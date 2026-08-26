Зеленски удостои Надежда Нейнски с украинския орден „Княгиня Олга“

Бившият български външен министър Надежда Нейнски е удостоена с украинския орден „Княгиня Олга“ – III степен, съобщи бТВ.

Отличието е присъдено от президента Володимир Зеленски с Указ №756/2026, подписан на 21 август 2026 г.

В мотивите към указа се посочват значимият личен принос за укрепването на междудържавното сътрудничество, подкрепата за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, съхраняването на историческата памет на украинския народ, благотворителната дейност и популяризирането на страната по света.

Надежда Нейнски е сред чуждестранните общественици, дипломати и политици, отличени от украинската държава за последователната си подкрепа към Киев.

Орденът „Княгиня Олга“ е държавно отличие на Украйна, с което се отдава признание за значими заслуги в обществения, политическия и международния живот.