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Кристиан Димитров: Дадохме всичко от себе си, трябва да сме горди

Кристиан Димитров: Дадохме всичко от себе си, трябва да сме горди

27 Август, 2026 07:30 1 241 30

  • левски-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • аек атина

Димитров посочи ранните попадения на АЕК като ключовия момент, който е променил изцяло развоя на реванша

Кристиан Димитров: Дадохме всичко от себе си, трябва да сме горди - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Капитанът на Левски Кристиан Димитров призна разочарованието след тежката загуба с 0:4 от АЕК Атина в реванша от плейофите на Шампионската лига, но подчерта, че „сините“ имат основания да гледат с гордост към представянето си в Европа. Поражението в гръцката столица сложи край на мечтата за участие в най-престижния клубен турнир, но тимът ще продължи европейската си кампания в основната фаза на Лига Европа.

Димитров посочи ранните попадения на АЕК като ключовия момент, който е променил изцяло развоя на реванша.

„Допуснахме много рано два гола. Оттам нататък дадохме всичко от себе си, но не успяхме да се върнем бързо в мача. Дадохме всичко от себе си, но загубихме”, започна Димитров.

Въпреки болезненото поражение капитанът акцентира върху цялостното европейско представяне на Левски и постигнатото от отбора до този момент.

„Трябва да сме горди от това, което направихме. За мен се представихме много добре в европейските мачове. Мисля, че трябва да сме горди от себе си”, продължи той.

Накрая защитникът отправи специални благодарности към привържениците, които пропътуваха дългия път до Атина, за да подкрепят отбора.

„Искам да им благодаря за тази подкрепа. Толкова километри са пропътували да ни подкрепят. Искам да им благодаря от името на целия отбор”, добави капитанът на Левски.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    38 2 Отговор
    Каква гордост след разгром от треторазряден европейски отбор? Да бе Барселона, разбирам.
    Дайте по-реалистипно - футбола у нас е аматьорски.

    Коментиран от #7, #19

    07:33 27.08.2026

  • 2 чико

    23 1 Отговор
    Обосралис111

    07:35 27.08.2026

  • 3 Хахахаха😂😂😂😂

    34 1 Отговор
    Че как няма да сте горди, паднахте само с 4:0 вместо с 8:0! Всички се гордеем с вас!😂😂😂🤣🤣🤣

    07:35 27.08.2026

  • 4 Директорите…

    25 0 Отговор
    …на Левски ако са с акълът си, щяха да ви глобят с по 6 х заплати за слаби резултати!

    07:35 27.08.2026

  • 5 Тц, тц, тц!

    25 1 Отговор
    Резилът ще продължи до Нова година!

    07:36 27.08.2026

  • 6 Майстора

    26 1 Отговор
    Чак пък горди.Друг е въпросът, че такива са ви възможностите.

    07:39 27.08.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    32 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Обаче левскарските журналисти се опитват да ни внушат, че Левски са загубили от невиждан футболен колос!

    07:40 27.08.2026

  • 8 Василеску

    18 2 Отговор
    Като капитан и централен защитник изобщо не се справи. Головити на АЕК с глава са поради неговата слаба игра пред вратаря в наказателното поле. Тия приказки "всичко от себе си" вее не само са банални, а и фалшиви.

    Коментиран от #9

    07:42 27.08.2026

  • 9 Господине!

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "Василеску":

    Футболът е ОТБОРЕН спорт -> за безумната изцепка на Левски снощи е виновен целият ОТБОР! Това се нарича професионален футбол, където ние не хвърляме на кучетата един човек! Тук ВСЕКИ един от масажистът до футболистът си носят последствията за загубата! Ако ще търсите вина, то тя е в ръководството на Левски -> на толкова слаби резултати ВЕДНАГА се реагира с глоба от минимум 6 Х заплати!

    07:46 27.08.2026

  • 10 Истината

    20 2 Отговор
    Виновни са българските съдии защото подаряват титли и купи на ИЗМИСЛЕНИТЕ "грандове". Така не им правят услуга, но тези плиткоумници не могат да хо разберат.
    Истината лъсва в Европа! Всяка година!!

    Коментиран от #17

    07:52 27.08.2026

  • 11 Факт

    18 0 Отговор
    Всяка година в Европа се доказва една и съща поговорка- НА ЛЪЖАТА КРАКАТА СА КЪСИ..

    07:56 27.08.2026

  • 12 Така е

    11 2 Отговор
    Много слаб Левски ! Най слаб от всички беше вратарчето !

    07:58 27.08.2026

  • 13 Истината

    10 1 Отговор
    Ще ни бият всички в Евролигата с такава игра !

    07:59 27.08.2026

  • 14 пари няма да има

    14 2 Отговор
    АЕК разбиха келявото ви отборче.

    08:00 27.08.2026

  • 15 много добре играха

    14 1 Отговор
    След достойната загуба заявявана гордо от всички в клуба ходиха ли на дискотека и на гироси или сувлаки?

    08:03 27.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И другите...

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    Бурналистите и БФС също - така става с всяко разлигаяено дете, на което всичко се подарява с лекота

    08:05 27.08.2026

  • 18 Пешо

    4 1 Отговор
    Да бяха вкарали поне един гол, а то на НУЛА!!!! За каква гордост говорят? Резил пълен, а на приказки..... мани, мани .

    08:10 27.08.2026

  • 19 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Ами да де, но как петоразрядния европейски отбор Левски, да победи трето разряден европейски отбор?

    Коментиран от #24

    08:17 27.08.2026

  • 20 Шапкаря

    3 1 Отговор
    Добре го дадохте! Само с 4:0 вместо с 8.

    08:19 27.08.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 1 Отговор
    Горди от загуба с 4:0
    Прави са
    Можеха да паднат с 8:0

    08:21 27.08.2026

  • 22 доходна професия

    2 0 Отговор
    По колко им плащат да ги бият всички.И аз искам да изкарам някой лев.На загуба колко е надницата?Има ли бонуси за примерно 10 загуби подред?

    08:25 27.08.2026

  • 23 Гонзу

    2 1 Отговор
    Страхотен мач.Ще има бонуси.Шампанско за всички......

    08:29 27.08.2026

  • 24 Сираков

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    Съдията се оказа не от нашата черга.Неработи като нашите.

    08:30 27.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Обратно в действителността.
    Голямо лаене по медиите за тия, че и за другите ни африкански отбори дето бяха в евротурнирите. Нямам търпение да отпаднат ЦСКА и Левски от евротурнирите окончателно и да спре лаенето. На гол шкембак чифте пищови.
    И на оня волейболиста да минава бенифиса, от 1 месец реклама му правя, че докато дойде време за самият бенефис ще станат 2, жена му си е счупила врата докато го уреди 🌬️.

    08:40 27.08.2026

  • 28 Днес ЦСКА има шансовете,

    0 0 Отговор
    но Чорбата са то играли този мач и знаят резултата с Макаби иначе статистически CSKA може да продължи но?

    За пример мача LASK (Aut) и Celtic (Sco) , да добавя дори Трансфер като Каспар Хог не успя да помогне на Шотландците да бият при резултат 3 на 0 за СЕЛТИК в първият мач и отбелязан гол във вторият мач срещу LASK в който Австрийците биха с 5 на 1, краен резултат от двата мача, 5 на 4 за LASK Австрия.

    08:46 27.08.2026

  • 29 Медии, Треньори и Адвокати - левскари

    0 0 Отговор
    ненужно преувеличиха шансовете на Луевски та снощи цяла вечер слушам псувни по повод мача от съседните Блокове.
    Аре у луево.
    Горди, не горди биха ви като ..., да не казвам какво, като шкембе у дувар ви биха ве.🤣❤️🇧🇬❗️

    08:51 27.08.2026

  • 30 Това е Българския нрав, аве будали🤣

    0 0 Отговор
    не казвайте хоп преди да сте скочили, ве❤️🤣🇧🇬❗️

    Българска Трагикомедия и Гюлово Масло.
    Щастливеца Ви смее от Гроба ве.

    08:56 27.08.2026

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