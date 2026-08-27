Крум Зарков за съдебната реформа: За трети път чуваме едни и същи обещания

Заявката на властта за промяна в съдебната система звучи именно като заявка, но сме я чували и преди, по време на предизборната кампания, по време първите 100 дни, сега я чуваме за трети път с по-ясен времеви параметър. Това заяви лидерът на БСП и бивш министър на правосъдието Крум Зарков в "Денят ON AIR".

Въпросът за съдебната власт може да бъде изваден пред скоби, но той трябва да бъде поставен и в контекста на общата нова власт, настоя той.

В какво се крие истинската промяна

"Все още не познаваме истинския, реалния, а не заявения капацитет на новата власт, която обещава генерална промяна. Предстои да видим дали те разбират промяната като смяна на едни началници с други или като промяна на едни системи, някои от които не просто генерират несправедливост като системна грешка, а са съставени така че не могат да генерират друго", обясни Зарков.

Той допълни, че тук може да се спомене съдебната система, но може и здравната, образователната.

Зарков засегна и оставката на доц. Ангел Кунчев.

"Човек, който излиза, подава оставка в сигнал на несъгласие. Това трябва да бъде оценено. Човек с такава професионална биография и безупречна репутация заслужава да му бъде обърнато внимание. Една власт, и новата, и предишните си личи по начина, по който реагира на критика", смята бившият правосъден министър пред Bulgaria ON AIR.

Правилно ли е да се премахне т.нар. Домова книга

Конституцията е основният ни нормативен акт. Нормативните актове и законите не бива да се променят конюнктурно, а още по-малко Конституцията, подчерта Зарков.

"Съдебната реформа не е само и просто конституционен проблем. Трябва да се изследват неуспехите дотук. Твърдя, че преди да се стигне докрай в разплитането на онези паралелни мрежи за правосъдие, които стигнаха през Европа до Вашингтон - трудно може да се очаква, че един закон, или дори Конституцията, няма да бъдат преиначени от следващите титуляри на властта", анализира лидерът на БСП.

Изборът за на ВСС и независимостта на кандидатите

"Неговият личен авторитет и име - това трябва да хора, които да не попадат в спиралата на тези преди тях. Където има борба за власт, има и натиск".

Народните представители, и прокурорите, и съдиите трябва да поемат отговорност в момента на избора, не могат да търсят спасителен вариант по-късно, изтъкна Зарков.

Президентските избори и кандидатурата на Йотова

"Тя има по-дълга политическа биография от премиера Радев. Имаме успешна история на сътрудничество заедно. Надявам се тя да продължи. Оценяваме я като достоен държавен глава", коментира Зарков.

Европа е в сериозна криза и скоро ще ни предложат избор между статуквото и партии от типа "Алтернатива за Германия": "Създава се ляво течение, ние българските социалисти, ще допринесем с нашия опит".