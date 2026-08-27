Новини
България »
Всички градове »
Крум Зарков за съдебната реформа: За трети път чуваме едни и същи обещания

Крум Зарков за съдебната реформа: За трети път чуваме едни и същи обещания

27 Август, 2026 07:34 815 15

  • крум зарков-
  • съдебна реформа-
  • трети път-
  • обещания

"Все още не познаваме истинския, реалния, а не заявения капацитет на новата власт, която обещава генерална промяна. Предстои да видим дали те разбират промяната като смяна на едни началници с други или като промяна на едни системи, някои от които не просто генерират несправедливост като системна грешка, а са съставени така че не могат да генерират друго", обясни лидерът на БСП

Крум Зарков за съдебната реформа: За трети път чуваме едни и същи обещания - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Заявката на властта за промяна в съдебната система звучи именно като заявка, но сме я чували и преди, по време на предизборната кампания, по време първите 100 дни, сега я чуваме за трети път с по-ясен времеви параметър. Това заяви лидерът на БСП и бивш министър на правосъдието Крум Зарков в "Денят ON AIR".
Въпросът за съдебната власт може да бъде изваден пред скоби, но той трябва да бъде поставен и в контекста на общата нова власт, настоя той.

В какво се крие истинската промяна
"Все още не познаваме истинския, реалния, а не заявения капацитет на новата власт, която обещава генерална промяна. Предстои да видим дали те разбират промяната като смяна на едни началници с други или като промяна на едни системи, някои от които не просто генерират несправедливост като системна грешка, а са съставени така че не могат да генерират друго", обясни Зарков.
Той допълни, че тук може да се спомене съдебната система, но може и здравната, образователната.

Зарков засегна и оставката на доц. Ангел Кунчев.

"Човек, който излиза, подава оставка в сигнал на несъгласие. Това трябва да бъде оценено. Човек с такава професионална биография и безупречна репутация заслужава да му бъде обърнато внимание. Една власт, и новата, и предишните си личи по начина, по който реагира на критика", смята бившият правосъден министър пред Bulgaria ON AIR.

Правилно ли е да се премахне т.нар. Домова книга
Конституцията е основният ни нормативен акт. Нормативните актове и законите не бива да се променят конюнктурно, а още по-малко Конституцията, подчерта Зарков.
"Съдебната реформа не е само и просто конституционен проблем. Трябва да се изследват неуспехите дотук. Твърдя, че преди да се стигне докрай в разплитането на онези паралелни мрежи за правосъдие, които стигнаха през Европа до Вашингтон - трудно може да се очаква, че един закон, или дори Конституцията, няма да бъдат преиначени от следващите титуляри на властта", анализира лидерът на БСП.

Изборът за на ВСС и независимостта на кандидатите
"Неговият личен авторитет и име - това трябва да хора, които да не попадат в спиралата на тези преди тях. Където има борба за власт, има и натиск".

Народните представители, и прокурорите, и съдиите трябва да поемат отговорност в момента на избора, не могат да търсят спасителен вариант по-късно, изтъкна Зарков.

Президентските избори и кандидатурата на Йотова
"Тя има по-дълга политическа биография от премиера Радев. Имаме успешна история на сътрудничество заедно. Надявам се тя да продължи. Оценяваме я като достоен държавен глава", коментира Зарков.

Европа е в сериозна криза и скоро ще ни предложат избор между статуквото и партии от типа "Алтернатива за Германия": "Създава се ляво течение, ние българските социалисти, ще допринесем с нашия опит".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 муцунски

    12 0 Отговор
    окрадохте държавата с дпс-гроб и накрая седнахте в скута

    07:43 27.08.2026

  • 2 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    КРУМЕ,ВИЕ СТЕ ТОТАЛНО ЗАНУЛЕНИ

    07:44 27.08.2026

  • 3 Кацамунски

    10 0 Отговор
    лежкунещ цял живот на държавна ясла , взел да критикува ? Типично за регресивните другари .

    07:45 27.08.2026

  • 4 иван костов

    4 1 Отговор
    Прав си Крумчо! Ти лично трябваше да бъдеш осъден заради терорът над онази котка! Обаче няма съдебна реформа и няма!

    07:46 27.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оле майко капиталистите от БСП

    6 0 Отговор
    Евронатовската антиреферендумската БСП продължават в същия дух.

    07:57 27.08.2026

  • 7 първо диагноза,след това лечение

    6 0 Отговор
    България е гноясала рана,благодарение на бкп-дс и създадените от тях бойни групи-мутрите!

    07:58 27.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Димитър Благоев

    3 0 Отговор
    Вие кой бяхте? Как е дядо Ви? Държавна сигурност ще успее ли да Ви върне в играта или края на вийната в Украйна ще Ви изпрати в пенсия??? Вие вице на Йотова ли ще сте??? Хаха

    08:10 27.08.2026

  • 11 Ама той не знае ли?!

    1 0 Отговор
    За инквизиторите на котки вече ще има специална алинея, предвиждаща 100 тояги за виновника!
    Освен това, ще му се забранява занапред да се занимава с политика. Защото, какво би станало, ако поради някакви подмолни игри и подкупи, успее да се докопа до властта субект, имащ садистични наклонности?

    08:14 27.08.2026

  • 12 Е фем .шта .ама .мотана🤣❤️🇧🇬❗️

    1 1 Отговор
    Алеко добре ви обрисувал, булгар, булгар и розови гюлчета.

    Не гласувам и в гроба не гласувам❗️❤️🇧🇬🤣

    08:14 27.08.2026

  • 13 Съдебни системи

    0 1 Отговор
    има във всички държави, например в САЩ. Ето няколко американски примера(не съм юрист): Системата за съдебни заседатели решава вината на престъпника и съдията не може да произнесе присъдата ако СЗ не са убедени във вината на подсъдимия. Подобните престъпления за които предварително се знае присъдата. Например Джон и Смит се скарали, Джон извадил пистолета и убил Смит. Ако Смит е нямал оръжие - 15г., ако е имал - 10г. При подобен случай не се води съдебно дело и Джон си отива директно в затвора. Кумулативност на наказанията 20 кражби всяка за 1г. затвор - 20г. У нас се излежава най-тежото наказание 1г. Премахване на условните присъди и замяната им с малки - 1 седмица, месец, няколко месеца, но ефективни - да почувства "отвътре" затворническата атмосфера. Бих дал и още идеи, но понеже съм никой няма да бъда чут.

    08:21 27.08.2026

  • 14 Сънародници не плюйте на Улицата

    0 1 Отговор
    ами ги заплюй-те баш в Парламента, сичките 240 Искърски Говеда.

    Президента Радев иска да направи от Българската Територия Сингапур ама в Сингапур Глоба и Затвор да се изплюеш на улицата, в България .учешки .айна, плюене, просяци, и всякъв западен германски либерализъм.
    Затова Офиса за Защита на Конституцията в Бундес Германия, Министър Александър Добриндт преследват Алтернатива за Германия - Алиса Вайдел❗️

    08:27 27.08.2026

  • 15 То ако всеки разбира

    1 0 Отговор
    Нямаше да е извън времето

    08:49 27.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол