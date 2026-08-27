Реал с необичайно искане към УЕФА заради хаоса около Гран При на Мадрид

Атмосферата около Формула 1 вече завладява испанската столица, макар че до провеждането на Гран При на Испания на пистата „Мадринг“ остават повече от две седмици. Новото състезателно трасе се намира в непосредствена близост до клубната база на Реал Мадрид във Валдебебас. Шумът от болидите вече се превърна в реален фактор, след като още по време на тестовете във Формула 3 през настоящата седмица ревът на двигателите се чуваше ясно по време на тренировките на испанския гранд.

Истинското логистично предизвикателство за клуба обаче се очертава през седмицата на самото състезание, което ще се състои между 11 и 13 септември. Очаква се Мадрид да посрещне хиляди фенове на моторните спортове, като хотелите и пътните артерии ще бъдат препълнени, а районът около Валдебебас ще попадне под засилени мерки за сигурност и реорганизация на движението.

За да се избегне транспортен и логистичен хаос, ръководството на Реал Мадрид е взело предварителни мерки. Според информация на „ОКДиарио“, белите са отправили официална молба към УЕФА първият им двубой от новия сезон в Шампионската лига да бъде по програма като гост. Основната идея е да не се стига до струпване на гостуващи футболни фенове в квартал Чамартин паралелно с пристигащите привърженици за Формула 1. Към този момент европейската футболна централа все още не е върнала отговор на запитването.

Първите срещи от груповата фаза на турнира на богатите ще се проведат между 8 и 10 септември – точно в дните преди състезателния уикенд. Утре, 27 август, Реал Мадрид ще научи своите осем съперника по време на официалния жребий, а два дни по-късно УЕФА ще публикува окончателния календар с часовете и датите на мачовете. В същия период за мадридчани предстои и домакинство срещу Райо Валекано на „Сантиаго Бернабеу“ в двубой от петия кръг на Ла Лига, като за тази среща засега не се планира промяна.