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Феновете на Левски купиха близо 18 500 билета за мача със Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

Феновете на Левски купиха близо 18 500 билета за мача със Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

16 Септември, 2026 15:00 433 1

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Общият капацитет за срещата е 36 679

Феновете на Левски купиха близо 18 500 билета за мача със Залцбург, още толкова места чакат своите фенове - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Феновете на Левски купиха близо 18 500 билета за по-малко от 24 часа след пускането на пропуските в свободна продажба. Както е известно, "сините" стартират своето участие в основната фаза на Лига Европа с домакинство на РБ Залцбург.

В същото време обаче на стадиона все още има 18 301 свободни места. Общият капацитет за срещата е 36 679, което означава, че почти половината от наличните места все още могат да бъдат заети. Сектор "А" вече е изцяло пълен, като над 70% от капацитета на Сектор "В" също е запълнен.

Най-много свободни места има в Секторите "Б" и "Г".


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    Туй ще му е с тез цени

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