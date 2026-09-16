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Израелският министър на отбраната: Нашата армия ще довърши работата си в Газа и ще изгони жителите ѝ
  Тема: Бъдещето на Газа

Израелският министър на отбраната: Нашата армия ще довърши работата си в Газа и ще изгони жителите ѝ

16 Септември, 2026 15:39 765 21

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  • израел кац-
  • бенямин нетаняху

Израел вече освободи Рафах и 70 процента от Газа от жителите им от началото на израелската офанзива, започнала след безпрецедентната атака на “Хамас” на 7 октомври 2023 г., отговори Кац

Израелският министър на отбраната: Нашата армия ще довърши работата си в Газа и ще изгони жителите ѝ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната Израел Кац днес заяви, че армията е била готова да “довърши работата в Газа” и да освободи палестинската територия от двумилионното ѝ население, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Министърът, на който подобни изявления не са чужди, отговори на политически опонент в средата на предизборната кампания за парламентарните избори в Израел в края на октомври.

Опонентът му се присмя на властите, които вчера обявиха, че в град Рафах в южната част на ивицата Газа е бил убит командир на бригада на палестинската групировка “Хамас”.

“Три години война, пет дивизии, които се биха в Газа, и все още има командир и бригада (на “Хамас”) в Рафах?”, заяви Офер Уинтър - кандидат на нова дясна партия.

Израел вече “освободи Рафах и 70 процента от Газа от жителите им” от началото на израелската офанзива, започнала след безпрецедентната атака на “Хамас” на 7 октомври 2023 г., отговори Кац.

Министърът заяви, че споразумението за примирие, договорено с посредничеството на САЩ през октомври 2025 г., има “огромно значение за всички израелци”, тъй като позволи връщането на всички заложници, държани в ивицата Газа, и е знак за “ангажимента” на Вашингтон за разоръжаването на ислямисткото движение, контролиращо палестинската територия.

Но “всички ние осъзнахме, че това няма да се случи и армията е в готовност, когато бъде дадена заповед, да елиминира “Хамас”, да довърши работата, така че да можем да приложим и миграционния план”, заяви Кац.

По-рано този месец той вече каза, че Израел се готви да освободи Газа от населението ѝ, но властите изчакват разрешение от САЩ, които, по думите му, първо искат да решат къде да изпратят два милиона палестинци.

Американският посланик в Израел Майк Хъкаби отхвърли всякакви планове за “преместване на хора от Газа срещу волята им”.

Кац нарече плана доброволен и посочи, че много палестинци искат да напуснат територията.

Почти цялото население на Газа е разселено в рамките на анклава, опустошен от войната.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    Къде ще ги местят за 6м и 1 един ден?

    15:41 16.09.2026

  • 2 Лично мнение

    35 0 Отговор
    Израел са терористи.

    Коментиран от #6

    15:44 16.09.2026

  • 3 Боруна Лом

    20 0 Отговор
    ДАНО СТРАДАТЕ В АДСКИ МЪКИ

    15:44 16.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Точен

    24 0 Отговор
    След тези министерски думи, някой по света има ли съмнение, че днешното израелско правителство е фашистко? Геноцидът срещу тях не им дава никакво право те самите да извършват геноцид.

    15:45 16.09.2026

  • 6 ИНТЕРЕСНО?

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лично мнение":

    С прости думи ще се опитам да обясня:
    Израел, дори и в 21 век няма КОНСТИТУЦИЯ. Прилагат най-различни закони приети от Кнесета, но за основа на държавната си политика ползват и се ръководят от ТАЛМУДА (който е част от Библията „Стария завет“) ...Според него, Бог им е казал, да избият всичките народи в земята която им дава, а останалите ДРУГИ народи да са им РОБИ. Това е според Стария завет в Библията (Талмуда) и всички Евреи са възпитавани в този дух през всичките векове, но за това се мълчи ЯКО...(Чудо ще бъде ако не ме изтрият)
    ТАЛМУДА: ...
    10. Кога приближиш до някой град, за да го превземеш, предложи му мир.
    11. Ако се съгласи на мир с тебе и ти отвори порти, целият народ, който се намира в него, ще ти плаща данък и ще ти работи.
    12. Ако пък се не съгласи на мир с тебе и воюва с тебе, обсади го
    13. и, когато Господ, Бог твой, го предаде в ръцете ти, погуби с острието на меча всичко мъжко в него;
    14. само жените, децата, добитъка и всичко, що има в града, всичката му плячка вземи за себе си и се ползувай от плячката на враговете си, които Господ, Бог твой, ти е предал.
    15. Тъй прави с всички градове, които са от тебе твърде далеч, които не са градове на тия народи.
    16. Но в градовете на тия народи, които Господ, Бог твой, ти дава да владееш, не оставяй жива нито една душа

    Коментиран от #10

    15:45 16.09.2026

  • 7 Призив

    21 0 Отговор
    Спреде да продавате имоти на евреи в България.

    Коментиран от #8, #9, #13

    15:45 16.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Соломон

    2 19 Отговор

    До коментар #6 от "ИНТЕРЕСНО?":

    Глупости на таркслета.Приказки под шипковия храст

    15:51 16.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Путин слугува на Израел

    5 12 Отговор
    Наскоро шефа на ЦРУ посети Москва, по молба на Тръмп. Уплашени, че ще разкрият финансирането на сватбата на Тръмп младши. Това бе шега и бухалка от Нетаняху срещу Тръмп, както бе файлове на Епстийн. Путин каквото прави го прави по волята на Нетаняху.

    15:54 16.09.2026

  • 13 ЛЕ о ПА р Д

    1 9 Отговор

    До коментар #7 от "Призив":

    на руски евреи може ли?

    15:55 16.09.2026

  • 14 Я виж Ти,

    17 0 Отговор
    ЕС помага на украинските фашисти но не смее и гъг да каже на евреиските ционисти!? Що така бе демократи!? Каде отиде човещината Ви!? Или палестинците които от векове обитават тези територии не са хора??...

    15:55 16.09.2026

  • 15 идиоти вън

    15 0 Отговор
    И един австрийски художник гонеше един наро, явно гоненият народ е бил добър ученик и е надминал учителите си!!!!

    15:55 16.09.2026

  • 16 Тоя убиец

    16 0 Отговор
    Трябва да бъде жестоко наказан!

    15:56 16.09.2026

  • 17 Измет

    12 1 Отговор
    Убийци на жени и деца племето иблис шизофренични еврейски маниаци ..а Тръмп е една чафутска подлога ..клоун

    16:01 16.09.2026

  • 18 идиоти вън

    7 0 Отговор
    Аз пак да питам, защо тоя народ (еврейския) е гонен още от фараоните, та са прецапали бързо бързо Червено море и са скитали 40 год. по пустоща, в средновековието инквизицията ги подгонила от западна Европ, за оня мусткатия дето с Менгеле ги е ,,лекувал" на всички е ясно, има е едно писмо на британския премиер след първата световна от 69 думи до Родшил, а след вторара сетовна най - масово са изселени в обетованата земя?!?!?!

    Коментиран от #20

    16:04 16.09.2026

  • 19 Еми ясно е

    2 0 Отговор
    Искате да изгоните палестинците от там и да им завладеете земята. Тръмп даже каза, че по брега са щели да направят скъпи хотели и казина за богати. Само че, "палестинците ви пречат!" За това искате да ги прогоните на нас тука в Европа! Ние да ги храним и интегрираме... За вас всичко останало, а за нас само разходите.

    16:11 16.09.2026

  • 20 Балфордската

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "идиоти вън":

    Декларация в Англия... Тогава са решили да има пак страна Израел. И това донякъде е вбесило германците и са започнали да ги изтребват... Обвинявали са ги, че "са им превзели държавата отвътре!" То па, като че ли днес НЕ е така? Всичко си е същото. И Русия и Европа и САЩ и Британия са подчинени на печатарите на зелената хартия.

    16:15 16.09.2026

  • 21 Възмутен

    0 0 Отговор
    Как ли ще звучи ако руския министър на отбраната каже:

    - "Нашата армия ще довърши работата си в Украйна и ще изгони жителите ѝ"

    Какъв ли рев на евроатлантици ще има а сега пълна тишина - защо така бе господа ционистки подлоги - защо така с двойни стандарти.

    Русия била "агресор" обаче САЩ, Израел и НАТО не са никакви агресори въпреки че нападат държава след държава. Путин бил "военопрестъпник" но Натаняхо и Тръмп не са никакви военопрестъпници нищо че избиха за няколко месеца повече цивилни отколкото Русия за 5 години война.

    Защо така едностранни са ви вижданията - да не би да е заради едни грантове от един унгарски евреин. Нали ужким сте за "свят основан на правила" ама правилата да ги определят господарите ви и да не важат за тях.

    16:20 16.09.2026