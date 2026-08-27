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Разгром беляза завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

Разгром беляза завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

27 Август, 2026 00:05 825 1

  • килиан мбапе-
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  • реал сосиедад-
  • ла лига

Мбапе записа хеттрик

Разгром беляза завръщането на Моуриньо на "Бернабеу" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид постигна убедителна победа с 4:1 срещу Реал Сосиедад в мач от втория кръг на Ла Лига. Това бе първи двубой за Жозе Моуриньо на "Сантиаго Бернабеу" след завръщането му в клуба. С хеттрик се отличи Килиан Мбапе, а Джуд Белингам направи две асистенции.

Мбапе откри резултата в 40-ата минута, но Лука Сучич изравни минута преди почивката. Баските имаха още две добри положения през първата част, но през второто полувреме бяха тотално надиграни. След час игра Белингам изведе Мбапе за втория му гол в мача, а малко по-късно англичанинът асистира на Винисиус. Френската звезда оформи своя хеттрик в 80-ата минута.

Разгром беляза завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

"Белите" стартираха активно и в третата минута Мбапе намери Винисиус, който стреля неточно. Постепенно гостите започнаха да играят повече с топката и дори в определени периоди се настаниха в полето на съперника. Този смел подход оставяше пространства за бързи атаки. При една от тях Винисиус изведе Мбапе, който стреля от малък ъгъл и вратарят спаси.

Реал Сосиедад отново създаде добра възможност в 35-ата минута. Тогава Оярсабал намери Серхио Гомес, който отправи фантастичен изстрел от въздуха. Топката обаче мина покрай лявата греда на Куртоа. Малко по-късно Мбапе стреля, но не затрудни вратаря. Французинът обаче откри резултата в 40-ата минута. Той се възползва от подаване на Валверде, овладя отлично в наказателното поле и с прекрасен удар прати топката в мрежата.

Разгром беляза завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

Секунди след гола Мбапе проби отляво, но този път стреля право в стража. Гостите обаче не стояха безучастни и успяха да изравнят минута преди почивката. Джоб Очиенг бе изведен отляво. Той се забави с удара и когато стреля, Конате отклони топката. Тя обаче попадна на крака на Сучич и той не сбърка.

На почивката Моуриньо направи една смяна. Лятното попълнение Марк Кукурея влезе в игра на мястото на Карерас. Реал стартира силно и Мбапе имаше шанс да се разпише, но не отправи достатъчно добър удар и Алекс Ремиро спаси. Секунди по-късно Хаусен засече топката с глава, пращайкия я високо над вратата. "Белите" продължиха да доминират, като търпеливо чакаха своя момент. Той дойде след час игра, когато Мбапе направи двойно с Белингам и отбеляза втория си гол в мача.

Разгром беляза завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

Осем минути по-късно Реал Мадрид увеличи аванса си. Това се случи благодарение на работата на Белингам. Домакините спечелиха топката близо до наказателното поле, а англичанинът я получи в наказателното поле. След два финта той стреля, но ударът бе блокиран. Джуд обаче не се отказа и притисна бранител на съперника, открадна топката и я прати към Винисиус, който чакаше пред опразнената мрежа.

Разгром беляза завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

Тимът на Моуриньо имаше контрол и с два гола аванс действаше по-спокойно. Влизането на Гонсало Гедеш в 74-ата минута обаче за кратко активизира атаката на гостите. Един прекрасен удар на Бенат бе отразен от Куртоа. Защитата на Реал Сосиедад обаче не усяваше да се справи с нападението на Реал. В 80-ата минута Мбапе оформи своя хеттрик след подаване на Винисиус.

Разгром беляза завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

Малко преди края бразилецът бе сменен и на терена са появи новото попълнение Ян Диоманде, който записа първи официален мач на "Бернабеу". Той се отличи с един прекрасен пробив, но го завърши с изстрел от малък ъгъл, който не затрудни вратаря. В самия край попадение на резервата Браим Диас бе отменен поради засада.


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