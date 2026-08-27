Кристиан Димитров: Дадохме всичко от себе си, трябва да сме горди

Капитанът на Левски Кристиан Димитров призна разочарованието след тежката загуба с 0:4 от АЕК Атина в реванша от плейофите на Шампионската лига, но подчерта, че „сините“ имат основания да гледат с гордост към представянето си в Европа. Поражението в гръцката столица сложи край на мечтата за участие в най-престижния клубен турнир, но тимът ще продължи европейската си кампания в основната фаза на Лига Европа.

Димитров посочи ранните попадения на АЕК като ключовия момент, който е променил изцяло развоя на реванша.

„Допуснахме много рано два гола. Оттам нататък дадохме всичко от себе си, но не успяхме да се върнем бързо в мача. Дадохме всичко от себе си, но загубихме”, започна Димитров.

Въпреки болезненото поражение капитанът акцентира върху цялостното европейско представяне на Левски и постигнатото от отбора до този момент.

„Трябва да сме горди от това, което направихме. За мен се представихме много добре в европейските мачове. Мисля, че трябва да сме горди от себе си”, продължи той.

Накрая защитникът отправи специални благодарности към привържениците, които пропътуваха дългия път до Атина, за да подкрепят отбора.

„Искам да им благодаря за тази подкрепа. Толкова километри са пропътували да ни подкрепят. Искам да им благодаря от името на целия отбор”, добави капитанът на Левски.