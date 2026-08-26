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Зеленски удостои Надежда Нейнски с украинския орден „Княгиня Олга“

Зеленски удостои Надежда Нейнски с украинския орден „Княгиня Олга“

26 Август, 2026 19:25 1 997 147

  • володимир зеленски-
  • надежда нейнски-
  • княгиня олга

В мотивите към указа се посочват значимият личен принос за укрепването на междудържавното сътрудничество

Зеленски удостои Надежда Нейнски с украинския орден „Княгиня Олга“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият български външен министър Надежда Нейнски е удостоена с украинския орден „Княгиня Олга“ – III степен, съобщи бТВ.

Отличието е присъдено от президента Володимир Зеленски с Указ №756/2026, подписан на 21 август 2026 г.

В мотивите към указа се посочват значимият личен принос за укрепването на междудържавното сътрудничество, подкрепата за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, съхраняването на историческата памет на украинския народ, благотворителната дейност и популяризирането на страната по света.

Надежда Нейнски е сред чуждестранните общественици, дипломати и политици, отличени от украинската държава за последователната си подкрепа към Киев.

Орденът „Княгиня Олга“ е държавно отличие на Украйна, с което се отдава признание за значими заслуги в обществения, политическия и международния живот.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 изобщо

    212 22 Отговор
    Това не е повод за гордост!

    Коментиран от #10, #22, #34, #65

    19:26 26.08.2026

  • 2 БОКЛУКА

    201 20 Отговор
    Награждава боклука.

    19:27 26.08.2026

  • 3 Боруна Лом

    122 15 Отговор
    С НЕГО ДА Я ПОГРЕБАТ! НЕМЕДЛЕНО

    19:28 26.08.2026

  • 4 Бабушкер

    113 15 Отговор
    Бабушкер

    Бабушкер

    Коментиран от #118

    19:30 26.08.2026

  • 5 Последният софиянец

    141 13 Отговор
    Нека Надежда Нейнски си сложи получения орден на онзи хълм, който отдавна е с отпаднала необходимост!

    19:30 26.08.2026

  • 6 Гробар

    168 16 Отговор
    За заслуги към световния фашизъм.

    19:30 26.08.2026

  • 7 Макето

    140 12 Отговор
    Продаде блоковете на АЕЦ Козлодуй за влизане в Евросъюза. Краде разруши и купи на безценица имоти…

    19:30 26.08.2026

  • 8 Овчар

    86 8 Отговор
    Следващият референдум в България трябва да е за заменяне на политиката с науката в Народното събрание. Защото днес в парламента влизат хора, които не разбират от икономика, енергетика, здравеопазване или образование, а после гласуват закони за 6 милиона души. Искате ли примери – 10 години строим магистрали, които не свързват нищо; купуваме скъп ток от борсите, вместо да инвестираме в реакции; внасяме храна, която можем да произвеждаме; децата ни излизат без професия и без посока. Научният подход не обещава – той изчислява. Не вярва – той проверява. Не се редува на власт – той просто работи. Време е България да се управлява от хора, които разбират, а не от хора, които умеят да говорят.

    Коментиран от #52

    19:30 26.08.2026

  • 9 Прогресивен

    99 14 Отговор
    Путин ще награди Надето и Зелю с по един Кинжал хаха

    19:30 26.08.2026

  • 10 Сър Пичук

    30 18 Отговор

    До коментар #1 от "изобщо":

    Княгиня Олга не беше ли българка? За един приятел питам. Е какъв е проблемът?

    Коментиран от #81

    19:31 26.08.2026

  • 11 историк

    89 16 Отговор
    А таз в ада ще гори ! Бог си знае работата !

    19:32 26.08.2026

  • 12 Песи Сюлейманов

    98 10 Отговор
    В Атлантическия клуб ще си го сложат в рамка и ще се кланят

    19:32 26.08.2026

  • 13 Оня под Коня

    114 9 Отговор
    Навремето май беше Михайлова. Помня, че или се лъжа ама май тя или нейния мъж тогава ( кои ли от всичките ) приватизира гаражите на ЦК на БКП. При управлението на ИбанКостиофф циганина.

    Коментиран от #46, #56, #89

    19:32 26.08.2026

  • 14 Без теб

    78 7 Отговор
    Всеки двоен агент заслужава подобен орден.

    19:32 26.08.2026

  • 15 Пилотът Гошу

    89 6 Отговор
    Ееееее, защо така, а на Тагарев нищо… Тая и без туй не пее в хора хич, той поне се пеняви добре…

    19:33 26.08.2026

  • 16 увцътъ си е

    48 7 Отговор
    увцъ

    19:35 26.08.2026

  • 17 Симо

    50 2 Отговор
    Надежда до посиняване

    Коментиран от #121

    19:35 26.08.2026

  • 18 !!!?

    16 46 Отговор
    Зеленски може да удостои и Мистър Кеш с медал "Троянски конник" lll степен...!!!?

    19:36 26.08.2026

  • 19 Фашистка наградка

    97 8 Отговор
    Орденче за антибългарска дейност.

    Коментиран от #30

    19:37 26.08.2026

  • 20 Ной

    84 6 Отговор
    По ордените ще разпознаем предателите.

    19:37 26.08.2026

  • 21 Голда

    54 6 Отговор
    Ами ние евреите по света се подкрепяме.Този бабишкел нали затова ходеше с тяхното знаме на ревера.Демонстрация.

    19:38 26.08.2026

  • 22 Окооо

    52 3 Отговор

    До коментар #1 от "изобщо":

    Да не забравяме, че с подобни ордени бяха удостоени и Пеевски и Борисов, докато бяха на власт! Но, защо ли много, много не говорят за това???

    19:38 26.08.2026

  • 23 Курдо Коленков

    11 22 Отговор
    Вова, виж какво прави конкуренцията, бе! Ти кога ще връчиш орден на Костя?

    19:39 26.08.2026

  • 24 стоян георгиев

    49 8 Отговор
    Боклука си е боклук!

    Коментиран от #44

    19:40 26.08.2026

  • 25 Никола Газдов

    37 4 Отговор
    Награда Белене при нормално уравление....

    19:40 26.08.2026

  • 26 Аман от продажници

    40 3 Отговор
    Тоя боклук само китки заслужава

    19:40 26.08.2026

  • 27 Леля Гошка

    31 3 Отговор
    Колаборационисти вече ги знаем

    19:41 26.08.2026

  • 28 И Киев е Руски

    34 3 Отговор
    Пууу мама.и да ..А

    19:41 26.08.2026

  • 29 Софиянец

    36 3 Отговор
    Зеля трябва да даде по един такъв на всеки от тия безродници и после да ги бесим по дърветата! Тва си е като свастика на челото!

    19:43 26.08.2026

  • 30 Курдо Коленков

    8 35 Отговор

    До коментар #19 от "Фашистка наградка":

    То пък да се навеждаш пред Путин е много патриотично и българско.

    Коментиран от #35

    19:43 26.08.2026

  • 31 Гост

    29 2 Отговор
    Само за най-преданият слугинаж.

    19:45 26.08.2026

  • 32 Тити на Кака

    40 4 Отговор
    Да напомня, че княгиня Олга е руска, а не украинска Велика принцеса.

    Просто Украйна по нейно време не е имало, поради което никога не е имало и украински принцеси.
    Украйна е пресен наследник на конструираната от Ленин изкуствена държава УССР.
    Киев в момента се разделя с комунистическото си поземлено наследство, което е 100% руско.
    Украйна - това е Галиция.
    Там са хората, говорещи на мова, там е изработено / с жестоко насилие от Австро-Унгария/ украинското самосъзнание. Когато Украйна влезе в естествените си граници, тогава ще настъпи мир в тази част на света.

    19:45 26.08.2026

  • 33 Орден за предатели

    43 2 Отговор
    Ясен знак кои са еничарите . Но видов ден идва за предателите!

    19:45 26.08.2026

  • 34 „Княгиня Олга“ e руска царица

    45 2 Отговор

    До коментар #1 от "изобщо":

    майка на княз Светослав I, от чието име управлява между 945 г. и 969 г. Християнка, тя е устроителка на древноруската държава.
    За държава Украина никой не е чувал по това време.

    Коментиран от #38, #88

    19:45 26.08.2026

  • 35 Гост

    11 7 Отговор

    До коментар #30 от "Курдо Коленков":

    Що бе, навеждането пред султана много ли е престижно?

    19:45 26.08.2026

  • 36 Гледаш фашиста кой награждава

    38 1 Отговор
    и виждаш нашите национални предатели!

    19:46 26.08.2026

  • 37 Къде е ДАНС

    36 1 Отговор
    Да проверят и банковите сметки какво и от къде е влязло покрай наградата и най-вече за какви услуги (заслуги)?

    19:46 26.08.2026

  • 38 Гост

    29 1 Отговор

    До коментар #34 от "„Княгиня Олга“ e руска царица":

    Как да е чувал?
    Все едно някой да е чувал за държава Добруджа или държава Лудогорие.

    19:47 26.08.2026

  • 39 Сещам се

    25 2 Отговор
    Къде може да го завре

    19:48 26.08.2026

  • 40 ?????

    21 1 Отговор
    А така.
    Да се нареди в един ред с Баце и Шиши.
    Машшала бе джанъм.

    19:49 26.08.2026

  • 41 Гертруд

    8 3 Отговор
    Старата Волга, стана Олга. Цирк тип Бай Тошо с една тенекийка на ревера, сметката е нула на нула.

    19:50 26.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Мишел

    21 2 Отговор
    Княгиня Олга Киевска 945-957 г. е от първите обявени руски светци.

    19:53 26.08.2026

  • 44 Дзак

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    Добре се познаваш!

    19:53 26.08.2026

  • 45 Хи хи

    23 4 Отговор
    надето що не заминава за Киййййф, където да се врече във вярност към маленкий зеля ! Оттам да нарами мешката и право на фронта !!

    19:54 26.08.2026

  • 46 Само за информация

    17 1 Отговор

    До коментар #13 от "Оня под Коня":

    Виж цените на гаражите в София сега
    Не големите, малки гаражчета колкото да промушиш колата си вътре.
    Почват от 100 000 Евро в предградията на стролицата.

    19:54 26.08.2026

  • 47 Да се проведе референдум в България

    20 4 Отговор
    за връщане на смъртното наказание за национално предателство.

    Коментиран от #55

    19:56 26.08.2026

  • 48 айсиктирр😅

    16 2 Отговор
    Тука е имало комисионни

    19:56 26.08.2026

  • 49 .....

    13 4 Отговор
    И аз награждавам слугата на народа с Оскар за перфектно изиграна роля😂😂

    19:57 26.08.2026

  • 50 Хи хи

    17 8 Отговор
    надето е предателка, която работи за укренските интереси, не за българските !

    19:59 26.08.2026

  • 51 Бай Араб

    6 17 Отговор
    Путин падна в канала ,станал е неузнаваем,скоро и на Радев ще му се завие свят.

    Коментиран от #54

    19:59 26.08.2026

  • 52 Принципно сте прав

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    Неприятното е че същите тези забраняват референдумте за да си осигурят "демократичен комфорт" . Иначе са анонимки.

    19:59 26.08.2026

  • 53 На свинче

    17 5 Отговор
    Звънче! Пропаднала жена е тази

    20:00 26.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Бай Араб

    2 6 Отговор

    До коментар #47 от "Да се проведе референдум в България":

    За Радев

    Коментиран от #60

    20:00 26.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Слуга на народа

    14 7 Отговор
    И Шиши го беше закичила украинската посланичка с някакъв укро- медал за храброст..

    20:02 26.08.2026

  • 58 шаа

    15 8 Отговор
    тези ордени дори и в пунктовете за вторични суровини ги е гнус да приемат

    20:02 26.08.2026

  • 59 хахх

    12 6 Отговор
    Вече по телевизиите ще я представят с титла княгиня Олга , ти представяш ли си 😅 онез същите дет от началото на войната интериора им е като украйското знаме.

    20:03 26.08.2026

  • 60 Отново

    6 13 Отговор

    До коментар #55 от "Бай Араб":

    Ще ви загроби Радев

    20:03 26.08.2026

  • 61 Тиква

    17 8 Отговор
    Помия при помия, окрабандеровци награждават подобни на себе си.

    20:04 26.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 хах

    18 6 Отговор
    Къщичка в Баба Алино не и ли дадоха ?

    20:07 26.08.2026

  • 64 Надето,

    15 7 Отговор
    колко скачахме като улави? А ,бяхме млади .Сега предлагам: Вече ,грозното Наде да заминава за украйна, и да се бори за православието Там.С това огромно отличие!🤮

    Коментиран от #79

    20:09 26.08.2026

  • 65 Иван

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "изобщо":

    Вие копейките не се гордейте, затова пък ние българите се гордеем с този факт !

    20:10 26.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Перо

    17 6 Отговор
    Евреите се награждават помежду си!

    20:12 26.08.2026

  • 68 Юуп

    11 6 Отговор
    Некой гараж с ордена имаше ли?

    20:13 26.08.2026

  • 69 Надето,

    8 6 Отговор
    колко скачахме като улави? А ,бяхме млади .Сега предлагам: Вече ,грозното Наде да заминава за украйна, и да се бори за православието Там.С това огромно отличие!🤮

    Коментиран от #84

    20:14 26.08.2026

  • 70 Краставите мастии

    12 5 Отговор
    се надушват

    20:16 26.08.2026

  • 71 Движена

    16 5 Отговор
    е не от любов към Украйна, а от омраза към руснаците, за да се докара на западноевропейските началници. Помиярщина

    20:16 26.08.2026

  • 72 ДА ТЕ НАГРАДИ НАЦИСТ

    14 4 Отговор
    Не е голяма чест. Но Това не разбира какво е чест.

    20:16 26.08.2026

  • 73 маке

    16 4 Отговор
    Е нема такава грозотия, ордена май е за това, че плаши руската армия с визията си)))

    20:16 26.08.2026

  • 74 Край

    13 4 Отговор
    Требвало да и дадат орган Златен гараж.

    20:17 26.08.2026

  • 75 Механик

    10 4 Отговор
    Сами си измислят медали, сами си ги раздават.
    А Надето Нейска да се поинтересува какво стана с ония дето се хвалеха на 8-ми септември, че са си купи фабрика.
    Щото и те най-нагло се къпеха в разкош, ама дойде 9-ти и... Палачинката лесно се обръща, и САЩ яко затегнаха имигрантската политика, няма да има на къде да се бяга.

    20:21 26.08.2026

  • 76 Нюрнберг 2.0

    9 3 Отговор
    Това ще бъде приложено към делото!

    20:21 26.08.2026

  • 77 Пътем

    12 2 Отговор
    Тази си я спомням на един от митингите, на "кой не скача е червен" , как рипкаше, като козичка, а до нея ИКост, облечен в балтон, авторитетно се подрусваше на пети... Сега е минала на "кой не скаче е москал" и "москаляку на гиляку". И ордени

    20:22 26.08.2026

  • 78 морския

    10 3 Отговор
    нищо чудно ! винаги е предавала Бг ! има цяла колекция чужди ордени.

    20:25 26.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Обективен

    11 1 Отговор
    Срамна награда

    20:26 26.08.2026

  • 81 Точен

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сър Пичук":

    Княгиня Олга е дъщеря на Източноримския император, неправилно наричан византийски. Тя е занесла като зестра в киевска Русь двете гръцки азбуки: глаголицата и кирилицата /втората е побългарена гръцка от елинския период от 1 в. пр.Хр./. Омъжена е за княз Святослав, руския княз, така че Зельо всъщност дава на небългарката Надежда Нейнски не украински, а руско-гръцки орден...

    Коментиран от #91, #124

    20:27 26.08.2026

  • 82 Мунчо

    8 1 Отговор
    Боклук да боклука майно ле!

    20:27 26.08.2026

  • 83 ШЕФА

    7 1 Отговор
    Чудесно,ще си я носи в гро... тази гюдерия.

    20:28 26.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 пффф

    7 1 Отговор
    Ето я Олигархията или марионетките им , иначе Стоян Колев може да го намерите на Рилските изера.

    20:29 26.08.2026

  • 87 Тоо

    7 1 Отговор
    еврейскио дрът чируз смърди даже през интернета!

    20:30 26.08.2026

  • 88 Бай онзи

    8 0 Отговор

    До коментар #34 от "„Княгиня Олга“ e руска царица":

    Даааа,така е.Някой може ли да посочи един,,цар,крал,император" на Украйна преди 1917г,ако е имало изобщо такава държава.

    20:32 26.08.2026

  • 89 Същата пача е.

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Оня под Коня":

    Отиди да видиш на мястото на бившия правителствен гараж какъв мастодонт построиха.
    Най ми е чудно как си гледа децата в очите. А и те с какви очи я гледат.

    Коментиран от #98

    20:33 26.08.2026

  • 90 Мадам Тюсо знае ли, че

    6 0 Отговор
    баба и е жива и е милионер?

    20:35 26.08.2026

  • 91 оня с коня

    1 8 Отговор

    До коментар #81 от "Точен":

    Кой се интересува от ИЗКРИВЕНОТО тълкувание на Историята на Русофилски самораслеци и кога ще осъзнаете че сте САМО 23,7% от Целокурния бълг. Народ?

    Коментиран от #116

    20:36 26.08.2026

  • 92 Все тая

    5 0 Отговор
    Тои всички боклуци награди

    20:36 26.08.2026

  • 93 Ммм

    8 0 Отговор
    Тази ли точно е пример когато беше на петдесет си лягаше с осемнайсетгодишни .

    20:39 26.08.2026

  • 94 Тва нищожество Нейнски

    9 0 Отговор
    съхранявала видиш ли историческата памет на украинския народ ? Къде ли си е навряла тази ценност се чудя ? ....

    20:39 26.08.2026

  • 95 ТОЯ ВАМПИР

    6 0 Отговор
    СЪСИПА СДС И ЗА ТОВА И РАЗРЕШИХА ДА СИ ПОСТРОИ ХОТЕЛ СРЕЩУ НДК

    20:40 26.08.2026

  • 96 СМЕШНИЦИ

    5 0 Отговор
    Княгиня Олга няма нищо общо с окраина.

    20:40 26.08.2026

  • 97 тоз пък

    2 0 Отговор
    Имаше още тъпани за такава награда. Само този остатък ли има?

    20:40 26.08.2026

  • 98 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #89 от "Същата пача е.":

    Евреите нямат срам. Гледа си децата в очите и не и пука. И те я гледат и се обучават на наглост. Така са нещата в тоя етнос.

    Коментиран от #101

    20:41 26.08.2026

  • 99 Бат Роскоу ПуетЪ

    4 0 Отговор
    Вещица Проклета!!! Парите са Нейнски, Мизерията за нас!!!

    20:41 26.08.2026

  • 100 НАДА Е СДС КРАДЛА

    8 0 Отговор
    Открадна гаража на УБО.

    20:41 26.08.2026

  • 101 пффф

    4 0 Отговор

    До коментар #98 от "Механик":

    Почиват си на Малдивите и Дубай , даже осъзнават , че са боклуци повечето. Няма кой да им набие канчето вече 35 години

    20:43 26.08.2026

  • 102 Към коментар 10

    6 1 Отговор
    Великата княгиня Олга е българка, вероятно внучка на цар Борис. В архивите ясно пише, че е родена в Плск, т.е. Плиска (тогава не са изписвали гласните). Няма как това да се прочете Псков, както се опитват да разказват руснаците.
    Освен това, когато мъжът й превзема Киев, град основан от българския хан Кий, брат на хан Кубрат, голяма част от населението му са били българи. Украинци тогава все още е нямало.

    20:44 26.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 гост

    11 0 Отговор
    Само на мен ли ми се повръща от това подобие на жена ? Отврат.

    20:47 26.08.2026

  • 105 Това е изключително гнусна

    8 2 Отговор
    Новина ! Кви ги е вършила точно за нацистите в Украйна не знам, но всички знаем що за неадекватно и продажно същество иде реч. Спомнете си когато като говорител на МС на времето от СДС отърча в БНТ и обяви че сме признали Македония без мандат на парламента. Вероятно и Македония скоро ще я наградят...

    20:48 26.08.2026

  • 106 Аз съм от ссср

    6 0 Отговор
    А във България трябва да я удостойм със място във Белене.

    20:49 26.08.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 ДРАГИ МИ НАРКОМАН

    3 1 Отговор
    ГАРАЖНАТА КРАДЛА ПРИМЕР ЗА ПОДРАЖАНИЕ СМЯХ.

    20:50 26.08.2026

  • 109 Колкото им

    4 0 Отговор
    Лигитимна държавата, толкова и ордените, толкова и дипломите.

    20:50 26.08.2026

  • 110 Азззззззз

    4 0 Отговор
    Тая да отива да си получава ордена и хич да не се връща!

    20:51 26.08.2026

  • 111 ТАЗИ НОВИНА ПОКАЗВА ПАДЕНИЕТО

    5 0 Отговор
    На Нада самолетната забава.

    20:51 26.08.2026

  • 112 Бейрелейби

    5 0 Отговор
    Един еврейн награждава друга еврейка за подла дуйнаст с-у славяни

    20:52 26.08.2026

  • 113 Грубо невежество

    3 1 Отговор
    Княгиня Олга е била честна и много отговорна към народа си
    За нея има книга от наш учен историк

    20:52 26.08.2026

  • 114 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Могат да ѝ подарят и един подземен гараж за награда...

    20:52 26.08.2026

  • 115 Това е положението

    4 0 Отговор
    37 години България все е била управлявана от мръсници и предатвли. С колониите е така а тези хора без война ни направиха колония

    20:54 26.08.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Ама от Савов започната

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бабушкер":

    От И.Костов ошлайфана с една проста филология
    Там влизаха само най неподготвените за другите специалности в с.ун.
    Българка предателка
    Позор !

    20:55 26.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Горски

    4 0 Отговор
    Нека сега всеки българин да си даде сметка що за птици са т.н. СДС - стани да седна - верните съратници на Боко Шарлатанина и ОПГ ГРОБ. Нароиха се партии и партийки от тях - все отбор крадци и паразити - наистина лика прилика с бандата на Асфалт паша ефенди. И нищо скрито не остава за народа - ако си траят - лепнат им орденче на срама - всички да разберат. Същият боклук е и оня в Драгалевци - дето си говори с теменужките - положил основите на унищожението на България. Неински получава сребърен медал "Юда", или 30 сребърника за предателство към България. Като се харесват толкова, защо не се вземат? Тя баба Надка бая стаж има и бая оборот навъртя, нищо не може да я изненада. Сбръчканата надежда, която продаде дъщеря си на турчин и е наградена от зеленски, който по съвместителство е най-масовият убиец на този век. Това е и лицето на шарлатаните който превърнаха България в кочина. Така, така, я да видим какво е направила госпожата преди няколко месеца като служебен външен министър, че да заслужи за 3 месеца работа такова "отличие". Радевци да се поразтърсят, че тая кой знае как е предала интересите на страната ни в ползу украйна. Направо и Киевско гражданство да и дава и сбогом любов,живота е песен в Украйната.

    20:57 26.08.2026

  • 121 Един на човек

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Симо":

    не прилича от тия двамата

    20:57 26.08.2026

  • 122 Коко

    5 1 Отговор
    Факти са еврогейзери

    20:57 26.08.2026

  • 123 Ние няма ли да я

    4 1 Отговор
    Наградим със синджир неръждавейка в сливенския за затварянето на блоковете в АЕЦ Козлодуй?За един приятел питам.

    20:58 26.08.2026

  • 124 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Точен":

    Какво да очакваш от територия без собствени корени и органично свързана с Русия!

    20:58 26.08.2026

  • 125 селяк

    1 1 Отговор
    са да и даде една кръпичка да си изтрие грима и на фронта :Д войанта за него е спечелена. рашката кат види ота сатвер и ша избега

    20:58 26.08.2026

  • 126 Маринов

    2 1 Отговор
    Като чета мотивите и чета форума по окраинските статии, мога да споделя, че доста форумци биха получили отличие от наркомана. Колкото до Нейнска, тя сие изпълнявала усърдно задачите преди 1989 г и стриктно указанията на водещите я след тази дата. И се реализира като министър при диван Костов. Получи си посланическите бонуси като друг заслужил деятел на службите и последен бонус от задкулисието министър в служебното правителство. И този медал... Дали е изпросен като този на Шиши? Дали е купен? А с медала върви ли и чек?
    Нямам думи! Тя дали ще прочете форума тук? Що клетви, що гнусотии... Така ли ще си отиде от този живот?

    20:59 26.08.2026

  • 127 ха ха хаааа

    2 3 Отговор
    Руzнята направо еякулира ...😁

    20:59 26.08.2026

  • 128 Оттттвратителна

    9 1 Отговор
    Стттара пооодлога.

    21:00 26.08.2026

  • 129 Гумичка за триене

    4 0 Отговор
    Това е надежда михайлова, с иван костов навремето спечелиха доверието на всички и след това разпродадоха България единия се разсърди и си живее в драгалевци тази си смени името с идеята че ще я забравят!!!! Кой не скача е червен нали хубаво наде? Медал???? Въже и стълб за вас!

    21:01 26.08.2026

  • 130 удостоената Надежда

    4 0 Отговор
    И арабите впрочем могат да я удостоят. Като млада преводачка косматите и крака чудеса правиха впрочем за българо арабската дружба. Ама хич не се бъзикам хора... То верно за стари хора лоши неща не се говорят, но си е баш истина. Проверете каква беше преди в СДС да си намърда палавото дупенце и когато беше само "Наденцето"

    Коментиран от #140

    21:01 26.08.2026

  • 131 Жива и здрава

    0 2 Отговор
    Заслужава орден.Трудно се намират в Б.Г. нормални хора,за награда.

    21:03 26.08.2026

  • 132 Нафталинка

    5 0 Отговор
    Това долно извратено животно веднага да бъде изгонено и то в посока увкрайна , крайно време е , да не стигне до съдбата на Луканов!

    21:05 26.08.2026

  • 133 Анонимен

    1 1 Отговор
    Зеленски да те удостои с медал не е за хвалба. Означава, че си продавала българския интерес. Позор

    21:05 26.08.2026

  • 134 Мич

    1 1 Отговор
    Княгиня Олга е руска княгиня. Тия като "македонците" си присвояват историята.

    21:05 26.08.2026

  • 135 медал

    0 0 Отговор
    А защо него върне,както направиха поляците ?

    21:05 26.08.2026

  • 136 Да,бе

    0 0 Отговор
    Направо са и сложили мишена под кръста на пенсионираната магистралка...Ще и помогне при Нюрнберг 2.0.

    21:05 26.08.2026

  • 137 Срам и Резил

    1 0 Отговор
    Гадост ! Срам за еврейката.

    21:09 26.08.2026

  • 138 ДОКАТО БЕШЕ ПО МЛАДА

    3 0 Отговор
    Тогавашните евролидери я качваха на самолетите си да я лашкат.

    Коментиран от #145

    21:10 26.08.2026

  • 139 Коста

    0 0 Отговор
    Тази княгиня ли била нимфоманка и ветеринарка уроложка на мъжки коне и магарета?

    21:17 26.08.2026

  • 140 Знаем знаем от първо лице

    2 0 Отговор

    До коментар #130 от "удостоената Надежда":

    Като млада кифла Надежда Нейнски (тогава Михайлова) "работеше" като преводач в Египет. През 80-те години на миналия век тя беше в Кайро. По това време първият ѝ съпруг Камен Михайлов беше в посолството и я назначи като преводач в българското посолство там. И години по късно митове и легенди още се носиха за подвизите и на Наденцето .... Една случка имаше май и в Йордания и медиите даже я писаха тогава. Не знам от тогава дали е стъпвала там.. Че така започна шеметната и кариера. После дойде и приватизацията и кошаревската реституция и яко се накраде. Ама яко ...

    Коментиран от #147

    21:18 26.08.2026

  • 141 Гражданин

    0 0 Отговор
    Браво който заслужава получава ордени.

    21:18 26.08.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Хаха

    1 0 Отговор
    Да я вземат за фронта,да плаши руснаците.

    21:21 26.08.2026

  • 144 хитлер

    1 0 Отговор
    Гнус ме е да напиша името на този уропарцал.Нама ли да изчезне от лицето на земята фашистката заедно с гаражите си?Проподнала продажна мумия.

    21:22 26.08.2026

  • 145 Още по на зад върни

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "ДОКАТО БЕШЕ ПО МЛАДА":

    Преди СДС, 80-те години .. "евролидерите" като бяха, вече не беше оборотна а щатна

    21:22 26.08.2026

  • 146 Путинков

    0 1 Отговор
    Сега е ред на червените писари да получат значки от коня лавров.

    21:22 26.08.2026

  • 147 анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "Знаем знаем от първо лице":

    В Египет сигурно говорят испански език?

    21:22 26.08.2026

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