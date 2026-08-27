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Всички резултати и голмайстори в Шампионската лига

Всички резултати и голмайстори в Шампионската лига

27 Август, 2026 07:45 826 0

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„Сините“ отстъпиха с 0:4 при гостуването на АЕК Атина и се простиха с мечтата за място в основната фаза на най-престижния клубен турнир, но европейският им път продължава в Лига Европа

Всички резултати и голмайстори в Шампионската лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Последната вечер в плейофите на Шампионската лига донесе тежко разочарование за Левски, но и сложи край на още няколко напрегнати сблъсъка по европейските терени. „Сините“ отстъпиха с 0:4 при гостуването на АЕК Атина и се простиха с мечтата за място в основната фаза на най-престижния клубен турнир, но европейският им път продължава в Лига Европа. В останалите срещи Викинг и Фенербахче също стигнаха до успехи, а Слован Братислава се наложи драматично над Целие след продължения.

АЕК Атина – Левски 4:0 (общ резултат 4:0)

Левски преживя тежка вечер в гръцката столица, след като допусна три попадения още през първото полувреме. АЕК довърши българския тим след почивката и си осигури място в основната фаза на Шампионската лига, докато „сините“ ще продължат участието си в Лига Европа.

Викинг – Динамо Загреб 3:1 (общ резултат 5:3)

Норвежкият Викинг поднесе една от сериозните изненади на вечерта, като обърна Динамо Загреб и заслужено елиминира хърватския гранд.

Олимпик Лион – Фенербахче 1:2 (общ резултат 2:3)

Фенербахче постигна ценна победа във Франция и успя да отстрани Лион след оспорван двубой, за да си осигури продължаване напред в турнира.

Целие – Слован Братислава 1:2 след продължения (общ резултат 2:3)

Най-драматичният сблъсък от вечерта беше в Словения, където редовното време не излъчи победител. Слован Братислава стигна до решаващия гол в продълженията и с успеха 2:1 елиминира Целие.

Програмата за реваншите от плейофите на Шампионската лига в сряда, 26 август:

АЕК Атина – ЛEВСКИ 4:0 / 4:0 общ резултат

/1:0 Лука Йович 7', 2:0 Барнабаш Варга 12', 3:0 Барнабаш Варга 29', 4:0 Разван Марин (дузпа) 55'/

Целие – Слован Братислава 1:2 / 2:3 общ резултат

/0:1 Андраж Шпорар 18'; 1:1 Свит Сешлар 33'; 1:2 Кристиан Мартинес 100'/

Олимпик Лион – Фенербахче 1:2 / 2:3 общ резултат

/0:1 Ведат Мурики 24', 0:2 Арчи Браун 28'; 1:2 Малик Фофана 61'/

Викинг – Динамо Загреб 3:1 / 5:3 общ резултат

/0:1 Арбер Ходжа 10'; 1:1 Златко Трипич (дузпа) 18', 2:1 Едвин Аустбьо 48', 3:1 Тобиас Моа 50'/


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