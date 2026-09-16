Израелският министър на отбраната: Нашата армия ще довърши работата си в Газа и ще изгони жителите ѝ

Израелският министър на отбраната Израел Кац днес заяви, че армията е била готова да “довърши работата в Газа” и да освободи палестинската територия от двумилионното ѝ население, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Министърът, на който подобни изявления не са чужди, отговори на политически опонент в средата на предизборната кампания за парламентарните избори в Израел в края на октомври.
Опонентът му се присмя на властите, които вчера обявиха, че в град Рафах в южната част на ивицата Газа е бил убит командир на бригада на палестинската групировка “Хамас”.
“Три години война, пет дивизии, които се биха в Газа, и все още има командир и бригада (на “Хамас”) в Рафах?”, заяви Офер Уинтър - кандидат на нова дясна партия.
Израел вече “освободи Рафах и 70 процента от Газа от жителите им” от началото на израелската офанзива, започнала след безпрецедентната атака на “Хамас” на 7 октомври 2023 г., отговори Кац.
Министърът заяви, че споразумението за примирие, договорено с посредничеството на САЩ през октомври 2025 г., има “огромно значение за всички израелци”, тъй като позволи връщането на всички заложници, държани в ивицата Газа, и е знак за “ангажимента” на Вашингтон за разоръжаването на ислямисткото движение, контролиращо палестинската територия.
Но “всички ние осъзнахме, че това няма да се случи и армията е в готовност, когато бъде дадена заповед, да елиминира “Хамас”, да довърши работата, така че да можем да приложим и миграционния план”, заяви Кац.
По-рано този месец той вече каза, че Израел се готви да освободи Газа от населението ѝ, но властите изчакват разрешение от САЩ, които, по думите му, първо искат да решат къде да изпратят два милиона палестинци.
Американският посланик в Израел Майк Хъкаби отхвърли всякакви планове за “преместване на хора от Газа срещу волята им”.
Кац нарече плана доброволен и посочи, че много палестинци искат да напуснат територията.
Почти цялото население на Газа е разселено в рамките на анклава, опустошен от войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:41 16.09.2026
2 Лично мнение
Коментиран от #6
15:44 16.09.2026
3 Боруна Лом
15:44 16.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Точен
15:45 16.09.2026
6 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #2 от "Лично мнение":С прости думи ще се опитам да обясня:
Израел, дори и в 21 век няма КОНСТИТУЦИЯ. Прилагат най-различни закони приети от Кнесета, но за основа на държавната си политика ползват и се ръководят от ТАЛМУДА (който е част от Библията „Стария завет“) ...Според него, Бог им е казал, да избият всичките народи в земята която им дава, а останалите ДРУГИ народи да са им РОБИ. Това е според Стария завет в Библията (Талмуда) и всички Евреи са възпитавани в този дух през всичките векове, но за това се мълчи ЯКО...(Чудо ще бъде ако не ме изтрият)
ТАЛМУДА: ...
10. Кога приближиш до някой град, за да го превземеш, предложи му мир.
11. Ако се съгласи на мир с тебе и ти отвори порти, целият народ, който се намира в него, ще ти плаща данък и ще ти работи.
12. Ако пък се не съгласи на мир с тебе и воюва с тебе, обсади го
13. и, когато Господ, Бог твой, го предаде в ръцете ти, погуби с острието на меча всичко мъжко в него;
14. само жените, децата, добитъка и всичко, що има в града, всичката му плячка вземи за себе си и се ползувай от плячката на враговете си, които Господ, Бог твой, ти е предал.
15. Тъй прави с всички градове, които са от тебе твърде далеч, които не са градове на тия народи.
16. Но в градовете на тия народи, които Господ, Бог твой, ти дава да владееш, не оставяй жива нито една душа
Коментиран от #10
15:45 16.09.2026
7 Призив
Коментиран от #8, #9, #13
15:45 16.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Соломон
До коментар #6 от "ИНТЕРЕСНО?":Глупости на таркслета.Приказки под шипковия храст
15:51 16.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Путин слугува на Израел
15:54 16.09.2026
13 ЛЕ о ПА р Д
До коментар #7 от "Призив":на руски евреи може ли?
15:55 16.09.2026
14 Я виж Ти,
15:55 16.09.2026
15 идиоти вън
15:55 16.09.2026
16 Тоя убиец
15:56 16.09.2026
17 Измет
16:01 16.09.2026
18 идиоти вън
Коментиран от #20
16:04 16.09.2026
19 Еми ясно е
16:11 16.09.2026
20 Балфордската
До коментар #18 от "идиоти вън":Декларация в Англия... Тогава са решили да има пак страна Израел. И това донякъде е вбесило германците и са започнали да ги изтребват... Обвинявали са ги, че "са им превзели държавата отвътре!" То па, като че ли днес НЕ е така? Всичко си е същото. И Русия и Европа и САЩ и Британия са подчинени на печатарите на зелената хартия.
16:15 16.09.2026
21 Възмутен
- "Нашата армия ще довърши работата си в Украйна и ще изгони жителите ѝ"
Какъв ли рев на евроатлантици ще има а сега пълна тишина - защо така бе господа ционистки подлоги - защо така с двойни стандарти.
Русия била "агресор" обаче САЩ, Израел и НАТО не са никакви агресори въпреки че нападат държава след държава. Путин бил "военопрестъпник" но Натаняхо и Тръмп не са никакви военопрестъпници нищо че избиха за няколко месеца повече цивилни отколкото Русия за 5 години война.
Защо така едностранни са ви вижданията - да не би да е заради едни грантове от един унгарски евреин. Нали ужким сте за "свят основан на правила" ама правилата да ги определят господарите ви и да не важат за тях.
16:20 16.09.2026