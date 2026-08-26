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ЦРУ предупредило Владимир Путин: Знаем какво имате предвид, по-добре не го правете
  Тема: Украйна

ЦРУ предупредило Владимир Путин: Знаем какво имате предвид, по-добре не го правете

26 Август, 2026 17:48 4 694 177

  • цру-
  • русия-
  • украйна-
  • джон ратклиф-
  • владимир путин-
  • иран-
  • москва

Американските медии съобщават за това пътуване, позовавайки се на информирани източници, като тази информация не е потвърдена официално

ЦРУ предупредило Владимир Путин: Знаем какво имате предвид, по-добре не го правете - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" (WSJ) разсъждава върху възможните причини за посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва.

Американските медии съобщават за това пътуване, позовавайки се на информирани източници, като тази информация не е потвърдена официално.

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Авторите на статията пишат, позовавайки се на източници, че САЩ са получили разузнавателни данни, според които Русия се намира в ранните етапи на подготовка за мобилизация и планира да провери решимостта на НАТО.

"Анализаторите казват, че Ратклиф може да се срещне с руския президент Владимир Путин, за да му отправи предупреждение", се посочва в статията.

Вестникът цитира бившата заместник-директорка на американското разузнаване Бет Санър: "Вероятно целта е да се каже: "Знаем какво имате предвид, по-добре не го правете".

Подобна версия изказа и коментаторът на вестник "Sunday Times" и бивш дипломатически кореспондент на Би-Би-Си Марк Урбан, който свързваше визитата с възможна заплаха от страна на Москва към Балтийските държави.

Според Санър "може да става дума и за примирие с Иран и включването на още някого в преговорите". По-конкретно, бившата американска държавна служителка смята, че Рaтклиф вероятно ще говори за подкрепата, която Кремъл оказва на Иран — на фона на налагането от Вашингтон на санкции срещу държавите, търгуващи с Техеран.

Според информацията на WSJ, Рaтклиф е прекарал четири часа в Москва, след което е напуснал руската столица.

В публикацията се посочва също, че за Москва "протоколът е от голямо значение", поради което формален партньор на Рaтклиф в преговорите би могъл да бъде шефът на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин, но той вероятно е придружавал шефа на ЦРУ по време на преговорите с Путин.

Журналистът от кремълския пул Александър Юнашев твърди, че според неговата информация пътникът на борда на самолета на ВВС на САЩ е трябвало да има среща с руския президент, a Кремъл официално отрече наличието на такава среща в графика на президента.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вова

    42 107 Отговор
    пак го секнаха!

    Коментиран от #29, #156

    17:51 26.08.2026

  • 2 И Вова

    46 101 Отговор
    изпълза под дивана в бункера!

    17:52 26.08.2026

  • 3 Бай Дън

    122 12 Отговор
    Хвърляне на боб! Как от факти веднага видяхте статията!

    Коментиран от #28

    17:52 26.08.2026

  • 4 ХиХи

    150 19 Отговор
    Койт пътува 2 х 10 часа явно иска нещо и едва ли е в позиция да дава нареждания щото то и по телефона може

    Коментиран от #122

    17:52 26.08.2026

  • 5 Факт

    33 127 Отговор
    Навремето янките като тропнаха по масата, руснаците избягаха моментално от Куба с подвита опашка

    Коментиран от #30, #37, #42, #79, #146, #147, #151

    17:52 26.08.2026

  • 6 Путин..

    77 12 Отговор
    На 3 местим...

    Коментиран от #44

    17:53 26.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бизнес Инсайдър

    103 8 Отговор
    Пак типичните хайли лайкли ,тинтири минтири,шменти капели и накрая от цялата статия само недомлъвки и нищо конкретно .

    17:54 26.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сталин

    91 5 Отговор
    Демек нищо не знаете, но дай да бълваме глупости както винаги.

    17:55 26.08.2026

  • 12 реру

    56 17 Отговор
    Вовата с небрежна усмивка смело премести топа по шахматната дъска 😂 .

    Коментиран от #18

    17:56 26.08.2026

  • 13 Механик

    85 5 Отговор
    Някой разбра ли какво е искал да каже автора със тази статия?

    Коментиран от #14, #16, #21, #39

    17:56 26.08.2026

  • 14 Казва го

    9 29 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    заглавието!

    Коментиран от #26, #35

    17:58 26.08.2026

  • 15 Анкъридж

    20 55 Отговор
    Свършиха червените килимчета за Путя, сега има само набиване на канчето :)

    Коментиран от #49, #83

    17:59 26.08.2026

  • 16 Явно

    12 18 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    си учил литература по комунизма!

    17:59 26.08.2026

  • 17 стоян георгиев

    67 15 Отговор
    Явно при преговорите в Анкоридж руснаците са обещали да оставят морски коридор на Украйна ,но след неуспеха им, сега ще си вземат и Одеса и Николаев .Янките може и да нервничат ,но в момента не са в състояние нищо да направят ,след като привършиха джепането и бяха наритани от Иран .

    Коментиран от #124

    18:00 26.08.2026

  • 18 Фишър

    10 29 Отговор

    До коментар #12 от "реру":

    Шах с фламингото и мат!

    Коментиран от #40, #169

    18:00 26.08.2026

  • 19 шаа

    50 3 Отговор
    материалите, публикувани от фракти, трябва да влязат в учебниците по журналистика като контрапримери на качествената, неутрална и достоверна журналистика

    18:01 26.08.2026

  • 20 Е хе хе хе

    11 30 Отговор
    Нали твърдяхте в предишната статия, че жужи не се е срещал с шефа на ЦРУ. Оказва се, че е руска лъжа както винаги.

    Коментиран от #153

    18:01 26.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сатана Z

    9 24 Отговор
    Не се мъчете.САЩ влизат във войната :

    Тръмп потвърди, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било свързано конкретно с Украйна, а не с Иран или потенциална руска атака срещу НАТО. Той го определи като „рутинно“ и предположи, че „може да се получи нещо“ от пътуването по отношение на края на войната.

    Зеленски също заяви днес, че Киев е в активен контакт със САЩ. Той не предостави подробности, но благодари на всички, които помагат за „ограничаване на руските възможности“, отбелязвайки, че се работи по следващите стъпки за подкрепа.

    Дискусиите обхванаха възможността за частично примирие и стъпките, които САЩ биха могли да предприемат, ако Русия отхвърли подобно споразумение.

    18:02 26.08.2026

  • 23 Вова на 74

    8 19 Отговор
    няма да сбъдне детската мечта за ядерка!

    18:02 26.08.2026

  • 24 Григор

    52 7 Отговор
    "ЦРУ предупредило Владимир Путин: Знаем какво имате предвид, по-добре не го правете"
    Пълни глупости! Нищо общо с реалностите. Джон Ратклиф е бил в Москва за координиране действията на специалните служби на двете страни. С Путин не се е срещал. Все ми е на ума,че ако бяха отправили горното предупреждение към Владимир Путин, той веднага щеше да отдаде чест и да каже "Слушам!" Сбъркали сте адресата!

    18:02 26.08.2026

  • 25 ....

    33 3 Отговор
    на "вероятно" спрях да чета.

    18:02 26.08.2026

  • 26 оня с коня

    40 6 Отговор

    До коментар #14 от "Казва го":

    Муцка👄 ,предупреждения се правят и по телефон ,не е нужно да пътуваш 10часа с товарен самолет 👈😂😂😂 .

    Коментиран от #131

    18:03 26.08.2026

  • 27 хахаха

    52 5 Отговор
    ма вярно ли? Когато искаш да предупредиш някого за нещо, го викаш при себе си, а не тичаш до тях...Когато тичаш при някого, то е , за да го молиш за нещо...Все си мисля, че Ратклиф е отишъл в Русия да моли да не заличават британия от картата на Земята...:)))

    Коментиран от #53, #56

    18:03 26.08.2026

  • 28 Азз

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Дън":

    Те са им я пратили

    Коментиран от #48

    18:04 26.08.2026

  • 29 секна ти мозъка

    33 7 Отговор

    До коментар #1 от "Вова":

    дето вярва на писарските кьор фишеци

    Русия басма не цепи на джафкащи псета

    18:04 26.08.2026

  • 30 дядо Петър

    41 7 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    От Куба се дръпнаха американците, дедовото щото разбраха,че Хрушчов не се шегува. И от Куба се дръпнаха и ракетите си от Турция дръпнаха.

    Коментиран от #34

    18:04 26.08.2026

  • 31 Атина Палада

    20 3 Отговор
    Това го каза Путин още преди много години на американците,а те сега цитират на Путин думите ха ха ха

    18:04 26.08.2026

  • 32 Перо

    35 4 Отговор
    “Една жена каза на пазара”! Това са разсъжденията! Официалната информация е, че Путин не се е срещал с Джон Ратклиф и второ кой е Ратклиф за да “предупреждава” Президент! Кой ще го приеме да каже такава глупост, а и дипломатическия протокол не допуска заплахи!

    18:05 26.08.2026

  • 33 Господар

    7 0 Отговор
    и пъдар !

    18:05 26.08.2026

  • 34 И още

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "дядо Петър":

    са там!

    18:05 26.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Почна евтината пропаганда 😄

    19 0 Отговор
    Сега що блеене ще има на двата глупака тролеи! 😄

    18:07 26.08.2026

  • 37 Атина Палада

    34 5 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Само,че е обратно..Тук има и грамотни хора..Точно руснаците като тропнаха по масата и Кенеди отстъпи- изтегли си ядрото от Турция,след ,което вече го направиха и руснаците и така кризата приключи!

    Коментиран от #46

    18:07 26.08.2026

  • 38 Хаген Дас

    27 2 Отговор
    Да вероятно! Но може да са говорили по много теми! Американците може да са предоставили информация! Къде сте Мирчев, Тагарев Атанасово да осъдите посещението на шефа на ЦРУ? Защо не подскачате по студия и социални мрежи! Може пък да са отишли да видят снимки от Безмер и Сърбия! Статиите ви са може да е така но може и иначе!

    18:07 26.08.2026

  • 39 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    19 3 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Вероятно е искал да каже нещо, ама не разбрах какво ? Щото думата вероятно се среща доста често.

    18:07 26.08.2026

  • 40 реру

    27 5 Отговор

    До коментар #18 от "Фишър":

    Фламингото го боомбандираха под земята със 7Искандера и после 5Циркона преди 5-6 дни ,доста от английските военни инжинери които бяха на смяна във фабриката дадоха фира .

    Коментиран от #47

    18:07 26.08.2026

  • 41 Септември

    3 10 Отговор
    тръгват адските санкции!

    18:07 26.08.2026

  • 42 Отговор

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Беше обратното. Чети

    18:08 26.08.2026

  • 43 Евтина пропаганда

    19 2 Отговор
    Само дето този който ходи на крака у вас, ходи да моли!

    18:08 26.08.2026

  • 44 Замислено Фламинго

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Путин..":

    Бункера ли?

    18:08 26.08.2026

  • 45 Горски

    19 3 Отговор
    Според сорос шизофрениците Путин щял да напада НАТО и Ратклиф бил отишъл да го спре като го заплашвал, отделно днес и секретаря на Ватикана е в Москва да уговаря Руснаците да спрат войната. Нещата сочат, че явно отрочето Украйна ще сдава богу дух скоро и всичко се е юрнало да спасяват Бандерландия, другия вариант е в Иран нещата да са се издънили, а може и двете. А относно тезата на соросите, само да им кажа, че първия път Бил Бернс, пак директор на ЦР, 2021 заплашаваше Путин относно Украйна, имаше тотално отсвирване, та толкова за заплахите и колко им пука на руснаците. Ако Русия нападне страна членка, примерно балтийските болонки, НАТО няма да си мръдне пръста, ще има речи, заплахи и накрая едно голямо НИЩО. В момента ЦРУ лази на червеното килимче в Москва, там така е прието, на колене и чакаш отговор, за да се стигне дотам. Мисля, че след посещението и евентуалното отсвирване, нещата ще станат още по-зле, а Ратклиф може да лази и в Пекин. Досега Тръмп пращаше разни, като зет си, да се учат как стават нещата, но, шефът на ЦРУ е сериозна карта. Много съмнително е, че антируският ястреб Ратклиф би могъл да договори нещо приемливо в Москва. Дошъл е да се моли за Украйна, за да спрат да я бият...защото никой на върха в Киев не обича да го бият - те лично губят пари там. Не мисля, че руснаците ще му обърнат внимание. Особено след като „духът на Анкъридж“ показа, че Тръмп и екипът му не могат да принудят Украйна да се съобрази с нищо.

    Коментиран от #166

    18:08 26.08.2026

  • 46 И Горбачов

    3 9 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    тропаше на Рейгън.....

    Коментиран от #70

    18:09 26.08.2026

  • 47 Ай майкуууу

    1 4 Отговор

    До коментар #40 от "реру":

    😂😂😂😂😂

    Коментиран от #159

    18:09 26.08.2026

  • 48 Бай Дън

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Азз":

    Да точно на Факти! Не на някоя по голяма и достоверна информационна агенция!

    18:09 26.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 хихи

    14 3 Отговор
    След като беше предупреден другарят Путин си го премести в другия крачол..
    ТАСС

    18:11 26.08.2026

  • 51 Читател

    12 2 Отговор
    Про Америка пропаганда но вече никой нормален бе вярва.

    18:12 26.08.2026

  • 52 Руснаците

    3 13 Отговор
    могат само да тропат с обувките по масата в ООН!

    18:12 26.08.2026

  • 53 Атина Палада

    19 1 Отговор

    До коментар #27 от "хахаха":

    И аз това си мисля .Поне това е моята първа версия и втората ми версия е,че е в Русия свързано с Иран и потъването на САЩ там..Няма друга толкова належаща причина ,заради която шеф на ЦРУ да пътува с товарни самолети и камиони - контейнери. Понеже конфликта между Русия и Англия ескалира ...

    18:12 26.08.2026

  • 54 Дзак

    11 1 Отговор
    Волни съчинения?

    18:12 26.08.2026

  • 55 Мич

    17 2 Отговор
    До ,"факт", така си пишеш глупости. Знаеш ли защо беше "карибската криза", САЩ бяха разположили ракети в Турция и съответно Русия разположи в Куба. Хрушчов се разбра с Кенеди да ги махнат от Турция и той ги махна от Куба. После, за жалост, убиха Кенеди- най-добрия президент на САЩ.

    18:13 26.08.2026

  • 56 САРМАТ

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "хахаха":

    ТОВА Е НЕЩО СМИСЛЕНО!

    18:13 26.08.2026

  • 57 Радев

    4 4 Отговор
    пръв издаде руските намерения за ТЯУ !

    18:14 26.08.2026

  • 58 az СВО Победа 81

    12 0 Отговор
    Накратко:

    1. Медийни спекулации за "раздвижване" в края на отпускарския месец, направени по аналогия с предишния път когато директор на ЦРУ беше в Русия.

    2. Със сигурност ще научим най-късно след 5г., подобно на предишния път, когато директор на ЦРУ посети Москва в края на Ноевмри 2021г. Дотогава всеки ще представя посещението в светлината, която му изнася!

    Важно и показателно е едно, кой при кого отива!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #88, #108

    18:14 26.08.2026

  • 59 Щурчо

    13 0 Отговор
    Планината ли отива при Мохамед или Мохамед при планината ...

    Коментиран от #85

    18:14 26.08.2026

  • 60 Исторически факти

    14 0 Отговор
    "Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" (WSJ) разсъждава върху възможните причини за посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва....", ха ха ха

    18:14 26.08.2026

  • 61 Яяяв

    14 0 Отговор
    Хахаха със малоумния си акъл ще напишете че даже са ги заплашили подхранвате си слабия си акъл.Краварите са в тинята и все повече затъват

    18:15 26.08.2026

  • 62 Орк

    9 0 Отговор
    Сами си измислили, сега обсъждайте.

    18:15 26.08.2026

  • 63 виктория

    8 0 Отговор
    еврейски измишльотини!!!

    18:16 26.08.2026

  • 64 мдааааа

    4 6 Отговор
    Недейте така , бе ... Сега ше сложи още неколко катинара на бункера ..

    18:16 26.08.2026

  • 65 мучо

    8 1 Отговор
    вова си знае работата....мести го...

    18:17 26.08.2026

  • 66 ЦРУ

    4 11 Отговор
    си знаят работата,с този голям самолет, най-много да са внесли американски двойник на Путин, а Истинският Путин, е много вероятно да е при Мадуро :)

    18:17 26.08.2026

  • 67 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    Само предположения ,тцтцтцтц цру да няма офис в Кремъл бре,и ако ще се мобилизират руснаците ,сигурно се стягат за Берлин те балтийските ще са само за презареждане ,кокошката калас няма да успее и да изкудкудяка ,тези са правили пазарлъци за тиквата на зеления евреин ,как да го елиминират

    18:17 26.08.2026

  • 68 Най логично е

    10 1 Отговор
    да молят Русия да оставят Иран. Но ще ударят на камък! После ще молят Китай, но и там ще ударят на камък! Запада се показа като предатели, лъжци и крадци!

    18:18 26.08.2026

  • 69 Хо-ха-ха

    7 3 Отговор
    Предупрежденията могат да си ги правят и по телефона.

    Коментиран от #78

    18:18 26.08.2026

  • 70 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #46 от "И Горбачов":

    Горбачов или върхушката в Кремъл разпаднаха СССР за да не издържат цяла Източна Европа+ още колко републики в СССР.А Рейгън е гробокопача на САЩ! Никой друг президент на САЩ не носи вина за състоянието на САЩ сега.Единствено и само Рейгън! Така ,че ....Рейгън съсипа САЩ !

    Коментиран от #73, #95

    18:19 26.08.2026

  • 71 Пришелец

    9 1 Отговор
    Мобилизация значи ВОЙНА не СВО.
    Според меморандума от Будапеща от 5 декември 1994 г. в Будапеща, Унгария това е недопустимо и ще доведе до намеса на останалите страни,които са го подписали.

    18:19 26.08.2026

  • 72 0407

    10 1 Отговор
    ЦРУто предупредило ........,абе кой ,че те пусне у къщата си ,за да го предупреждават............тоя вестник е "димка"..после друга т.н.........

    18:20 26.08.2026

  • 73 Ами Путин

    5 0 Отговор

    До коментар #70 от "Атина Палада":

    да направи същото!

    18:21 26.08.2026

  • 74 ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ САМО

    7 1 Отговор
    АКО Е ТАКА , ДОБРЕ , НО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ РОДА ТРЯБВА ДА ИМА И КЪМ ПРОТИВНИКОВАТА СТРАНА , ЩОТ ТАКА САМО КЪ ЕДНАТА СТРАНА НЕ ВЪРВИ.
    АКО ПО ТОЗИ НАЧИН БИ МОГЛО ДА СЕ ПОСТИГНЕ СПАСЕНИЕ ОТ Т.С.В , НАМЕРЕНИЕТО Е ОК!

    18:21 26.08.2026

  • 75 Скоковете

    5 2 Отговор
    от 6 етаж,да започнат-сега!

    18:22 26.08.2026

  • 76 Както и сутринта коментирах

    4 13 Отговор
    Ратклиф е отишъл до Москва да предупреди джуджето, че САЩ подготвят ново поколение оръжия и както при студената война, в крайна сметка вместо конгнитивната, шизоидна стратегия на джуджето да му донесе успех, изходът от ситуацията ще е фалирала Русия, бунтове, неконтролируема престъпност и изоставане във въоръжаването. Така че вероятно човекът им е обяснил, че е по-добре да спират докато в време, защото иначе ги чака пълен разпад и минимум 50г репарации.

    Коментиран от #84, #86, #92

    18:22 26.08.2026

  • 77 Примитивна пропаганда

    13 4 Отговор
    По-голяма простотия не можахте ли да напишете? Поне украсете малко във вашия типичен стил, че шефа на ЦРУ е нашамарил Путин за да хвърлите в делириум редовните си русофобни читатели.

    18:23 26.08.2026

  • 78 И да

    5 0 Отговор

    До коментар #69 от "Хо-ха-ха":

    му четат един куфар с информация,през превода на Маша?

    18:24 26.08.2026

  • 79 Смешник

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    А сега май е обратното

    18:24 26.08.2026

  • 80 Руси Филев

    4 6 Отговор
    По-зле ми беше само,кога Пригожин тръгна към Москва!

    Коментиран от #94

    18:25 26.08.2026

  • 81 Георги

    1 8 Отговор
    каза ми са им, че ако нападнат нато езерото Байкал ще бъде прекръстено на тромб. Или поне в американските атласи.

    Коментиран от #82, #97

    18:25 26.08.2026

  • 82 Изглеждаш

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "Георги":

    глупаво тролейки!

    Коментиран от #87

    18:26 26.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Шушумиго

    7 0 Отговор

    До коментар #76 от "Както и сутринта коментирах":

    Информацията ти потвърдена ли е от независим източник?

    18:26 26.08.2026

  • 85 Мохамед

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "Щурчо":

    не излиза от бункера!

    18:26 26.08.2026

  • 86 И е напълнил онова куфарче

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Както и сутринта коментирах":

    С което вървят след него.

    18:28 26.08.2026

  • 87 по вида посрещат

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Изглеждаш":

    по ума изпращат. Теб няма да те изпращат.

    18:29 26.08.2026

  • 88 Аа майкуууу

    2 8 Отговор

    До коментар #58 от "az СВО Победа 81":

    След 5 години я Джуджи,я камилата.Я Киев за три дни,я китайска колония без ракети.😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #98

    18:29 26.08.2026

  • 89 Радклиф

    5 3 Отговор
    не е срещнал Путин,защито не са го допуснали в тайния бункер!

    18:29 26.08.2026

  • 90 До Хихи 4

    3 8 Отговор
    Абе да отидеш директно в бърлогата на звяра , то си е точно да му покажеш , че си много по-силен от него !

    18:30 26.08.2026

  • 91 Дзак

    0 0 Отговор
    Отива да поплува!

    18:30 26.08.2026

  • 92 Кирил Петков

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "Както и сутринта коментирах":

    Ти па кой беше бе Утре Пак анонимен ,че нещо хич не моа се тя ,па камо ли кво си казал сутринта

    18:31 26.08.2026

  • 93 стоян георгиев

    7 4 Отговор
    В един и същи ден долазиха на килимчето в Кремъл кюрето от Ватикана и директора на ЦРУ. Кротки,
    хрисими да молят, А, уж Русия губеше.

    Коментиран от #96, #128

    18:31 26.08.2026

  • 94 А помните ли,

    4 4 Отговор

    До коментар #80 от "Руси Филев":

    че когато Пригожин тръгна към Москва, народът го посрещаше като победител? Е, Пригожин си беше завършен престъпник още отпреди, а след него народът пак започна да се кланя на Путин и да му пада на колене. Но ако се случи нещо, няма да го защити, както не защити и царя си навремето.

    Коментиран от #150

    18:32 26.08.2026

  • 95 Путин

    1 3 Отговор

    До коментар #70 от "Атина Палада":

    издържаше цялото северно полукълбо,ни му писна!

    18:32 26.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ачо

    5 0 Отговор

    До коментар #81 от "Георги":

    Георги ,що не въртиш кавалли ,имам чувство че ти се отдават ужасно ?

    Коментиран от #114

    18:33 26.08.2026

  • 98 Украйна си замина!

    4 3 Отговор

    До коментар #88 от "Аа майкуууу":

    Това е истината! САЩ я унищожи!

    Коментиран от #103

    18:34 26.08.2026

  • 99 Име

    2 0 Отговор
    Универсални въпроси против шмекери: как точно, кой точно, кога точно!

    18:34 26.08.2026

  • 100 Ами

    3 1 Отговор
    Не е зле първо "Уолстрийт джърнъл" да се замислят, какво може да накара
    шефа на ЦРУ да пристигне лично в Русия без официална покана.
    Ако е да предупреждава или заплашва руснаците, можеше да го направи
    по телефона или да го постне в някоя социална платформа.
    Нямаше смисъл да бие път до Москва. Явно работа е доста дебела.

    Коментиран от #105

    18:34 26.08.2026

  • 101 С една дума

    0 3 Отговор
    пак му забраниха да използва ТЯО !

    18:34 26.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Сандо

    4 1 Отговор
    Тия си мислят,че още командват света нищо,че навсякъде ги режат.Освен старата магистрална звезда Европа,разбира се.

    18:35 26.08.2026

  • 105 Пуснал му е

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "Ами":

    мълтик,какво ще стане,ако натисне копчето!

    Коментиран от #112

    18:35 26.08.2026

  • 106 Ники

    5 2 Отговор
    Пълни глупости

    18:36 26.08.2026

  • 107 Така е

    6 2 Отговор

    До коментар #103 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги и без изключения уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    18:36 26.08.2026

  • 108 Путлето отива на бунището на историята

    5 6 Отговор

    До коментар #58 от "az СВО Победа 81":

    При Кадафи,Че Гевара,Садам, Мадуро,Хамейни...

    Коментиран от #110, #118

    18:37 26.08.2026

  • 109 Айляк

    7 0 Отговор
    Перфектна, съвършена измишльотина от страна на WSJ.
    По поръчка, естествено.
    Такива неща не се пишат случайно.

    Предишният шеф на ЦРУ като посети Москва декември 2021г и само след два месеца Русия навлезе в Украйна, тогава американците нищо ли не знаеха за предстоящото СВО на руснаците?

    Никой никого нищо не е предупреждавал, ами както следва по обратния ред - след два месеца войната приключва.
    През ноември предстоят междинни избори във ФАЩ.
    А за бай Дончо "Миротвореца" те са от изключително значение.

    Коментиран от #120

    18:38 26.08.2026

  • 110 Изглеждаш

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "Путлето отива на бунището на историята":

    много глупаво тролейки!

    18:39 26.08.2026

  • 111 КОЛКО НЕПРОФЕСИОНАЛНО

    2 2 Отговор
    Те русите трудно се оправят със окраина казват че и Полша ще атакуват сега и цялото НАТО откъде толкова оръжие войска. Само си пълнят страниците.

    Коментиран от #116

    18:39 26.08.2026

  • 112 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Пуснал му е":

    Те кошчета за които намекваш са при военните.
    Разузнаванията се занимават с други неща.

    18:40 26.08.2026

  • 113 Пешо z

    5 2 Отговор
    ЦРУ каза : Не потапяйте острова ,ние ще вразумим англичаните.

    18:40 26.08.2026

  • 114 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "Ачо":

    явно си доста чувствителен, което не е срамно, даже е модерно, но тоя път чувствата ти са те подлъгали. Ще трябва да си търсиш късмета другаде.

    18:40 26.08.2026

  • 115 Янко

    3 1 Отговор
    Цялата информация в статията е една жена каза на пазара.За да разберем истината ще гледаме руските новини

    18:41 26.08.2026

  • 116 Намали пропагандата

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "КОЛКО НЕПРОФЕСИОНАЛНО":

    не на всеки понася! Русия води СВО!

    18:41 26.08.2026

  • 117 Гробар

    4 1 Отговор
    Ако искаш да наредиш на някой го каниш да дойде на крака. Ако искаш да се молиш, отиваш лично. Факт.

    18:41 26.08.2026

  • 118 Търновец

    2 2 Отговор

    До коментар #108 от "Путлето отива на бунището на историята":

    Успяха ли да намерят на Линдзито Греъма глъвътъ 🎃 ?

    Коментиран от #132

    18:43 26.08.2026

  • 119 Рашка Федерашка

    3 4 Отговор
    Ще яде гуяшка !

    Коментиран от #126

    18:43 26.08.2026

  • 120 Ами

    4 4 Отговор

    До коментар #109 от "Айляк":

    За бай Дончо "Миротвореца" изборите в САЩ нямат никакво значение,
    а както вървят нещата ... може да не ги дочака.

    18:44 26.08.2026

  • 121 Ъъъ

    5 1 Отговор
    Мдааа.... Вече минахме и на врачуване.... Вероятно е това, може пък да е онова.... Глупости на търкалета....Тази визита беше пазена в тайна до последния момент и дори след като този самолет кацна на Внуково не беше ясно какво прави там.... Ама сега куцо, кьораво и сакато се надпреварва да гадае..... И всеки се прави на информиран... Ах ти клоунадата! 🤣

    18:44 26.08.2026

  • 122 Здрасти,

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "ХиХи":

    фейкав!

    Коментиран от #123

    18:44 26.08.2026

  • 123 Здравей

    1 4 Отговор

    До коментар #122 от "Здрасти,":

    Не върви троленето ли?

    Коментиран от #134

    18:46 26.08.2026

  • 124 Лавров

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Вчера и затова лъгах, но не ми мина номерът.

    18:47 26.08.2026

  • 125 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Хаяско щял да праща спецназовци да освободят Мадуро.

    Коментиран от #143

    18:48 26.08.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Хи хи

    4 2 Отговор
    Ще падат атоми над Киййф, и американците нищо не могат да направят !

    18:48 26.08.2026

  • 128 САРМАТ

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "стоян георгиев":

    БРАВО СТОЯНЕ!

    18:48 26.08.2026

  • 129 Докарал

    3 0 Отговор
    е и памперси с тоз голям самолет!

    18:48 26.08.2026

  • 130 Иван 1

    3 2 Отговор
    Само глупости пишете по добре хвърлете един боб може и да уцелите.

    18:49 26.08.2026

  • 131 А как по телефона щеше

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    фаси прибере американския офицер, когото пуснаха, копейдаш?

    18:49 26.08.2026

  • 132 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #118 от "Търновец":

    Да, намерили на линдзито главата, но вътре нямало и грам мозък !

    18:50 26.08.2026

  • 133 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Западната пропаганда е номер едно дори запада да бъде натакован от руснаците това ще бъде представено като невероятен успех!

    Коментиран от #137

    18:50 26.08.2026

  • 134 Не ти върви,

    1 1 Отговор

    До коментар #123 от "Здравей":

    доколкото виждам.

    Коментиран от #140

    18:51 26.08.2026

  • 135 Лукашенко

    0 0 Отговор
    Радклиф е цитирал Зеленски-Спри се,или ще те спрем!

    18:51 26.08.2026

  • 136 Михаил

    4 2 Отговор
    ей клоуни до там ли стигнахте да си измисляте каво са казали уса прави сте затова уса оридоха на крака при Путин да му кажат какво да не прави пълни смешници сте

    Коментиран от #141

    18:52 26.08.2026

  • 137 Може ли доказателства?

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "Наблюдател":

    Издание, брой, дата?

    18:52 26.08.2026

  • 138 Гробар

    4 1 Отговор
    САЩ ще удрят Иран с ядрено оръжие и са се съгласили Русия да направи същото с Киев и Берлин.

    18:52 26.08.2026

  • 139 Договарят алгоритъма

    3 1 Отговор
    Тръмп преди малко каза, че шефът на ЦРУ е в Москва заради войната в Украйна. Има консенсус,че Зеленски трябва да се махне и да се проведат избори. Въпросът е в техническите подробнсти,в алгоритъма, да стане така щото да не стане касапница и Гражданска война и всеки от съседите да чОпне по нещо.

    18:52 26.08.2026

  • 140 Не се ядосвай

    2 1 Отговор

    До коментар #134 от "Не ти върви,":

    Троленето и без това показва глупака и колко е отчаян фашизма залял запада. Така, че по добре.

    18:53 26.08.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Типични

    4 2 Отговор
    глупости и измишльотини на западните медии. Рисува се банална сцена от стар уестърн, в който един тежкар - каубой отива при друг да го "предупреди" да внимава.
    Потресаваща посредственост.

    18:53 26.08.2026

  • 143 Курранага Сан

    2 0 Отговор

    До коментар #125 от "Дон Корлеоне":

    Дон Ку.Лаппоне ,моите Мадуррри от съдържимото им искаш ли да ги освободиш ?

    18:53 26.08.2026

  • 144 Това

    1 4 Отговор
    е самолет цистерна!Докарал е бензин!

    Коментиран от #174

    18:53 26.08.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    То тия и медия не са !
    Някаква сбирщина от клюкарки , селски бекове .
    Грозев ги купи и сега му играят по свирката иначе пари йок.
    И ти си на коневръза и чакаш да ти сипят зоб

    18:55 26.08.2026

  • 147 Ами кат кажеш А дай до края,

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    че янките ти свалиха ракетите в Турция или нямя да получиш центовете за да си купиш супа от приюта за бедни. 22

    18:57 26.08.2026

  • 148 Ако им стискаше

    0 3 Отговор
    да беха свалили самолета!?

    18:58 26.08.2026

  • 149 Копейчук

    0 2 Отговор
    Русия не може да спечели тази война. Това им е съобщил Ратклиф. И е предупредил плъховете в кремъл, че ако пречат на американският бизнес в Украйна, аамериканците не само ше дадат на украинците лиценз за Пейтриът, но и за Томахоук, както и оборудване за производството им .

    Коментиран от #158, #161, #163, #164

    19:00 26.08.2026

  • 150 А помниш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "А помните ли,":

    Че си бил 200 г под византийско и 500 под турско .
    Кой защити царя ти тогава бе келеМеш ?

    19:01 26.08.2026

  • 151 Верно ли бе

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Ти нормален ли си ? Стана точно обратното.

    19:03 26.08.2026

  • 152 Може би,

    0 0 Отговор
    Може би, може би , може би ................
    Хей урн@алисти за ник@акъв не ставате !!

    19:03 26.08.2026

  • 153 И какво искаш да кажеш

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Е хе хе хе":

    Бе ?
    Да не би Путин да ги пише тия статии бе рапОниак.

    19:03 26.08.2026

  • 154 Кат Таз Статия Не е потвърдена Официално

    3 1 Отговор
    Ние сме -- Факти!
    Милички наши сбъркано омаяни бг Центове и укро тъпи сдухани хохали.

    19:05 26.08.2026

  • 155 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Това: "Знаем какво мислите, не го правете!"
    Можеше и Fтория секретар на ТръНп да го каже по телефона😀❗

    19:05 26.08.2026

  • 156 Цента от болгария

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вова":

    Ех пак, Паак ма секнаха Господарите от евро атлантика.
    Язък...Язък Начиий

    19:07 26.08.2026

  • 157 Пиночет

    2 3 Отговор
    Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!

    Коментиран от #160, #165

    19:07 26.08.2026

  • 158 Прудльооо

    1 2 Отговор

    До коментар #149 от "Копейчук":

    И кво ша направят хохохолите с Патриот и Томахок ,бе гомньоо👈🍊🍌🍊 ?

    19:08 26.08.2026

  • 159 Е майко

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ай майкуууу":

    Щото не си бил там .
    Щеше и татко да викаш !
    Ама без ръц . и кра.

    19:08 26.08.2026

  • 160 Кер Естетто

    1 1 Отговор

    До коментар #157 от "Пиночет":

    А ти па мой ми играеш Шадраван Сик.Киш на Симпатягата !

    19:09 26.08.2026

  • 161 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #149 от "Копейчук":

    Не ви е лесно ПО ПЕЙКИТЕ, ама ви е те 😀❗
    Нали знаеш маааалката подробност, че теА ракети не могат да фъркат без сигнали и кодове, които джЯНКИТЕ не раздават на всеки срещнат❗

    19:10 26.08.2026

  • 162 Пепи Волгата

    2 2 Отговор
    Изобщо не ми пука за, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    Коментиран от #168

    19:10 26.08.2026

  • 163 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #149 от "Копейчук":

    Русия отдавна спчели войната.
    Сега вървят пазарлъци за компенсациите.

    Коментиран от #172

    19:10 26.08.2026

  • 164 Пидирасчук

    2 1 Отговор

    До коментар #149 от "Копейчук":

    Утре ти давам чертежите и почваш да ги правиш !
    Абе ти у ред ли си ?
    Твърдо не .

    19:11 26.08.2026

  • 165 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #157 от "Пиночет":

    Значи първо НАТьО трябва да запее
    "Катюша" или "Калинка"😀😀😀😀

    19:11 26.08.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 КУРКО

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "Анонимен":

    НЕЩО ИСКАШ?ДЖЕН ДОЛЕН!

    Коментиран от #171

    19:13 26.08.2026

  • 168 Коцето Копейкин

    1 0 Отговор

    До коментар #162 от "Пепи Волгата":

    Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората!

    19:14 26.08.2026

  • 169 Фишър

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Фишър":

    Абе, Лапам го Целия ...и съм пълен Вала-Т.

    19:15 26.08.2026

  • 170 Даао

    3 1 Отговор
    Видиш ли ЦРУ било предупредило! Аз пък що си мисля, че шефът му е ходил на червения килим да се моли за нещо. Като предупреждаваш, не ходиш ти, а викаш посланика. Кжгато отидеш при императора е да се молиш за нещо, не да предупреждаваш.

    19:15 26.08.2026

  • 171 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #167 от "КУРКО":

    Искам само да го целувам ,нищо повече ...

    19:16 26.08.2026

  • 172 Бай Ганьо

    2 1 Отговор

    До коментар #163 от "Ами":

    Русия е спечелила некому у...я!

    19:16 26.08.2026

  • 173 Знаем

    0 0 Отговор
    че си мислите, че знаете, че ние знаем каквото не трябва да знаем!

    19:18 26.08.2026

  • 174 Цент

    1 0 Отговор

    До коментар #144 от "Това":

    Искаш ли самолет с Два коша? Да ти Докарам Бита сметана?
    Може и някой цент ако се Постараеш да ти метнем

    19:20 26.08.2026

  • 175 Касата

    1 0 Отговор
    Проблема на Русия е, че от руснак войник не става, единствено стават за роби на Кремъл и Путин!

    19:24 26.08.2026

  • 176 Молба

    2 0 Отговор
    Когато отиваш на крака, значи отиваш да молиш за нещо. А заплахата можеш и по телефона да я направиш.

    19:24 26.08.2026

  • 177 Бг путинофил

    1 0 Отговор
    Искам да бъда роб на Путин и Кремъл

    19:25 26.08.2026