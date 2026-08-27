Германската икономика расте по-бързо от очакваното

Според проучване на мюнхенския Институт за икономически изследвания ifo мениджърите от големите германски компании проявяват оптимизъм, какъвто не е имало от година. Много от данните за конюнктурата сочат нагоре. БВП е нараснал от април до юни с 0,3 процента спрямо предишното тримесечие.

Добри новини има и във връзка с поръчките за промишлеността - те са достигнали най-високото си ниво от началото на годината, информира АРД.

На какво се дължи подемът?

Обяснението е и в ръста на износа, посочва германската обществена медия и прогнозира, че има добри шансове тенденцията да се окаже трайна. Основанията са в напредъка на дигитализацията и приложението на изкуствения интелект (ИИ), тъй като в много области германската техника се търси за строителството на изчислителни центрове за ИИ, казва Клаус Волрабе от ifo. През август очакванията на германските промишлени предприятия са се подобрили.

Междувременно държавата налива милиарди в инфраструктурата и отбраната. Броят на големите поръчки - като например в техника за обработка на данни, за електронни и оптически устройства върви нагоре. По сходен начин стоят нещата и при различните видове превозни средства - самолети, кораби, влакове и военни машини. „След години на слабост, през 2027-а строителството би могло да се превърне в мотор на растежа за германската икономика", казва пред АРД научният директор на Института за макроикономика и изследване на конюнктурата Себастиан Дулиен.

Трябва ли да се коригират икономическите прогнози?

В крайна сметка първото полугодие е било много по-добро от очакванията - въпреки проблемите, произтичащи от войната в Иран, сочат данните. И реакцията на банки и съюзи не закъсня: Банковият съюз BVR удвои прогнозата си за ръст на БВП през тази година от 0,5 на един процент, Институтът за макроикономика очаква „най-малко 1,1 процента", а Насърчителната банка KfW увеличи прогнозата си от 0,7 на 1,1 на сто.

Има ли основания за повече увереност?

Между януари и юни са били основани 3053 нови стартъпа, което представлява увеличение с 52 процента спрямо предходната година. Председателката на Съюза на стартъпите Верена Пауздер казва, че толкова много новоосновани компании в Германия не е имало никога. „ИИ значително намалява препятствията за основаването на нови фирми и все повече хора използват този шанс."

Според икономистите това е положителен знак. „Германската икономика изживява в момента структурна промяна и би трябвало да може да намали силната си зависимост от автомобилната индустрия", казва банковият анализатор Томас Гицел. По неговите думи, в момента германската икономика се диверсифицира.

Дали подемът ще е траен?

Много икономисти не бързат със заключенията, тъй като остават редица рискове - например заради хаотичната икономическа политика на американския президент Доналд Тръмп и високите цени на енергията заради войната в Иран. Те оказват натиск върху покупателната способност на германците и ограничават склонността им към разходи.

"При частните инвестиции не се вижда никакво оживление", назовава още едно слабо място икономистът Ралф Солвин от Комерцбанк. "Не може да става дума за устойчив икономически подем." Той изтъква и структурните проблеми в германската икономика - например в автомобилостроенето, което страда не само от митата на Тръмп, но и от нарастващата конкуренция от страна на китайските производители на електромобили.

Как се развиват заплатите?

Най-вероятно през тази година тарифните плащания в Германия ще нараснат повече от потребителските цени, пише АРД. Предполага се, че увеличението при заплатите ще достигне средно 3,1 процента, а инфлацията през първото полугодие е 2,4 на сто. При това положение заетите ще разполагат с реално увеличение от 0,7 процента, което ще означава повече покупателна способност - т.е. възможно е увеличение на потреблението, което ще допринесе за икономическия растеж.