Кристиан Димитров: Дадохме всичко от себе си, трябва да сме горди

Капитанът на Левски Кристиан Димитров призна разочарованието след тежката загуба с 0:4 от АЕК Атина в реванша от плейофите на Шампионската лига, но подчерта, че „сините“ имат основания да гледат с гордост към представянето си в Европа. Поражението в гръцката столица сложи край на мечтата за участие в най-престижния клубен турнир, но тимът ще продължи европейската си кампания в основната фаза на Лига Европа.
Димитров посочи ранните попадения на АЕК като ключовия момент, който е променил изцяло развоя на реванша.
„Допуснахме много рано два гола. Оттам нататък дадохме всичко от себе си, но не успяхме да се върнем бързо в мача. Дадохме всичко от себе си, но загубихме”, започна Димитров.
Въпреки болезненото поражение капитанът акцентира върху цялостното европейско представяне на Левски и постигнатото от отбора до този момент.
„Трябва да сме горди от това, което направихме. За мен се представихме много добре в европейските мачове. Мисля, че трябва да сме горди от себе си”, продължи той.
Накрая защитникът отправи специални благодарности към привържениците, които пропътуваха дългия път до Атина, за да подкрепят отбора.
„Искам да им благодаря за тази подкрепа. Толкова километри са пропътували да ни подкрепят. Искам да им благодаря от името на целия отбор”, добави капитанът на Левски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Дайте по-реалистипно - футбола у нас е аматьорски.
Коментиран от #7, #19
07:33 27.08.2026
2 чико
07:35 27.08.2026
3 Хахахаха😂😂😂😂
07:35 27.08.2026
4 Директорите…
07:35 27.08.2026
5 Тц, тц, тц!
07:36 27.08.2026
6 Майстора
07:39 27.08.2026
7 Мдаа!🤔
До коментар #1 от "Някой":Обаче левскарските журналисти се опитват да ни внушат, че Левски са загубили от невиждан футболен колос!
07:40 27.08.2026
8 Василеску
Коментиран от #9
07:42 27.08.2026
9 Господине!
До коментар #8 от "Василеску":Футболът е ОТБОРЕН спорт -> за безумната изцепка на Левски снощи е виновен целият ОТБОР! Това се нарича професионален футбол, където ние не хвърляме на кучетата един човек! Тук ВСЕКИ един от масажистът до футболистът си носят последствията за загубата! Ако ще търсите вина, то тя е в ръководството на Левски -> на толкова слаби резултати ВЕДНАГА се реагира с глоба от минимум 6 Х заплати!
07:46 27.08.2026
10 Истината
Истината лъсва в Европа! Всяка година!!
Коментиран от #17
07:52 27.08.2026
11 Факт
07:56 27.08.2026
12 Така е
07:58 27.08.2026
13 Истината
07:59 27.08.2026
14 пари няма да има
08:00 27.08.2026
15 много добре играха
08:03 27.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И другите...
До коментар #10 от "Истината":Бурналистите и БФС също - така става с всяко разлигаяено дете, на което всичко се подарява с лекота
08:05 27.08.2026
18 Пешо
08:10 27.08.2026
19 Хахахаха
До коментар #1 от "Някой":Ами да де, но как петоразрядния европейски отбор Левски, да победи трето разряден европейски отбор?
Коментиран от #24
08:17 27.08.2026
20 Шапкаря
08:19 27.08.2026
21 ГОЛЕМ СМЕХ
Прави са
Можеха да паднат с 8:0
08:21 27.08.2026
22 доходна професия
08:25 27.08.2026
23 Гонзу
08:29 27.08.2026
24 Сираков
До коментар #19 от "Хахахаха":Съдията се оказа не от нашата черга.Неработи като нашите.
08:30 27.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Aлфа Bълкът
Голямо лаене по медиите за тия, че и за другите ни африкански отбори дето бяха в евротурнирите. Нямам търпение да отпаднат ЦСКА и Левски от евротурнирите окончателно и да спре лаенето. На гол шкембак чифте пищови.
И на оня волейболиста да минава бенифиса, от 1 месец реклама му правя, че докато дойде време за самият бенефис ще станат 2, жена му си е счупила врата докато го уреди 🌬️.
08:40 27.08.2026
28 Днес ЦСКА има шансовете,
За пример мача LASK (Aut) и Celtic (Sco) , да добавя дори Трансфер като Каспар Хог не успя да помогне на Шотландците да бият при резултат 3 на 0 за СЕЛТИК в първият мач и отбелязан гол във вторият мач срещу LASK в който Австрийците биха с 5 на 1, краен резултат от двата мача, 5 на 4 за LASK Австрия.
08:46 27.08.2026
29 Медии, Треньори и Адвокати - левскари
Аре у луево.
Горди, не горди биха ви като ..., да не казвам какво, като шкембе у дувар ви биха ве.🤣❤️🇧🇬❗️
08:51 27.08.2026
30 Това е Българския нрав, аве будали🤣
Българска Трагикомедия и Гюлово Масло.
Щастливеца Ви смее от Гроба ве.
08:56 27.08.2026