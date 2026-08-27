Германската икономика расте по-бързо от очакваното

Според проучване на мюнхенския Институт за икономически изследвания ifo мениджърите от големите германски компании проявяват оптимизъм, какъвто не е имало от година. Много от данните за конюнктурата сочат нагоре. БВП е нараснал от април до юни с 0,3 процента спрямо предишното тримесечие.
Добри новини има и във връзка с поръчките за промишлеността - те са достигнали най-високото си ниво от началото на годината, информира АРД.
На какво се дължи подемът?
Обяснението е и в ръста на износа, посочва германската обществена медия и прогнозира, че има добри шансове тенденцията да се окаже трайна. Основанията са в напредъка на дигитализацията и приложението на изкуствения интелект (ИИ), тъй като в много области германската техника се търси за строителството на изчислителни центрове за ИИ, казва Клаус Волрабе от ifo. През август очакванията на германските промишлени предприятия са се подобрили.
Междувременно държавата налива милиарди в инфраструктурата и отбраната. Броят на големите поръчки - като например в техника за обработка на данни, за електронни и оптически устройства върви нагоре. По сходен начин стоят нещата и при различните видове превозни средства - самолети, кораби, влакове и военни машини. „След години на слабост, през 2027-а строителството би могло да се превърне в мотор на растежа за германската икономика", казва пред АРД научният директор на Института за макроикономика и изследване на конюнктурата Себастиан Дулиен.
Трябва ли да се коригират икономическите прогнози?
В крайна сметка първото полугодие е било много по-добро от очакванията - въпреки проблемите, произтичащи от войната в Иран, сочат данните. И реакцията на банки и съюзи не закъсня: Банковият съюз BVR удвои прогнозата си за ръст на БВП през тази година от 0,5 на един процент, Институтът за макроикономика очаква „най-малко 1,1 процента", а Насърчителната банка KfW увеличи прогнозата си от 0,7 на 1,1 на сто.
Има ли основания за повече увереност?
Между януари и юни са били основани 3053 нови стартъпа, което представлява увеличение с 52 процента спрямо предходната година. Председателката на Съюза на стартъпите Верена Пауздер казва, че толкова много новоосновани компании в Германия не е имало никога. „ИИ значително намалява препятствията за основаването на нови фирми и все повече хора използват този шанс."
Според икономистите това е положителен знак. „Германската икономика изживява в момента структурна промяна и би трябвало да може да намали силната си зависимост от автомобилната индустрия", казва банковият анализатор Томас Гицел. По неговите думи, в момента германската икономика се диверсифицира.
Дали подемът ще е траен?
Много икономисти не бързат със заключенията, тъй като остават редица рискове - например заради хаотичната икономическа политика на американския президент Доналд Тръмп и високите цени на енергията заради войната в Иран. Те оказват натиск върху покупателната способност на германците и ограничават склонността им към разходи.
"При частните инвестиции не се вижда никакво оживление", назовава още едно слабо място икономистът Ралф Солвин от Комерцбанк. "Не може да става дума за устойчив икономически подем." Той изтъква и структурните проблеми в германската икономика - например в автомобилостроенето, което страда не само от митата на Тръмп, но и от нарастващата конкуренция от страна на китайските производители на електромобили.
Как се развиват заплатите?
Най-вероятно през тази година тарифните плащания в Германия ще нараснат повече от потребителските цени, пише АРД. Предполага се, че увеличението при заплатите ще достигне средно 3,1 процента, а инфлацията през първото полугодие е 2,4 на сто. При това положение заетите ще разполагат с реално увеличение от 0,7 процента, което ще означава повече покупателна способност - т.е. възможно е увеличение на потреблението, което ще допринесе за икономическия растеж.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мюмюн немеца
07:52 27.08.2026
2 Нетаняху
07:52 27.08.2026
3 Kaлпазанин
Коментиран от #9
07:53 27.08.2026
4 Хахахаха😂😂😂😂
На това му се вика растеж, казал Абу Хасан дюнерджията!😂😂😂😂
07:55 27.08.2026
5 Да ама и
Коментиран от #19
07:55 27.08.2026
6 Така, така,
07:56 27.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ъъъъ
До коментар #3 от "Kaлпазанин":Изнасят Голф за Перник! Основният търговски партньор на загиващият концерн WV !
07:58 27.08.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
САМО - РЕКЛАМИ
.....
ЕХ МУСТАФА МУСТАФА
08:01 27.08.2026
11 Айляк
Как става тая работа? Мистерия.
И ако приемем, че истината е някъде по средата, то тогава...Дойчо е пред кап ут ен.
08:01 27.08.2026
12 така, така
Всъщност, простата истина е в милитаризирането на немците, но то както през 30-те години на минналия век ще им донесе единствено поредната катастрофа. Жал ми е за немците, но нищо добро не ги чака при подобна конюнктура на пазарите. Конкурентността им е докарана до нулата и упадъка е гарантиран. Иначе долче зеле може да си пише за виртуалните им успехи, точно както пише за победите на 0сранийците - който не може да мисли, може да вярва, та честито на зомбираните - долче зеле им строи мечтания свят - военни успехи и икономически чудеса!
Коментиран от #13
08:02 27.08.2026
13 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #12 от "така, така":Де.довият ли ми крепиш още в ЕС?
Коментиран от #21
08:07 27.08.2026
14 Бит русораст
08:09 27.08.2026
15 ФАКТ
Може ли някоя копейка да обясни що за военни действия водеще досега малкото таксиджийче целейки само складовете? И защо? Благодаря
08:09 27.08.2026
16 Икономист
08:10 27.08.2026
17 Нищо верно няма
Коментиран от #32
08:10 27.08.2026
18 Капейчо
Коментиран от #23
08:10 27.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 жик так
В Русия 275 евро.
Коментиран от #26, #27
08:13 27.08.2026
21 Ти оди на ...
До коментар #13 от "Оди у Въш.кар.истан":Знаеш ли, каква е разликата между западна Европа и Русия? Русия винаги е била и е мулти етническа страна. И успява даже и евенки и тувинци и даже и от немци да направи "руснаци"! Докато западът това НЕ ГО УМЕЕ! Идващите тука народи много бързо разбират това и налагат техните права на европейците, което е пълна трагедия за нас, коренното население на Европа!!! Русия го може, а Европа НЕ! И това коренно ще я промени!
Коментиран от #25, #31
08:13 27.08.2026
22 дойче лъжеле
08:14 27.08.2026
23 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #18 от "Капейчо":Точен сте господине ✌️.Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговорите!
08:14 27.08.2026
24 Нещастници
08:15 27.08.2026
25 Ами
До коментар #21 от "Ти оди на ...":Никой не се интересува КАК е в руската ко4ина.
Коментиран от #29
08:15 27.08.2026
26 Глупости
До коментар #20 от "жик так":Минималната заплата е т.н. "мини джоб" и е 630 евро. И каква е тази "средна", "минимална"...? Пълни глупости. В Германия има и заплата, годишна милиони евра, на шефовете на големи концерни. Политиците, Мерц получава 30 000 месечно да съсипе Германия. А някои по 630 евро да редят стоки по рафтовете на Лидъла. Кой как се уреди.
08:19 27.08.2026
27 Германец
До коментар #20 от "жик так":Като сметнеш всички данъци и наема, немската е същата като руската 💩
08:19 27.08.2026
28 Пилотът Гошу
08:20 27.08.2026
29 Сравни метрото
До коментар #25 от "Ами":В Москва с метрата в Ню Йорк и в Лондон! И ще видиш, къде е "ко4ината"!
08:22 27.08.2026
30 Лъжат много лъжат
Коментиран от #33, #37
08:27 27.08.2026
31 111
До коментар #21 от "Ти оди на ...":Успява, да, особено с кавказците как успява ... ха-ха-ха.
08:30 27.08.2026
32 И нашият Кроношпан
До коментар #17 от "Нищо верно няма":В Бургас и Търново основно за арабелите изнася. Сечем дървета като улави и после МДФ и ПДЧ изнасяме. Престъпна държава
08:31 27.08.2026
33 ха ха ха
До коментар #30 от "Лъжат много лъжат":Що в Нерлин, а не в Москва бе. Мух льо. Ти лъжеш.
08:32 27.08.2026
34 Хи хи хи волoдiмiр
майнес Гросфатерс /моя дядо/,
на джерманистан икономиката де
08:32 27.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Гост
08:35 27.08.2026
37 оня с коня
До коментар #30 от "Лъжат много лъжат":В Събота и неделя белите хора не работят.
08:35 27.08.2026
38 Олигархична кочина е!
Финансовото богатство нарасна с почти 18 процента миналата година, което съответства на увеличение от 1,7 трилиона долара (малко под 1,5 трилиона евро), като над половината от него се дължи на свръхбогатите и мултимилионерите. Това увеличение би било достатъчно, за да покрие общите разходи за дългосрочно осигуряване за грижи в размер на 74 милиарда евро за 20 години. Дефицитът в системата за дългосрочно осигуряване за грижи, който Съветът на икономическите експерти оценява на общо 22,5 милиарда евро за следващите две години, би могъл да бъде покрит дори 67 пъти с това.
Коментиран от #43
08:39 27.08.2026
39 Москва е пълна
08:45 27.08.2026
40 Шизофренията е на макс🤣🤣🤣
08:46 27.08.2026
41 Ленин
08:48 27.08.2026
42 Германците са Велики!
08:49 27.08.2026
43 Еми това е
До коментар #38 от "Олигархична кочина е!":Системата. Клубът на богатите. 1% притежават половината от богатствата на страната и техните доходи се увеличават свръхпропорционално. Нали такава система искаха и българите? Банани да има всеки ден, па другото не е важно?
09:05 27.08.2026