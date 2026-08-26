Зеленски удостои Надежда Нейнски с украинския орден „Княгиня Олга“

Бившият български външен министър Надежда Нейнски е удостоена с украинския орден „Княгиня Олга“ – III степен, съобщи бТВ.
Отличието е присъдено от президента Володимир Зеленски с Указ №756/2026, подписан на 21 август 2026 г.
В мотивите към указа се посочват значимият личен принос за укрепването на междудържавното сътрудничество, подкрепата за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, съхраняването на историческата памет на украинския народ, благотворителната дейност и популяризирането на страната по света.
Надежда Нейнски е сред чуждестранните общественици, дипломати и политици, отличени от украинската държава за последователната си подкрепа към Киев.
Орденът „Княгиня Олга“ е държавно отличие на Украйна, с което се отдава признание за значими заслуги в обществения, политическия и международния живот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 изобщо
Коментиран от #10, #22, #34, #65
19:26 26.08.2026
2 БОКЛУКА
19:27 26.08.2026
3 Боруна Лом
19:28 26.08.2026
4 Бабушкер
Бабушкер
Коментиран от #118
19:30 26.08.2026
5 Последният софиянец
19:30 26.08.2026
6 Гробар
19:30 26.08.2026
7 Макето
19:30 26.08.2026
8 Овчар
Коментиран от #52
19:30 26.08.2026
9 Прогресивен
19:30 26.08.2026
10 Сър Пичук
До коментар #1 от "изобщо":Княгиня Олга не беше ли българка? За един приятел питам. Е какъв е проблемът?
Коментиран от #81
19:31 26.08.2026
11 историк
19:32 26.08.2026
12 Песи Сюлейманов
19:32 26.08.2026
13 Оня под Коня
Коментиран от #46, #56, #89
19:32 26.08.2026
14 Без теб
19:32 26.08.2026
15 Пилотът Гошу
19:33 26.08.2026
16 увцътъ си е
19:35 26.08.2026
17 Симо
Коментиран от #121
19:35 26.08.2026
18 !!!?
19:36 26.08.2026
19 Фашистка наградка
Коментиран от #30
19:37 26.08.2026
20 Ной
19:37 26.08.2026
21 Голда
19:38 26.08.2026
22 Окооо
До коментар #1 от "изобщо":Да не забравяме, че с подобни ордени бяха удостоени и Пеевски и Борисов, докато бяха на власт! Но, защо ли много, много не говорят за това???
19:38 26.08.2026
23 Курдо Коленков
19:39 26.08.2026
24 стоян георгиев
Коментиран от #44
19:40 26.08.2026
25 Никола Газдов
19:40 26.08.2026
26 Аман от продажници
19:40 26.08.2026
27 Леля Гошка
19:41 26.08.2026
28 И Киев е Руски
19:41 26.08.2026
29 Софиянец
19:43 26.08.2026
30 Курдо Коленков
До коментар #19 от "Фашистка наградка":То пък да се навеждаш пред Путин е много патриотично и българско.
Коментиран от #35
19:43 26.08.2026
31 Гост
19:45 26.08.2026
32 Тити на Кака
Просто Украйна по нейно време не е имало, поради което никога не е имало и украински принцеси.
Украйна е пресен наследник на конструираната от Ленин изкуствена държава УССР.
Киев в момента се разделя с комунистическото си поземлено наследство, което е 100% руско.
Украйна - това е Галиция.
Там са хората, говорещи на мова, там е изработено / с жестоко насилие от Австро-Унгария/ украинското самосъзнание. Когато Украйна влезе в естествените си граници, тогава ще настъпи мир в тази част на света.
19:45 26.08.2026
33 Орден за предатели
19:45 26.08.2026
34 „Княгиня Олга“ e руска царица
До коментар #1 от "изобщо":майка на княз Светослав I, от чието име управлява между 945 г. и 969 г. Християнка, тя е устроителка на древноруската държава.
За държава Украина никой не е чувал по това време.
Коментиран от #38, #88
19:45 26.08.2026
35 Гост
До коментар #30 от "Курдо Коленков":Що бе, навеждането пред султана много ли е престижно?
19:45 26.08.2026
36 Гледаш фашиста кой награждава
19:46 26.08.2026
37 Къде е ДАНС
19:46 26.08.2026
38 Гост
До коментар #34 от "„Княгиня Олга“ e руска царица":Как да е чувал?
Все едно някой да е чувал за държава Добруджа или държава Лудогорие.
19:47 26.08.2026
39 Сещам се
19:48 26.08.2026
40 ?????
Да се нареди в един ред с Баце и Шиши.
Машшала бе джанъм.
19:49 26.08.2026
41 Гертруд
19:50 26.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Мишел
19:53 26.08.2026
44 Дзак
До коментар #24 от "стоян георгиев":Добре се познаваш!
19:53 26.08.2026
45 Хи хи
19:54 26.08.2026
46 Само за информация
До коментар #13 от "Оня под Коня":Виж цените на гаражите в София сега
Не големите, малки гаражчета колкото да промушиш колата си вътре.
Почват от 100 000 Евро в предградията на стролицата.
19:54 26.08.2026
47 Да се проведе референдум в България
Коментиран от #55
19:56 26.08.2026
48 айсиктирр😅
19:56 26.08.2026
49 .....
19:57 26.08.2026
50 Хи хи
19:59 26.08.2026
51 Бай Араб
Коментиран от #54
19:59 26.08.2026
52 Принципно сте прав
До коментар #8 от "Овчар":Неприятното е че същите тези забраняват референдумте за да си осигурят "демократичен комфорт" . Иначе са анонимки.
19:59 26.08.2026
53 На свинче
20:00 26.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Бай Араб
До коментар #47 от "Да се проведе референдум в България":За Радев
Коментиран от #60
20:00 26.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Слуга на народа
20:02 26.08.2026
58 шаа
20:02 26.08.2026
59 хахх
20:03 26.08.2026
60 Отново
До коментар #55 от "Бай Араб":Ще ви загроби Радев
20:03 26.08.2026
61 Тиква
20:04 26.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 хах
20:07 26.08.2026
64 Надето,
Коментиран от #79
20:09 26.08.2026
65 Иван
До коментар #1 от "изобщо":Вие копейките не се гордейте, затова пък ние българите се гордеем с този факт !
20:10 26.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Перо
20:12 26.08.2026
68 Юуп
20:13 26.08.2026
69 Надето,
Коментиран от #84
20:14 26.08.2026
70 Краставите мастии
20:16 26.08.2026
71 Движена
20:16 26.08.2026
72 ДА ТЕ НАГРАДИ НАЦИСТ
20:16 26.08.2026
73 маке
20:16 26.08.2026
74 Край
20:17 26.08.2026
75 Механик
А Надето Нейска да се поинтересува какво стана с ония дето се хвалеха на 8-ми септември, че са си купи фабрика.
Щото и те най-нагло се къпеха в разкош, ама дойде 9-ти и... Палачинката лесно се обръща, и САЩ яко затегнаха имигрантската политика, няма да има на къде да се бяга.
20:21 26.08.2026
76 Нюрнберг 2.0
20:21 26.08.2026
77 Пътем
20:22 26.08.2026
78 морския
20:25 26.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Обективен
20:26 26.08.2026
81 Точен
До коментар #10 от "Сър Пичук":Княгиня Олга е дъщеря на Източноримския император, неправилно наричан византийски. Тя е занесла като зестра в киевска Русь двете гръцки азбуки: глаголицата и кирилицата /втората е побългарена гръцка от елинския период от 1 в. пр.Хр./. Омъжена е за княз Святослав, руския княз, така че Зельо всъщност дава на небългарката Надежда Нейнски не украински, а руско-гръцки орден...
Коментиран от #91, #124
20:27 26.08.2026
82 Мунчо
20:27 26.08.2026
83 ШЕФА
20:28 26.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 пффф
20:29 26.08.2026
87 Тоо
20:30 26.08.2026
88 Бай онзи
До коментар #34 от "„Княгиня Олга“ e руска царица":Даааа,така е.Някой може ли да посочи един,,цар,крал,император" на Украйна преди 1917г,ако е имало изобщо такава държава.
20:32 26.08.2026
89 Същата пача е.
До коментар #13 от "Оня под Коня":Отиди да видиш на мястото на бившия правителствен гараж какъв мастодонт построиха.
Най ми е чудно как си гледа децата в очите. А и те с какви очи я гледат.
Коментиран от #98
20:33 26.08.2026
90 Мадам Тюсо знае ли, че
20:35 26.08.2026
91 оня с коня
До коментар #81 от "Точен":Кой се интересува от ИЗКРИВЕНОТО тълкувание на Историята на Русофилски самораслеци и кога ще осъзнаете че сте САМО 23,7% от Целокурния бълг. Народ?
Коментиран от #116
20:36 26.08.2026
92 Все тая
20:36 26.08.2026
93 Ммм
20:39 26.08.2026
94 Тва нищожество Нейнски
20:39 26.08.2026
95 ТОЯ ВАМПИР
20:40 26.08.2026
96 СМЕШНИЦИ
20:40 26.08.2026
97 тоз пък
20:40 26.08.2026
98 Механик
До коментар #89 от "Същата пача е.":Евреите нямат срам. Гледа си децата в очите и не и пука. И те я гледат и се обучават на наглост. Така са нещата в тоя етнос.
Коментиран от #101
20:41 26.08.2026
99 Бат Роскоу ПуетЪ
20:41 26.08.2026
100 НАДА Е СДС КРАДЛА
20:41 26.08.2026
101 пффф
До коментар #98 от "Механик":Почиват си на Малдивите и Дубай , даже осъзнават , че са боклуци повечето. Няма кой да им набие канчето вече 35 години
20:43 26.08.2026
102 Към коментар 10
Освен това, когато мъжът й превзема Киев, град основан от българския хан Кий, брат на хан Кубрат, голяма част от населението му са били българи. Украинци тогава все още е нямало.
20:44 26.08.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 гост
20:47 26.08.2026
105 Това е изключително гнусна
20:48 26.08.2026
106 Аз съм от ссср
20:49 26.08.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 ДРАГИ МИ НАРКОМАН
20:50 26.08.2026
109 Колкото им
20:50 26.08.2026
110 Азззззззз
20:51 26.08.2026
111 ТАЗИ НОВИНА ПОКАЗВА ПАДЕНИЕТО
20:51 26.08.2026
112 Бейрелейби
20:52 26.08.2026
113 Грубо невежество
За нея има книга от наш учен историк
20:52 26.08.2026
114 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
20:52 26.08.2026
115 Това е положението
20:54 26.08.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Ама от Савов започната
До коментар #4 от "Бабушкер":От И.Костов ошлайфана с една проста филология
Там влизаха само най неподготвените за другите специалности в с.ун.
Българка предателка
Позор !
20:55 26.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Горски
20:57 26.08.2026
121 Един на човек
До коментар #17 от "Симо":не прилича от тия двамата
20:57 26.08.2026
122 Коко
20:57 26.08.2026
123 Ние няма ли да я
20:58 26.08.2026
124 Така е
До коментар #81 от "Точен":Какво да очакваш от територия без собствени корени и органично свързана с Русия!
20:58 26.08.2026
125 селяк
20:58 26.08.2026
126 Маринов
Нямам думи! Тя дали ще прочете форума тук? Що клетви, що гнусотии... Така ли ще си отиде от този живот?
20:59 26.08.2026
127 ха ха хаааа
20:59 26.08.2026
128 Оттттвратителна
21:00 26.08.2026
129 Гумичка за триене
21:01 26.08.2026
130 удостоената Надежда
Коментиран от #140
21:01 26.08.2026
131 Жива и здрава
21:03 26.08.2026
132 Нафталинка
21:05 26.08.2026
133 Анонимен
21:05 26.08.2026
134 Мич
21:05 26.08.2026
135 медал
21:05 26.08.2026
136 Да,бе
21:05 26.08.2026
137 Срам и Резил
21:09 26.08.2026
138 ДОКАТО БЕШЕ ПО МЛАДА
Коментиран от #145
21:10 26.08.2026
139 Коста
21:17 26.08.2026
140 Знаем знаем от първо лице
До коментар #130 от "удостоената Надежда":Като млада кифла Надежда Нейнски (тогава Михайлова) "работеше" като преводач в Египет. През 80-те години на миналия век тя беше в Кайро. По това време първият ѝ съпруг Камен Михайлов беше в посолството и я назначи като преводач в българското посолство там. И години по късно митове и легенди още се носиха за подвизите и на Наденцето .... Една случка имаше май и в Йордания и медиите даже я писаха тогава. Не знам от тогава дали е стъпвала там.. Че така започна шеметната и кариера. После дойде и приватизацията и кошаревската реституция и яко се накраде. Ама яко ...
Коментиран от #147
21:18 26.08.2026
141 Гражданин
21:18 26.08.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Хаха
21:21 26.08.2026
144 хитлер
21:22 26.08.2026
145 Още по на зад върни
До коментар #138 от "ДОКАТО БЕШЕ ПО МЛАДА":Преди СДС, 80-те години .. "евролидерите" като бяха, вече не беше оборотна а щатна
21:22 26.08.2026
146 Путинков
21:22 26.08.2026
147 анонимен
До коментар #140 от "Знаем знаем от първо лице":В Египет сигурно говорят испански език?
21:22 26.08.2026