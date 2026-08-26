АЕК Атина разби Левски с 4:0 и изпепели мечтата на "сините" за групите на Шампионската лига.
Все пак за българите остава утехата, че продължават в далеч по-достъпния турнир Лига Европа, където ще играят поне до януари.
На старта Хулио Веласкес заложина същите 11 играчи, които започнаха и мача в София, завършил 0:0.
Последва обаче вихрено начало за АЕК и още в 1-ата минута Ловро Майер проби по десния фланг и навлезе към вътрешността на терена, след което стреля от границата на пеналтерията, но Светослав Вуцов спаси с крак.
В 7-ата минута Левски се пропука пред агресивното начало на домакините. Сръбската звезда на "жълто-черните" Лука Йович вкара майсторски гол с глава след центриране от десния фланг.
За съжаление"жълто-черните" удвоиха в 12-ата минута. След сериозно разбъркване в пеналтерията на Левски, дошло след центриране от корнер, Барнабаш Варга се озова очи в очи с Вуцов и не пропусна от воле.
Задачата на Левски стана почти невъзномжна в 29-ата минута, когато домакините отбелязаха трето попадение. Майер центрира от ъглов удар, а Варга се извиси и стреля с глава. Вуцов не се намеси убедително и топката попадна в мрежата на Левски за трети път.
Две минути по-късно домакините можеха да стигнат и до четвърти гол. Майер стреля, но ударът му попадна на пътя на Койта, който се озова сам срещу вратаря на "сините". Опитът на крилото бе неточен и премина покрай левия страничен стълб.
В 34-ата минута Левски създаде най-опасния си шанс от началото на мача. Йович загуби топката в близост до собственото си наказателното поле. Алдаир стреля от дистанция, но опитът му премина покрай десния страничен стълб.
Две минути по-късно "сините" имаха още едно положение. Евертон Бала центрира, а Кристиан Димитров бе пръв, но изстрелът на капитана на Левски премина покрай гредата.
След почивката в 46-ата минута отборът на Веласкес стигна до първия си точен удар в мача. Опитът на Евертон Бала от границата на наказателното поле не затрудни Томаш Стракоша. Малко след това изстрел на Майкон премина покрай вратата.
В 55-ата минута всичко свърши. Гръцкият отбор получи дузпа след нарушение на Алдаир срещу Варга. С изпълнението на 11-метровия наказателен удар се нагърби Марин. Изстрелът на румънеца не бе добър, като бе насочен към центъра на вратата, но Вуцов не успя да спаси.
10 минути по-късно положението можеше да стане още по-тежко за Левски. Майер изпълни корнер вляво от вратата на Вуцов. Центрирането се превърна в удар и срещна левия страничен стълб.
В 85-ата минута "сините" направиха много красива атака, която завърши с удар на Мазир Сула и с майсторско спасявана на Томас Стракоша, но футболист на гостите бе и в положение на засада.
АЕК - ЛЕВСКИ 0:0
Стартови състави:
АЕК: 1. Стракоша, 12. Рота, 2. Мукуди, 44. Релвас, 3. Пилиос, 14. Маер, 18. Марин, 6. Кайринен, 11. Койта, 25. Варга, 9. Йович
Левски: 92. Вуцов, 20. Сентейес, 31. Серафимов, 50. Димитров, 21. Алдаир, 3. Майкон, 19. Мубаарик, 35. Сержиньо, 17. Бала, 11. Око-Флекс, 7. Рейналдо
Стадион: "Света София", Атина
Главен съдия: Клеман Тюрпен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ицо от Подуяне
23:59 26.08.2026
2 Не знам
23:59 26.08.2026
3 петарка
00:00 27.08.2026
4 а стига бе
00:00 27.08.2026
5 Аноним
00:00 27.08.2026
6 с. Подуене, Софийско
00:02 27.08.2026
7 Мимч
00:02 27.08.2026
8 Павел
00:02 27.08.2026
9 Някой
Левски бе странно зле на високи топки - и втория гол след сваляне с глава. Третия гол е по вина и на Вуцов, а и първият по-добър вратар можеше да спаси - високо но в центъра хоризонтално. Направи и пак грешка при пас. Дузпа според мен нямаше - топката реално не бе вече негова, а си заложи крака на пътя на защитаващият.
Още преди срещата казах, че може да се окаже, че 3 наши отбора са отпаднали от гръцки. Преди такава разлика нямаше. ОФИ изглеждаше много много по-зле от АЕК и Панатинайкос, но нашите не вдъхват доверие.
00:03 27.08.2026
10 Вуцов:
00:03 27.08.2026
11 Последния Софиянец
00:04 27.08.2026
12 Хаха
Летящите в облаците чуждоземни неможачи на шиши и таки, незнайно защо наричащи се ПФК Левски София, бяха брутално приземени в Атина...
00:04 27.08.2026
13 ЦСКАР
00:04 27.08.2026
14 Имах лошото предчувствие
00:05 27.08.2026
15 Цесекар съм ,
Коментиран от #19
00:07 27.08.2026
16 УЕСКИ... Оуе
00:07 27.08.2026
17 Без злоба и обиди
00:10 27.08.2026
18 Ето какво написаха от клуба
00:10 27.08.2026
19 ДиДо Д
До коментар #15 от "Цесекар съм ,":Цесекарите утре почват 3 гола пасив 😆
Коментиран от #23
00:11 27.08.2026
20 Оооо
00:13 27.08.2026
21 Айде
00:14 27.08.2026
22 Лост
00:14 27.08.2026
23 Цесекар съм ,
До коментар #19 от "ДиДо Д":Е , все пак е актив ..
00:14 27.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Любо
Коментиран от #46
00:16 27.08.2026
26 Антонио Ресио Матаморос
00:16 27.08.2026
27 Мим
Коментиран от #29, #31, #32, #37
00:18 27.08.2026
28 Това
00:21 27.08.2026
29 Има ни пак
До коментар #27 от "Мим":Глупости говориш. На таблото пише 4:0. Какъв е тоя измислен разбор, който правиш?
00:25 27.08.2026
30 Васил
00:25 27.08.2026
31 Тоест
До коментар #27 от "Мим":не се зачитат, така ли?
00:26 27.08.2026
32 Реалният
До коментар #27 от "Мим":резултат е 6-7:0 за АЕК !
00:27 27.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Гледах
00:33 27.08.2026
36 За сините
00:33 27.08.2026
37 Улав
До коментар #27 от "Мим":И като се събуди ръцете у щепсело
00:35 27.08.2026
38 Общо взето изиграхме добър мач,
00:40 27.08.2026
39 Логично
00:41 27.08.2026
40 Дика
00:42 27.08.2026
41 На това
00:44 27.08.2026
42 Софиянец
00:51 27.08.2026
43 Боримиров
00:51 27.08.2026
44 Къци
00:52 27.08.2026
45 САЩисан русофил
00:56 27.08.2026
46 1914
До коментар #25 от "Любо":Много преди комунистическата чума да се насади в България и ватнишкият дефицит да обсеби учудващо голяма част от българите. Жалко (:
01:00 27.08.2026