много преди комунистическата чума да се насади в България и ватнишкият дефицит да обсеби учудващо голяма част от българите. Жалко (:

    01:00 27.08.2026

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