"ЦРУ предупредило Владимир Путин: Знаем какво имате предвид, по-добре не го правете"

Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" (WSJ) разсъждава върху възможните причини за посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва.
Американските медии съобщават за това пътуване, позовавайки се на информирани източници, като тази информация не е потвърдена официално.
Авторите на статията пишат, позовавайки се на източници, че САЩ са получили разузнавателни данни, според които Русия се намира в ранните етапи на подготовка за мобилизация и планира да провери решимостта на НАТО.
"Анализаторите казват, че Ратклиф може да се срещне с руския президент Владимир Путин, за да му отправи предупреждение", се посочва в статията.
Вестникът цитира бившата заместник-директорка на американското разузнаване Бет Санър: "Вероятно целта е да се каже: "Знаем какво имате предвид, по-добре не го правете".
Подобна версия изказа и коментаторът на вестник "Sunday Times" и бивш дипломатически кореспондент на Би-Би-Си Марк Урбан, който свързваше визитата с възможна заплаха от страна на Москва към Балтийските държави.
Според Санър "може да става дума и за примирие с Иран и включването на още някого в преговорите". По-конкретно, бившата американска държавна служителка смята, че Рaтклиф вероятно ще говори за подкрепата, която Кремъл оказва на Иран — на фона на налагането от Вашингтон на санкции срещу държавите, търгуващи с Техеран.
Според информацията на WSJ, Рaтклиф е прекарал четири часа в Москва, след което е напуснал руската столица.
В публикацията се посочва също, че за Москва "протоколът е от голямо значение", поради което формален партньор на Рaтклиф в преговорите би могъл да бъде шефът на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин, но той вероятно е придружавал шефа на ЦРУ по време на преговорите с Путин.
Журналистът от кремълския пул Александър Юнашев твърди, че според неговата информация пътникът на борда на самолета на ВВС на САЩ е трябвало да има среща с руския президент, a Кремъл официално отрече наличието на такава среща в графика на президента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вова
Коментиран от #29, #156
17:51 26.08.2026
2 И Вова
17:52 26.08.2026
3 Бай Дън
Коментиран от #28
17:52 26.08.2026
4 ХиХи
Коментиран от #122
17:52 26.08.2026
5 Факт
Коментиран от #30, #37, #42, #79, #146, #147, #151
17:52 26.08.2026
6 Путин..
Коментиран от #44
17:53 26.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бизнес Инсайдър
17:54 26.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сталин
17:55 26.08.2026
12 реру
Коментиран от #18
17:56 26.08.2026
13 Механик
Коментиран от #14, #16, #21, #39
17:56 26.08.2026
14 Казва го
До коментар #13 от "Механик":заглавието!
Коментиран от #26, #35
17:58 26.08.2026
15 Анкъридж
Коментиран от #49, #83
17:59 26.08.2026
16 Явно
До коментар #13 от "Механик":си учил литература по комунизма!
17:59 26.08.2026
17 стоян георгиев
Коментиран от #124
18:00 26.08.2026
18 Фишър
До коментар #12 от "реру":Шах с фламингото и мат!
Коментиран от #40, #169
18:00 26.08.2026
19 шаа
18:01 26.08.2026
20 Е хе хе хе
Коментиран от #153
18:01 26.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сатана Z
Тръмп потвърди, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било свързано конкретно с Украйна, а не с Иран или потенциална руска атака срещу НАТО. Той го определи като „рутинно“ и предположи, че „може да се получи нещо“ от пътуването по отношение на края на войната.
Зеленски също заяви днес, че Киев е в активен контакт със САЩ. Той не предостави подробности, но благодари на всички, които помагат за „ограничаване на руските възможности“, отбелязвайки, че се работи по следващите стъпки за подкрепа.
Дискусиите обхванаха възможността за частично примирие и стъпките, които САЩ биха могли да предприемат, ако Русия отхвърли подобно споразумение.
18:02 26.08.2026
23 Вова на 74
18:02 26.08.2026
24 Григор
Пълни глупости! Нищо общо с реалностите. Джон Ратклиф е бил в Москва за координиране действията на специалните служби на двете страни. С Путин не се е срещал. Все ми е на ума,че ако бяха отправили горното предупреждение към Владимир Путин, той веднага щеше да отдаде чест и да каже "Слушам!" Сбъркали сте адресата!
18:02 26.08.2026
25 ....
18:02 26.08.2026
26 оня с коня
До коментар #14 от "Казва го":Муцка👄 ,предупреждения се правят и по телефон ,не е нужно да пътуваш 10часа с товарен самолет 👈😂😂😂 .
Коментиран от #131
18:03 26.08.2026
27 хахаха
Коментиран от #53, #56
18:03 26.08.2026
28 Азз
До коментар #3 от "Бай Дън":Те са им я пратили
Коментиран от #48
18:04 26.08.2026
29 секна ти мозъка
До коментар #1 от "Вова":дето вярва на писарските кьор фишеци
Русия басма не цепи на джафкащи псета
18:04 26.08.2026
30 дядо Петър
До коментар #5 от "Факт":От Куба се дръпнаха американците, дедовото щото разбраха,че Хрушчов не се шегува. И от Куба се дръпнаха и ракетите си от Турция дръпнаха.
Коментиран от #34
18:04 26.08.2026
31 Атина Палада
18:04 26.08.2026
32 Перо
18:05 26.08.2026
33 Господар
18:05 26.08.2026
34 И още
До коментар #30 от "дядо Петър":са там!
18:05 26.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Почна евтината пропаганда 😄
18:07 26.08.2026
37 Атина Палада
До коментар #5 от "Факт":Само,че е обратно..Тук има и грамотни хора..Точно руснаците като тропнаха по масата и Кенеди отстъпи- изтегли си ядрото от Турция,след ,което вече го направиха и руснаците и така кризата приключи!
Коментиран от #46
18:07 26.08.2026
38 Хаген Дас
18:07 26.08.2026
39 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #13 от "Механик":Вероятно е искал да каже нещо, ама не разбрах какво ? Щото думата вероятно се среща доста често.
18:07 26.08.2026
40 реру
До коментар #18 от "Фишър":Фламингото го боомбандираха под земята със 7Искандера и после 5Циркона преди 5-6 дни ,доста от английските военни инжинери които бяха на смяна във фабриката дадоха фира .
Коментиран от #47
18:07 26.08.2026
41 Септември
18:07 26.08.2026
42 Отговор
До коментар #5 от "Факт":Беше обратното. Чети
18:08 26.08.2026
43 Евтина пропаганда
18:08 26.08.2026
44 Замислено Фламинго
До коментар #6 от "Путин..":Бункера ли?
18:08 26.08.2026
45 Горски
Коментиран от #166
18:08 26.08.2026
46 И Горбачов
До коментар #37 от "Атина Палада":тропаше на Рейгън.....
Коментиран от #70
18:09 26.08.2026
47 Ай майкуууу
До коментар #40 от "реру":😂😂😂😂😂
Коментиран от #159
18:09 26.08.2026
48 Бай Дън
До коментар #28 от "Азз":Да точно на Факти! Не на някоя по голяма и достоверна информационна агенция!
18:09 26.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 хихи
ТАСС
18:11 26.08.2026
51 Читател
18:12 26.08.2026
52 Руснаците
18:12 26.08.2026
53 Атина Палада
До коментар #27 от "хахаха":И аз това си мисля .Поне това е моята първа версия и втората ми версия е,че е в Русия свързано с Иран и потъването на САЩ там..Няма друга толкова належаща причина ,заради която шеф на ЦРУ да пътува с товарни самолети и камиони - контейнери. Понеже конфликта между Русия и Англия ескалира ...
18:12 26.08.2026
54 Дзак
18:12 26.08.2026
55 Мич
18:13 26.08.2026
56 САРМАТ
До коментар #27 от "хахаха":ТОВА Е НЕЩО СМИСЛЕНО!
18:13 26.08.2026
57 Радев
18:14 26.08.2026
58 az СВО Победа 81
1. Медийни спекулации за "раздвижване" в края на отпускарския месец, направени по аналогия с предишния път когато директор на ЦРУ беше в Русия.
2. Със сигурност ще научим най-късно след 5г., подобно на предишния път, когато директор на ЦРУ посети Москва в края на Ноевмри 2021г. Дотогава всеки ще представя посещението в светлината, която му изнася!
Важно и показателно е едно, кой при кого отива!
🤣🤣🤣
Коментиран от #88, #108
18:14 26.08.2026
59 Щурчо
Коментиран от #85
18:14 26.08.2026
60 Исторически факти
18:14 26.08.2026
61 Яяяв
18:15 26.08.2026
62 Орк
18:15 26.08.2026
63 виктория
18:16 26.08.2026
64 мдааааа
18:16 26.08.2026
65 мучо
18:17 26.08.2026
66 ЦРУ
18:17 26.08.2026
67 Kaлпазанин
18:17 26.08.2026
68 Най логично е
18:18 26.08.2026
69 Хо-ха-ха
Коментиран от #78
18:18 26.08.2026
70 Атина Палада
До коментар #46 от "И Горбачов":Горбачов или върхушката в Кремъл разпаднаха СССР за да не издържат цяла Източна Европа+ още колко републики в СССР.А Рейгън е гробокопача на САЩ! Никой друг президент на САЩ не носи вина за състоянието на САЩ сега.Единствено и само Рейгън! Така ,че ....Рейгън съсипа САЩ !
Коментиран от #73, #95
18:19 26.08.2026
71 Пришелец
Според меморандума от Будапеща от 5 декември 1994 г. в Будапеща, Унгария това е недопустимо и ще доведе до намеса на останалите страни,които са го подписали.
18:19 26.08.2026
72 0407
18:20 26.08.2026
73 Ами Путин
До коментар #70 от "Атина Палада":да направи същото!
18:21 26.08.2026
74 ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ САМО
АКО ПО ТОЗИ НАЧИН БИ МОГЛО ДА СЕ ПОСТИГНЕ СПАСЕНИЕ ОТ Т.С.В , НАМЕРЕНИЕТО Е ОК!
18:21 26.08.2026
75 Скоковете
18:22 26.08.2026
76 Както и сутринта коментирах
Коментиран от #84, #86, #92
18:22 26.08.2026
77 Примитивна пропаганда
18:23 26.08.2026
78 И да
До коментар #69 от "Хо-ха-ха":му четат един куфар с информация,през превода на Маша?
18:24 26.08.2026
79 Смешник
До коментар #5 от "Факт":А сега май е обратното
18:24 26.08.2026
80 Руси Филев
Коментиран от #94
18:25 26.08.2026
81 Георги
Коментиран от #82, #97
18:25 26.08.2026
82 Изглеждаш
До коментар #81 от "Георги":глупаво тролейки!
Коментиран от #87
18:26 26.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Шушумиго
До коментар #76 от "Както и сутринта коментирах":Информацията ти потвърдена ли е от независим източник?
18:26 26.08.2026
85 Мохамед
До коментар #59 от "Щурчо":не излиза от бункера!
18:26 26.08.2026
86 И е напълнил онова куфарче
До коментар #76 от "Както и сутринта коментирах":С което вървят след него.
18:28 26.08.2026
87 по вида посрещат
До коментар #82 от "Изглеждаш":по ума изпращат. Теб няма да те изпращат.
18:29 26.08.2026
88 Аа майкуууу
До коментар #58 от "az СВО Победа 81":След 5 години я Джуджи,я камилата.Я Киев за три дни,я китайска колония без ракети.😂😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #98
18:29 26.08.2026
89 Радклиф
18:29 26.08.2026
90 До Хихи 4
18:30 26.08.2026
91 Дзак
18:30 26.08.2026
92 Кирил Петков
До коментар #76 от "Както и сутринта коментирах":Ти па кой беше бе Утре Пак анонимен ,че нещо хич не моа се тя ,па камо ли кво си казал сутринта
18:31 26.08.2026
93 стоян георгиев
хрисими да молят, А, уж Русия губеше.
Коментиран от #96, #128
18:31 26.08.2026
94 А помните ли,
До коментар #80 от "Руси Филев":че когато Пригожин тръгна към Москва, народът го посрещаше като победител? Е, Пригожин си беше завършен престъпник още отпреди, а след него народът пак започна да се кланя на Путин и да му пада на колене. Но ако се случи нещо, няма да го защити, както не защити и царя си навремето.
Коментиран от #150
18:32 26.08.2026
95 Путин
До коментар #70 от "Атина Палада":издържаше цялото северно полукълбо,ни му писна!
18:32 26.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Ачо
До коментар #81 от "Георги":Георги ,що не въртиш кавалли ,имам чувство че ти се отдават ужасно ?
Коментиран от #114
18:33 26.08.2026
98 Украйна си замина!
До коментар #88 от "Аа майкуууу":Това е истината! САЩ я унищожи!
Коментиран от #103
18:34 26.08.2026
99 Име
18:34 26.08.2026
100 Ами
шефа на ЦРУ да пристигне лично в Русия без официална покана.
Ако е да предупреждава или заплашва руснаците, можеше да го направи
по телефона или да го постне в някоя социална платформа.
Нямаше смисъл да бие път до Москва. Явно работа е доста дебела.
Коментиран от #105
18:34 26.08.2026
101 С една дума
18:34 26.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Сандо
18:35 26.08.2026
105 Пуснал му е
До коментар #100 от "Ами":мълтик,какво ще стане,ако натисне копчето!
Коментиран от #112
18:35 26.08.2026
106 Ники
18:36 26.08.2026
107 Така е
До коментар #103 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги и без изключения уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
18:36 26.08.2026
108 Путлето отива на бунището на историята
До коментар #58 от "az СВО Победа 81":При Кадафи,Че Гевара,Садам, Мадуро,Хамейни...
Коментиран от #110, #118
18:37 26.08.2026
109 Айляк
По поръчка, естествено.
Такива неща не се пишат случайно.
Предишният шеф на ЦРУ като посети Москва декември 2021г и само след два месеца Русия навлезе в Украйна, тогава американците нищо ли не знаеха за предстоящото СВО на руснаците?
Никой никого нищо не е предупреждавал, ами както следва по обратния ред - след два месеца войната приключва.
През ноември предстоят междинни избори във ФАЩ.
А за бай Дончо "Миротвореца" те са от изключително значение.
Коментиран от #120
18:38 26.08.2026
110 Изглеждаш
До коментар #108 от "Путлето отива на бунището на историята":много глупаво тролейки!
18:39 26.08.2026
111 КОЛКО НЕПРОФЕСИОНАЛНО
Коментиран от #116
18:39 26.08.2026
112 Ами
До коментар #105 от "Пуснал му е":Те кошчета за които намекваш са при военните.
Разузнаванията се занимават с други неща.
18:40 26.08.2026
113 Пешо z
18:40 26.08.2026
114 Георги
До коментар #97 от "Ачо":явно си доста чувствителен, което не е срамно, даже е модерно, но тоя път чувствата ти са те подлъгали. Ще трябва да си търсиш късмета другаде.
18:40 26.08.2026
115 Янко
18:41 26.08.2026
116 Намали пропагандата
До коментар #111 от "КОЛКО НЕПРОФЕСИОНАЛНО":не на всеки понася! Русия води СВО!
18:41 26.08.2026
117 Гробар
18:41 26.08.2026
118 Търновец
До коментар #108 от "Путлето отива на бунището на историята":Успяха ли да намерят на Линдзито Греъма глъвътъ 🎃 ?
Коментиран от #132
18:43 26.08.2026
119 Рашка Федерашка
Коментиран от #126
18:43 26.08.2026
120 Ами
До коментар #109 от "Айляк":За бай Дончо "Миротвореца" изборите в САЩ нямат никакво значение,
а както вървят нещата ... може да не ги дочака.
18:44 26.08.2026
121 Ъъъ
18:44 26.08.2026
122 Здрасти,
До коментар #4 от "ХиХи":фейкав!
Коментиран от #123
18:44 26.08.2026
123 Здравей
До коментар #122 от "Здрасти,":Не върви троленето ли?
Коментиран от #134
18:46 26.08.2026
124 Лавров
До коментар #17 от "стоян георгиев":Вчера и затова лъгах, но не ми мина номерът.
18:47 26.08.2026
125 Дон Корлеоне
Коментиран от #143
18:48 26.08.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Хи хи
18:48 26.08.2026
128 САРМАТ
До коментар #93 от "стоян георгиев":БРАВО СТОЯНЕ!
18:48 26.08.2026
129 Докарал
18:48 26.08.2026
130 Иван 1
18:49 26.08.2026
131 А как по телефона щеше
До коментар #26 от "оня с коня":фаси прибере американския офицер, когото пуснаха, копейдаш?
18:49 26.08.2026
132 Хи хи
До коментар #118 от "Търновец":Да, намерили на линдзито главата, но вътре нямало и грам мозък !
18:50 26.08.2026
133 Наблюдател
Коментиран от #137
18:50 26.08.2026
134 Не ти върви,
До коментар #123 от "Здравей":доколкото виждам.
Коментиран от #140
18:51 26.08.2026
135 Лукашенко
18:51 26.08.2026
136 Михаил
Коментиран от #141
18:52 26.08.2026
137 Може ли доказателства?
До коментар #133 от "Наблюдател":Издание, брой, дата?
18:52 26.08.2026
138 Гробар
18:52 26.08.2026
139 Договарят алгоритъма
18:52 26.08.2026
140 Не се ядосвай
До коментар #134 от "Не ти върви,":Троленето и без това показва глупака и колко е отчаян фашизма залял запада. Така, че по добре.
18:53 26.08.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Типични
Потресаваща посредственост.
18:53 26.08.2026
143 Курранага Сан
До коментар #125 от "Дон Корлеоне":Дон Ку.Лаппоне ,моите Мадуррри от съдържимото им искаш ли да ги освободиш ?
18:53 26.08.2026
144 Това
Коментиран от #174
18:53 26.08.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Факти
До коментар #5 от "Факт":То тия и медия не са !
Някаква сбирщина от клюкарки , селски бекове .
Грозев ги купи и сега му играят по свирката иначе пари йок.
И ти си на коневръза и чакаш да ти сипят зоб
18:55 26.08.2026
147 Ами кат кажеш А дай до края,
До коментар #5 от "Факт":че янките ти свалиха ракетите в Турция или нямя да получиш центовете за да си купиш супа от приюта за бедни. 22
18:57 26.08.2026
148 Ако им стискаше
18:58 26.08.2026
149 Копейчук
Коментиран от #158, #161, #163, #164
19:00 26.08.2026
150 А помниш ли
До коментар #94 от "А помните ли,":Че си бил 200 г под византийско и 500 под турско .
Кой защити царя ти тогава бе келеМеш ?
19:01 26.08.2026
151 Верно ли бе
До коментар #5 от "Факт":Ти нормален ли си ? Стана точно обратното.
19:03 26.08.2026
152 Може би,
Хей урн@алисти за ник@акъв не ставате !!
19:03 26.08.2026
153 И какво искаш да кажеш
До коментар #20 от "Е хе хе хе":Бе ?
Да не би Путин да ги пише тия статии бе рапОниак.
19:03 26.08.2026
154 Кат Таз Статия Не е потвърдена Официално
Милички наши сбъркано омаяни бг Центове и укро тъпи сдухани хохали.
19:05 26.08.2026
155 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Можеше и Fтория секретар на ТръНп да го каже по телефона😀❗
19:05 26.08.2026
156 Цента от болгария
До коментар #1 от "Вова":Ех пак, Паак ма секнаха Господарите от евро атлантика.
Язък...Язък Начиий
19:07 26.08.2026
157 Пиночет
Коментиран от #160, #165
19:07 26.08.2026
158 Прудльооо
До коментар #149 от "Копейчук":И кво ша направят хохохолите с Патриот и Томахок ,бе гомньоо👈🍊🍌🍊 ?
19:08 26.08.2026
159 Е майко
До коментар #47 от "Ай майкуууу":Щото не си бил там .
Щеше и татко да викаш !
Ама без ръц . и кра.
19:08 26.08.2026
160 Кер Естетто
До коментар #157 от "Пиночет":А ти па мой ми играеш Шадраван Сик.Киш на Симпатягата !
19:09 26.08.2026
161 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #149 от "Копейчук":Не ви е лесно ПО ПЕЙКИТЕ, ама ви е те 😀❗
Нали знаеш маааалката подробност, че теА ракети не могат да фъркат без сигнали и кодове, които джЯНКИТЕ не раздават на всеки срещнат❗
19:10 26.08.2026
162 Пепи Волгата
Коментиран от #168
19:10 26.08.2026
163 Ами
До коментар #149 от "Копейчук":Русия отдавна спчели войната.
Сега вървят пазарлъци за компенсациите.
Коментиран от #172
19:10 26.08.2026
164 Пидирасчук
До коментар #149 от "Копейчук":Утре ти давам чертежите и почваш да ги правиш !
Абе ти у ред ли си ?
Твърдо не .
19:11 26.08.2026
165 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #157 от "Пиночет":Значи първо НАТьО трябва да запее
"Катюша" или "Калинка"😀😀😀😀
19:11 26.08.2026
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 КУРКО
До коментар #96 от "Анонимен":НЕЩО ИСКАШ?ДЖЕН ДОЛЕН!
Коментиран от #171
19:13 26.08.2026
168 Коцето Копейкин
До коментар #162 от "Пепи Волгата":Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората!
19:14 26.08.2026
169 Фишър
До коментар #18 от "Фишър":Абе, Лапам го Целия ...и съм пълен Вала-Т.
19:15 26.08.2026
170 Даао
19:15 26.08.2026
171 Анонимен
До коментар #167 от "КУРКО":Искам само да го целувам ,нищо повече ...
19:16 26.08.2026
172 Бай Ганьо
До коментар #163 от "Ами":Русия е спечелила некому у...я!
19:16 26.08.2026
173 Знаем
19:18 26.08.2026
174 Цент
До коментар #144 от "Това":Искаш ли самолет с Два коша? Да ти Докарам Бита сметана?
Може и някой цент ако се Постараеш да ти метнем
19:20 26.08.2026
175 Касата
19:24 26.08.2026
176 Молба
19:24 26.08.2026
177 Бг путинофил
19:25 26.08.2026