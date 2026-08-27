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Германската икономика расте по-бързо от очакваното

Германската икономика расте по-бързо от очакваното

27 Август, 2026 07:49 1 094 43

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  • икономика-
  • изкуствен интелект-
  • търговия

Благодарение най-вече на силния износ, германската икономика изглежда започва да се възстановява. Устойчиво ли е това положително развитие?

Германската икономика расте по-бързо от очакваното - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Според проучване на мюнхенския Институт за икономически изследвания ifo мениджърите от големите германски компании проявяват оптимизъм, какъвто не е имало от година. Много от данните за конюнктурата сочат нагоре. БВП е нараснал от април до юни с 0,3 процента спрямо предишното тримесечие.

Добри новини има и във връзка с поръчките за промишлеността - те са достигнали най-високото си ниво от началото на годината, информира АРД.

На какво се дължи подемът?

Обяснението е и в ръста на износа, посочва германската обществена медия и прогнозира, че има добри шансове тенденцията да се окаже трайна. Основанията са в напредъка на дигитализацията и приложението на изкуствения интелект (ИИ), тъй като в много области германската техника се търси за строителството на изчислителни центрове за ИИ, казва Клаус Волрабе от ifo. През август очакванията на германските промишлени предприятия са се подобрили.

Междувременно държавата налива милиарди в инфраструктурата и отбраната. Броят на големите поръчки - като например в техника за обработка на данни, за електронни и оптически устройства върви нагоре. По сходен начин стоят нещата и при различните видове превозни средства - самолети, кораби, влакове и военни машини. „След години на слабост, през 2027-а строителството би могло да се превърне в мотор на растежа за германската икономика", казва пред АРД научният директор на Института за макроикономика и изследване на конюнктурата Себастиан Дулиен.

Трябва ли да се коригират икономическите прогнози?

В крайна сметка първото полугодие е било много по-добро от очакванията - въпреки проблемите, произтичащи от войната в Иран, сочат данните. И реакцията на банки и съюзи не закъсня: Банковият съюз BVR удвои прогнозата си за ръст на БВП през тази година от 0,5 на един процент, Институтът за макроикономика очаква „най-малко 1,1 процента", а Насърчителната банка KfW увеличи прогнозата си от 0,7 на 1,1 на сто.

Има ли основания за повече увереност?

Между януари и юни са били основани 3053 нови стартъпа, което представлява увеличение с 52 процента спрямо предходната година. Председателката на Съюза на стартъпите Верена Пауздер казва, че толкова много новоосновани компании в Германия не е имало никога. „ИИ значително намалява препятствията за основаването на нови фирми и все повече хора използват този шанс."

Според икономистите това е положителен знак. „Германската икономика изживява в момента структурна промяна и би трябвало да може да намали силната си зависимост от автомобилната индустрия", казва банковият анализатор Томас Гицел. По неговите думи, в момента германската икономика се диверсифицира.

Дали подемът ще е траен?

Много икономисти не бързат със заключенията, тъй като остават редица рискове - например заради хаотичната икономическа политика на американския президент Доналд Тръмп и високите цени на енергията заради войната в Иран. Те оказват натиск върху покупателната способност на германците и ограничават склонността им към разходи.

"При частните инвестиции не се вижда никакво оживление", назовава още едно слабо място икономистът Ралф Солвин от Комерцбанк. "Не може да става дума за устойчив икономически подем." Той изтъква и структурните проблеми в германската икономика - например в автомобилостроенето, което страда не само от митата на Тръмп, но и от нарастващата конкуренция от страна на китайските производители на електромобили.

Как се развиват заплатите?

Най-вероятно през тази година тарифните плащания в Германия ще нараснат повече от потребителските цени, пише АРД. Предполага се, че увеличението при заплатите ще достигне средно 3,1 процента, а инфлацията през първото полугодие е 2,4 на сто. При това положение заетите ще разполагат с реално увеличение от 0,7 процента, което ще означава повече покупателна способност - т.е. възможно е увеличение на потреблението, което ще допринесе за икономическия растеж.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мюмюн немеца

    17 6 Отговор
    мерц расте ли ишката майне канцлер ?

    07:52 27.08.2026

  • 2 Нетаняху

    30 6 Отговор
    Никой не вярва на дойче зеле.

    07:52 27.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    23 5 Отговор
    И какво изнасят веч че ми стана и тересно ,и как се връзва това с рецесия

    Коментиран от #9

    07:53 27.08.2026

  • 4 Хахахаха😂😂😂😂

    28 5 Отговор
    Отново пълно отсъствие с действителността! Закриват по 15хил. работни места месечно, а 1.5млн германци са емигрирали за по малко от две години!
    На това му се вика растеж, казал Абу Хасан дюнерджията!😂😂😂😂

    07:55 27.08.2026

  • 5 Да ама и

    21 4 Отговор
    Подмяната на евронаселението в Германия расте с огромни темпове. Вече има и брадати полицаи и тъмнокожи шофьори на автобуси. Не знам защо, но дали ще се хареса на европейците да живеят, като в Южна Америка? И кво, като "икономиката се била развивала"? Нали останалият живот, културата, сигурността, образованието, чистотата по градовете,... всичко се променя в обратната посока? Е, кой иска да живее постоянно в изостанали халифати? Германия беше страна мечта. Какво направиха от нея!!!

    Коментиран от #19

    07:55 27.08.2026

  • 6 Така, така,

    17 3 Отговор
    затова швабите почнаха да работят на по 2-3 места. Направо цъфти тази икономика...

    07:56 27.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ъъъъ

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Изнасят Голф за Перник! Основният търговски партньор на загиващият концерн WV !

    07:58 27.08.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 3 Отговор
    ДЮНЕР ЗЕЛЕ ПАК ПУСКА
    САМО - РЕКЛАМИ
    .....
    ЕХ МУСТАФА МУСТАФА

    08:01 27.08.2026

  • 11 Айляк

    12 4 Отговор
    Мда, германската икономика е чудо на природата - тя ту е в рецесия и там яко фалират, ту расте.
    Как става тая работа? Мистерия.
    И ако приемем, че истината е някъде по средата, то тогава...Дойчо е пред кап ут ен.

    08:01 27.08.2026

  • 12 така, така

    12 3 Отговор
    Германската технология е толкова напреднала в областта на ИИ, че надминава САЩ и Китай! Всички искат немската продукция и без нея не може да се реализира никакъв проект! Това превъзходство води до колосалните 0,3% нарастване на тримесечна база, направо върха!

    Всъщност, простата истина е в милитаризирането на немците, но то както през 30-те години на минналия век ще им донесе единствено поредната катастрофа. Жал ми е за немците, но нищо добро не ги чака при подобна конюнктура на пазарите. Конкурентността им е докарана до нулата и упадъка е гарантиран. Иначе долче зеле може да си пише за виртуалните им успехи, точно както пише за победите на 0сранийците - който не може да мисли, може да вярва, та честито на зомбираните - долче зеле им строи мечтания свят - военни успехи и икономически чудеса!

    Коментиран от #13

    08:02 27.08.2026

  • 13 Оди у Въш.кар.истан

    5 8 Отговор

    До коментар #12 от "така, така":

    Де.довият ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #21

    08:07 27.08.2026

  • 14 Бит русораст

    3 0 Отговор
    От такива новини рак хванах.

    08:09 27.08.2026

  • 15 ФАКТ

    4 6 Отговор
    Псулер вчера заплаши страните от НАТО, че ще започне директен обстрел по западните заводи за производство на оръжия в Украйна. На 5тата година от началото на войната.
    Може ли някоя копейка да обясни що за военни действия водеще досега малкото таксиджийче целейки само складовете? И защо? Благодаря

    08:09 27.08.2026

  • 16 Икономист

    8 4 Отговор
    Тия на 0.3% вече му викат мощен ръст и възстановяване 🤡 а руската икономика като расте с 0.9% му викат стагнация 🤣😂

    08:10 27.08.2026

  • 17 Нищо верно няма

    7 4 Отговор
    наливат се милиарди в инфраструктурата и милитаризация и реално БВП не е нараснал въобще. Тези 0,3 процента са на хартия. Ръст на износа уж имало но на какво е въпроса? ПДЧ за арабите....

    Коментиран от #32

    08:10 27.08.2026

  • 18 Капейчо

    6 4 Отговор
    Много ме е яд значи! Така исках загниващите да загният още повече. И макар да не вярвам в Дойче Зеле, дъщерята на един приятел, която работи в Мерцедес каза, че не са я уволнили, но за сметка на това й увеличили заплатата. Ужас.

    Коментиран от #23

    08:10 27.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 жик так

    5 8 Отговор
    Минимална заплата в Германия 2343 евро
    В Русия 275 евро.

    Коментиран от #26, #27

    08:13 27.08.2026

  • 21 Ти оди на ...

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "Оди у Въш.кар.истан":

    Знаеш ли, каква е разликата между западна Европа и Русия? Русия винаги е била и е мулти етническа страна. И успява даже и евенки и тувинци и даже и от немци да направи "руснаци"! Докато западът това НЕ ГО УМЕЕ! Идващите тука народи много бързо разбират това и налагат техните права на европейците, което е пълна трагедия за нас, коренното население на Европа!!! Русия го може, а Европа НЕ! И това коренно ще я промени!

    Коментиран от #25, #31

    08:13 27.08.2026

  • 22 дойче лъжеле

    4 3 Отговор
    И нашата е супер както вашата...

    08:14 27.08.2026

  • 23 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Капейчо":

    Точен сте господине ✌️.Как пък един клепар не замина за руският рай?




    Благодаря за отговорите!

    08:14 27.08.2026

  • 24 Нещастници

    6 3 Отговор
    абе никой не казва в статията, че и кредитите на германия са нараснали рязко, ама с много повече от 0.3! още ли не сте разбрали перпетомобилето кредит ръст инфлация печат кредит..... германия от 2 г живее на държавни поръчки с кредити, военизация и печатане на пари, все пак ЕЦБ е във франкфурт. това временно глътка въздух по пътя надолу

    08:15 27.08.2026

  • 25 Ами

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Ти оди на ...":

    Никой не се интересува КАК е в руската ко4ина.

    Коментиран от #29

    08:15 27.08.2026

  • 26 Глупости

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "жик так":

    Минималната заплата е т.н. "мини джоб" и е 630 евро. И каква е тази "средна", "минимална"...? Пълни глупости. В Германия има и заплата, годишна милиони евра, на шефовете на големи концерни. Политиците, Мерц получава 30 000 месечно да съсипе Германия. А някои по 630 евро да редят стоки по рафтовете на Лидъла. Кой как се уреди.

    08:19 27.08.2026

  • 27 Германец

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "жик так":

    Като сметнеш всички данъци и наема, немската е същата като руската 💩

    08:19 27.08.2026

  • 28 Пилотът Гошу

    3 3 Отговор
    Расте другия път... Само в пасквилите на дойче зеле...

    08:20 27.08.2026

  • 29 Сравни метрото

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    В Москва с метрата в Ню Йорк и в Лондон! И ще видиш, къде е "ко4ината"!

    08:22 27.08.2026

  • 30 Лъжат много лъжат

    4 3 Отговор
    Скоро бях в Берлин, нищо не работи

    Коментиран от #33, #37

    08:27 27.08.2026

  • 31 111

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ти оди на ...":

    Успява, да, особено с кавказците как успява ... ха-ха-ха.

    08:30 27.08.2026

  • 32 И нашият Кроношпан

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нищо верно няма":

    В Бургас и Търново основно за арабелите изнася. Сечем дървета като улави и после МДФ и ПДЧ изнасяме. Престъпна държава

    08:31 27.08.2026

  • 33 ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Лъжат много лъжат":

    Що в Нерлин, а не в Москва бе. Мух льо. Ти лъжеш.

    08:32 27.08.2026

  • 34 Хи хи хи волoдiмiр

    1 0 Отговор
    расте като на
    майнес Гросфатерс /моя дядо/,
    на джерманистан икономиката де

    08:32 27.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гост

    0 0 Отговор
    От кога възстановяването е растеж? Ама, закупих, от как ВСУ си върнали, ама не е сигурно, 700 кв. километра, видиш ли, че даже и изпълнили целта за 2026та, моля ви съ! Дет се вика, така и немската икономика расте!!!

    08:35 27.08.2026

  • 37 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Лъжат много лъжат":

    В Събота и неделя белите хора не работят.

    08:35 27.08.2026

  • 38 Олигархична кочина е!

    2 0 Отговор
    Според доклада на BCG, броят на свръхбогатите, живеещи в Германия, се е увеличил с 1100 миналата година. В момента има 5000 души с финансово богатство над 100 милиона долара (около 86 милиона евро). Те притежават 27,3% от всички 12,4 трилиона долара финансово богатство, т.е. малко под 3,4 трилиона долара. Ако се добавят над 700 000 мултимилионери, богат елит от по-малко от 1% от населението притежава 52,8% от финансовото богатство на Германия.

    Финансовото богатство нарасна с почти 18 процента миналата година, което съответства на увеличение от 1,7 трилиона долара (малко под 1,5 трилиона евро), като над половината от него се дължи на свръхбогатите и мултимилионерите. Това увеличение би било достатъчно, за да покрие общите разходи за дългосрочно осигуряване за грижи в размер на 74 милиарда евро за 20 години. Дефицитът в системата за дългосрочно осигуряване за грижи, който Съветът на икономическите експерти оценява на общо 22,5 милиарда евро за следващите две години, би могъл да бъде покрит дори 67 пъти с това.

    Коментиран от #43

    08:39 27.08.2026

  • 39 Москва е пълна

    1 1 Отговор
    с германски гастарбайтери. Основно са по строителството и сметоизвозването.

    08:45 27.08.2026

  • 40 Шизофренията е на макс🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    При всички медий🤣🤣🤣🤣

    08:46 27.08.2026

  • 41 Ленин

    1 0 Отговор
    Къде ще се сравняват с руснаците? Там произвеждат по два Орешника месечно! Никой не може да ги бие!

    08:48 27.08.2026

  • 42 Германците са Велики!

    1 0 Отговор
    Прецизни, работливи , умни! Без компресорите на Сименс, руския газ щеше да стои под земята!

    08:49 27.08.2026

  • 43 Еми това е

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Олигархична кочина е!":

    Системата. Клубът на богатите. 1% притежават половината от богатствата на страната и техните доходи се увеличават свръхпропорционално. Нали такава система искаха и българите? Банани да има всеки ден, па другото не е важно?

    09:05 27.08.2026

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