"ЦРУ предупредило Владимир Путин: Знаем какво имате предвид, по-добре не го правете"

Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" (WSJ) разсъждава върху възможните причини за посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва.

Американските медии съобщават за това пътуване, позовавайки се на информирани източници, като тази информация не е потвърдена официално.

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Авторите на статията пишат, позовавайки се на източници, че САЩ са получили разузнавателни данни, според които Русия се намира в ранните етапи на подготовка за мобилизация и планира да провери решимостта на НАТО.

"Анализаторите казват, че Ратклиф може да се срещне с руския президент Владимир Путин, за да му отправи предупреждение", се посочва в статията.

Вестникът цитира бившата заместник-директорка на американското разузнаване Бет Санър: "Вероятно целта е да се каже: "Знаем какво имате предвид, по-добре не го правете".

Подобна версия изказа и коментаторът на вестник "Sunday Times" и бивш дипломатически кореспондент на Би-Би-Си Марк Урбан, който свързваше визитата с възможна заплаха от страна на Москва към Балтийските държави.

Според Санър "може да става дума и за примирие с Иран и включването на още някого в преговорите". По-конкретно, бившата американска държавна служителка смята, че Рaтклиф вероятно ще говори за подкрепата, която Кремъл оказва на Иран — на фона на налагането от Вашингтон на санкции срещу държавите, търгуващи с Техеран.

Според информацията на WSJ, Рaтклиф е прекарал четири часа в Москва, след което е напуснал руската столица.

В публикацията се посочва също, че за Москва "протоколът е от голямо значение", поради което формален партньор на Рaтклиф в преговорите би могъл да бъде шефът на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин, но той вероятно е придружавал шефа на ЦРУ по време на преговорите с Путин.

Журналистът от кремълския пул Александър Юнашев твърди, че според неговата информация пътникът на борда на самолета на ВВС на САЩ е трябвало да има среща с руския президент, a Кремъл официално отрече наличието на такава среща в графика на президента.