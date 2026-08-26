Кметът на столичната "Надежда": Фирма фантом опитва да излъже Столичната община и РИОСВ, за да изгради площадка за отровна пепел в София

Категорично заставам до жителите на район „Надежда“ и район “Връбница” в справедливото недоволство срещу обособяване на площадка за складиране на „летяща пепел“ в близост до жилищни територии.

Присъствах на съвместния им протест срещу инвестиционното намерение и подкрепих безпокойството им относно потенциалните рискове за здравето и качеството на въздуха.

Това написа във "Фейсбук" кметът на столичния район "Надежда" инж. Димитър Димов.

В законоустановения срок внесох мотивирано възражение до РИОСВ – София, с копие до Министерството на околната среда и водите, РЗИ – София, Васил Терзиев, кмет на Столична община, арх. Татяна Герганова, вр. и.д. главен архитект на Столична община и Румен Костадинов, кмет на район „Връбница“.

Към възражението приложих и подписка в подкрепа на позицията на район “Надежда”, подписана от 619 жители.

Те са ясен знак за ангажираността на гражданите и очакването им институциите да предприемат необходимите действия за защита на обществения интерес.

Над 30 индивидуални възражения от граждани постъпиха в деловодството на район “Надежда”. Те са насочени по компетентност към РИОСВ- София.

Запознавам ви с пълното съдържание на становището ми:

I. ПРАВЕН ИНТЕРЕС И ДОПУСТИМОСТ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО

Уведомлението за инвестиционно предложение е адресирано изрично до Кмета на район „Връбница“. В съобщението на РИОСВ – София от 14.08.2026 г. като местоположение на площадката е посочен „поземлен имот с идентификатор 68134.28.14.3“, докато в самото уведомление на възложителя (т. II.4) е посочен „поземлен имот с идентификатор 68134.2814.3“. Последният имот се намира на границата с район „Надежда“, което обосновава и правният интерес на СО район „Надежда“ да изрази своето становище по заявеното инвестиционно предложение. Районната администрация има самостоятелен и пряк правен интерес да изрази становище по въздействието на предложението върху населението, което обслужва.

Столична община е компетентна по чл. 19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за организацията на управлението на отпадъците на своята територия, а по чл. 27 и сл. от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) – за изпълнението на Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Реализацията на нов източник на прахови емисии в район с трайни превишения на нормите за фини прахови частици (ФПЧ) пряко засяга изпълнението на тези задължения.

На основание чл. 3 и чл. 46 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗООС районната администрация е длъжна да защити здравето, имуществото и жизнената среда на населението на района.

II. СЪЩЕСТВЕНИ ПРОЦЕСУАЛНИ НАРУШЕНИЯ И НЕРЕДОВНОСТИ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО

1. Разминаване в идентификатора на поземления имот

Посоченото по-горе разминаване в идентификаторите на имота е от съществено значение, тъй като обявяването по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС има за цел да осигури възможност на засегнатото население да идентифицира конкретния имот и да прецени дали и как е засегнато. Оповестяване с некоректен идентификатор не постига тази цел и представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което опорочава целия последващ ход на процедурата.

2. „ЦЕМ ТРЕЙД“ ЕООД няма качеството на възложител по смисъла на ЗООД

Справка в Имотния регистър показва че „ЦЕМ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 201903050 не притежава право на собственост или учредено вещно право върху горецитирания имот. Съгласно §1, т. 20 от ДР на ЗООС „възложител на инвестиционно предложение" е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

Специалният закон, който дава права на даден субект да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение, е Законът за устройство на територията. В чл. 161 ЗУТ е уредено, че възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон.

Договор за наем на имота не обосновава качеството възложител на инвестиционно предложение, тъй като наемателят не може да инициира устройствена процедура или строителство, необходими за реализирането на инвестиционното предложение.

Изложеното обосновава извод за недопустимост на инвестиционното предложение, тъй като задължен субект по ЗООС и нормативните актове по прилагането му е именно лице от категорията по §1, т. 20 от ДР на ЗООС, какъвто „ЦЕМ ТРЕЙД“ ЕООД не е.

3. Недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни актове

3.1. Местоположението на обекта е важно, тъй като на основание чл. 2а, ал. 2 от НУРОВОС инвестиционното намерение следва да отговаря на предвижданията на действащите градоустройствени планове и зони. Поземлен имот с идентификатор 68134.2814.3 попада в Смесена производствена зона (Пс) по Общия устройствен план (ОУП) на Столична община, приет с решение на Министерски съвет № 960/16.12.2009 г. /Д.В. бр. 102 от 22.12.2009 г./, в която е допустимо застрояване с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения без производства с вредни отделяния, като предприятия на химическата и каучуковата промишленост с отпадъчни технологични продукти; варо-бетонови центрове, асфалтови бази и други подобни обекти; всякакъв вид леярни за черни и цветни метали. Допуска се изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионално-технически училища, професионални бази и сгради на научно-експериментални бази към предприятията при спазване на хигиенните изисквания.

Характеристиките на инвестиционното намерение, описани в уведомленията налагат извод, че в горецитирания обект ще се извършват дейности по третиране – складиране (код на операцията R13/D15) на отпадък „летяща пепел“ с код 10 01 02. Следователно предвижданата дейност противоречи на предназначението на имота по устройствената зона.

3.2. На следващо място, имота не отговаря на изискванията на Наредба № Н-4 от 02.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Съгласно чл. 4 от Наредба № Н-4 от 02.06.2023 площадките за съхраняване или третиране и за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, с изключение на площадките по чл. 38, ал. 1 от ЗУО, се отреждат с влязъл в сила подробен устройствен план, изработен и преминали процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

За имота няма одобрен подробен устройствен план

Съгласно чл. 12, т. 1 от Наредба № Н-4 от 02.06.2023 площадката за съхраняване или третиране на отпадъци и за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци се съобразява със функционалното зониране на територията, в т.ч. особеностите на технологията за третиране на отпадъците като определяща за проектиране на застрояването, обвързването на технологичните връзки с товарооборота на постъпващите и/или образуваните отпадъци, противопожарните изисквания и изискванията за опазване на околната среда.

От уведомлението е ясно, че инвестиционното предложение не отговаря на нито едно от горепосочените изисквания.

3.3. Уведомлението не съдържа информацията, изисквана по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Не е извършена проверка за допустимост по чл. 12 от същата наредба.

4. Уведомлението не съдържа задължителното съдържание по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Представеното уведомление е сведено до две страници общи твърдения. Не съдържа информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС. Липсват, наред с другото:

– Раздел I „Данни за възложителя“ е практически празен – не са посочени ЕИК, седалище и адрес на управление, лице за контакт, пълен пощенски адрес, телефон и електронна поща. Това е буквалното съдържание, изисквано от Приложение № 5, и без него не може да се установи дори надлежната легитимация на възложителя.

– Количествата отпадък – годишно количество, максимално еднократно съхранявано количество, максимален срок на съхраняване, брой и обем на силозите поотделно. Посочени са единствено „около 500 кв.м“ и „вместимост 5000 тона“, без да е ясно дали 5 000 т е еднократен или годишен капацитет.

– Произходът на отпадъка – от коя горивна инсталация/инсталации ще постъпва летящата пепел, какво гориво се изгаря в тях и дали е налице съвместно изгаряне. Без тази информация класификацията на отпадъка не подлежи на проверка (виж раздел IV.3 по-долу).

– Описание на площадката и на съседните имоти – скица, ситуационна схема, отстояния до най-близките жилищни сгради, детски и учебни заведения, здравни обекти и обекти на хранителната промишленост.

– Транспортна схема – начин на доставяне и извозване, вид и брой транспортни средства, маршрути, натоварване на уличната мрежа.

– Данни за защитени територии по Закона за защитените територии и защитени зони по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), както и информацията, изисквана по чл. 10 от Наредбата за ОС.

– Информация за съществуващи и одобрени инвестиционни предложения в района с оглед оценка на кумулативното въздействие.

– Данни за трансграничен характер на въздействието, за риск от големи аварии и за очаквани въздействия вследствие изменението на климата.

– Приложения – документ за собственост или друго вещно право върху имота, скица на имота, извадка от действащия Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план (ПУП), документ за платена такса.

При наличието на такива нередовности, включително данни за недопустимост компетентният орган не е следвало да оповестява уведомлението, а на основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС да укаже на възложителя да представи допълнителна информация, съответно – да прекрати процедурата.

5. Липса на данни за уведомяване на засегнатото население от възложителя

От преписката не се установява възложителят да е изпълнил задължението си да уведоми засегнатото население по подходящ начин по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС. Публикуването на съобщение единствено на интернет страницата на инспекцията не замества това задължение и не е достатъчно за район с преобладаващо възрастно население в кв. Волуяк, кв. Мрамор и прилежащите жилищни територии. Обръщам внимание, че в близост са ситуирани детски градини и училища като 140 СУ „Иван Богоров“, ДГ 82 „Джани Родари“, 98 Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, Северен парк в който се организират различни спортни и социални мероприятия. На територията на район „Надежда“ е изграден „Зелен коридор на здравето“, като стремеж към повишаване на качеството на въздуха в района.

Смисълът на изискването за уведомяване е информацията за новото инвестиционно намерение да достигне до засегнатата общественост, която да може да изрази своето становище във връзка с него. Направеното от инвеститора на практика е липса на уведомяване, което противоречи на нормативните изисквания.

6. Вътрешна непоследователност на самия документ

Уведомлението съдържа очевидни технически дефекти, които поставят под съмнение неговата достоверност: номерацията на точките в раздел II е нарушена (точка 6 се повтаря два пъти, следвана от точка 9), а под т. 5 „Природни ресурси“ е поставена точка 6 без съдържание. Документът не позволява еднозначно да се установи кой абзац към коя изискуема по Приложение № 5 позиция се отнася.

III. ВЪЗРАЖЕНИЯ ОТНОСНО ПРАВНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

1. Противоречиво посочване на кода на операцията – „R13/D15“

Възложителят заявява едновременно операция по оползотворяване R13 („съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12“) и операция по обезвреждане D15 („съхраняване до извършване на някоя от дейностите с кодове D1 – D14“). Една и съща партида отпадък не може едновременно да бъде предназначена за оползотворяване и за обезвреждане – това са взаимноизключващи се режими по смисъла на Приложение № 1 („Дейности по обезвреждане“) и Приложение № 2 („Дейности по оползотворяване“) към Допълнителните разпоредби на ЗУО.

Разграничението не е формално. От него зависят: приложимият режим на разрешаване по чл. 35 от ЗУО; изискванията за основно охарактеризиране, ако отпадъкът е предназначен за депониране; прилагането на йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от ЗУО; както и правната квалификация на предложението по приложенията към ЗООС. Заявяването на двата кода едновременно създава реален риск площадката фактически да функционира като буферно депо с неограничен престой на отпадъка.

В тази връзка, на основание чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО за извършване на дейността е необходимо разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I

2. Предложението подлежи най-малкото на преценяване на необходимостта от ОВОС, а по наше мнение – на пълна ОВОС

Доколкото е заявена и операция по обезвреждане (D15), предложението попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква „б“ към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС („инсталации за обезвреждане на отпадъци“) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

С оглед на изложените по-долу фактически съображения обаче считаме, че са налице основания компетентният орган да постанови решение да се извърши ОВОС, а именно: значителен риск за човешкото здраве; разполагане в район, в който нормите за качество на атмосферния въздух вече са системно превишени; и невъзможност въздействието да бъде оценено въз основа на наличната информация.

IV. ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

1. Качество на атмосферния въздух и фини прахови частици

Летящата пепел от изгаряне на въглища е прахообразен материал с преобладаващ размер на частиците в диапазона на ФПЧ10 и със значителна фракция под 2,5 μm. Тя е сред най-трудните за задържане прахообразни материали при товарене, разтоварване и претоварване.

Площадката се предвижда в агломерация „София“ – район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух с трайно и системно превишаване на нормите за ФПЧ10. С Решение от 05.04.2017 г. по дело C-488/15, Комисия/България, Съдът на Европейския съюз установи системно и продължаващо неизпълнение от страна на Република България на задълженията по чл. 13, § 1 във връзка с Приложение XI от Директива 2008/50/ЕО именно по отношение на дневната и годишната норма за ФПЧ10, включително за агломерация „София“.

При тези обстоятелства разрешаването на нов източник на прахови емисии е недопустимо без пълна количествена оценка. Уведомлението не съдържа нито един количествен показател – липсват емисионни фактори, дисперсионно моделиране на приземните концентрации, оценка на приноса към фоновите нива и оценка на съответствието с нормите по Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

2. Вътрешно противоречие относно организираните емисии

В т. II.6 от уведомлението се твърди едновременно, че „няма да има източници на организирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух“ и че „силозите са снабдени с филтри за улавяне на фини прахови частици“. Аспирационната система с ръкавен или друг филтър, обслужваща силоз, е именно организиран източник на емисии по смисъла на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, и подлежи на емисионен контрол.

Липсват каквито и да е данни за: брой и височина на изпускащите устройства, дебит, тип и клас на филтрите, проектна ефективност, режим на работа, начин на изпразване на филтрите и третиране на уловения прах, както и предвиден собствен мониторинг.

3. Неорганизирани емисии

Твърдението, че отпадъкът ще се съхранява в „напълно закрити съоръжения“, се отнася само до фазата на престой в силоза. Реалните източници на неорганизирани емисии при такава дейност са изцяло извън силоза и в уведомлението не са третирани:

– приемане и разтоварване на пепелта от транспортните средства и подаването ѝ в силозите;

– натоварване на пепелта при експедиция към „краен потребител“;

– разпиляване по маневрената площадка и вторично издухване от вятъра;

– замърсяване на пътната настилка и вторично запрашаване от преминаващите тежкотоварни автомобили, включително извън границите на площадката;

– отваряне на люкове, аварийно изпускане и претоварване на силозите.

Не са предвидени и описани нито закрити системи за пневмотранспорт, нито аспирация в точките на претоварване, нито мокро оросяване, нито автомивка/устройство за измиване на гумите на изхода на площадката, нито механизирано почистване на настилките.

4. Класификация на отпадъка – огледални кодове и недоказан произход

Код 10 01 02 („увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища“) по Приложение № 1 към Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците е неопасен, но е част от група с огледални кодове – в частност 10 01 16* („увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества“) и 10 01 18* („отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества“).

Съгласно чл. 5, ал. 2 от същата наредба при наличие на огледални кодове отпадъкът се класифицира като опасен, освен ако бъде доказано, че не притежава опасни свойства. Уведомлението не посочва произхода на пепелта, вида на изгаряното гориво, нито дали в инсталацията-източник се извършва съвместно изгаряне на отпадъци или биомаса. Не е представен утвърден работен лист по чл. 7 и чл. 9 от Наредба № 2/2014 г., нито протоколи от изпитване на състава.

Летящата пепел от изгаряне на въглища типично съдържа арсен, кадмий, хром, никел, олово, живак и селен, разтворими сулфати и хлориди, както и естествени радионуклиди (материали, съдържащи естествено срещащи се радионуклиди – NORM). Приемането на пепел с неустановен произход върху площадка в урбанизирана територия без предварително охарактеризиране е недопустимо.

5. Здравен риск

Уведомлението не съдържа оценка на здравния риск за населението и не са посочени отстоянията до най-близките жилищни имоти, детски и учебни заведения. Район „Връбница“ се характеризира с непосредствена близост между производствено-складови терени и жилищни територии. Настояваме компетентният орган да изиска становище на РЗИ – София-град и оценка на здравния риск за населението.

6. Отпадъчни води и почви

Предвиденото отвеждане на битово-фекалните води във „водоплътна изгребна яма“ в урбанизирана територия на гр. София е неприемливо решение – следва да се докаже наличието или липсата на изградена канализация и възможността за присъединяване по реда на Закона за водите и Закона за регулиране на В и К услугите.

По отношение на дъждовните води уведомлението разглежда единствено водите от покрива на склада. Не са разгледани дъждовните води от откритите площи на площадката – именно те са потенциално замърсени с отложен прах от товаро-разтоварните операции и с оглед високото съдържание на разтворими соли и метали в летящата пепел не могат да бъдат заустени без пречистване. Липсват данни за: отводнителна схема, каломаслоуловител или утаител, приемник на заустване, разрешително по реда на Закона за водите, както и за подземни водни тела и санитарно-охранителни зони в района.

7. Транспорт, шум и натоварване на уличната мрежа

Заявеният капацитет от 5 000 тона предполага стотици курсове тежкотоварни автомобили. Уведомлението не съдържа никаква оценка на транспортното въздействие – нито брой курсове, нито маршрути, нито състояние и носимоспособност на обслужващата улична мрежа, нито оценка на шума по Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда. Уличната мрежа в кв. Волуяк и прилежащите територии не е оразмерена за такъв режим на движение.

8. Кумулативно въздействие

Сред критериите за преценяване на необходимостта от ОВОС по чл. 93 от ЗООС е кумулирането с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. На територията на район „Връбница“ вече функционират множество площадки за третиране на отпадъци, производствени и логистични обекти, генериращи прахови емисии и тежкотоварен трафик. Уведомлението изобщо не разглежда кумулативния ефект – самостоятелно основание за връщане на преписката за допълване.

9. Законност на съществуващите съоръжения

В т. II.5 се твърди, че „не се предвижда мащабно строителство, тъй като ще се използва съществуваща складова инфраструктура, закрити силози“. Не са представени разрешение за строеж и разрешение за ползване (или удостоверение по чл. 177 от ЗУТ) за тези силози, нито техническа документация, доказваща, че те са проектирани и изпълнени за съхранение на прахообразен отпадък с посочените характеристики.

10. Липса на аварийно планиране и собствен мониторинг

Не са предвидени мерки при аварийно разпиляване на пепел, при повреда на филтърна система, при преливане на силоз или при екстремни ветрови условия. Не е предложена програма за собствен мониторинг на праховите емисии и на приземните концентрации на границата на площадката.

V. Искания

Въз основа на изложеното и на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, моля:

1. Да прекратите процедурата на основание чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, предвид липсата на качеството възложител по §1, т. 20 от ДР на ЗООС, недопустимост на намерението по действащия ОУП – София, и несъобразяване с изискванията на Наредба Н.4 от 02.06.2022 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

2. Да приобщите настоящото възражение към преписката и да го обсъдите мотивирано в акта, с който приключва производството, съгласно изискванията на чл. 59, ал. 2, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс за мотивиране на административните актове.

3. Да ни уведомявате за всички последващи действия по преписката и да ни връчите постановеното решение, с оглед упражняване на правото на обжалване.