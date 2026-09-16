Израелският министър на отбраната: Нашата армия ще довърши работата си в Газа и ще изгони жителите ѝ

Израелският министър на отбраната Израел Кац днес заяви, че армията е била готова да “довърши работата в Газа” и да освободи палестинската територия от двумилионното ѝ население, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Министърът, на който подобни изявления не са чужди, отговори на политически опонент в средата на предизборната кампания за парламентарните избори в Израел в края на октомври.

Опонентът му се присмя на властите, които вчера обявиха, че в град Рафах в южната част на ивицата Газа е бил убит командир на бригада на палестинската групировка “Хамас”.

“Три години война, пет дивизии, които се биха в Газа, и все още има командир и бригада (на “Хамас”) в Рафах?”, заяви Офер Уинтър - кандидат на нова дясна партия.

Израел вече “освободи Рафах и 70 процента от Газа от жителите им” от началото на израелската офанзива, започнала след безпрецедентната атака на “Хамас” на 7 октомври 2023 г., отговори Кац.

Министърът заяви, че споразумението за примирие, договорено с посредничеството на САЩ през октомври 2025 г., има “огромно значение за всички израелци”, тъй като позволи връщането на всички заложници, държани в ивицата Газа, и е знак за “ангажимента” на Вашингтон за разоръжаването на ислямисткото движение, контролиращо палестинската територия.

Но “всички ние осъзнахме, че това няма да се случи и армията е в готовност, когато бъде дадена заповед, да елиминира “Хамас”, да довърши работата, така че да можем да приложим и миграционния план”, заяви Кац.

По-рано този месец той вече каза, че Израел се готви да освободи Газа от населението ѝ, но властите изчакват разрешение от САЩ, които, по думите му, първо искат да решат къде да изпратят два милиона палестинци.

Американският посланик в Израел Майк Хъкаби отхвърли всякакви планове за “преместване на хора от Газа срещу волята им”.

Кац нарече плана доброволен и посочи, че много палестинци искат да напуснат територията.

Почти цялото население на Газа е разселено в рамките на анклава, опустошен от войната.